Интервью

Вице-губернатор Кирилл Поляков: автопром Петербурга набирает обороты после простоя

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью ТАСС рассказал об итогах 2025 года и планах на 2026 год. Среди ключевых тем — расширение особой экономической зоны, запуск уникальных производств, роботизация как драйвер развития промышленности, будущее автопрома

Майя Бондарь

Кирилл Поляков © Пресс-служба вице-губернатора Санкт‑Петербурга Кирилла Полякова

— Кирилл Валентинович, как вы оцениваете итоги года для промышленности Петербурга?

— Президент Владимир Путин призвал стремиться к технологическому лидерству России, и 2025 год для промышленности Петербурга — это момент глубокой трансформации и переосмысления. Три года подряд индустриальный сектор города рос, год из года опережая общероссийские показатели. Сейчас на фоне замедления траектории развития промышленности в России нам удается держать показатели выше, чем по стране.

Так, индекс промышленного производства в городе за 11 месяцев 2025 года составил 103,8% относительно аналогичного периода прошлого года, а в обработке — 104,9%. И это к высокой базе прошлого года. Динамика в секторах разная. Драйверы роста — это радиоэлектроника, судостроение и металлургический комплекс. За этот период предприятия города отгрузили продукции почти на 4,1 трлн рублей, что на 12,9% выше уровня прошлого года (3,7 трлн рублей в обработке — темп роста 113,2%).

Только за девять месяцев 2025 года предприятия города перечислили в бюджетную систему страны более 900 млрд рублей. Вклад промышленности в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим и составил около 50%. Большая часть налогов возвращается в экономику Петербурга — это существенный момент. Инвестиции в промышленный комплекс за девять месяцев — 175,3 млрд рублей, и более половины — 97,6 млрд рублей — направлено в обрабатывающие производства. По объему инвестиций в основной капитал лидируют отрасли радиоэлектроники, энергомашиностроения и фармацевтики.

Статистика промежуточная. В конце января показатели будут пересчитаны, и картина будет полной. В текущих цифрах мы видим не ограничения, а потенциал к росту. Промышленность Петербурга находится в точке разворота к новой модели индустриализации, которая будет задавать тренды завтрашнего дня. И здесь будет правильно отметить рекордный объем привлеченных инвестиций в промышленность в рамках Петербургского международного экономического форума, превосходящий объем 2024 года в пять раз — более 500 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом в пять раз увеличились промышленные инвестиции. Создан большой задел для устойчивого роста экономики Санкт-Петербурга.

— Сколько автомобилей выпустили автозаводы Петербурга по итогам года? Каковы ваши прогнозы по развитию автопрома?

— Автопром — это пример того, как сложное время превращает опыт в силу. Автомобильной промышленности принадлежит важная роль в технологическом развитии. Каждое дополнительное созданное рабочее место в автомобилестроении приводит к созданию пяти дополнительных рабочих мест в смежных секторах. По итогам 2025 года "Автозавод Санкт-Петербург" выпустил 3 тыс. автомобилей Lada Iskra. По итогам 2025 года Автомобильный завод АГР вдвое нарастил выпуск продукции. С конвейера выпущено более 45 тыс. машин.

Повторюсь, для нас отрасль автомобилестроения является одной из приоритетных, потому что автомобилестроение является драйвером для развития других отраслей промышленности. Сейчас петербургский автопром набирает обороты после простоя. Для развития автомобильной отрасли в Санкт-Петербурге на площадке "Шушары" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" строится здание научно-исследовательского назначения площадью 18 тыс. кв. м.

— Что может стать драйвером роста отечественной промышленности?

— Здесь я бы хотел выделить роботизацию. За роботами будущее. Сегодня модернизация основных средств предприятий — ключевой инструмент для повышения конкурентоспособности и производительности производства. Роботизация должна стать катализатором технологической трансформации производств. Северная столица является одним из лидеров по роботизации в стране. На предприятиях города по итогам 2024 года внедрено 1 869 роботов. Компании с достаточно глубокой степенью роботизации — это наши предприятия — флагманы тяжелой промышленности: Обуховский завод, "Силовые машины", Петербургский тракторный завод, а также предприятия Росатом, ОСК, ОДК.

В дополнение к федеральным мерам поддержки Санкт-Петербург реализует свои городские программы. В 2025 году в Фонде развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга впервые стартовала программа льготного займа для роботизации предприятий с процентной ставкой 3% годовых. На конец 2025 года в ФРП Санкт-Петербурга по этой программе поступило обращений от промышленных предприятий города на сумму более 600 млн рублей. Также город предоставляет субсидии на ранее установленных роботов. Предприятие может безвозмездно получить до 10 млн рублей.

Одним из стимулов к повышению уровня роботизации предприятий стал дефицит кадров в промышленности. Мы ожидаем, что повышение производительности труда от внедрения роботизированного оборудования составит не менее 10%, снижение себестоимости продукции — от 5 до 15%, увеличение объема производства на предприятиях — не менее 5%.

— Что способствовало росту импортозамещающей продукции?

— Программы по импортозамещению действительно уже давно внедряются практически на всех производствах в нашей стране. В 2025 году мы осуществили переход к обновленной модели промышленности с фокусом на технологическое развитие с высокой отечественной базой, и те результаты, которые мы видим, говорят, что мы на правильном пути. Отрасль энергомашиностроения переживает активную стадию импортозамещения. Формировались новые компании, начавшие свою деятельность практически с нулевого цикла развития и достигшие значительных показателей объема продаж.

Параллельно происходит модернизация и расширение крупных предприятий российского машиностроительного сектора, среди которых выделяется завод "Силовые машины". Завод полностью импортозаместил производство газотурбин и открыл в Санкт-Петербурге высокотехнологичный комплекс для изготовления литых лопаток газовых турбин.

Санкции и нарушение логистических цепочек потребовали от участников рынка ускорить совершенствование производственных процессов. По многим позициям отраслевым компаниям удалось перестроить работу и укрепить свой экономический и технологический потенциал

Обуховский завод выполняет очень крупные, технологически сложные для Петербурга заказы, которые помогают модернизировать городскую инфраструктуру на стратегических направлениях. Завод расширяет линейку декантирующих центрифуг, предназначенных для обезвоживания осадка на очистных сооружениях. Так, проходит тестирование полный аналог существующих импортных центрифуг, которые были произведены в Германии. Таким образом, сделан еще один шаг к импортозамещению этого вида оборудования.

В горизонте ближайших лет мы сосредоточимся на запуске предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции, а также на создании кластеров в области радиоэлектронной, фармацевтической промышленности и беспилотных технологий. Мощным импульсом развития промышленности станет создание в Петербурге станкоинструментального кластера и кластера крупнотоннажного судостроения. Активно привлекаем федеральные деньги. Впервые Санкт-Петербург получил казначейский инвестиционный кредит на развитие промышленности в размере 3,1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры особой экономической зоны, где будет построен центр исследований и разработок.

Отмечу, что Петербург — один из лидеров научно-технологического прогресса страны. За счет привлечения федеральных средств петербургские предприятия расширяют собственную инфраструктуру, осваивают перспективные направления и выводят на рынок технологические решения мирового уровня. Общий объем привлеченных средств от двух федеральных институтов развития — Агентства по технологическому развитию и Центра поддержки инжиниринга и инноваций — в 2025 году составил почти 4 млрд рублей.

— Какие уникальные производства будут запущены в этом году?

— Благодаря инициативе губернатора, в 2026 году нас ждут впечатляющие по индустриальному масштабу запуски за последние годы. В границах особой экономической зоны Санкт-Петербурга в этом году нами впервые в пределах одного календарного года будет открыто 11 новых предприятий. Среди них: новые заводы по производству радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования.

Например, на площадке "Новоорловская" компания "Сценические инновации" планирует построить научно-производственный комплекс и наладить выпуск оборудования сценической механизации и трансформации, систем управления оборудованием сцены, инновационных декораций. В таком современном оборудовании сегодня заинтересованы театры, конгресс-холлы и конференц-залы, развлекательные центры, спортивно-зрелищные комплексы, административные и коммерческие здания.

Будущее за кооперацией малых технологических компаний и крупных промышленных предприятий. Без науки сегодня никуда. В 2025 году простимулировали инновационную деятельность высокотехнологичных компаний города почти на 60 млн рублей. Наши предприятия получили эти средства на развитие НИОКР и ОКР опытных образцов промышленной продукции

В 2025 году на развитие высокотехнологичных проектов поддержку получили такие компании, как "Диаконт", "В-Трейлер", "СМАРТС-Кванттелеком", Петербургский тракторный завод. Компания "Диаконт", специализирующаяся на разработке и производстве робототехнических и диагностических систем, создаст колесное шасси для диагностического комплекса, который будет применяться в городском хозяйстве. Компания "В-Трейлер" разрабатывает конкурентоспособную отечественную грузовую прицепную технику для транспортной отрасли.

Петербургский тракторный завод в интересах агропроизводства создает универсально-пропашной трактор типа К-6 интегральной компоновки. Один из ведущих российских разработчиков квантовых криптографических систем выработки и распределения ключей, компания "СМАРТС-Кванттелеком", реализует проект, направленный на повышение уровня информационной безопасности и развитие отечественных высокотехнологичных решений, имеющих стратегическое значение и потенциал применения в интересах органов государственной власти и подведомственных учреждений. Промышленность с годами будет становиться все сложнее. Прорывные технологии в высокотехнологичных сферах будут менять все: и отрасль, и экономику, и нашу с вами жизнь.

— В течение пяти лет планируется создать 20 новых промышленных предприятий. Что это будут за производства?

— Чтобы эти планы осуществились, мы скорректировали подходы к реализации технологической, инвестиционной, финансовой, внешнеторговой, а также кадровой политики. Приоритеты — развитие особой экономической зоны (ОЭЗ), стимулирование инвестиционной активности через СПИК (специальный инвестиционный кредит), РИП (региональный инвестиционный проект), МАИП (масштабный инвестиционный проект), создание частных индустриальных парков и технопарков, перезагрузка технопарка, расширение программ поддержки и потока привлеченных федеральных средств.

Мы принципиально пересмотрели подходы к предоставлению площадей — предприниматели смогут получить не только инфраструктурно подготовленную землю, но и готовые площади под высокотехнологичное производство, инновационные центры для развития малых технологических компаний.

Также ожидается запуск производств, создание которых осуществляется с применением механизма по признанию проектов масштабными инвестиционными проектами. Инвестиционные проекты будут реализованы в станкостроении, мебельном производстве, а также производстве светильного оборудования и коммунальной техники. Компания "Митракс", о которой я уже упоминал, в рамках реализации МАИП построит в городе новый завод по производству спецтехники.

— Также озвучивались большие планы по созданию технологических долин. Когда они появятся и чем будут друг от друга отличаться?

— В Петербурге реализуются проекты, которые будут играть особую роль в технологическом суверенитете России. Речь об инновационном научно-технологическом центре "Невская дельта" и ИТМО "Технопарк". Их строительство ускорит достижение технологического суверенитета и технологического лидерства нашей страны. В России 13 инновационных научно-технологических центров, однако технологическая долина "Невская дельта" в Петербурге — проект, аналогов которому нет. Первую из трех площадок "Невской дельты" построят на 100 га в Пушкинском районе. Она будет отличаться от всех ИНТЦ масштабом и возможностями.

На первый этап "Невской дельты", на подготовку технологической инфраструктуры без постройки каких-либо корпусов и инновационных центров, потребуются инвестиции порядка 40 млрд рублей. На территории "Невской дельты" будут производиться разработки ученых, затем их можно будет испытать и апробировать, чтобы впоследствии внедрить в производственный процесс. Ключевые области работы нового ИНТЦ предусматривают более восьми направлений исследований, в таких сферах как: агробиотехнологиии, фармацевтика, передовые нефтегазовые технологии, цифровизация высокотехнологичных интеллектуальных производств новых материалов и изделий.

ИТМО Хайпарк станет центром профессиональной и научной подготовки нового поколения. Площадь технологической долины составит около 16 га. Основными резидентами технологической долины станут быстроразвивающиеся высокотехнологические компании малого и среднего бизнеса — инжиниринговые, производственные, сборочные, IT-компании, а также университетские стартапы зрелых стадий на этапе расширения и роста. Среди приоритетных научных направлений проекта: интеллектуальные технологии и киберфизические системы, фотоника и квантовые технологии, биохимические технологии, урбанистика, "умный"/безопасный город, освоение новых пространств, экстремальных территорий и виртуальных миров, а также креативные индустрии.

— Как изменилась динамика подачи заявок от предприятий на льготные займы в Фонд развития промышленности Петербурга? Каким проектам отдается приоритет?

— Фонд финансирует проекты петербургских предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности, но прежде всего тех, которые способствуют улучшению экономической ситуации и стоят на пике научно-технического прогресса. Сейчас в центре внимания — высокоточное производство, робототехника и станкостроение, электроника, беспилотная авиация, фармацевтика.

— Планируется ли докапитализация ФРП? Если да, то в каком объеме?

— В этом году планируем докапитализировать Фонд развития промышленности на 350 млн рублей, при этом 50 млн рублей будут направлены в рамках Единой региональной субсидии (16,0 млн рублей — из федерального бюджета, 34,0 млн рублей — региональная составляющая). Сейчас общая капитализация фонда составляет свыше 13 млрд рублей, что делает его одним из самых крупных в стране. Объем капитализации Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга постоянно увеличивался. По итогам 2025 года фондом поддержано 19 предприятий Петербурга на общую сумму более 2,7 млрд рублей.

За весь период работы фонда к концу 2025 года количество предоставленных займов уже превысило 150, а общий объем финансирования составил свыше 16 млрд рублей. По отраслевой принадлежности предприятий, которым оказана финансовая поддержка в 2025 году, можно выделить: металлообработку, фармацевтическую и пищевую промышленность, полиграфию, приборостроение. Самой популярной программой финансирования остается программа "Займы для приобретения оборудования". По ней выдается более 60% всех займов.

— Какие новые меры поддержки предусмотрены для бизнеса в Петербурге? Есть ли среди них меры поддержки для ветеранов СВО?

— Мы планируем нарастить объемы поддержки по основным видам субсидий, а также рассматриваем возможность запуска новых программ. В реализации мер поддержки сделаем упор на выпуск средств производства и роботизацию. Кроме того, продолжим субсидировать затраты на НИОКР, подготовку кадров для промышленности и на лизинг оборудования.

Благодаря губернатору Санкт-Петербурга наш город — один из ведущих регионов в развитии новых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мы оперативно реагируем на те сложности, с которыми сталкивается малый бизнес, и запускаем новые инструменты поддержки. В конце 2025 года Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса совместно со Сбербанком запустили программу "зонтичных" поручительств

Механизм предполагает возможность получать кредиты при недостаточном залоге. Максимальный размер одного поручительства — 20 млн рублей, но не более 50% от суммы собственных обязательств. В 2025 году ЦРПП выпустил первый поток образовательной программы для участников и ветеранов специальной военной операции. 35 ветеранов СВО прошли бизнес-интенсив по запуску стартапов. Хороший кейс, подумаем насчет этого года.

— Как дальше будет расширяться ОЭЗ? Когда будет готова площадка "Дыбенко", сколько резидентов там разместится?

— Правительство Санкт-Петербурга направило письмо в Министерство экономического развития РФ о присоединении площадки рядом с метро "Улица Дыбенко" к ОЭЗ "Санкт-Петербург". Минэкономразвития РФ поддержало предложение. В настоящее время ведется работа по решению имущественно-правовых вопросов, в связи с чем заявка города о расширении ОЭЗ "Санкт-Петербург" в глубокой проработке.

Развитие площадки "Дыбенко" запланировано на период с 2026 по 2030 год. Город ведет переговоры с крупными компаниями из сферы ИТ, радио- и микроэлектроники на предмет размещения их на будущей площадке ОЭЗ "Дыбенко". Учитывая близость площадки к жилой застройке, наиболее перспективным форматом ее развития мы видим формат light industrial. Площадь одного из таких инновационных центров составит порядка 62 тыс. кв. м и позволит разместить порядка 30 резидентов.

— В каких отраслях сильнее всего ощущается дефицит кадров? Как решается этот вопрос?

— Конечно, дефицит кадров — это вызов для всей страны. И Петербург не исключение. В кадровом вопросе мы меняем подходы и фокусы. Текущая потребность и на ближайшие годы в кадрах в промсекторе составляет порядка 10 тыс. человек. Среди наиболее востребованных специальностей — операторы и наладчики станков, механики, слесари, сварщики и пр. По нашим наблюдениям, наибольший спрос сейчас существует в отраслях приборостроения, фармацевтики, биотехнологиях. Спрос на ИТ-кадры остается высоким, особенно в сферах цифровых технологий, разработки и кибербезопасности.

Инженерные специальности также очень востребованы сегодня. Управляющая компания ОЭЗ выступает связующим звеном между образовательными учреждениями города (как вузов, так и ссузов и школ) и предприятиями, помогая решать резидентам кадровый вопрос. Второй год подряд проводится образовательный проект "Инновации на Неве", организованный ОЭЗ совместно с ГБОУ "Инженерно-технологическая школа №777" и Консорциумом по развитию школьного инженерно-технологического образования. Еще в качестве примера приведу опыт компании "Геоскан". Квадрокоптеры "Геоскан Пионер" используются для ранней инженерной подготовки и профориентации в сфере беспилотных авиационных систем и промышленности.

Также в 2025 году компания перешла от собственного студенческого конструкторского бюро, открытого в 2022 году в качестве прикладной площадки для подготовки и отбора молодых инженеров, к сетевой модели и начал расширять проектную подготовку совместно с ведущими университетами России, в том числе с Университетом ИТМО и Томским государственным университетом, а также рядом других технических вузов. Такой подход позволяет масштабировать подготовку кадров и синхронизировать обучение с реальными потребностями отрасли БАС и промышленности.

Продолжается реализация проекта "Петербург заводской". В рамках проекта создан подраздел со стажировками, позволяющий студентам приобретать практические навыки на выбранных предприятиях, знакомиться с непосредственными работодателями и определиться с дальнейшим построением своей карьеры.