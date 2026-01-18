Интервью

Виктор Медведчук: Украине нужно внешнее управление под эгидой ООН

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью ТАСС рассказал, почему Зеленский может пойти на тотальную мобилизацию и будет затягивать с выборами, пояснил, кто может законно забрать у него полномочия, а также отметил идею Путина о внешнем управлении под эгидой ООН

— Будет ли мир на Украине в 2026 году, по вашему мнению?

— Нет, не будет. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше. Этих людей следует разочаровать — ситуация никогда не вернется к исходной, колесо истории нельзя повернуть вспять.

Если речь идет о прекращении боевых действий, то обычно опускается важный момент, что война существует, перефразируя известную фразу Михаила Булгакова, еще и в головах. Политика войны охватила не только Украину Зеленского, но и Европу в целом. Партия войны существует в США, Израиле других странах. Уверенности, что она в 2026 году потерпит сокрушительное поражение, нет.

Поэтому мир на Украине нельзя рассматривать исключительно в украинских реалиях. Это схватка коллективного Запада и России, где Россия выстояла и ведет наступление. Поэтому мир наступит с новой системой международной безопасности и правопорядка. Но этот год, как мы видим, уже начался с международного хаоса и полного игнорирования международного права: Венесуэла, Иран, Гренландия, Сирия, — и этот список, к сожалению, продолжает формироваться. Поэтому говорить о рождении новой системы безопасности пока не приходится. А европейские подсвинки, желающие войны, пока полны желания, удерживая на коротком поводке шавку-Зеленского, мира не допустить.

— Видите ли вы перспективу возобновления переговоров по Украине после атаки Киева на резиденцию Путина в Новгородской области?

— Насколько я знаю, переговоры по Украине официально не прекращались, а переговоры между Россией и Украиной Зеленского, по сути, не начинались. Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что официальный Киев не хочет мира и пытается любой ценой сорвать мирный процесс.

Время работает на Россию: она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном. Идут постоянные контакты с США, Европа уже ищет пути возобновления контактов с РФ, так что все движется без Зеленского и, возможно, без него и закончится. Он в этих раскладах лишнее звено. Скоро это поймут все, и чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир.

— Как долго еще Зеленский удержится у власти? Звучат мнения, что ему не стоит расслабляться после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Могут ли США пойти на его устранение?

— Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед Трампом. Зачем американскому президенту его похищать? Конечно, Зеленский слуга многих господ, но похищают тех, кто упорствует и сопротивляется, а не тех, кто постоянно трется под ногами и виляет хвостом.

— Согласится ли Зеленский на проведение выборов? Какие возможности есть для их проведения?

— Если Зеленский и согласится на выборы, то только при гарантии их 100% фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть. Нелегитимный не скрывает, что может пойти на выборы только под давлением. Кровавый клоун уже продал Украину США, и его осталось только слить и утилизировать. Наркофюрер это знает и не торопится, думает, как пропетлять.

А вот для проведения легитимных выборов, отражающих волю украинских граждан, возможностей нет. Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что признает легитимность результатов выборов только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, находящихся на территории России, а Зеленский уже отказался это делать. Значит, Россия то, что сфальсифицирует кровавый клоун, не признает, тогда никакого смысла в этих выборах и их результатах не будет. В Киеве в очередной раз кормят всех пустыми обещаниями.

Для того, чтобы провести выборы, и их результаты были признаны легитимными, мало допустить к голосованию всех украинских граждан, включая тех, кто сегодня находится в РФ, нужно еще привести украинское законодательство в соответствие с Конституцией, отменить антироссийские законы и указы, вернуть гражданам Украины их законные права. Это преступное законодательство поставило вне закона весь электорат, который требует нормализации отношений с Россией. Необходимо отменить запрет на деятельность 18 оппозиционных партий, амнистировать репрессированных. Без этого результаты выборов будут нелегитимными.

— А как Вы оцениваете шансы Юлии Тимошенко, если она пойдет на выборы?

— Объективно как нулевые. Сейчас в информационное пространство запустили нарратив, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то войны удалось бы избежать. Это примитивная политтехнология, не имеющая под собой реальных оснований. Во-первых, на выборах 2019 года Тимошенко выступала за вступление в НАТО и была против реализации Минских соглашений, как и Порошенко. Во-вторых, Тимошенко первый союзник Зеленского, это подтверждает ее политическая поддержка в попытках нелегитимного расформировать антикоррупционные органы и когда она поддерживала другие авантюры власти, они друг друга стоят. И только в суде, когда ей избирали меру пресечения, она назвала режим Зеленского фашистским.

В-третьих, Тимошенко являлась политическим наставником Зеленского. Она первый на Украине политик-популист, который под прикрытием ярких заявлений строил коррупционные схемы. Зеленский просто пошел по ее стопам, его ложь была еще более наглая, а коррупционные схемы еще более циничными. Если бы выборы 2019 года выиграла Тимошенко, то это только бы приблизило трагедию украинского народа.

Тимошенко давно потеряла шансы стать президентом Украины, поскольку еще в начале своей политической карьеры потеряла поддержку юго-востока и русскоязычных украинцев, заигравшись в антироссийские игры, в попытках уподобиться Западу и, в первую очередь, США. Ее политический рейтинг держался на миражах, которые молниеносно развеивались после очередных выборов.

— Есть ли технические и юридические возможности для того, чтобы вы выдвинули свою кандидатуру на выборах президента Украины?

— Как известно, Зеленский незаконно лишил меня украинского гражданства. Этот незаконный указ, на основании которого меня лишили еще и депутатских полномочий, я обжаловал в Верховном суде еще в феврале 2023 года, где дело продолжает рассматриваться, так как абсолютно никаких доказательств лишения меня гражданства нет, а вынести справедливое решение суд боится, так как последует расправа со стороны Зеленского. Он запретил партию, против большего числа моих сторонников он ввел санкции, дал команду возбудить десятки уголовных дел, но самое главное — он лишил электорат, интересы которого я защищали и защищаю, гражданских прав. О какой возможности участвовать в выборах может идти речь? Для того чтобы участвовать в выборах и не только мне, но и другим кандидатам, которые будут представлять интересы не коллективного Запада и неонацистов, необходимо создать условия для проведения выборов, результаты которых могут быть признаны легитимными.

Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики Организации Объединенных Наций.

С целью восстановления конституционного правопорядка, возобновления законности, организации и проведения справедливых демократических выборов в соответствии со статьями 39 и 41 Устава ООН Советом безопасности ООН может быть введено внешнее управление путем создания Временной администрации под эгидой ООН.

Согласно международной практике временная администрация должна взять на себя:

Организацию и проведение справедливых и демократических выборов президента Украины, Верховной рады Украины, органов местного самоуправления, формирование новых легитимных институтов государственной власти;

Содействие восстановлению верховенства права, разработку новой Конституции Украины;

Запрет деятельности организаций национал-радикального характера, распространение и популяризацию такой идеологии;

Восстановление прав граждан на вероисповедание, прекращение репрессий в отношении единственной канонической церкви — Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан;

Создание условий для восстановления территорий и привлечения для этого финансовых ресурсов путем учреждения свободной экономической зоны.

Без временной администрации невозможно провести справедливые и демократические выборы президента Украины, Верховной рады Украины, органов местного самоуправления, сформировать новые легитимные институты государственной власти. А без этого невозможно восстановить верховенство права и обеспечить правопорядок в стране.

Механизм временного внешнего управления предлагает сегодня и президент США Трамп в Венесуэле и секторе Газа, где предусматривается демилитаризация и переходное техническое правительство под контролем нового международного переходного органа — "Совета мира".

Россия неоднократно подчеркивала, что ей важна легитимность подписанта мирных соглашений с украинской стороны. Кто, по-вашему, может им выступить?

По этому поводу есть требования Конституции Украины, и им необходимо следовать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что только президент, который будет избран на выборах, признанными легитимными, с учетом того, что срок полномочий Зеленского истек еще в ночь на 21 мая 2024 года. Кроме того, в случае если председатель Верховной Рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений. Но для этого ему надо им стать. А это возможно при принятии решения Верховной Радой о передаче власти исполняющему обязанности президента председателю Верховной Рады, с учетом отсутствия легитимного президента в стране.

Ситуация давно зашла очень далеко, и нельзя сегодня сказать: "Война окончилась. Всем спасибо!". Украинский народ втянули в трагическую катастрофу, за которую ее руководителям придется отвечать так или иначе. Поэтому и война для банды Зеленского — спасательный круг, за который они судорожно цепляются, не считаясь с жертвами простых людей. Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира.

— Как блэкаут в украинской столице и перебои в других регионах повлияют на способность Украины вести боевые действий?

— Пока идут боевые действия между Зеленским и мэром Киева Кличко. Кровавый клоун не скупиться на обвинения, хотя он все сделал для того, чтобы киевляне сегодня страдали. Западные эксперты предупреждали Зеленского о блэкауте в столице и в стране в целом. Однако возможность распилить западную помощь омрачила разум его преступной банды. Сегодня масса коррупционеров из этой банды находятся в теплых странах, им не угрожает ни холод, ни голод, ни обстрелы.

А киевляне действительно жутко страдают, и это радикально меняет общую картину. Ведь раньше Киев жил спокойной, мирной жизнью, пока жители прифронтовых регионов страдали от войны. Многие киевляне, как и многие жители Западной Украины, наживались на этом, поднимая беженцам плату за аренду жилья. Теперь им самим придется снимать квартиры, жить, где придется, или бороться за выживание в холодных домах.

Но следует помнить, что те, кто сегодня страдает, мерзнет, сидит без света, и те, кто наживается на войне, — это разные люди. У последних все в порядке, их такая ситуация вполне устраивает. И они делают свое черное дело, наживаясь на горе и смертях украинцев. И это не должно остаться безнаказанным. Боевые действия идут не для того, чтобы заморозить простых людей, а для того, чтобы истребить преступников, наживающихся на войне. Безусловно, все это напрямую отражается на боеспособности ВСУ.

— Ранее в американском плане по Украине звучала идея демилитаризированной зоны с признанием спорных территорий российскими. Вы считаете эту схему жизнеспособной?

— СВО осуществляется с целью демилитаризации и денацификации, но всей Украины. Поэтому Украина как демилитаризованная зона Россию, как и простых украинцев, вполне устраивает. Эта схема жизнеспособна и крайне необходима, но на всей украинской территории.

Что касается так называемых спорных территорий, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее. Я в свое время постоянно предупреждал украинских прозападных политиков о том, что попытки создания мононационального государства приведет к потери территорий и гибели государства, что сегодня и происходит.

Зеленский оказался недалеким во всех отношениях, тем более в политике, создав идеологию пещерной русофобии. Так как возникает вопрос, что делает русскоязычный еврей Зеленский во главе украинского неонацистского мононационального государства. То есть политика неонацизма работает сегодня против ее создателей, а отменить ее демократическим путем нет возможности. Остается одно — вернуть исторические русские земли вместе с населением России, и там никто не будет запрещать ни чей-то родной язык, ни веру, ни культуру, ни историческую память.

— Чем объяснить возвращение влияния главы администрации президента Украины Андрея Ермака и его активные контакты с Зеленским? Говорит ли это о том, что Киев игнорирует предупреждение американцев?

— Такая информация звучит в СМИ, но это ничем не подтверждается. Ермак — это составляющая коррупции, она никуда не уходила от власти Зеленского. Смысл этой власти в коррупции, несмотря на кровь и страдания украинского народа. Может ли США препятствовать украинской коррупции? А зачем это им? Американцам достаточно провести аудит своей помощи, что ранее обещал Трамп, и захлопнуть лавочку. Но они этого не делают, коррупционерами легче управлять, Зеленский уже отдал Вашингтону ресурсы страны, теперь отдает власть. С Ермаком его тесно связывают общие коррупционные связи и особые личностные отношения, во всем остальном вряд ли клоун будет шутить с американцами, которым известно все, что происходит в стране.

— Европейские политики многократно заявляли о подготовке к войне с Россией. Сейчас Макрон и ряд других лидеров заявили о необходимости разговаривать с РФ по Украине. Что значит эта риторика? Считаете ли вы Украину единственным "яблоком раздора"?

— Европа много говорит о войне с Россией, но воевать предпочитает Украиной. Русская угроза всегда была технологией страха, нужно запугать европейского обывателя, чтобы управлять им. Реальная война коллективному Западу не нужна. Принцип украинского конфликта ни для кого не секрет — украинцы воюют против России за западные деньги. Деньги, как видим, кончаются, а победы над Россией нет. Поэтому у европейских подсвинков, желающих войны, развязывается язык говорить о переговорах. Поэтому выходит так, что Россия и США могут договорится, а Европа окажется полностью вне игры, то есть в дураках.

Европа поздно спохватилась, сценария, по которому они выиграют, в принципе не существовало, но несмотря на это они влезли в украинский конфликт. Трамп сначала ударил их тарифами на американском рынке, а теперь отбирает Гренландию. И они начинают осознавать, что попали в глухой тупик.

И разговаривать с РФ — еще не значит договариваться. У европейцев настолько импотентной стала дипломатия, что они даже на разговоры с Россией не могут пока никого сыскать. Высокомерие, с которым Европа говорила с остальным миром, очень дорого ей уже обошлось.

При этом я не считаю правильным называть Украину яблоком раздора. Яблоко раздора — это то, на что могут претендовать конкурирующие стороны. Но мало того, что Украина исторически никакого отношения к Европе не имеет, и та не может на нее претендовать, так Украина еще Европе просто не нужна, кроме как таран против России. Никто всерьез не собирается принимать ее в Евросоюз, обещаниями просто дурили и продолжают дурить примитивных правителей Украины, что торгаша Порошенко, что недоумка Зеленского.

Курс на Евросоюз после госпереворота уже привел Украину к статусу самой бедной страны в Европе. Как вывести ее из этого состояния, так денег не было, а как на войну с Россией — нашлись сотни миллиардов евро. Все это обнажило истинные циничные цели коллективного Запада. А ведь к нищете Украину привел тот самый европейский курс, за который Киев сейчас сражается. То есть европейский курс довел страну до нищеты, а потом и до войны, и поэтому утверждать, что в дальнейшем этот курс приведет страну к процветанию, могут только люди, выжившие из ума.

Европейские политики мечутся, пугают военным контингентом, который войдет после подписания мирного соглашения, но эти условия заранее неприемлемы и чреваты продолжением войны, поэтому в Москве категорически отвергаются. Европа потеряла российские рынки, дешевые энергоносители и другие стратегические интересы исключительно по некомпетентности и ограниченности своих политиков. Европа стремительно беднеет и разрушается.

Несмотря на это, президент России Владимир Путин, как мы знаем, 15 января 2026 года года выразил надежду на восстановление отношений со странами Европы на основе взаимоуважения национальных интересов. Он заявил, что Россия готова к восстановлению "необходимого уровня" отношений с Европой и открыта к сотрудничеству "со всеми без исключения" европейскими странами. Россия хочет скорейшего мира на Украине, предлагая для этого создать новую архитектуру безопасности в Европе на основе ранее сделанных предложений, и тут есть огромное поле для переговоров, куда дверь для европейских политиков всегда открыта.

— Какие ожидания от встречи европейских лидеров с Трампом в Давосе, удастся ли, на ваш взгляд, им добиться от него личного одобрения гарантий безопасности для Украины?

— А какое это имеет значение для России? Ну одобрит он гарантии безопасности, и что из этого? Ведь гарантии — это то, что будет после заключения мирного соглашения. А условия этого соглашения даже не обсуждались еще с РФ. Тем более, что гарантии напрямую связаны с вводом военного контингента европейских стран на Украину, которые однозначно исключат подписание мирных договоренностей. Поэтому американский лидер может что-то пообещать или публично заявить опять что-то, как это уже не раз с ним было, но он, во-первых, вряд ли пойдет на поводу у этих недоумков, а во-вторых, суть происходящего не изменит и мирное соглашение не приблизит.

Ни Зеленскому, ни европейским подсвинкам Трампу нечего предложить, а что ему нужно, он и сам возьмет, как это происходит с Гренландией. Значит ли это, что Трамп будет требовать у Киева заключить мир? Вовсе необязательно. Логичнее ему потребовать деньги от Европы за вооружение Украины. И сияющий Зеленский приедет из Давоса, рассказывая, что за миллиард долларов ему купили два танка без пушек, арбалет, копье и четыре африканских лука без тетивы или что-то подобное в этом роде.