Интервью

Александр Якушев: политика влезла в спорт, искоренить это будет сложно

Один из величайших советских хоккеистов Александр Якушев в интервью ТАСС рассказал, в чем исключительная ценность титула олимпийского чемпиона, почему Фил Эспозито снова хочет в Россию, мыслим ли был нейтральный статус спортсмена во времена СССР, в чем разница между "бей" и "убей" и каково быть иностранным легионером в европейском клубе

Алексей Турбин

Александр Якушев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

— Выдающийся канадский нападающий Фил Эспозито в нашем интервью без колебаний назвал вас главной звездой первой серии встреч сильнейших хоккеистов СССР и Канады. И просил передать: "Яки, когда ты получишь это сообщение — знай, что я изо всех сил стараюсь приехать в Россию, надеюсь увидеть тебя снова! Знай, что ты мой друг и всегда им будешь". Як-15 — так ведь вас окрестили склонные к милитаристским метафорам заокеанские журналисты, проведя аналогию между вашей мощнейшей манерой игры и реактивными качествами советского истребителя послевоенной поры.

Как думаете — найдется истребитель, который рассеет туман запретов к будущему году, — удастся ли достойно отметить 55-летие великой Суперсерии-1972?

— Трудно пока загадывать, тем более надо учесть, что пока мы все под санкциями. Если что и состоится, то, скорее всего, в России и в каком-то усеченном виде. Конечно, Фил с большим удовольствием приехал бы в Россию — тем более что ему еще орден Дружбы надо вручить, которым его в апреле 2020 года наградил президент Владимир Путин за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады. Фил мечтает его из рук нашего президента получить.

Думаю, что если у нас 55-летие Суперсерии будет отмечаться, кто-нибудь из канадских ветеранов к нам доберется, несмотря на давление, которое уж точно на них будет. Но они ребята не из пугливых. Ну и СМИ, конечно, отметят это событие обязательно.

— Агентство ТАСС точно будет освещать эти торжества, эту встречу. Александр Сергеевич, вы вот обмолвились о политическом давлении. А насколько значим был политический фактор в канун и в ходе этой исторической Суперсерии?

— Начнем с того, что изначально в советском руководстве далеко не все были согласны на очное рандеву сборной СССР с канадскими мастерами хоккея. Были опасения, что нас просто "размажут" и тем самым мы уроним честь страны, славные традиции хоккейных побед. Мы же на тот момент десятилетие были чемпионами мира, три раза Олимпийские игры выиграли. Но здравый смысл победил — особенно после того, как в Канаду съездили наши тренеры Аркадий Иванович Чернышев и Борис Павлович Кулагин. Они посмотрели тренировки канадцев и пришли к выводу, что сборная СССР способна достойно играть с канадцами, а то и выигрывать. К тому же они приметили в Канаде шапкозакидательские настроения, высокомерие в отношении наших, что в конечном счете оказалось нам на руку, в первом матче уж точно.

— Фил Эспозито теперь говорит о советских хоккеистах очень доброжелательно, а ведь перед матчами с нашими канадцев активно и очень агрессивно "накачивали". Эспозито признавался в своем настроении накануне сентябрьского старта серии: "Если бы мне сказали: "Иди и убей", реально убей, не в переносном смысле, — убил бы". У нас ведь при всей идеологической составляющей советского бытия такого не было?

— Нет, конечно, у нас вообще так не было принято, чтобы призывать "иди и убей". Единственное, знаете, на память приходит упражнение под названием "Бей канадца", которое придумал тренер Анатолий Тарасов. Хоккеисты должны были разбегаться и что есть силы втыкаться плечом в толстый ствол дерева или хоккейный бортик. Но между "бей" и "убей" — большая разница, согласитесь. А Эспозито — он же в общем-то добрый парень, порядочный мужик во всех отношениях, хотя и злой чисто в спортивном плане.

— Фил, главный бомбардир Суперсерии-72, говорил, что ни чуточки не сожалеет, что в его коллекции нет олимпийских наград. Чего не скажешь, кстати, об олимпийской сборной Канады, члены которой откровенно горевали после проигрыша американцам в финале олимпийского турнира. Вы дважды олимпийский чемпион, другие первенства выигрывали бесчисленное количество раз. Равнозначны ли для вас эти победы?

— Олимпиада есть Олимпиада. Вот Кубок Стэнли, которым так гордится Фил, разыгрывается каждый год. То есть за десятилетие его завоевывает человек сто, а то и больше. Причем ты можешь, если повезет, брать этот трофей и два, и три раза подряд. Понимаете, о чем я? Потому что с Олимпиадами так редко у кого выходит. Да и не все канадские игроки теперь думают, как Эспозито: мне многие из них говорили, что с удовольствием променяли бы победу в Кубке Стэнли на звание олимпийского чемпиона. Потому что это на всю оставшуюся жизнь.

— У Эспозито пассаж про Олимпиады прозвучал немного как у Пушкина: "На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою". А смысл прежнего "гимна" в том и состоял: сильнейшие канадцы, которых у нас именовали профессионалами, не могли играть на Олимпиадах, они и твердили, что больше ценят свой отечественный кубок. Кстати, о допусках: а бывало так, чтобы кого-то из советских потенциальных олимпийцев не допускали до участия в Играх?

— Нет, такого не было. Не припомню ни одного случая, чтобы кого-то по каким-то причинам, включая политические, не пускали на Олимпийские игры — если только тренеры. Все, кого заявляли, исправно выезжали и делали свою работу. Более того: чтобы мы победили и в честь нашей страны не исполнили наш гимн — это даже трудно было себе представить.

— А что же делать теперь, когда, кажется, почти весь спортивный мир, то есть мир спортивных чиновников, на нас ополчился? Вот в Италии соревновались целых 13 наших спортсменов в нейтральном статусе, из них большинство без опыта международных стартов. Преодолим ли в принципе этот политически мотивированный саботаж, замешанный на русофобии?

— Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и еще долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет "решаться". И все почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году.

— А в хоккее как? Может, лед подтает раньше?

— Тоже непростой вопрос. Вот если организовывать в Канаде, например, Кубок вызова — где гарантия, что даже если на него согласятся канадцы, ведь НХЛ — независимая организация, его не бойкотируют под предлогом нашего участия некоторые другие хоккейные страны, и это девальвирует турнир? Опасения такие есть.

— Вы согласны с бывшим президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объеме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?

— С учетом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото. И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром.

— Как многолетний болельщик "Спартака" с гордостью вспоминаю о том, как вам предлагали перейти в другую команду, оперируя вполне вескими аргументами, — но вы сохранили верность своему клубу. Сейчас появились такие домыслы — а не надо ли было предложить Александру Овечкину выступить в Италии за Канаду. Как думаете — согласился бы?

— Уверен — однозначно нет!

— У вас же тоже есть опыт игры и тренерской работы за рубежом, в Австрии и Швейцарии, где вы как игрок за пару сезонов в 109 играх забили больше 100 голов. Скажите, как представитель советской хоккейной школы вы не чувствовали к себе какого-то особого отношения, продиктованного идеологическими, политическими факторами?

— Нет, не до того было. В наше время, особенно в начале 80-х годов, это была большая редкость, чтобы за границей можно было поиграть. Понятно, что приглашающая сторона, ангажируя игрока, многого от тебя требует, ждет, что игрок будет и в большинстве играть, и в меньшинстве, и в обороне. Меня пригласили в ожидании результата, соответственно, и нагружали очень прилично: практически 50 минут из 60 проводил на льду. Уезжал я из Москвы в весе 93 кг, а через полсезона весил всего 87 кг.

— А как относитесь к проблеме легионеров в российских хоккейных клубах? Тоже стремительно худеют от усердия?

— Почему-то так получается, что зарубежные игроки у нас процентов на 80–90 не играют решающей роли, выступают в третьих, а то и в четвертых звеньях. Бывает так, что кто-то из них одну шайбу забивает за полсезона. На мой взгляд, брать надо иностранца, который на голову выше хотя бы второго-третьего звена. А приглашать непонятно кого — это пустая трата времени и денег. Они же сюда приезжают не за фантики играть — у них хорошие контракты, и они точно понимают, что "там" им таких денег никто не даст. Такие туристы получаются, можно сказать. Нужны ли они вообще?