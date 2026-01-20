Интервью

Глава "Литфонда": зарубежные коллекционеры ждут прекращения отмены русской культуры

В первой части интервью глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров описал портрет идеального коллекционера и рассказал о самых дорогих раритетах "Литфонда". В новой части он поделился своим взглядом на российский антикварный рынок за рубежом и ответил на обвинения в торговле похищенными из библиотек Европы раритетами

Анастасия Аврамчик

Сергей Бурмистров © Виталий Смольников/ ТАСС

— Сергей Леонидович, рады приветствовать вас в ТАСС. На ваш взгляд, как изменилось отношение зарубежных коллекционеров и институций к русскому искусству?

— Зарубежные коллекционеры и коммерческие институции в массе своей с нетерпением ждут прекращения отмены русской культуры на Западе, так как это серьезно ударило по бизнесу. Многие зарубежные аукционные дома вынуждены были уволить сотрудников и расформировать отделы русского искусства. Хорошие эксперты, конечно, сумели за это время найти для себя новую работу, поэтому в случае возвращения на круги своя и восстановления отделов русского искусства в западных аукционных домах менеджменту придется сильно попотеть в поиске новых сотрудников.

В сложившейся нездоровой ситуации с русским искусством на международном рынке аукционные дома, галереи и частные коллекционеры в постоянном поиске способов обойти запреты продажи предметов искусства русским клиентам, так как русское искусство востребовано в первую очередь у российских коллекционеров, а официально продать его российскому клиенту невозможно.

— Как вы оцениваете динамику рынка русского искусства в глобальном и локальном контексте?

— Безусловно, арт-рынок — развивающийся сектор экономики во всем мире. Если же сравнивать мировой рынок с российским, то цифры, увы, несравнимые — общий оборот аукционных домов на мировом арт-рынке в 2024 году составил $23,4 млрд, при этом, по некоторым оценкам, аукционный арт-рынок России — это около $150 млн. Общий же оборот всего мирового арт-рынка, включая галереи и арт-дилеров, составил $57,5 млрд. Четыре ведущих региональных рынка — это по-прежнему США, Великобритания, Китай и Франция, они обеспечили 83% мирового оборота в ценовом выражении. При этом США сохранили лидерство с долей 43% и объемом продаж $24,8 млрд.

Такому небольшому вкладу российского рынка есть множество объективных причин. Во-первых, арт-рынку в России в сегодняшнем мировом формате всего 30 с небольшим лет, в то время как рынки зарубежных стран активно и без драматических перерывов и коллизий продолжали развиваться начиная с XVIII века. Во-вторых, рынки Европы, США и Азии — это полностью сообщающиеся сосуды с высокоразвитой финансовой и логистической инфраструктурой, в то время как российский рынок обособлен таможенными и прочими законодательными регулированиями. В-третьих, доходы на душу населения в среднем и высшем классе на Западе позволяют генерировать высокую покупательную способность в области коллекционирования предметов искусства.

За последние годы в связи с отменой большинства культурных связей с Западом и логистическими проблемами, возникшими как следствие такой изоляционной политики в Европе и США, количество ввозимых в Россию произведений искусства и антиквариата сократилось практически до нуля. Это тоже оказывает серьезное влияние на предложение на рынке и как следствие тормозит его развитие. И, казалось бы, при значительном уменьшении объема предложений по всем рыночным законам цены на предметы искусства должны были значительно вырасти, однако этого не произошло, так как оборотные инвестиционные капиталы в массе своей не растут, следовательно вкладывать их в арт-рынок нет возможности.

Однако если сравнить российский аукционный рынок предметов искусства 15–20 лет назад, когда на рынке были активны 8–10 аукционных домов с общим оборотом не более $15 млн, а сегодня на рынке присутствует более 200 аукционных домов с оборотом, увеличившимся в 10 раз, ситуация уже не выглядит так плохо. Рынок развивается, нужно набраться терпения и работать.

— Действительно ли российское современное искусство в России намного дешевле, чем за рубежом?

— Это действительно так. Нужно понимать, что современное зарубежное искусство — это очень капиталоемкий сегмент. Для того чтобы получить серьезный финансовый результат, сначала художник должен вложить немало средств в создание своего имени и места в художественной "табели о рангах". Здесь вкладывается сам художник, вкладываются галереи, огромные средства тратятся на маркетинг, рекламу и продюсирование. На имя художника и рост цен на его произведения работают и коллекционеры, и инвестиционные фонды. Когда на рынке случаются экономические кризисы и провалы, именно частные коллекционеры и фонды не дают ценам упасть до критического уровня, иначе в результате будут потеряны гораздо большие средства. Но, конечно, и они не всесильны — если на мировом рынке кризис, как, например, было в 2009–2010 годах, то и искусство оказывается весьма уязвимым.

К сожалению, российское современное искусство и галерейный бизнес сегодня не являются настолько капиталоемкими, чтобы иметь возможность инвестировать в рынок и поддерживать здесь стабильный рост. Но отрадно видеть, что рынок, несмотря ни на что, развивается и приходит понимание, что современное искусство не может быть дилетантским и дешевым, приходит время профессионалов и капиталов.

В 2017 году меня поразила выставка [художника] Дэмиена Херста в Палаццо Грасси и Пунта-делла-Догана (художественный музей — прим. ТАСС) в Венеции, которая называлась "Сокровища с места кораблекрушения "Невероятного". Эта выставка, в которую были вложены десятки миллионов евро, дала для меня понимание всего современного искусства как игры разума, невероятных измерений фантазии и квинтэссенции человеческой мечты о прекрасном. Лучше всех выразился о ней сам Херст: "Эта выставка о том, во что люди хотят верить". И такое современное искусство, которое заставляет людей стать лучше и поверить в мечту, появляется постепенно и в России. Хотел бы упомянуть о двух последних выставках в ГИМе, которые так же, как "Сокровища с места кораблекрушения "Невероятного", заставляют людей мечтать и верить в прекрасное… Эта выставка, "Сны Алены", — фантастическая вселенная России, мечта о ней от Древней Руси и славянских мифов до великолепия модерна и ар-деко в русском понимании и ощущении связи художественных традиций. Эту вселенную придумала и создала дизайнер и модельер Алена Ахмадуллина, и это то современное искусство, от которого невозможно оторваться и которое будоражит воображение. Равно как и выставка современного ювелира Ильгиза Фазулзянова, в представлении которого каждое ювелирное изделие не набор драгоценных металлов и камней, а целая необъятная вселенная. Вот такое искусство становится, на мой взгляд, полноценным участником мировых художественных процессов и достойным конкурентом на рынке современного искусства.

— Сталкиваетесь ли вы с ситуациями, когда уникальные предметы русского культурного наследия оказываются ненужными за рубежом?

— Что касается ненужности русских предметов искусства и коллекционирования за рубежом, то, наверное, самым показательным примером XX века стала громадная библиотека с редчайшими русскими изданиями красноярского купца Геннадия Васильевича Юдина, приобретенная Библиотекой Конгресса США. При продаже Геннадий Васильевич выставил несколько условий: чтобы его коллекция хранилась в библиотеке Конгресса в отдельном помещении и чтобы его книги были каталогизированы и снабжены книжными знаками. Куплено американцами было около 81 тыс. томов за 100 тыс. рублей. В библиотеке Конгресса отдельного помещения для его книг так и не было выделено, и теперь они встречаются в различных отделах библиотеки. Во времена холодной войны чиновники библиотеки Конгресса решили списать юдинские книги за ненадобностью. В каталоге, выпущенном в 1961 году библиографом библиотеки Конгресса Татьяной Фесенко, описано лишь 1 316 из 81 тыс. юдинских книг и журналов, в основном издания XVIII века и более ранние. Таким образом, условия, которые поставил Юдин перед покупателями в лице правительства США, не были выполнены. Есть мнение, что и обещанную сумму Юдин полностью не получил, а что случилось с десятками тысяч ценнейших русских изданий, до сих пор доподлинно не известно.

— На "Литфонд" периодически обрушиваются обвинения в торговле похищенными из библиотек Европы раритетами. Как, на ваш взгляд, должен действовать аукционный дом в ситуации, когда уже после успешной продажи возникают претензии на лот? Есть ли в индустрии единые подходы к решению таких дилемм?

— К сожалению, нужно констатировать, что ответственная журналистика на Западе умерла вместе с демократией. Средства массовой информации в Европе выходят на совершенно недосягаемый уровень скудоумия. О чем они только не пишут: здесь и версии о секретном государственном спецпроекте по возвращению культурных ценностей с Запада, и о тайных сверхбогатых русских библиофилах, платящих миллионы за украденные книги, и множество других невероятных историй. И обо всем этом пишут уважаемые и авторитетные издания — The New York Times, The Guardian, Би-би-си, The Economist и другие. "Литфонд" за последние несколько лет стал известен на западе наравне с Christie’s и Sotheby's (аукционные дома — прим. ТАСС), хотя, конечно, конкурировать с последними по количеству судебных претензий и запросов от следственных органов касательно продажи краденых изданий пока, к счастью, не может.

По-моему мнению, обвинения могут выдвигаться только соответствующими органами, а все остальное годится лишь для детективных романов. Важно понимать, что "Литфонд" является площадкой для продажи предметов искусства, которыми владеют совсем другие физические или юридические лица. Каждый выставляемый предмет проходит серьезную экспертизу, среди наших клиентов — государственные музеи, библиотеки и частные коллекционеры, и нам совсем не выгодно портить свою репутацию сомнительными продажами. Мы всегда открыты к диалогу, но не к голословным обвинениям. В частности, мы отвечали на официальные запросы российского бюро Интерпола, и никаких претензий к нам не было.

А что касается единых подходов, то они лежат в рамках российской законодательной системы, в правовом поле которой и работают российские аукционные дома. К сожалению, повлиять на всеобщую информационную истерию на Западе мы не можем, да и не собираемся. Я вообще считаю, что любая информация в СМИ — это благо, ведь не пишут только о том, кто плохо работает. Когда много лет назад обо мне написали большую якобы разоблачительную статью в издании "Совершенно секретно", я очень сильно переживал, но меня сразу привела в чувство фраза одного из знакомых, мол, "они абы о ком не пишут, это хорошая реклама". И правда, тогда на нас буквально обрушился вал новых предложений о предметах искусства и антиквариата. К слову, и сейчас, благодаря многочисленным публикациям в иностранной прессе, мы стали получать десятки предложений о сделках из Европы и Америки.