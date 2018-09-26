Президент РАН: глобальная цель — разработка нового закона о РАН

Год назад, 26 сентября, Российская академия наук (РАН) выбрала своего нового президента — академика Александра Сергеева. О том, что было сделано в прошедшие 12 месяцев, о важнейших задачах, стоящих перед Академией (в том числе по снижению бюрократического давления на ученых), и о разработке нового закона о РАН, руководитель Академии рассказал в интервью ТАСС. — Прошел календарный год с момента вашего избрания руководителем РАН. Как вы оцениваете эти 12 месяцев? Что было сделано важного? — Прошедшее время стоит оценивать не с позиции "что хорошо, а что плохо", а говорить о векторах развития. Наверное, самое главное, что удалось, — мы получили мандат на расширение полномочий РАН от власти. Это и формально в виде нового закона, который был подписан главой государства, это и в виде находящихся сегодня на утверждении в кабинете министров регламентов взаимодействия Академии и Министерства науки и высшего образования.

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Для нас важно, что этот мандат включает в себя новые полномочия, которые существенны для Академии наук и общества в целом, поскольку демонстрируют, что власть нуждается в помощи академического собрания по разным направлениям. Во-первых, в рамках нового функционала мы получили право государственного заказчика для всех научных учреждений страны. То есть РАН будет осуществлять научно-методическое руководство всеми академическими учреждениями и организациями высшего образования в области фундаментальных исследований. Я имею в виду разработку и утверждение новой программы фундаментальных исследований в России и то, каким образом эта программа будет разложена по научным учреждениям. Во-вторых, стратегическое прогнозирование и планирование. Вот этот пункт принципиально важен, потому что Академия получила право выносить свои инициативы на высший уровень. Кстати, важнейший аспект по стратегическому планированию — нам дано поручение создать в рамках Академии стратегический центр, который будет помогать государственной власти с научной точки зрения анализировать различные сценарии развития страны — не только в области науки и технологий, но и в социально-экономической области, и давать соответствующие рекомендации. Вопросы стратегического планирования сейчас встали в полный рост перед страной, поэтому очень хорошо, что РАН обретает полномочия для поиска ответов на них. Скажу вам, что мы сегодня уже стали обсуждать, что из себя должен представлять такой центр стратегического планирования на основе научных достижений, и в ближайшее время пойдут конкретные предложения, из кого он должен состоять, как он должен работать, каково будет его ресурсное обеспечение.

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Важным элементом полномочий РАН является международная деятельность. Сегодня в силу сложной обстановки в мире и геополитического противостояния российская наука должна играть важную роль в процессе создания компенсационных мер. И тут мы натыкаемся на ряд объективных трудностей, которые необходимо преодолеть. Перед нами стоит задача укрепления сотрудничества с учеными Украины, мы хотим этого, и украинские коллеги тоже этого хотят, но как выстроить сотрудничество без визитов наших ученых на Украину? Власти этой страны российских ученых не очень ждут, звучат даже слова о том, что гарантировать безопасность представителей РАН они не будут. Есть у нас и взаимоотношения с учеными США. Американские коллеги приезжают к нам, предлагают подписать соглашение о сотрудничестве. Мы согласны, предлагаем в ответ выстроить нормальный научный обмен и тут натыкаемся на то, что получить визу в США сейчас в России крайне сложно. К примеру, я не поеду в другую страну, чтобы быстрее пройти собеседование на американскую визу. Может быть, нашим американским коллегам стоит оказать давление на ответственные органы своей страны для того, чтобы нормализовать ситуацию хотя бы в области научного взаимодействия? Кстати, у РАН есть прекрасно выстроенные взаимоотношения с учеными и научными структурами из ряда европейских стран, к примеру Франции. Мы сейчас открываем наше представительство в Китае, ведем переговоры по другим странам. — В начале своей работы на посту главы РАН вы говорили о том, что Академия должна быть открыта для общества, шла речь о необходимости широкого информационного освещения деятельности РАН. Что удалось? — Тут мы продвинулись вперед. Год назад мы начали выстраивать новое информационное позиционирование Академии. У нас идут прямые эфиры с президиума РАН, организуются постоянные встречи с журналистами, интервью в прессе. Все это будет продолжаться и дальше. Но мы очень обеспокоены низким уровне просветительской деятельности в стране. Суммарный интеллект нашего общества не возрастает, а если говорить грубо — невежество наступает в стране по всем фронтам. Считаю, что РАН должна играть очень важную роль в просвещении россиян, причем начиная со школьной скамьи. Ведь те задачи, что поставило руководство России перед академическим сообществом, невозможно решить без поднятия престижа научной профессии. Как мы будем увеличивать количество ученых в стране, если не сделаем научную работу престижной? К нам не поедут десятки тысяч ученых из других стран, мы должны вырастить своих специалистов. Те прелести, что наука дает для человека, в том числе свободный творческий труд, вот это нужно доносить до детей, до школьников, об этом рассказывать.