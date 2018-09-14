Глава PR-отдела "Мосгорпарка": в этом году после благоустройства откроется пять парков

За последние восемь лет московские парки стали совсем другими. Сейчас это благоустроенные территории, где жители города и гости столицы могут найти отдых и развлечения на любой вкус и возраст. О том, как изменились зеленые зоны столицы, какие бесплатные активности для горожан есть в шаговой доступности и о популярности парков в мегаполисе в интервью ТАСС рассказал начальник отдела по связям с общественностью объединенной дирекции "Мосгорпарк" Артем Саргсян. — Какое количество парков находится в ведении "Мосгорпарка"? — Сейчас "Мосгорпарк" курирует 56 парковых территорий, в их числе как большие знаковые площадки, например, Парк Горького, "Зарядье", "Сокольники", так и небольшие районные парки, которые тоже становятся центрами притяжения и формирования комьюнити для жителей города, которые хотят отдохнуть недалеко от дома. Ведь парк — это не только место для спорта и отдыха, но и территория общения, куда горожане и гости столицы приходят знакомиться, обсуждать общие темы или просто проводить время вместе. — Сколько парков благоустроено в 2018 году?

Спецпроект на тему Городская утопия Зачем идти в парк "Зарядье" сейчас и через полгода

— В 2018 году у горожан появилось сразу четыре обновленных парка. Для них отрылся "Левобережный" на севере столицы, парк 50-летия Октября на юго-западе, Терлецкая дубрава, а также ландшафтный парк "Митино" на северо-западе. Плюс совсем скоро официально откроется парк "Ходынское поле". А всего с 2011 по 2018 год было благоустроено порядка 70 парков, подведомственных Департаменту культуры. У нас появился новый парк — "Зарядье". В этом году программа благоустройства очень обширная, за полгода парки отремонтировали и благоустроили 154 объекта для отдыха и занятий спортом. Большая часть работ проводилась по итогам обсуждения с жителями близлежащих районов и с учетом их пожеланий. При этом, помимо непосредственно встреч с гражданами, опросы проводились и на интернет-портале "Наш город". Каждый раз, когда город принимает решение благоустроить какой-то парк, мы обязательно прислушиваемся к мнению москвичей, чтобы соответствовать не только самым высоким стандартам, но и запросам посетителей. — Что включает в себя благоустройство парка? Какие обязательные элементы благоустраиваются независимо от особенностей парка? — Во-первых, каждый парк должен быть доступен для всех. Парки уже не первый год адаптируют инфраструктуру, чтобы сделать ее еще более дружелюбной для людей с особенностями развития. Так, большинство территорий уже оборудованы специальными пандусами и туалетами для малоподвижных граждан, в программу мероприятий входят специальные активности для лиц с особенностями развития. Парки сотрудничают с такими благотворительными организациями и фондами, как благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", "Дети бабочки", "Милосеридие", фонд Доктора Лизы, "Линия жизни", "Вера", "Галчонок", "Мосволонтер" и многими другими, а также становятся участниками специальных программ. Например, парк-музей "Царицыно" — участник программы "Аутизм. Дружелюбная среда", основанной фондом "Выход". Ну и конечно, в парках должны быть детские площадки, дорожки для прогулок, спортивные площадки и место, где можно перекусить… Есть много деталей, которые не то чтобы очень заметны, но они делают пребывание в парке комфортнее. Например, специальное покрытие на дорожках для бега, места для релаксации и отдыха, новые газоны, современное освещение… Если перечислять все, у нас с вами не хватит времени. — Насколько выросла посещаемость парков за последние несколько лет? — За 2010 год парки посетило 15 млн человек. После старта программы по благоустройству парковых территорий мы уже видим совсем другие цифры. Так, за прошлый год парки посетило уже 116 млн человек. За последние пять лет посещаемость выросла более чем в четыре раза, что лишний раз подтверждает правильность выбранного вектора развития парков Москвы. — Сколько фестивалей было проведено в парках Москвы с начала этого года?

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