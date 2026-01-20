Посол РФ Владимир Барбин: Дания маниакально заряжена против РФ
— Ранее вы говорили, что Гренландия стремится к независимости и не хочет быть ни частью Дании, ни частью США. На ваш взгляд, подогревает ли Вашингтон сепаратистские настроения в Гренландии и есть ли у него шанс преуспеть в этом?
— Стремление к независимости — это объединяющая все гренландские политические партии цель, хотя между ними имеются разногласия по скорости движения к независимости и необходимым условиям ее достижения. Решения по этому вопросу могут принимать только Гренландия и Дания. Это их внутренние дела. Тем не менее Копенгаген фиксировал попытки США влиять на эти процессы и делал официальные представления американской стороне по этому поводу.
Нынешний интерес США к Гренландии некоторые гренландские политики рассматривают как удобный момент для скорейшего достижения независимости, однако они не выражают мнение всех гренландцев. В условиях угроз со стороны США о возможности захвата этого острова, не исключая при этом использование силы, наблюдается сплочение Гренландии и Дании по противодействию таким американским намерениям.
На переговорах в Вашингтоне, 14 января, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по обсуждению американских интересов в отношении Гренландии министры иностранных дел Дании и Гренландии соответственно Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт выступали с единых позиций в пользу сохранения территориальной целостности датского королевства и права Гренландии на самоопределение.
— Дональд Трамп заявлял, что если США "не возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Можете ли вы подтвердить, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию и подобные высказывания абсурдны?
— Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не угрожают сегодня Гренландии.
— Ранее страны НАТО пытались по своему усмотрению регулировать проход российских судов по Балтийскому морю, например, под предлогом экологического контроля. Какую реакцию это вызывает у Москвы и есть ли у России набор контрмер?
— Стремление стран НАТО под разными предлогами ограничить свободу судоходства для судов с российскими грузами или с регистрацией в России встречает и будет встречать самое решительное противодействие. Россия не допустит регулирования вопросов судоходства в Балтийском море по лекалам НАТО и ЕС. Международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, им придется соблюдать.
У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты. Российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов.
— Как сейчас осуществляется проход российских судов через Балтийские (Датские) проливы? И как Дания сегодня относится к идее блокировки Балтики для российских судов?
— Под прицелом Копенгагена танкеры с российской нефтью. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении обслуживания на рейде. Однако блокировка Балтики для российских судов правовыми методами невозможна. Международное право гарантирует беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают и признают.
— Каковы итоги работы Смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству, есть ли позитивные результаты? Не наблюдаются ли антироссийские шаги на этом направлении?
— В декабре 2025 года была достигнута договоренность о продлении еще на один год срока действия соглашения о взаимоотношениях в области рыболовства между Россией и Фарерскими островами 1977 года. Состоялся обмен квотами на вылов рыбы российскими рыбаками в водах Фарерских островов и фарерскими рыбаками в российской части Баренцева моря. Однако общее состояние отношений между Россией и Фарерскими островами продолжает деградировать.
Фарерские острова поддерживают западные санкции против России. Осуществляется дискриминация российских рыбаков. С 1 января 2026 года введены санкции против российских рыболовных компаний "Норебо" и "Мурман СиФуд". В 2014 году Россия не стала распространять на Фарерские острова ответные меры на установление ЕС санкций против нашей страны в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас. Теперь же и правительство, и парламент автономии заявляют о необходимости поддержки ограничений, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний. Глава правительства автономии призывает к свертыванию отношений с Россией, прекращению действия соглашения 1977 года, дальнейшему сокращению поставок фарерской рыбы на наш рынок (8% всего экспорта, а в 2021 году было 24%). Такое изменение позиции Фарерских островов по вопросам развития отношений с Россией в области рыболовства будет учитываться нами в дальнейшем.
— Как отражается санкционная политика на поставках предметов легкой промышленности, например на поставках "Лего" и часов "Скаген" в Россию?
— Любые торгово-экономические контакты с Россией и нашими компаниями подвергаются в Дании обструкции. Такое отношение распространяется даже на товары и услуги, которые не подпадают под действие установленных ЕС санкций против нашей страны. Датские власти последовательно ужесточают меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны. Те немногочисленные датские компании, которые отделяют политику от бизнеса и мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме, а их продукция подвергается в Дании бойкоту. В этих условиях торгово-экономические отношения с Данией будут продолжать деградировать.
— Каковы, на ваш взгляд, причины враждебности Дании по отношению к России?
— Возможно, причина этого в несопоставимости размеров и потенциалов наших стран, безоговорочной приверженности Дании идеологии западного доминирования в мире, религиозной вере в превосходство западных ценностей и возможности их повсеместного насаждения, а также укоренившихся искаженных представлениях о России. По-другому смотреть на мир и Россию Дания не в состоянии. Инакомыслие здесь не допускается. Несогласным затыкают рот и безжалостно выталкивают из политики, общественной жизни и публичного пространства.
— В каких объемах Дания оказывает помощь Украине и как на это реагирует Россия?
— С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения. Перспектива победы России рассматривается главой датского правительства Метте Фредериксен как "катастрофа" для Запада и "порядка, основанного на правилах". На официальном уровне заявляется о том, что мир на Украине может быть для Дании более опасен, чем продолжение конфликта.
Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией.
— Как вы оцениваете условия работы российского посольства и диппредставительств в Дании? С какими трудностями приходится сталкиваться?
— В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.
Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ, технического обслуживания машин и инженерного оборудования. Словом, наша деятельность в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады посольства.