Интервью

Вице-губернатор Петербурга Поляков: нет планов расширять зоны платной парковки в 2026 году

Кирилл Поляков в интервью ТАСС рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро, а также о том, как будет развиваться парковочное пространство и как проходят испытания беспилотных трамваев

Майя Бондарь

Кирилл Поляков © Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

— Кирилл Валентинович, каким был прошедший год для транспортной сферы? С какими трудностями столкнулся город, какие проблемы удалось решить и какие задачи поставлены на этот год?

— Отвечая на вопрос, хотелось бы вспомнить 2022 год, когда город начал переход на новую модель транспортного обслуживания. Из-за геополитической обстановки и постепенного ввода антироссийских санкций мы тогда столкнулись с рядом сложностей. Если помните, Петербург закупал крупную партию современных автобусов. Но случились задержки поставок, так как заводы-производители с большой задержкой получали комплектующие для производства транспорта, были нарушены логистические цепочки. Из-за этого мы были вынуждены на несколько этапов растянуть внедрение новой модели.

В 2025 году, можно с уверенностью сказать, с этим вызовом мы успешно справились. Сегодня вся новая закупаемая и поставляемая в Петербург техника почти полностью состоит из комплектующих отечественного производства.

Так, в прошлом году Петербург получил почти 750 единиц различного вида транспорта. В том числе порядка 300 автобусов российских производителей: Нефтекамского автомобильного завода, завода "Волгабас Волжский", Ликинского автомобильного завода.

Или современные вагоны для Петербургского метрополитена. Мы специально локализовали сборку "Балтийцев" в Петербурге на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, чтобы сделать процесс их производства и передачи в метрополитен более быстрым и эффективным. Более 90% узлов и механизмов "Балтийца" — отечественного производства, мы добились большого успеха в импортозамещении.

Кроме того, в 2025 году по тактовому маршруту Финляндский вокзал — Сестрорецк начал курсировать новый электропоезд ЭП2ДМ. Современный отечественный состав разработан специалистами предприятия "Трансмашхолдинг" и является очередным примером успешного импортозамещения. Шесть вагонов поезда вмещают почти 600 человек.

Другими словами, мы выполняем поручения президента по достижению сбалансированного экономического роста, реализации программ импортозамещения и укреплению технологического суверенитета страны.

— Ранее вы говорили, что в 2026 году в Петербурге начнется производство тяговых двигателей для вагонов метро. Получается, что строительство метро стало стимулом для отечественного производства, или это единичный пример?

— Завод "Электропульт" планирует запустить на бывшей площадке Siemens производство тяговых двигателей для электропоездов "Иволга" и вагонов метро с годовым объемом около 500 штук.

Речь о производстве вагонов серии "Балтиец" с привлечением на возвратной основе средств Фонда национального благосостояния в объеме 96,9 млрд рублей, 75% стоимости вагонов за счет средств ФНБ финансирует ВЭБ.РФ, остальные ресурсы выделяет город.

Вагоны метро серии "Балтиец" разработаны российскими компаниями — инжиниринговым центром "ТМХ Инжиниринг" и национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ специально для метрополитена Санкт-Петербурга. Производство поездов осуществляется на ОЭВРЗ — одном из старейших петербургских предприятий. Предприятие занимается строительством вагонов метро различных модификаций, отвечающих всем современным требованиям, с учетом пожеланий заказчиков.

— В бюджете предусмотрено более 30 млрд рублей на обновление общественного транспорта. Это в первую очередь касается автобусного парка?

— В конце 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о корректировке Стратегии развития города до 2035 года. Генеральная цель Стратегии остается неизменной — устойчивое повышение качества жизни и благосостояния населения. Особое значение в числе 10 приоритетов развития города отводится транспортной сфере. В Стратегии-2035 четко обозначены такие ключевые направления, как развитие метрополитена и обновление подвижного состава. Транспортный блок Петербурга продолжает планомерную работу по расширению сети метро, повышению его доступности, а также по обновлению подвижного состава всех видов городского транспорта. Эти меры направлены на повышение комфорта, надежности и безопасности перевозок для миллионов пассажиров.

На период с 2026 по 2028 год суммарно в бюджете предусмотрено более 32 млрд рублей на обновление подвижного состава. Мы уже взяли высокие темпы по замене старых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро на новые и продолжим работу в данном направлении. Так, в ближайшие три года планируется поставка в Северную столицу в общей сложности 373 единиц транспорта (34 электробусов, 7 троллейбусов, 26 трамвайных вагонов, 306 вагонов метро).

— Как в Петербурге реализуется масштабная программа обновления подвижного состава метро?

— Обновление подвижного состава Петербургского метрополитена включено в программу "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". В прошлом году в общей сложности город получил 120 вагонов современных "Балтийцев". В том числе 72 вагона (9 составов) в красном исполнении. Это позволило полностью закрыть обновление линии 1 Петербургского метрополитена.

Всего за три года компания "Трансмашхолдинг" передала городской подземке 344 вагона.

Так, сегодня 37 новых современных составов "Балтиец" уже обслуживают пассажиров Кировско-Выборгской линии. Кроме того, пассажиры линии 1 уже успели оценить новых "Балтийцев" в коричневом исполнении. Пять составов, предназначенных для строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии, были выведены на "красную", чтобы испытать их в реальных условиях, перед началом работы в подземке между станциями "Путиловская" и "Юго-Западная".

Еще один состав в фиолетовом исполнении подготовлен для работы на Фрунзенско-Приморской линии.

В 2026 году ожидаем поставку 90 новых современных вагонов (15 составов по 6 вагонов) в синем исполнении для Московско-Петроградской линии.

Высокие темпы обновления подвижного состава удается сохранять благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. По его поручению из Фонда национального благосостояния были выделены почти 97 млрд рублей на обновление поездов Петербургского метрополитена. До 2031 года в город будут поставлены 950 вагонов этой модели. Они будут отличаться цветовой гаммой (для каждой линии свой цвет поездов — прим. ТАСС) и некоторыми деталями интерьера.

— В Петербурге тестируют беспилотные трамваи. Будут ли беспилотные технологии внедрять в автобусы, электробусы, троллейбусы?

— В настоящее время в России в части беспилотного транспорта действуют два экспериментальных правовых режима.

Один из них действует в отношении такси и грузового транспорта, а в ноябре этого года его действие было продлено до ноября 2028 года. Кроме того, экспериментальный правовой режим был расширен за счет присоединения других регионов (Башкирия, Пермский край и Свердловская область — прим. ТАСС).

В части грузового беспилотного транспорта тестирование проходит на трассе М-11 "Нева", соединяющей Петербург и Москву. Тестирование происходит при участии оператора, находящегося на месте водителя. Тестируются грузовики от "Камаз" и "Сберавто". Беспилотные такси тестируются в Москве, и их запуск планируется в 2026 году в ограниченных районах (порядка 100 единиц).

Второй экспериментальный правовой режим действует в отношении трамваев в Петербурге и Москве.

В Петербурге субъектом экспериментального правового режима в части трамваев является СПб ГУП "Горэлектротранс".

В настоящее время предприятием проводятся мероприятия по тестированию беспилотного движения трамваев на специально оборудованном полигоне. За 2025 год было проведено более 120 испытаний одного трамвайного вагона "Богатырь-М" — 71-923М производства ООО "ПК Транспортные системы".

Основой для тестируемых беспилотных технологий являются используемая на транспортных средствах предприятия система обеспечения активной безопасности и помощи водителю.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" эксплуатируется 339 трамваев, оснащенных системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю трамвая. В рамках программы развития предприятия "Сохраняя историю, движемся в будущее" до 2030 года планируется приобретение еще 261 трамвайного вагона с таким оборудованием.

Учитывая необходимость тщательной отработки вопросов безопасности, результатов в отношении экспериментально-правового режима для грузового транспорта и такси, будут рассматриваться вопросы в отношении использования данной технологии для автобусов и троллейбусов.

— Планируется ли расширение зоны платной парковки?

— Планов по расширению зоны платной парковки в 2026 году нет. Если помните, последнее изменение вступило в силу 1 декабря 2025 года. С этого дня на 29 участках улично-дорожной сети в зоне единого городского парковочного пространства в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга были введены дополнительные парковочные места. Всего 1 154 парковочных места, из которых 141 парковочное место для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент среди приоритетов в формировании единого парковочного пространства в городе — развитие городских и перехватывающих автостоянок, включая многоуровневые. Это связано с необходимостью регулирования транспортных потоков, в том числе личных автомобилей, въезжающих в центр Петербурга. В частности, благодаря перехватывающим автостоянкам мы создаем условия для использования общественного транспорта автовладельцами, тем самым сокращая пробки в утренние и вечерние часы пик.

Петербург выходит на новый уровень развития по всем направлениям. Уверен, это видит каждый житель и гость нашего города.

В этом году продолжим усовершенствование промышленной и транспортной системы Северной столицы. Как неоднократно подчеркивал губернатор Александр Беглов, реализация ключевых проектов, а также мегапроектов позволит сделать наш город мегаполисом XXI века.