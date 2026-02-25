Интервью

Виталий Смирнов: на Олимпиаде в Италии не хватило наших ребят

Почетный президент ОКР Смирнов в интервью ТАСС поделился впечатлениями от прошедшей Олимпиады-2026, оценил уровень организации Игр и выступление российской команды в условиях ограниченного представительства, высказался о судействе в фигурном катании и значении присутствия национальных представителей в международных структурах, а также порассуждал о перспективах участия российских спортсменов в Олимпиаде в Лос-Анджелесе

— Виталий Георгиевич, Олимпиада завершена. Вы на ней не побывали, но увидели ее как обычный болельщик — с экрана телевизора. Какой она для вас останется в памяти?

— Я действительно посмотрел почти всю Олимпиаду — от открытия до церемонии закрытия. Как и ожидалось, несмотря на всевозможные страхи и дурные предсказания, итальянские организаторы справились. Ни одни соревнования сорваны не были, все проходило вовремя. В Пекине, например, дистанцию на 50 км были вынуждены сократить. В данном случае этого не произошло.

Италия имеет немалый опыт проведения крупных соревнований. Что важно для принимающей стороны — наличие персонала. Людей с опытом. Когда страна в первый раз организует подобное масштабное мероприятие, можно с собой привезти судей, еще какой-то аппарат специалистов. Но это тысячи людей, которые участвуют во всех направлениях работы — следят за порядком, билетеры, технический персонал на соревнованиях. Если люди тренированы, если они знают, что надо делать, тогда все это идет гладко. Может быть, незаметно, но это очень важно. Особенно учитывая телевидение. Потому что каждая секунда очень важна. Мне кажется, что в этом плане, может быть, за каким-то редким исключением, которое [только] специалисты увидели, они справились.

Что касается выступления нашей команды, конечно, трудно было ожидать каких-то выдающихся результатов при таком количестве спортсменов. Причем в некоторых видах спорта не самые сильные из них представляли нашу страну в связи с определенными ограничениями.

— А по судейству у вас возникали вопросы?

— Что касается фигурного катания, то вспоминаются времена, когда у нас были очень мощные руководители, когда среди судейского аппарата были представители нашей страны — а это, конечно, сдерживало судей других стран от непродуманных поступков. Судья Соединенных Штатов вряд ли стала бы давать самые заниженные оценки в том случае, если бы был наш судья. Потому что сразу можно получить ответный укол — спортсмены есть и с той, и с другой стороны. К сожалению, может быть, это не очень спортивно, но этот фактор имеет место быть. И безусловно, наличие судей — это в определенной степени залог того, что судить будут с оглядкой.

— Сама телекартинка вам понравилась?

— Некоторые виды можно было бы и интереснее показывать. Я смотрел все лыжные гонки, хоккей, церемонию открытия. Кстати, понравилась на открытии речь президента МОК Кирсти Ковентри.

Но, конечно, россиян не хватало. Мы привыкли к тому, что всегда были законодателями на Олимпийских играх. Даже если и не выигрывали общие зачеты, командные соревнования, россияне представляли большую и грозную силу. Как следствие, повышался интерес. В том числе и спортсменов. Поэтому, конечно, не хватало наших ребят.

Мы на зимние Игры направляли больше 100 человек, на летние — около 500. При своем флаге, при своем гимне, в своей форме, со своими представителями во всех международных спортивных федерациях и судейском аппарате. Это все вкупе обеспечивает успех. И самое главное — климат, обстановка, спокойствие в олимпийской команде. Потому что они знают, что их никогда в обиду не дадут, и это тоже психологически имеет большое значение. А сейчас их было всего 13, с сопровождающими были сложности. Когда молодой человек приезжает на Олимпиаду, а рядом нет людей, которые могут помочь, поддержать, это сильно влияет на психику. Взять тот же эпизод, когда Непряева ошиблась с лыжами, — это то самое одиночество, отсутствие людей, которые могут подсказать, напомнить: "там не забудь", "это сделай" и т.д.

— Следующей страной, которая примет Игры, станут США. Лос-Анджелес. Будут ли они переломными во всей этой истории?

— Наиболее популярные в США виды спорта — это игровые виды, гимнастика, борьба, в которых наши спортсмены традиционно сильны. И они представляют огромный интерес с этой точки зрения. Потому что это в первую очередь зрелище. Если мы будем принимать участие, на что я надеюсь, посещаемость и интерес зрителей по всему миру будут очень и очень высокими.

— Вы сказали, что смотрели лыжные гонки — программу завершил женский марафон на 50 км. Спортсменки чуть ли не замертво падали после финиша.

— Я вообще не уверен в том, что эти 50 км — такую огромную дистанцию — женщины должны бежать. Очень тяжелая. Обратная сторона эмансипации. Надо ли такие требования предъявлять женскому организму? Я много лет назад на протяжении 10 лет возглавлял комиссию по программе Олимпийских игр. У нас поразительные были вещи. Был такой президент Международной федерации легкой атлетики Адриан Паулен (возглавлял федерацию с 1976 по 1981 год — прим. ТАСС), который был категорически против, чтобы женщины бегали на дистанцию больше 3 км. Он мне говорил, что надо поддержать его идею с тем посылом, что дело может дойти до того, что женщины марафоны потребуют для себя. И марафон действительно включили.

Я считаю, что за этим все-таки должны наблюдать соответствующие службы, которые следят за всеми функциональными и физиологическими процессами. Они должны дать ответ, нормальна ли такая нагрузка — два с лишним часа с ходьбой в таких условиях. Мне думается, что стоит поразмыслить об этом и, возможно, ограничиться дистанцией в 30 км. Видно было, как трудно пришлось многим участницам преодолевать эту дистанцию. Все-таки здоровье людей — это в первую очередь. Даже у мужчин много участников сошли с дистанции. Это серьезный вопрос.