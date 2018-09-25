"В моих салонах может звучать и Монеточка". Как металлург открыл сеть парикмахерских

Основатель сети женских салонов красоты "Прядки в порядке" Константин Сунцов рассказал ТАСС о зарплате 12 тыс. рублей, суровом бизнесе в Ижевске, предпринимательском кризисе и сломанных ногах. — Расскажите, как простого ижевского парня жизнь довела до открытия салонов красоты? — Вы знаете, до бизнеса я дошел не сразу. Сначала после выпуска из вуза я пять лет проработал на металлургическом заводе в Ижевске, дойдя до должности начальника финансового бюро. И параллельно с этим уже имел небольшой вендинговый бизнес: сдавал солярии в аренду салонам красоты. Это был 2004 год.

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— Тем не менее гибридным предпринимательством вы уже занимались. Как я понимаю, это еще с учебы в вузе началось? — Совершенно верно. Идею мне подсказали мои же однокурсницы, которые жаловались, что почти нигде в местных салонах нет соляриев, а вот мода на них есть. Я подумал, что это пустая ниша, которую можно заполнить и неплохо на этом заработать. — Наполеоновский план по захвату рынка был? — Конечно. Для начала мы создали в салонах спрос: мои сокурсницы обзванивали парикмахерские и спрашивали про наличие солярия, которого не было и в помине. А потом уже "разогретым клиентам" звонил я. В итоге за первые три месяца я установил в салонах порядка 30 соляриев, в том числе выступая и в качестве дистрибьютора. К слову, такой микробизнес совершенно не сказывался на моей основной работе: у меня были счетчики, я просто сверял минуты, вел реестр, собирал деньги. Средний чек был в районе 150 рублей, а количество посетителей около 30 человек в день на один солярий. — Получается порядка 130 тыс. рублей выручки ежемесячно. Очень неплохо для 2000-х, в особенности для Ижевска. Когда произошло превращение в полноценного предпринимателя? — Через восемь лет работа на заводе начала тяготить. Безусловно, на заводе было интересно. К тому же нас купил крупнейший металлургический комплекс России. И появились многомиллиардные проекты. Однако зарплата была в размере 12 тыс. рублей при загрузке 24/7. В какой-то момент я задумался, а для чего я это делаю. — И в этот момент наверняка что-то произошло, да? — Да, произошло. Один из моих соляриев стоял в допотопной парикмахерской советского типа, даже название у салона было из далеких 80-х — "Локон". В салоне не было даже мест, где клиенты могли сесть, ожидая своей очереди. А вот как раз мои солярии были оборудованы уютной зоной ожидания для клиентов, где были диванчики, чай, кофе, конфеты. В итоге клиенты салона приходили сидеть на диванчиках рядом с нашим солярием, и мои администраторы, конечно, начали на это жаловаться. После этого я решил посчитать, сколько клиентов приходят в салон не самого лучшего качества. Оказалось, что порядка 150 человек в день. И тут я понял, где так называемый "голубой океан" для бизнеса, а где всего лишь небольшой ручеек. — И "бегом" из микробизнеса в малый? — Не сразу, но уже начал думать в направлении полноценного предпринимательства. Это был 2008 год. Я начал понимать, что в нашем городе не хватает качественного обслуживания в этом виде малого бизнеса.

Помимо оказания качественной услуги, пожалуй, самое главное — это подарить клиенту комфорт: вот эти самые диванчики, сервис, хороший ремонт.

Я до сих пор не понимаю, почему мало кто так делает. Ведь тогда клиент оставит не единичные 150 рублей и больше не вернется, а, к примеру, 15–30 тыс. рублей в год. Я сразу решил, что этот комфорт вкупе с качественными услугами надо тиражировать на весь город. Конкуренции в этом плане не было совершенно никакой. — Забавно, что решили открывать не для жены, а для себя. Как отреагировал завод на ваш уход? — Ну, я думал более глобально в плане построения бизнеса — не маленький салон для жены и ее подружек, а целая сеть, построенная на максимальном комфорте для клиентов. Но сначала ушло полгода на то, чтобы уйти с завода. Я долго пребывал в смятении. Кроме того, были мысли о карьерном росте в Москве. Под эти раздумья сломал левую ногу. Потом только выздоровел — и сразу сломал правую. Пока два месяца лежал со сломанными ногами, окончательно понял, что ухожу в малый бизнес. Сомнений не оставалось. —Так сказать, проголосовали ногами. Где нашли деньги на открытие первого салона? — У меня был накопленный капитал в размере 300 тыс. рублей. Уже в 2009 году открыли первый салон, кстати, полностью на свои деньги: с друзьями красили стены, работали промоутерами. Кроме того, кризис нам сильно помог — ушел крупный бизнес с хороших мест в центре, снизились арендные ставки, приемлемые для малого бизнеса. Стоимость ставки за квадрат в год понизилась с 2 тыс. до 700 рублей. Поэтому я нашел хорошее помещение в центре с большим трафиком людского потока. На тот момент мне уже было 27 лет.

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— Мне вот интересно, а как вы искали сотрудников? Они, наверное, были в легком недоумении от вашего отсутствия опыта в этой сфере. — Это правда. Все, кто приходил на собеседование, удивлялись: "Как, ты не парикмахер?" Но хочу отметить, что одна девушка, придя на собеседование, перешла в итоге ко мне на работу с целым коллективом. — Вы какие-то суперидеальные условия им предложили? — В нашем бизнесе многие платят мастеру либо 50% от выручки за работу, но материалы за счет парикмахера либо 30% от выручки, но с материалами салона. Я предложил 45% от выручки за работу, а все материалы за счет салона. Кроме того, я создал корпоративную культуру, где отношение к каждому сотруднику уважительное. Многие собственники малого розничного бизнеса этот ключевой момент тоже упускают, а он самый важный. Ваш малый бизнес никогда не перерастет в нечто большее и масштабное, если и вашим сотрудникам не будет комфортно. — Что лично для вас означает хорошая корпоративная культура? И как вы создавали ее, начиная с микробизнеса? — Это означает, что каждый сотрудник может предложить какие-то свои идеи, обсудить зарплату, добавить свои пожелания по условиям работы. Кроме того, любой коллега может подойти ко мне, как к руководителю, я не прячусь за "высокими кабинетами" и максимально доступен. — Если говорить о клиентах, то насколько далеко вы готовы зайти, чтобы удовлетворить все их потребности? — Я точно за все тренды, которые делают жизнь клиентов максимально удобной, — онлайн-запись, работы мастеров в социальных сетях и так далее.

Если в какой-то момент клиенты захотят слушать более современную музыку, то в моих салонах может звучать и певица Монеточка, и рэпер Oxxxymiron.

— Подход, достойный предпринимателя. Но давайте поговорим о реальных проблемах. С чем пришлось столкнуться в начале бизнеса? — Скажем так, реакция парикмахерского сообщества, мягко говоря, была недружелюбной. За первые полгода я открыл три салона. Все считали, что я выскочка и не разбираюсь в бизнесе. Мне разбивали витрины, били стекла, резали баннеры, угрожали физической расправой. — И это все происходило в 2009 году? Как вообще справились с таким беспределом? — Да, это был 2009–2010 год. Примерно два года такое серьезное давление было. Я боролся, но только правовыми методами, в том числе обращался в полицию. Все документы у меня были прозрачными, и постоянные проверки по жалобам конкурентов никак не сказывались на работе салонов. Но психологически было тяжело. В особо тяжелые моменты вспоминал изречение известного политического деятеля Индии Махатмы Ганди: "Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь". — Какая еще мотивация была для дальнейшего развития малого бизнеса? Бросить все из-за такого давления не хотелось? — Мыслей закрыть бизнес однозначно не было. Когда я начал получать первые результаты работы, которые соответствовали предварительному финансовому плану и даже превышали его, то все остальное отходило на задний план. Удовольствие от того, что все получается, в разы покрывало весь негатив, с которым столкнулся в начале.

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— Тогда давайте о финансовых показателях в цифрах. Какая выручка была в 2009 году, какая в 2017-м, и что ожидаете по этому году? — В 2009 году у нас была выручка порядка 5 млн рублей, из них порядка 20% чистой прибыли. А вот уже в 2017 году прибыль составила 301 млн рублей, то есть за восемь лет выручка увеличилась примерно в 60 раз. По этому году ожидаем выйти на 500 млн годовой выручки. — Недурно. А помните свой первый чистый миллион? На что потратили? — Свой первый миллион я заработал на второй год существования бизнеса. Кстати, на третий год как раз все рассрочки за оборудование для салонов отдал. Не помню, на что потратил. Но помню, что на свои первые деньги от бизнеса я впервые в 27 лет поехал на море. Это был Египет. Радовался, как ребенок. Потом уже объехал более 60 стран. Но первая поездка запомнилась, конечно, в особенности. — Когда у вас случился кризис предпринимательского мышления? — В 2012 году. Бизнес шел успешно, но дальнейшей ступеньки для развития я не видел. У меня было достаточно денег, чтобы позволить себе все. Я мог на выходные уехать в Европу, чтобы просто встретить утро с чашкой кофе и красивым видом в другом городе. — Что послужило толчком для дальнейшего роста? — Осознание того, что мы только в Ижевске и нигде нас больше нет. Я подумал, что у нас сервис и уровень обслуживания намного выше, чем даже у известных премиальных российских салонов, но никто об этом кроме, как в Ижевске, и не знает. И мы начали формировать франшизу. Первым на очереди стал Оренбург, потом была Казань. Сейчас уже 55 городов, среди которых есть и Москва. — Действительно, в России есть много сетей салонов красоты, в том числе и премиальных. Однако мало у кого такая выручка, как у вас. Неужели комфорт и все "эти диваны, кофе, печеньки" способны создать годовую выручку полмиллиарда рублей? — Безусловно, "кофе и печеньки" помогают, но с планомерным увеличением клиентской базы я начал создавать целую экосистему, которая может удовлетворить потребности всей сети. Как только я открыл салон в 2009 году, то сразу ввел простую и удобную программу лояльности, где каждая шестая стрижка бесплатно. Сначала у нас были карточки, а сейчас все по номеру телефона. Причем сам мастер за свою работу, естественно, деньги получает. Сама система постоянно модифицируется, к примеру, бесплатную стрижку можно заменить на маникюр и так далее. Потом начали появляться смежные виды бизнеса: сеть барбершопов, салоны бизнес-класса, маникюрные салоны и даже салоны-дискаунтеры, где нет администраторов и стрижка стоит 200 рублей. И каждый наш клиент получает различные смежные скидки и бонусы от всех салонов, входящих в холдинг. Это удобно, отсюда и такой рост. И мы сделали это первыми. — Что для вас неприемлемо в бизнесе? — Не выполнять обещаний. И неважно, малый у тебя бизнес или большой, а также насколько у тебя тяжелые условия для работы, но выполнять обещания нужно всегда. Многие со стороны думают, что бизнес — это классно: дорогие машины, новый уровень жизни. Но за всем этим всегда стоит ответственность и кропотливый труд. — Вы думаете, что сегодня в России многие хотят стать предпринимателями? — Думаю, что хотят многие. Ведь неслучайно сегодня у нас много различных мотивирующих шоу по теме предпринимательства "гастролируют" по стране. Вот буквально "на днях" приезжал американский тренер по бизнесу. — На ваш взгляд, они помогают как-то начать или улучшить бизнес, особенно для начинающих предпринимателей? — На мой взгляд, нет. Я считаю, что прикладной семинар по финансам способен в разы улучшить ваш бизнес, но не бизнес-шоу, где тебе говорят "включить" свое хорошее настроение и поверить, что все получится. — Хорошо, а какая у вас мотивация и в целом кто из ныне живущих предпринимателей вас вдохновляет? — Меня вдохновляют self-made предприниматели. К примеру, это такие люди, как Сергей Галицкий. Но лучший мотиватор для бизнеса — это ты сам. Нельзя фантазировать о создании бизнеса, надо его создавать. Ключевое — это физическое действие на пути становления бизнеса. — На ваш взгляд, существующие институты по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) как-то способствуют улучшению этого сектора или наоборот? — За всех говорить, конечно, не могу, но, на мой взгляд, корпорация МСП делает существенный вклад в этот сектор.

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— Каким образом? — К примеру, льготные кредиты на лизинг оборудования. Поверьте, для начинающего предпринимателя ставка по лизингу 6–8%, а именно такая ставка по программам у корпорации, это подчас серьезное подспорье для выживания всего его бизнеса. Ну и кроме того, по моему мнению, корпорация удачно вписалась в тренд современного образования, сделав для начинающих предпринимателей онлайн-площадку "Бизнес-навигатор-МСП", где можно и помещение для малого бизнеса найти, и проанализировать популярные виды бизнеса по каждой локации с уже посчитанным трафиком и предполагаемой прибылью. — Когда стали предпринимателем, в физическом плане жизнь как-то поменялась? — Однозначно, да. Я начал придерживаться здорового питания. Кроме того, каждое утро я гуляю не менее 40 минут — такие прогулки позволяют структурировать мысли и дальнейшие планы. — В начале бизнеса что сложнее всего давалось? — Ну, это ведь не стабильная работа с окладом. Но пути назад не было. Сложностей было много, начиная от организационных и заканчивая финансовыми. Помню, как мы с женой копилку разбивали. Но была вера, что все получится. Без веры в свое дело никуда. Можно даже не начинать. — Есть какая-то основная составляющая успеха у вашего бизнеса? — Могу рассказать один известный анекдот "про деньги из тумбочки". — А если серьезно? — Знаете, когда начинаешь работать 24/7, сразу начинает чрезвычайно везти. — Прямо предприниматель-золушка. Неужели всегда так работаете? — Когда нужно внедрить какой-то бизнес-процесс или проверить жизнеспособность идеи, то да. Потом могу себе позволить отдохнуть несколько дней. — А откуда "черпаете" идеи для бизнеса? — Точно не из своей сферы. В салонном бизнесе почти не поймать каких-то интересных идей для внедрения.

Лично я ищу идеи в самолетах, ресторанах, магазинах.