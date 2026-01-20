Интервью

Посол РФ Владимир Барбин: Дания маниакально заряжена против РФ

Посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС опроверг "притязания" Москвы на Гренландию, ответил на вопрос о влиянии санкций на поставки "Лего", рассказал об угрозе ограничения свободы судоходства российских кораблей в Балтике и о причинах враждебного отношения королевства к России

Вера Ерофеенкова

Владимир Барбин © Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания

— Ранее вы говорили, что Гренландия стремится к независимости и не хочет быть ни частью Дании, ни частью США. На ваш взгляд, подогревает ли Вашингтон сепаратистские настроения в Гренландии и есть ли у него шанс преуспеть в этом?

— Стремление к независимости — это объединяющая все гренландские политические партии цель, хотя между ними имеются разногласия по скорости движения к независимости и необходимым условиям ее достижения. Решения по этому вопросу могут принимать только Гренландия и Дания. Это их внутренние дела. Тем не менее Копенгаген фиксировал попытки США влиять на эти процессы и делал официальные представления американской стороне по этому поводу.

Нынешний интерес США к Гренландии некоторые гренландские политики рассматривают как удобный момент для скорейшего достижения независимости, однако они не выражают мнение всех гренландцев. В условиях угроз со стороны США о возможности захвата этого острова, не исключая при этом использование силы, наблюдается сплочение Гренландии и Дании по противодействию таким американским намерениям.

На переговорах в Вашингтоне, 14 января, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по обсуждению американских интересов в отношении Гренландии министры иностранных дел Дании и Гренландии соответственно Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт выступали с единых позиций в пользу сохранения территориальной целостности датского королевства и права Гренландии на самоопределение.

— Дональд Трамп заявлял, что если США "не возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Можете ли вы подтвердить, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию и подобные высказывания абсурдны?

— Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не угрожают сегодня Гренландии.

Тем не менее страны НАТО, включая Данию, широко используют фетиш российской или китайской угрозы для милитаризации Арктики. Затягивая НАТО в Арктику, в том числе на Гренландию, Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе

— Ранее страны НАТО пытались по своему усмотрению регулировать проход российских судов по Балтийскому морю, например, под предлогом экологического контроля. Какую реакцию это вызывает у Москвы и есть ли у России набор контрмер?

— Стремление стран НАТО под разными предлогами ограничить свободу судоходства для судов с российскими грузами или с регистрацией в России встречает и будет встречать самое решительное противодействие. Россия не допустит регулирования вопросов судоходства в Балтийском море по лекалам НАТО и ЕС. Международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, им придется соблюдать.

У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты. Российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов.

— Как сейчас осуществляется проход российских судов через Балтийские (Датские) проливы? И как Дания сегодня относится к идее блокировки Балтики для российских судов?

— Под прицелом Копенгагена танкеры с российской нефтью. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении обслуживания на рейде. Однако блокировка Балтики для российских судов правовыми методами невозможна. Международное право гарантирует беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают и признают.

— Каковы итоги работы Смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству, есть ли позитивные результаты? Не наблюдаются ли антироссийские шаги на этом направлении?

— В декабре 2025 года была достигнута договоренность о продлении еще на один год срока действия соглашения о взаимоотношениях в области рыболовства между Россией и Фарерскими островами 1977 года. Состоялся обмен квотами на вылов рыбы российскими рыбаками в водах Фарерских островов и фарерскими рыбаками в российской части Баренцева моря. Однако общее состояние отношений между Россией и Фарерскими островами продолжает деградировать.

Фарерские острова поддерживают западные санкции против России. Осуществляется дискриминация российских рыбаков. С 1 января 2026 года введены санкции против российских рыболовных компаний "Норебо" и "Мурман СиФуд". В 2014 году Россия не стала распространять на Фарерские острова ответные меры на установление ЕС санкций против нашей страны в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас. Теперь же и правительство, и парламент автономии заявляют о необходимости поддержки ограничений, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний. Глава правительства автономии призывает к свертыванию отношений с Россией, прекращению действия соглашения 1977 года, дальнейшему сокращению поставок фарерской рыбы на наш рынок (8% всего экспорта, а в 2021 году было 24%). Такое изменение позиции Фарерских островов по вопросам развития отношений с Россией в области рыболовства будет учитываться нами в дальнейшем.

— Как отражается санкционная политика на поставках предметов легкой промышленности, например на поставках "Лего" и часов "Скаген" в Россию?

— Любые торгово-экономические контакты с Россией и нашими компаниями подвергаются в Дании обструкции. Такое отношение распространяется даже на товары и услуги, которые не подпадают под действие установленных ЕС санкций против нашей страны. Датские власти последовательно ужесточают меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны. Те немногочисленные датские компании, которые отделяют политику от бизнеса и мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме, а их продукция подвергается в Дании бойкоту. В этих условиях торгово-экономические отношения с Данией будут продолжать деградировать.

— Каковы, на ваш взгляд, причины враждебности Дании по отношению к России?

— Возможно, причина этого в несопоставимости размеров и потенциалов наших стран, безоговорочной приверженности Дании идеологии западного доминирования в мире, религиозной вере в превосходство западных ценностей и возможности их повсеместного насаждения, а также укоренившихся искаженных представлениях о России. По-другому смотреть на мир и Россию Дания не в состоянии. Инакомыслие здесь не допускается. Несогласным затыкают рот и безжалостно выталкивают из политики, общественной жизни и публичного пространства.

— В каких объемах Дания оказывает помощь Украине и как на это реагирует Россия?

— С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения. Перспектива победы России рассматривается главой датского правительства Метте Фредериксен как "катастрофа" для Запада и "порядка, основанного на правилах". На официальном уровне заявляется о том, что мир на Украине может быть для Дании более опасен, чем продолжение конфликта.

Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией.

— Как вы оцениваете условия работы российского посольства и диппредставительств в Дании? С какими трудностями приходится сталкиваться?

— В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.

Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ, технического обслуживания машин и инженерного оборудования. Словом, наша деятельность в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады посольства.