Бударгин: премия "Глобальная энергия" выходит на новый этап

— Ассоциация "Глобальная энергия" организовала на ВЭФ серьезное обсуждение энергетического сотрудничества России со странами АТР, в том числе по созданию энергетического кольца. В чем актуальность этой темы сегодня?

Ассоциация "Глобальная энергия" организовала на Восточном экономическом форуме сессию, посвященную сотрудничеству России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. О том, какие проблемы в энергетике стоят перед странами-партнерами и как изменится знаменитая международная энергетическая премия "Глобальная энергия", ТАСС рассказал член Наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия", вице-председатель по региональному развитию Мирового энергетического совета (МИРЭС) Олег Бударгин.

— Давайте поговорим о премии "Глобальная энергия", которая хорошо известна в Европе и в США. Но, наверное, ее пока мало знают в странах Азии, ведь лауреатами премии за всю историю становилось сравнительно мало ученых из азиатских государств. Каким вы видите следующий этап развития премии "Глобальная энергия"?

— Президент РАН Александр Сергеев высказал идею, что объединенные усилия ученых стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут решить проблемы создания энергомоста Россия — страны Северо-Восточной Азии. Я полностью поддерживаю эту мысль и считаю, что ученые из заинтересованных государств, в первую очередь из Кореи, Китая, Монголии и Японии, могут, объединившись, представить на суд политиков проекты по интеграции энергосистем.

— Важно, что именно на ВЭФ впервые мы начали обсуждать с учеными вопросы сотрудничества со странами АТР в области энергетики. Во-первых, всегда очень полезно, чтобы любой проект сопровождала наука и научная экспертиза, учитывала и новые технологии, и новые материалы, и синхронизацию не только с конкретным процессом передачи электроэнергии, но и с другими видами, с другими отраслями. Но роль науки сегодня еще важна и в том, что все мы переходим в новый технологический цикл, который максимально стирает границы географические, временные, скоростные, и, безусловно, развитие новых технологий будет сильно влиять на реализацию любых проектов, тем более на обеспечение доступной электроэнергией. К тому же Россия имеет опыт создания единой энергосистемы, и этому опыту уже более 100 лет. Мы — мировые лидеры в организации таких систем и их эксплуатации. Во-вторых, страны Тихоокеанского региона — это самый быстроразвивающийся сегодня регион мира. В данной ситуации у России есть то, что может быть им интересно, — резервные энергетические мощности порядка 50 ГВт. Только в Восточной Сибири у нас в резерве 15 ГВт мощностей. В-третьих, у нас в стране расстояния большие, восемь часовых поясов, и при создании единой энергосистемы все это будет способствовать разумному сглаживанию пика потребления во всех уголках Северо-Восточной Азии. То есть мы сэкономим этим регионам время, им не надо будет создавать свою генерацию, свои мощности, они могут воспользоваться уже созданной генерацией в России.

— Мне кажется, очень важна сейчас ответственность науки за будущее мира. Ученые должны создавать новое качество жизни на планете. Поэтому ассоциация "Глобальная энергия" рассматривает возможность сделать премию более мотивирующей ученых на конкретные проекты.

Я бы к самым важным открытиям относил те, которые влияют на повышение качества жизни. Речь идет, конечно, о доступной электроэнергии, качественной и доступной медицине и обслуживании — коммунальном, транспортном, о формировании мощной современной инфраструктуры. Сегодня каждый седьмой житель планеты живет без постоянного электричества. Трудно это воспринимать нам, выросшим в современном цивилизованном обществе, но представьте себе, что один миллиард людей на планете не могут в полной мере пользоваться благами электричества. То есть у них попросту света даже нет. Поэтому роль ассоциации сейчас в отборе, определении новаций, которые позволят серьезно улучшить повседневную жизнь людей.

— Означает ли это, что будет перестроена работа организационного комитета премии?

— Мы сейчас обсуждаем это. На последнем объявлении лауреатов премии, когда общались с учредителями и экспертами, мы рассмотрели возможность нового этапа, новой ступени в развитии премии. У нас же не должна быть премия ради премии, понимаете? Мы это уже прошли в свое время. Ассоциация "Глобальная энергия" завоевала международный авторитет, нас признают во всем мире. Лауреаты премии с удовольствием вспоминают факт получения "Глобальной энергии" в своих резюме. Но теперь надо выходить на новый этап. "Глобальная энергия" останется международной и, конечно, российской премией, и очень важно, что премию вручают именно в России.

Сегодня мы считаем, что премия "Глобальная энергия" должна быть максимально посвящена повышению качества жизни и внедрению инноваций в повседневную жизнь людей. Поэтому мы работаем над преобразованием премии, чтобы по своему содержанию она отвечала всем современным технологическим и научным вызовам человечества в области энергетики.

Беседовал Андрей Резниченко