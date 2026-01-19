Интервью

Глава Калининградского СК: сумма арестов имущества по налоговым делам выросла в 150 раз

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрий Канонеров рассказал, как вычислить мошенников, представляющихся следователями, за счет чего новые технологии помогают расследовать старые дела и к чему может привести переписка с неизвестными людьми

Александр Батов

Дмитрий Канонеров © Пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области

— 2025 год был непростым для вас и ваших коллег. Это и резонансное дело экс-ректора ФБУ им. Канта, и новое расследование преступлений "Гусевского маньяка", и коррупционный скандал вокруг сотрудников Калининградской таможни. Как вы со своей стороны оцениваете прошедший год и вашу работу?

— Я бы записал ушедший год в актив следственного управления. Направили в суд 387 уголовных дел (в 2024 году — 286), из них 68 — о коррупционных деяниях, большинство из которых о взятках. Мы раскрыли 15 преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, и помогли возместить ущерб от преступных посягательств на сумму свыше 669 млн рублей. Особое внимание мы уделяли также расследованию преступлений в сфере уклонения от уплаты налогов. Завершено расследование 15 уголовных дел. Удалось добиться возвращения в бюджет государства свыше 578 млн рублей (в 2024 году — 108 млн рублей), наложен арест на имущество обвиняемых в сумме свыше 1 млрд 287 млн рублей (в 2024 году — 8 млн рублей).

Плюс раскрыто 20 преступлений, совершенных в прошлые годы, в судах сегодня восемь уголовных дел о преступлениях, которые оставались нераскрытыми более трех лет. Например, был вынесен обвинительный приговор так называемому гусевскому маньяку Игорю Юфереву, который с 1992 год по 1997 год убил восемь человек, в том числе троих детей. Он уже был осужден и отбывал пожизненное. Но сегодняшнее следствие позволило раскрыть еще одно его убийство — самое первое. Как оказалось, 8 ноября 1992 года он изнасиловал и задушил санитарку городской больницы, которая просто шла домой с работы. Тело выбросил в реку — его нашли спустя 16 дней, 24 ноября. Выяснить это удалось благодаря тому, что следователь верно выбрал тактику допроса, сумел найти контакт с Юферевым, вытащил из него подробные показания и признание.

— Какую роль в раскрытии подобных преступлений из прошлого играют современные методы исследования?

— Сегодня у нас есть доступ и к современным методикам, и к большим базам данных. Это позволяет раскрывать очень старые дела. Приведу пример. В 2016 году был убит новорожденный мальчик, и тогда убийц не нашли. Но следователи тогда провели судебную экспертизу, по результатам которой выделили ДНК-профиль младенца. В прошлом году проверка его ДНК в федеральной геномной базе дала результат, мы нашли совпадение. Биологический отец ребенка был в базе, он ранее был осужден. Оказалось, что мать мальчика, 17-летняя жительница Гусева, ребенка не хотела. Когда у девушки начались роды, ее мать их приняла, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие. 46-летнюю женщину задержали, сейчас она под стражей.

Читайте также Глава СК Бастрыкин: за 15 лет добились возмещения ущерба от преступлений на 1 трлн рублей

Другой пример — расследование уголовного дела в отношении калининградца, которого сегодня обвиняют в убийстве 82-летней пенсионерки, ее дочери и 21-летней внучки, совершенном еще в 1999 году. Сейчас ему 48 лет, а когда он был студентом, то узнал, что у одной из девушек, которая училась вместе с ним, отец работает капитаном дальнего плавания и в его квартире может храниться крупная сумма денег. Полагаем, что он пришел к ней домой, маму студентки связал — пожилая женщина была избита до смерти. Убил и дочку, и внучку, а из квартиры похитил $18 тыс. Нам удалось установить, что следы, изъятые в 1999 году во время осмотра места происшествия в квартире убитых, принадлежат именно ему (ранее он был судим за мошенничество). Сейчас он также под стражей.

— Как часто вы сталкиваетесь с телефонными и интернет-мошенниками? Какой почерк у этих преступлений, становится ли их больше в регионе?

— Уголовные дела о преступлениях в сфере дистанционного мошенничества попадают в поле зрения следователей СК России лишь в том случае, если они совершены несовершеннолетними либо в отношении несовершеннолетних и относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Но нельзя не признать, что данные преступления в настоящее время на территории всей страны совершаются практически каждый день.

Звонят абонентам и якобы следователи, сообщают о наличии возбужденных уголовных дел и даже присылают в мессенджеры копии поддельных процессуальных документов, пытаясь запугать человека и заставить поверить в происходящее. Для прекращения "уголовного преследования" мошенники требуют перевести им деньги. Зачастую они представляются высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета, в том числе руководителями главных следственных управлений. Они агрессивно и грубо общаются с абонентом, пытаясь запугать и заставить нервничать. Здесь самое главное — не поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и незамедлительно сообщать о таких фактах в правоохранительные органы. Мошенники используют должности и фамилии сотрудников нашего ведомства. С помощью ИИ они пытаются сгенерировать голос, используя запись их выступлений. Недавно к моему заместителю пришло голосовое сообщение "от меня". Очень похоже на самом деле.

Нужно помнить и понимать, что следователи никогда не проводят никаких процессуальных действий дистанционно. Допрос и опрос граждан по телефону не предусмотрены нормами закона. Для проведения следственных действий граждан вызывают повесткой или телефонограммой к следователю. При этом адрес следственного органа можно проверить на официальном сайте. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники не требуют перевести денежные средства на какие-либо счета

— В России не единичными стали случаи попыток подрывов и других актов — от вандализма до терроризма, совершенных подростками по указанию из-за рубежа. Много ли таких случаев произошло в Калининградской области и как от этого уберечься?

— К сожалению, такой опыт есть и у нас. В производстве следователей находится одно уголовное дело, преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий. 17-летний подросток действовал под влиянием кураторов из иностранных разведок, находящихся на территории Украины. Его куратор через мессенджер Telegram пообещал деньги за теракт в одном из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима. Подросток, действуя по указанию этого куратора, собрал самодельные зажигательные устройства, осмотрел храм, планируя нападение. 22 ноября 2025 года при попытке поджога юношу задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области. Сейчас он под стражей, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Я хочу напомнить, что за преступления террористической направленности предусмотрено жесткое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. А молодые люди в погоне за, как им кажется, легким заработком ломают свою жизнь, еще толком не начав жить. Единственным способом защитить подростков от участия в такой противоправной деятельности я вижу профилактическую работу — как в школе, так и в семье. Нужно рассказывать подросткам, что было с теми, кто решился. Уберечь себя можно, вообще не вступая в переписку с неизвестными, которые предлагают деньги за сомнительные действия. А если вам угрожают — сразу же сообщать в правоохранительные органы.

— Как влияет на вашу работу то, что регион находится в отдалении от основной части России, но рядом с государствами Евросоюза?

— Самые основные вопросы возникают из-за логистики, когда нужно провести сложные экспертизы, использовать определенные химические реактивы. Например, недавно нашли тело без вести пропавшего гражданина, которое долгое время пролежало, остались только части скелета. И на территории Калининградской области нам не удалось получить образец ДНК, достаточный для установления личности. Поэтому мы обратились в Москву, все необходимое отправили самолетом.

— Насколько часто возбуждаются уголовные дела о незаконной миграции в Калининградской области? Какая работа ведется вашим ведомством по упреждению подобных правонарушений?

— Ряд составов таких преступлений нам удалось выявить, уголовные дела довести до суда. Несколько дел еще находятся в производстве. Одно из громких дел расследовано в отношении организованной группы из трех человек, занимавшихся оформлением фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам. Обвиняемые, как нам удалось установить, могли содействовать незаконному пребыванию почти 1,5 тыс. мигрантов в регионе.

Изначально схему организовал один из фигурантов. Его офис работал ориентировочно с 2020 года, там делали фотографии, ксерокопии документов, помогали заполнять анкеты и оформлять страховки — все легально. Обнаружив, что есть спрос и на другие услуги, владелец фирмы начал заключать с приходящими к нему клиентами необходимые им гражданско-правовые договоры на трудовую деятельность, которая по факту не проводилась. Это уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде.

Вместе с коллегами из военно-следственного управления, МВД, Росгвардии, судебными приставами мы проводим рейдовые мероприятия. Хочу сказать, что мы видим — доля незаконных мигрантов на территории Калининградской области достаточно сильно снизилась. Мы хорошо знаем все "точки", где может попробовать проникнуть в регион нелегально мигрант, и пресекаем эти попытки. Проблемы появляются, когда человек не выезжает из Калининградской области, хотя, например, у него закончился срок действия патента на профессиональную деятельность. И здесь необходимо больше работать с работодателями, поскольку в этих случаях есть и их ответственность, необходимо сигнализировать о таких случаях.