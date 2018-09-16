Глава Рослесхоза: должна работать формула "1 га леса вырубил – 1 га посадил"

Традиционно в третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса. О рекордных показателях заготовки, переработки и экспорта, о проблемах лесных пожаров и любви к профессии в интервью ТАСС рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. – Иван Владимирович, какова величина лесных запасов России? И на каких принципах сегодня работает лесное хозяйство страны? – На Российскую Федерацию приходится более 20% площади лесов планеты, а по запасам древесины Россия занимает второе место в мире после Бразилии. Регулирование лесных отношений, в соответствии с Лесным кодексом РФ, основывается на обеспечении многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, а также с учетом их глобального экологического значения.

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Основные направления развития лесного хозяйства определены Основами государственной политики в области охраны, защиты и воспроизводства лесов до 2030 года, в Стратегии развития лесной отрасли до 2020 года, Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы. Главными целями указанных документов стратегического развития лесного хозяйства является обеспечение ответственного и устойчивого лесопользования, при котором соблюдается баланс экономических, экологических и социальных интересов. В последние годы мы много сделали для повышения эффективности использования лесов, их охраны и защиты, инвестиционной привлекательности лесных отношений, а также в сфере ответственности за нарушения лесного законодательства и укрепления лесного надзора. По многим направлениям отрасли отмечается положительная динамика. – Каков сегодня объем заготовки древесины? С 2013 года он увеличился на 10% и по итогам 2017 года составил 212,4 млн куб. м. За последние 5 лет развитие глубокой переработки сырья внутри страны стимулировало арендаторов увеличить объемы заготовки на 15%. Набирает обороты и заготовка древесины малым и средним бизнесом. В 2017 году её объем составил 8,6 млн куб. м, что выше объема 2016 года в 3,5 раза. По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) в первом полугодии 2018 года объем заготовленной древесины в Российской Федерации составил 106,9 млн. куб. м. (увеличился на 12% в сравнение с соответствующим периодом 2017 года, тогда цифра равнялась 95,2 млн. куб. м). Более 20% площадей лесного фонда, порядка 240 млн. га, переданы в активное и долгосрочное лесопользование, что на 4% выше объема 2013 года. И почти в 1,5 раза выше показателя 2007 года.

На территории Российской Федерации из 147 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 20 реализуются с участием иностранных компаний

Ими вложено в создание и модернизацию производства 149,5 млрд рублей, почти 40% от общего объема вложенных средств. Компаниям переданы в аренду лесные участки с допустимым ежегодным объемом заготовки древесины в 18 млн куб. м (32% от общего объема участков, переданных всем инвесторам). За 2017 год иностранными инвесторами фактически заготовлено 15,7 млн. куб. м древесины (40% от объема, заготовленного всеми инвесторами). – В июле этого года был принят закон о компенсационном лесовосстановлении, обязывающий компенсировать вырубленные леса при строительстве линейных объектов и инфраструктуры. А какова ситуация с лесовосстановлением в целом в отрасли? – Ежегодно сплошные рубки составляют около 1 млн га и эта цифра будет расти из-за увеличения объемов заготовки древесины, из-за роста лесных площадей, изымаемых для нужд недропользователей, строительства линейных объектов. В таких условиях чрезвычайно важно увеличивать объем и повышать качество лесовосстановления. 2017 год показал, что при грамотном планировании заявленные цели более чем достижимы. Так, например, в прошлом году впервые за последние пять лет обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов – восстановлено более 968 тыс. га, при запланированных 945. По состоянию на 1 сентября 2018 года лесовосстановление проведено на площади около 400 тыс. га (площадь выполненных работ за последний месяц увеличилась почти на 100 тыс. га), в том числе искусственное и комбинированное лесовосстановление проведено на площади 155 тыс. га. В 2015 году введено лесосеменное районирование, учитывающее более чем вековой опыт лесоводов. Районирование предусматривает 68 лесосеменных районов по пяти основным породам деревьев, наглядно и удобно в использовании для специалистов. В 2018 году увеличен запас семян лесных растений на 25% к уровню 2013 года и на январь запас семян только мелкохвойных пород составил около 200 тонн.

В лесных отношениях должна работать формула "1 га вырубил — 1 га посадил"

Законом о компенсационном лесовосстановлении, который вы упомянули, такие обязательства возложены на тех, кто использует леса при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, или при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий. Такие "компенсационные" леса будут создаваться в границах субъекта, на территории которого они вырубаются. Важно, что все работы по компенсационному лесовосстановлению должны выполняться профессионалами с применением качественного посадочного материала. В условиях перехода к интенсивной модели ведения лесного хозяйства важно использовать материал, обладающий улучшенными наследственными свойствами. Для этого используются семена, выращенные на специальных лесосеменных объектах. Для экономии более дорогих семян с улучшенными свойствами, посадочный материал выращивают в специальных теплицах с закрытой корневой системой (ЗКС). Совместно с региональными властями мы нацелены на модернизацию этой подотрасли лесного хозяйства на рыночных началах, но не без государственного контроля. – Какое количество работающих заняты сегодня в лесной отрасли? Есть ли дефицит кадров, особенно в возрастной категории 30-50 лет? Сейчас разрабатывается стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. Этот документ определит механизмы реализации модели интенсификации лесопользования и воспроизводства лесов, совершенствование федерального лесного надзора и надзора за исполнением переданных полномочий и многое другое.

По мере перехода России на интенсивное лесопользование спрос на специалистов лесного хозяйства будет лишь расти. Однако лесные профессии на данный момент не особенно привлекательны для молодежи. Потребность в кадрах превышает ежегодный выпуск молодых специалистов, имеющих профильное лесное образование. По экспертным оценкам, отрасли нужно от 14 до 16 тысяч специалистов с высшим и средним образованием ежегодно. При этом доля специалистов, имеющих профильный диплом и остающихся работать в лесном секторе, оценивается в 30%. Тем не менее, в рейтинге специальностей ВУЗов, сформированном на основании интереса пользователей портала «Мое образование», где учитываются поисковые запросы пользователей, специальность «Лесное дело» занимает 80 место из 264. Обучение по направлению «Лесное дело» в настоящее время ведётся в 51 вузе России. Конкурс, к сожалению, пока не большой – в 2017 году он составил 1,5 человека на место. – Любая отрасль сильна своей преемственностью. Существуют ли лесные династии в России? Вы правы, гордость любой отрасли, любой профессиональной среды – семейные династии, в которых секреты и особенности специальности передаются по наследству, переходя из поколения в поколение. И, пожалуй, именно среди лесоводов такая тенденция прослеживается наиболее четко. Нередко наработанные годами навыки передаются не только от отца к сыну, но и от деда к внуку. Найдется немало примеров, когда продолжателем профессии становились представительницы прекрасной половины человечества. В истории российского лесного хозяйства есть много фамилий, обладатели которых связали свою профессиональную деятельность с лесом. И их работа стала семейной традицией. – В 2015 году была запущена информационная система ЛесЕГАИС. Оправдала ли эта идея связанные с ней ожидания? В промышленную эксплуатацию ЛесЕГАИС была введена 30 декабря 2015 года. На тот момент в систему было внесено около 2 миллионов правоустанавливающих и отчетных документов (договоры аренды, купли-продажи, лесные декларации, отчёты об использовании лесов, государственные контракты) и сведения о 82 тысячах сделок по покупке и продаже древесины. На конец 2016 года количество документов составляло 3,5 миллиона, и были внесены сведения о 537 тысячах сделок. С начала 2018 года внесены сведения о более чем 670 тысячах сделок и ежедневно вносится более 3 тыс деклараций о сделках с древесиной. Всего в системе хранится более 1,8 миллиона таких деклараций и более 6,2 миллионов правоустанавливающих и отчетных документов. Количество зарегистрированных в ЛесЕГАИС пользователей в 2018 году, в сравнении с соответствующим периодом 2017 года, увеличилось в 1,8 раза. По данным системы, в первом полугодии 2018 года объем заготовленной древесины в Российской Федерации составил 115,4 млн кубометров и увеличился на 9% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года (105,9 млн кубометров). Будущее контроля за оборотом древесины мы рассматриваем совместно с ростом технологического прогресса в отрасли. Он подразумевает использование электронного сопроводительного документа, геотегов с указанием времени и места погрузки древесины, реестра мест складирования древесины с возможностью оперативной проверки указанных данных специализированными техническими средствами заключённой в них информации. Считаем также, что ЛесЕГАИС нужно развивать в сторону интеграции с информационными системами смежников, прежде всего, ФТС и МВД России. Это информация о транспортных средствах и о древесине, как товарной продукции, пересекающей границу Российской Федерации. – Как сегодня осуществляется экспорт ценных пород древесины? В России вся древесина ценных пород подлежит специальной маркировке. Это исключает появление на рынке нелегального сырья. В 2018 году для вывоза из Российской Федерации в ЛесЕГАИС внесены более 536 тыс записей о породе, сортименте и объему поштучно маркированной древесины дуба, бука и ясеня. Экспорт пиломатериалов в 2017 г. вырос на 9,9% (до 29,7 млн куб. м), очередной раз обновив исторический максимум. Рост фиксируется 5-й год подряд и коррелирует с принятием норм лесного законодательства по учёту древесины и сделок с ней. В стоимостном выражении экспорт составил 3,99 млрд долларов США, превысив максимум 2014 г. В товарной структуре экспорта 55,4% объема пришлось на сосновые пиломатериалы, 29,3% - на еловые, 9,6% - на прочие хвойные, 2,8% - на березовые, 3% - на прочие лиственные. Решена общегосударственная задача по сокращению экспорта необработанной древесины и повышения добавленной стоимости экспортируемых из нее товаров. Впервые в современной истории России, экспорт продукции первичного лесопиления по объёму превысил экспорт необработанной древесины в виде брёвен. – Снижается ли уровень нелегальной заготовки древесины? Какова ситуация с черными лесорубами и серым рынком лесоматериалов? По итогам I полугодия 2018 года зафиксировано 7,4 тыс. фактов незаконной рубки объемом 470,6 тыс. куб. м. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество фактов незаконной рубки снизилось на 3%, объем вырубленной древесины – на 27%. Максимум незаконной рубки приходится на Иркутскую область, где фиксируется более 65% ее объемов в стране. Вместе с тем, в разрезе субъектов Российской Федерации с 2008 года объемы незаконной рубки снижаются. В среднем по Российской Федерации они составляют менее 0,8% от объема легальной заготовки древесины.

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