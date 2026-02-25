ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Александр Якушев: политика влезла в спорт, искоренить это будет сложно

Один из величайших советских хоккеистов Александр Якушев в интервью ТАСС рассказал, в чем исключительная ценность титула олимпийского чемпиона, почему Фил Эспозито снова хочет в Россию, мыслим ли был нейтральный статус спортсмена во времена СССР, в чем разница между "бей" и "убей" и каково быть иностранным легионером в европейском клубе
Алексей Турбин
25 февраля, 07:00

Александр Якушев

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

— Выдающийся канадский нападающий Фил Эспозито в нашем интервью без колебаний назвал вас главной звездой первой серии встреч сильнейших хоккеистов СССР и Канады. И просил передать: "Яки, когда ты получишь это сообщение — знай, что я изо всех сил стараюсь приехать в Россию, надеюсь увидеть тебя снова! Знай, что ты мой друг и всегда им будешь". Як-15 — так ведь вас окрестили склонные к милитаристским метафорам заокеанские журналисты, проведя аналогию между вашей мощнейшей манерой игры и реактивными качествами советского истребителя послевоенной поры.

Как думаете — найдется истребитель, который рассеет туман запретов к будущему году, — удастся ли достойно отметить 55-летие великой Суперсерии-1972?

 Трудно пока загадывать, тем более надо учесть, что пока мы все под санкциями. Если что и состоится, то, скорее всего, в России и в каком-то усеченном виде. Конечно, Фил с большим удовольствием приехал бы в Россию — тем более что ему еще орден Дружбы надо вручить, которым его в апреле 2020 года наградил президент Владимир Путин за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады. Фил мечтает его из рук нашего президента получить.

Думаю, что если у нас 55-летие Суперсерии будет отмечаться, кто-нибудь из канадских ветеранов к нам доберется, несмотря на давление, которое уж точно на них будет. Но они ребята не из пугливых. Ну и СМИ, конечно, отметят это событие обязательно.

— Агентство ТАСС точно будет освещать эти торжества, эту встречу. Александр Сергеевич, вы вот обмолвились о политическом давлении. А насколько значим был политический фактор в канун и в ходе этой исторической Суперсерии?

 Начнем с того, что изначально в советском руководстве далеко не все были согласны на очное рандеву сборной СССР с канадскими мастерами хоккея. Были опасения, что нас просто "размажут" и тем самым мы уроним честь страны, славные традиции хоккейных побед. Мы же на тот момент десятилетие были чемпионами мира, три раза Олимпийские игры выиграли. Но здравый смысл победил — особенно после того, как в Канаду съездили наши тренеры Аркадий Иванович Чернышев и Борис Павлович Кулагин. Они посмотрели тренировки канадцев и пришли к выводу, что сборная СССР способна достойно играть с канадцами, а то и выигрывать. К тому же они приметили в Канаде шапкозакидательские настроения, высокомерие в отношении наших, что в конечном счете оказалось нам на руку, в первом матче уж точно.

— Фил Эспозито теперь говорит о советских хоккеистах очень доброжелательно, а ведь перед матчами с нашими канадцев активно и очень агрессивно "накачивали". Эспозито признавался в своем настроении накануне сентябрьского старта серии: "Если бы мне сказали: "Иди и убей", реально убей, не в переносном смысле, — убил бы". У нас ведь при всей идеологической составляющей советского бытия такого не было?

 Нет, конечно, у нас вообще так не было принято, чтобы призывать "иди и убей". Единственное, знаете, на память приходит упражнение под названием "Бей канадца", которое придумал тренер Анатолий Тарасов. Хоккеисты должны были разбегаться и что есть силы втыкаться плечом в толстый ствол дерева или хоккейный бортик. Но между "бей" и "убей" — большая разница, согласитесь. А Эспозито — он же в общем-то добрый парень, порядочный мужик во всех отношениях, хотя и злой чисто в спортивном плане.

— Фил, главный бомбардир Суперсерии-72, говорил, что ни чуточки не сожалеет, что в его коллекции нет олимпийских наград. Чего не скажешь, кстати, об олимпийской сборной Канады, члены которой откровенно горевали после проигрыша американцам в финале олимпийского турнира. Вы дважды олимпийский чемпион, другие первенства выигрывали бесчисленное количество раз. Равнозначны ли для вас эти победы?

 Олимпиада есть Олимпиада. Вот Кубок Стэнли, которым так гордится Фил, разыгрывается каждый год. То есть за десятилетие его завоевывает человек сто, а то и больше. Причем ты можешь, если повезет, брать этот трофей и два, и три раза подряд. Понимаете, о чем я? Потому что с Олимпиадами так редко у кого выходит. Да и не все канадские игроки теперь думают, как Эспозито: мне многие из них говорили, что с удовольствием променяли бы победу в Кубке Стэнли на звание олимпийского чемпиона. Потому что это на всю оставшуюся жизнь.

— У Эспозито пассаж про Олимпиады прозвучал немного как у Пушкина: "На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою". А смысл прежнего "гимна" в том и состоял: сильнейшие канадцы, которых у нас именовали профессионалами, не могли играть на Олимпиадах, они и твердили, что больше ценят свой отечественный кубок. Кстати, о допусках: а бывало так, чтобы кого-то из советских потенциальных олимпийцев не допускали до участия в Играх?

 Нет, такого не было. Не припомню ни одного случая, чтобы кого-то по каким-то причинам, включая политические, не пускали на Олимпийские игры — если только тренеры. Все, кого заявляли, исправно выезжали и делали свою работу. Более того: чтобы мы победили и в честь нашей страны не исполнили наш гимн — это даже трудно было себе представить.

— А что же делать теперь, когда, кажется, почти весь спортивный мир, то есть мир спортивных чиновников, на нас ополчился? Вот в Италии соревновались целых 13 наших спортсменов в нейтральном статусе, из них большинство без опыта международных стартов. Преодолим ли в принципе этот политически мотивированный саботаж, замешанный на русофобии?

 Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и еще долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет "решаться". И все почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году.

— А в хоккее как? Может, лед подтает раньше?

 Тоже непростой вопрос. Вот если организовывать в Канаде, например, Кубок вызова — где гарантия, что даже если на него согласятся канадцы, ведь НХЛ — независимая организация, его не бойкотируют под предлогом нашего участия некоторые другие хоккейные страны, и это девальвирует турнир? Опасения такие есть.

— Вы согласны с бывшим президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объеме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?

 С учетом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото. И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром.

— Как многолетний болельщик "Спартака" с гордостью вспоминаю о том, как вам предлагали перейти в другую команду, оперируя вполне вескими аргументами, — но вы сохранили верность своему клубу. Сейчас появились такие домыслы — а не надо ли было предложить Александру Овечкину выступить в Италии за Канаду. Как думаете — согласился бы?

 Уверен — однозначно нет!

— У вас же тоже есть опыт игры и тренерской работы за рубежом, в Австрии и Швейцарии, где вы как игрок за пару сезонов в 109 играх забили больше 100 голов. Скажите, как представитель советской хоккейной школы вы не чувствовали к себе какого-то особого отношения, продиктованного идеологическими, политическими факторами?

 Нет, не до того было. В наше время, особенно в начале 80-х годов, это была большая редкость, чтобы за границей можно было поиграть. Понятно, что приглашающая сторона, ангажируя игрока, многого от тебя требует, ждет, что игрок будет и в большинстве играть, и в меньшинстве, и в обороне. Меня пригласили в ожидании результата, соответственно, и нагружали очень прилично: практически 50 минут из 60 проводил на льду. Уезжал я из Москвы в весе 93 кг, а через полсезона весил всего 87 кг.

— А как относитесь к проблеме легионеров в российских хоккейных клубах? Тоже стремительно худеют от усердия?

— Почему-то так получается, что зарубежные игроки у нас процентов на 80–90 не играют решающей роли, выступают в третьих, а то и в четвертых звеньях. Бывает так, что кто-то из них одну шайбу забивает за полсезона. На мой взгляд, брать надо иностранца, который на голову выше хотя бы второго-третьего звена. А приглашать непонятно кого — это пустая трата времени и денег. Они же сюда приезжают не за фантики играть — у них хорошие контракты, и они точно понимают, что "там" им таких денег никто не даст. Такие туристы получаются, можно сказать. Нужны ли они вообще? 

