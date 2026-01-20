Интервью

Глава АВК Воронков: два отечественных блокбастера в месяц, и нам будет не нужен Голливуд

Кинотеатры в России переживают во многом переломный период: зритель возвращается, касса растет, а рынок постепенно перестраивается под новые реалии. О ключевых итогах ушедшего года, прогнозах на текущий, диалоге с дистрибьюторами, борьбе за цену билета и о том, почему кинотеатр по-прежнему остается важным общественным пространством, в интервью ТАСС рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) России Алексей Воронков

— Алексей, каким стал 2025 год для Ассоциации владельцев кинотеатров и отрасли в целом?

— Легким этот год, как и несколько предыдущих, назвать нельзя. Начиная с 2020 года кинотеатральная отрасль живет в режиме постоянной адаптации. При этом Ассоциация — это не публичная организация в классическом понимании. Наша основная задача — выстраивать индустриальные контакты внутри профессионального сообщества, прежде всего с дистрибьюторами.

Мы понимаем, что после 2020 года сильных субсидиарных "вливаний", как например, в производство фильмов, в кинотеатры не происходило, и навряд ли они будут происходить. Хотя надо отметить, что программы по становлению кинотеатров в малых городах на сегодняшний день действуют. Работает программа "Пушкинская карта" — на сегодняшний день 12–13% проданных билетов куплены именно по ней, за что хочется поблагодарить Министерство культуры. Но таких цифр, которые тратятся государством на производство фильмов, в кинотеатрах нет.

Мы в меньшей степени участвуем в процессе создания фильмов, но активно работаем с экономической стороной проката, диалогом с властью, в частности с Министерством культуры России и региональными представительствами, и участием в разработке отраслевых законопроектов.

— О каких именно законодательных инициативах идет речь?

— За последние 7–10 лет кинотеатры стали заметным участником обсуждения ключевых решений. Мы участвовали в работе над законом об электронном билете, вопросами поддержки кинематографии. Недавно Ассоциация предложила свое видение регулирования иностранного кино — в ответ на инициативы, озвученные Никитой Михалковым.

Сейчас для нас принципиально важно сохранить кинотеатры в перечне приоритетных отраслей, чтобы действующие налоговые льготы не исчезли. Мы не просим прямых субсидий, но для отрасли критична экономия на налогах. Речь идет о сохранении действующей модели, поскольку порядка 70% кинотеатров работают по упрощенной системе налогообложения. С учетом невысокой посещаемости на сегодняшний день, особенно в отдельные периоды, такая налоговая экономия — как минимум еще на ближайшие два-три года — существенно помогает кинотеатрам удерживаться на плаву. Слабыми периодами для отрасли остаются прежде всего летние месяцы.

— Как вы оцениваете итоги проката в 2025 году?

— Сейчас очень активно начинает работать "сарафан". Качественные картины живут в прокате по полтора — два месяца, и это, по сути, праздник для отрасли. Если мы научимся выпускать два действительно сильных блокбастера в месяц, то этого будет достаточно, тогда не нужен будет и Голливуд. Это высокая планка, но она уже становится достижимой — сегодня мы практически выходим на один крупный фильм в месяц, для отрасли это — огромная победа. В этом году, с учетом иностранного контента и отдельных проектов, мы даже перевалили за эту планку. Главное — продолжать наращивать объем. Два-три года после ухода Голливуда рынок жил в условиях дефицита российского контента, но его постепенно становилось больше. Сейчас мы подошли к моменту, когда количество и, что важно, качество заметно выросли.

Говоря о качестве, чтобы избежать дискуссий в области художественных оценок, я имею в виду прежде всего качество картинки, визуальной подачи, прорисовки. Оно выросло на порядок. Если посмотреть последние кинорынки, на которых представлены проекты вроде "Чебурашки-2", "Буратино", "Простоквашино", то, честно говоря, к визуальной составляющей придраться сложно. Это сделано на уровне, сопоставимом с международным. И когда смотришь такие фильмы в кинотеатре с хорошим светом и звуком, понимаешь: наконец-то есть продукт, за который не стыдно. Если сравнить то, что снималось 10 лет назад, 3 года назад и сейчас, то разница будет очевидна. При этом есть и фильмы, которые не находят отклика у зрителя. Кинотеатры такие картины берут неохотно, потому что зритель голосует рублем. И обмануть его невозможно, как бы к нему ни относились создатели: либо зритель приходит и говорит "круто", либо просто не приходит.

Хороший пример — фильм "Август". Вокруг него было много критики, в том числе со стороны историков, но как художественное произведение это современная, качественно снятая картина. Отдельно стоит отметить работу продюсеров и дирекции Первого канала: это редкий случай, когда продюсеры и кинотеатры работали в тесном ежедневном контакте, собирая обратную связь и оперативно усиливая рекламную кампанию. Итог — более 1,5 млрд рублей кассы для военного кино вне новогоднего периода. Это серьезный результат.

То же самое касается и других проектов. "Пророк" показал отличную визуальную и продюсерскую работу, несмотря на споры вокруг формы, — он собрал 1,63 млрд. "Батя-2" стал, на мой взгляд, настоящим открытием года. От фильма не ожидали сборов выше 600 млн рублей, а в итоге он превысил 1,5 млрд. Это не экшен, но он вышел в правильное время и попал в эмоциональный запрос аудитории. "Кракен" также удивительно отработал, касса перевалила за миллиард.

Ноябрь стал показательным месяцем. В прокате одновременно работали несколько сильных картин — дорабатывал "Август", вышла "Алиса в стране Чудес" и "Горыныч", из зарубежного кино кассу сделала "Иллюзия обмана 3", также дорабатывал "Дракула". Ноябрь оказался одним из лучших месяцев года, уступив лишь январю. Это наглядное доказательство того, что люди готовы ходить в кино. Они действительно соскучились. Им нужен контент.

Кинотеатры хоронили много раз: с появлением телевидения, интернета, стримингов, во время пандемии. Да, посещаемость пока не вернулась к уровню 2019 года, но когда появляется качественный продукт с хорошей рекламной поддержкой, зритель идет. Эффект события по-прежнему работает, и именно он сегодня удерживает кинотеатры.

— Одной из острых тем остается цена билета. В чем сегодня основная проблема?

— Существует мнение, что кинотеатр должен оставаться "самым доступным досугом". Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером. Но оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году составляет в среднем 4 063 рубля. Если на сеанс не пришло минимум 10 зрителей при цене билета 450 рублей, кинотеатр уже работает в минус.

При этом за 10 лет цена билета выросла примерно на 58%, тогда как рост цен на топливо и продуктовую корзину был кратно выше. Сегодня рынок постепенно приходит к пониманию, что минимальная цена не должна опускаться ниже 200 рублей, а средняя — находиться в диапазоне 500–550 рублей.

— Готов ли зритель платить такие деньги?

— Да, если он получает качество. Зритель стал требовательным: комфортные кресла, хороший звук, качественная картинка, приятное фойе, быстрый сервис. Если кинотеатр это дает, цена в 500 рублей не становится проблемой. В ближайшие два-три года мы увидим четкое расслоение: кинотеатры, которые инвестируют в комфорт и технологии, уйдут в сегмент 550–700 рублей, а "уставшие" залы останутся в диапазоне 300–350 рублей.

Если говорить о муниципальных кинотеатрах, то за последние шесть-семь лет по программе поддержки Фонда кино было открыто более 1,7 тыс. кинозалов. Цель у этой программы благая и правильная. Однако у них есть и проблемные моменты. Когда мы говорим о городах с населением до 50–100 тыс. человек, коммерческая модель туда заходит с трудом, поскольку кинотеатр в любом случае должен окупаться. Сегодня окупаемость нового кинотеатра в крупном городе составляет порядка шести-семи лет. Это очень большой срок для кинотеатрального бизнеса, но даже на такие условия сейчас идут, понимая, что у отрасли есть будущее и необходимо развивать качественную инфраструктуру. Открытие кинотеатра на шесть-семь залов сегодня обходится примерно в 250–300 млн рублей — вне зависимости от региона. В Москве эта сумма выше за счет стоимости строительства, в регионах — чуть ниже, но порядок цифр остается тем же. Для сравнения: в 2010 году открытие пятизального кинотеатра обходилось примерно в 42 млн рублей. Рост затрат — в пять-шесть раз.

Обычно схема выглядит так: порядка 9 млн рублей на зал направляются на закупку оборудования и кресел, добавляется еще несколько миллионов — и кинотеатр открывается. При этом используются самые бюджетные решения: недорогие кресла, упрощенный звук, минимальные технические характеристики. Здесь и возникает диссонанс. Зритель, пришедший в такой кинотеатр и увидевший некачественную картинку или звук, нередко делает вывод не о конкретном зале, а обо всех кинотеатрах в целом. Именно поэтому мы последовательно выступаем за то, чтобы строить качественные, пусть более дорогие кинотеатры, с хорошим звуком, изображением и комфортом для зрителя. За этим — будущее отрасли.

— Хотела бы затронуть тему еще одного проекта Ассоциации — ежегодный съезд АВК-шоу. Как вы оцениваете его результаты в этом году?

— Два раза в год проходят массовые съезды владельцев кинотеатров. Зимний съезд носит закрытый характер и проводится исключительно для членов Ассоциации, где обсуждаются фундаментальные вопросы отрасли. Летнее АВК-шоу, которое традиционно проходит на Красной Поляне, является более публичной площадкой: в нем участвуют не только члены Ассоциации владельцев кинотеатров, но и другие участники рынка — дистрибьюторы и продюсеры. Именно там мы пытаемся находить общие точки соприкосновения с другими сторонами рынка.

Главное достижение АВК-шоу состоит даже не в рамках одного года. Нам удалось создать площадку, где кинотеатры и дистрибьюторы регулярно и предметно обсуждают общие проблемы. До 2019 года отношения между кинотеатрами и мейджорами были довольно напряженными. Пандемия и уход голливудских студий в 2022 году показали: либо мы вместе "выползаем" из экономического спада, либо нужно в корне менять правила игры. Сегодня уже как минимум пять крупнейших дистрибьюторов являются постоянными участниками АВК-шоу, в этом году к ним присоединились еще несколько компаний.

В этом году мы обсуждали, например, длительность фильма. Кинотеатр зарабатывает на количестве сеансов. Мы понимаем художников, которые хотят создать полноценное высказывание продолжительностью три часа, потому что им важно поговорить со зрителем, но мы знаем, что высидеть столько в кинотеатре достаточно тяжело. Антрактная практика, которая существовала в советское время, ушла и пока не возвращается.

Показательно, что в новогодней прокатной "битве" все три крупных проекта имеют практически одинаковый тайминг — около 1 ч. 43 мин. — 1 ч. 45 мин. Это очень хорошо и для кинотеатров, и для самого продукта.

— Особые ожидания рынок связывает как раз с ней. Чего вы ждете от предстоящей "битвы" релизов?

— В этом году на Новый год выходят сразу три крупных проекта — "Чебурашка-2", "Буратино" и "Простоквашино". Это всенародные бренды. При этом с точки зрения узнаваемости, особенно среди молодежи, "Простоквашино" сегодня, пожалуй, сильнее. В то время как "Буратино" — бренд более взрослого поколения, выросшего на этой истории.

Интересно было наблюдать за рекламной гонкой. Еще летом многие были уверены, что "Чебурашка-2" станет бесспорным лидером, затем стала массированно появляться реклама "Буратино", и позже мощно включилось "Простоквашино" — с очень точными и сильными маркетинговыми ходами. Все участники сработали профессионально. После просмотров возникает ощущение выбора без компромиссов: не знаешь, на какой фильм вести ребенка, при этом не стыдно ни за один. Поэтому придется идти на все три.

Для кинотеатров самое сложное и одновременно самое приятное в этом году — то, что между собой конкурируют три медиагиганта: Первый канал, "Россия-1" и ТНТ. Такого объема рекламы и такого количества инструментов продвижения рынок не видел давно и, возможно, больше не увидит. Пока мы прогнозируем +30% к посещаемости по сравнению с прошлым годом. Да, это в основном детский и семейный контент, но объем предпродаж, реакция зрителей и вовлеченность аудитории показывают высокий потенциал. Мы видим это и по отклику в собственных сетях кинотеатров. Я буду приятно удивлен, если по итогам праздников мы зафиксируем в среднем три похода в кино на человека. Хотя, скорее всего, основным показателем будут два похода, поскольку не посмотреть хотя бы два фильма будет сложно. Говоря о взрослом кино — да, его мало, но в этом году у нас есть надежда на "Елки-12", мы очень желаем им продержаться до конца праздников и отработать их. Также у нас выйдет российская комедия "За Палыча!" и один ужастик, который заполнит нишу вечерних и ночных сеансов. Ну и с интересом наблюдаем за прокатом "Невероятных приключений Шурика". Первый прокатный день был встречен нами словами: "Да ладно?!"

Важно и то, как сделан контент. "Простоквашино" сюжетно очень точно попадает и в родителей, и в детей. "Буратино" — стильная история; были опасения, что это будет прямая реплика советского фильма или полноценный мюзикл, но создатели ушли от чистого мюзикла, сохранив музыкальные элементы на очень высоком уровне. Уверен, и "Чебурашка-2" удержит заданную планку, и все три проекта будут полноценными событиями. Ну а победителя определит зритель. Такого объема внимания к кино давно не было. Если это и повторится, то не раньше конца 2026 года.

— А что случится в 2026 году?

— Мы достаточно хорошо понимаем, что будет происходить в ближайшие полгода, поэтому говорить сразу про весь 2026 год я бы не стал. После Нового года в прокате выйдет ряд крупных проектов. Среди них — "Левша", спортивная история "Золотой дубль", "Сказка о царе Салтане". По картинке и по подаче это выглядит качественно. Также запланированы выходы проектов "Король и шут", "Красавица", "Царевна-лягушка", "Тюльпаны", "Домовенок Кузя 2" — и это только по март…

Если смотреть на первую половину года, складывается ощущение, что мы действительно выходим на модель двух блокбастеров в месяц. Это именно то, к чему мы стремимся.

Летом выходит "Холоп-3". Отдельно отмечу решение, согласно которому третья часть франшизы, снятой с использованием государственных средств, должна выходить летом. Мы долго доносили эту позицию, и важно, что она была услышана. В идеальной модели коммерческие продюсеры, снимающие за собственные средства, могут выходить зимой. Если фильм снят на деньги телеканалов или полностью на частные средства — пожалуйста, выбирайте удобный период. Но если проект получил государственное финансирование, логично выводить его летом, чтобы равномерно заполнять прокат. Это позволит кинотеатрам "разгрузить" зиму и оживить летний сезон. Лето 2026 года уже выглядит интереснее, чем в 2025 году, хотя пока остается немного пустоватым. Тем не менее мы видим позитивную динамику.

Вторая половина года пока остается более туманной — есть наметки, но говорить о них преждевременно. Что касается следующей новогодней битвы, она уже вырисовывается. Это продолжение "Волшебника Изумрудного города" "Великий и Ужасный", "Зима в Простоквашино" и "Хоттабыч". К сожалению, мы снова идем в Новый год в основном с детским контентом, но есть надежда, что продюсеры подготовят и сильный взрослый проект.

Если говорить в целом о прогнозах, то главный тренд — это увеличение сезонности российского кино. Лето будет постепенно усиливаться. Даже в случае возвращения Голливуда модель рынка уже не станет прежней. Даже вернись он сейчас, например, с "Аватаром-3: Пламя и Пепел", он больше не сможет занимать 70–80% российского проката. Максимум — около 30%. Зритель изменился, изменился и уровень российского кино.

Единственная проблема — контента должно стать больше. Первую половину 2026 года по прогнозам кинотеатры уже живут уверенно, теперь задача — заполнить оставшееся время.