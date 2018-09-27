Посол Венесуэлы в РФ: Колумбия спонсировала покушение на Мадуро

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал в интервью ТАСС о подробностях расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро, об угрозах Каракасу со стороны США и ЕС, приоритете военно-технического сотрудничества с Россией в таких условиях, а также о переговорах с Москвой по расчетам в петро. — Как оценивает Каракас эффективность российско-венесуэльской межправительственной комиссии, очередное заседание которой пройдет в октябре? — Мы очень высоко оцениваем эффективность данной комиссии. Хочу отметить, что в этом году мы будем проводить 14-е по счету заседание с момента создания комиссии, когда президент России Владимир Путин и на тот момент президент Венесуэлы Уго Чавес пришли к соглашению о создании такого механизма для того, чтобы проводить анализ и контролировать уже подписанные, существующие соглашения, также как и предлагать на рассмотрение проекты по новым темам. Повестка дня очень обширная. Ключевыми сферами являются военно-техническое сотрудничество, сотрудничество в нефтегазовой сфере, промышленности, горнодобывающей сфере, сфере культуры и высшего образования. У нас появляются новые возможности предоставления стипендий для венесуэльских студентов в лучших российских университетах. 50 стипендий было выдано в рамках государственного соглашения и дополнительно 30 стипендий в рамках соглашения между венесуэльской компанией PDVSA с "Роснефтью". У нас обширный спектр тем и далеко идущие планы. — Вы упомянули сотрудничество в области нефти и газа. Как сейчас развивается диалог в этой сфере? — Наш диалог в этой сфере является постоянным. Он не ограничивается рамками работы межправительственной комиссии и происходит на постоянной основе. Например, в этом году к нам приезжали несколько делегаций, мы приняли много министров, в прошлом году вы смогли принять в Москве министра нефти Венесуэлы. К сожалению, в этом году у него еще не было такой возможности, но мы поддерживаем сотрудничество и на других площадках. Например, на конференциях стран — членов ОПЕК вместе с Россией, которая является одним из важных игроков на этом рынке, также важно отметить совпадение точек зрения по нефтяному вопросу, и в этой связи стоит упомянуть программу ОПЕК+, в которой участвуют основные акторы на нефтяном рынке. — Что касается двусторонних визитов, стоит ли нам ждать с визитом президента Мадуро? — Нам бы хотелось дать вам положительный ответ, но, к сожалению, на данный момент такой визит не прорабатывается. Повестка дня президента насыщенная, он осуществляет поездки согласно национальному плану в связи с принятием определенных экономических мер. Так, он побывал в Китае на заседании смешанной венесуэльско-китайской комиссии высокого уровня. — Не планируются ли визиты на министерском уровне или по линии законодательных властей? — В октябре в России пройдет неделя энергетики. Мы надеемся, что министр Мануэль Кеведо сможет посетить это мероприятие. За прошедший год в России было много форумов, в которых участвовали различные делегации высокого уровня из Венесуэлы. Например, в России был заместитель председателя правительства по экономическим вопросам на ПМЭФ, приезжал министр горной промышленности, несколько вице-министров и представители парламента. Приезжал с визитом министр обороны Венесуэлы. Кроме того, приезжал несколько раз министр финансов. В свою очередь, в Каракас визит осуществил заместитель министра торговли Олег Рязанцев. — Недавно президент Мадуро выступил с заявлением о том, что необходимо наращивать сотрудничество с Россией и рядом других стран в сфере обороны, в частности ракетной. Подразумевает ли это закупки вооружений? — Я, возможно, мог бы ответить более подробно на данный вопрос, но это является стратегической сферой для нас и не хотелось бы предавать огласке детали.

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Могу сказать, что наше сотрудничество в этой сфере очень активно. Министр обороны приезжал в Россию два раза: по случаю столетия Красной армии и с визитом для участия в Московской международной конференции по безопасности. Он был принят министром Шойгу, речь шла о том, чтобы повысить уровень сотрудничества в военной сфере, поддерживать и развивать существующие соглашения. Сотрудничество в этой сфере продвигается. Можно отметить, что недавно прошли Армейские игры — 2018 в Москве, где венесуэльская команда себя достойно показала. Для нас на данный момент тема обороны и защиты является приоритетной в связи с тем, что представители американских властей объявили о том, что возможно военное вторжение на территорию Венесуэлы. Это нас обязывает вывести эту тему на первый план. — Вы упомянули возможную интервенцию. Что конкретно предпринимают венесуэльские власти для защиты от иностранного вторжения? — Это только один аспект из всех тех мер и угроз, которые звучали в адрес Венесуэлы. Это дополняет серию других действий, которые были предприняты и до сих пор предпринимаются для того, чтобы разрушить, привести в упадок нашу экономику и свергнуть наше правительство. Нашу страну подвергли экономической войне. Это касается не только санкций, которые применяются против наших лидеров и нашего правительства, против представителей наших компаний. Тема гораздо глубже.

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К нам применяется финансовая блокада, и, возможно, в скором времени будет объявлено о нефтяном эмбарго. Приняты меры для блокады наших банковских счетов. Мы имеем порядка $1,6 млрд, замороженных в различных банках и учреждениях, которые подконтрольны США. На данный момент нам запрещено пользоваться международной финансовой системой для того, чтобы мы не могли выполнить свои обязательства перед нашими партнерами и поставщиками сырья, продуктов питания, медикаментов. Нас вынуждают прибегать к другим, более сложным и дорогостоящим способам выхода из ситуации. Был создан механизм оценки курса доллара к венесуэльскому боливару, был создан веб-сайт, на котором без какого-либо экономического обоснования публикуются данные о ценности валюты. Эта стоимость фиктивная и завышенная. Это делается с одной целью — поднять в сотни и тысячи раз цену доллара с целью сохранить в стране гиперинфляцию. — Известно ли, кем контролируется этот ресурс? — Нам известны те люди, которые занимаются развитием этой страницы в интернете. Это граждане Венесуэлы, которые работают на территории США. Они являются врагами нашего правительства, врагами Боливарианской революции. Власти Венесуэлы выступают против этих людей, так как их деятельность является абсолютно незаконной, но поскольку она идет в ногу с политической линией Соединенных Штатов, никаких мер принято не было. Преследуется главная цель — нанести как можно больший вред Венесуэле.

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Я скажу больше: наши банкноты также подвергаются контрабанде. Венесуэльский боливар в огромных количествах вывозится за границу, в основном в Колумбию, для того чтобы привести нашу экономику к полному краху. Они используют наши же деньги для покупки наших продуктов, например бензина, который также контрабандой отправляется за границу. Таким образом происходит отток наличных денег из страны и для населения становится проблематичным покупать даже самые необходимые продукты. Последнее, что я хочу сказать: во многих СМИ, ссылаясь на МВФ, говорят о том, что инфляция в нашей стране к концу года может достигнуть 1 млн процентов. В этой связи я хотел бы задать вопрос: а что еще может произойти в стране, если против нее применяются все вышеперечисленные меры, нацеленные на то, чтобы покончить с этой страной и ее правительством? Вот они — двойные стандарты: говорить о том, какой страшный кризис настиг страну, в то время как они сами провоцируют эту ситуацию. Этот план очень хорошо продуман и подготовлен. Он воплощается как в области экономики, так и в информационной сфере. Это приводит к тому, что сотни СМИ фальсифицируют венесуэльскую реальность. Они пытаются возложить ответственность за все происходящее на наше правительство. Я говорю о США, странах — членах Европейского союза, которые хотят свергнуть нашего легитимно избранного президента. — Вы упомянули санкции и то давление, которое испытывает ваша национальная валюта. Как в таком случае планируется проводить расчеты в национальных валютах, о чем не раз заходила речь?

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— Тема валюты не является простой. На данный момент нет достигнутого соглашения, ведутся переговоры. Россия рассматривает такую возможность, представители законодательной власти изучают этот вопрос. Ведется работа для того, чтобы мы смогли к этому прийти. Пока что наша криптовалюта петро достаточно развивается, но прежде чем мы сможем ею расплачиваться, данный вопрос должен быть изучен представителями других стран, с которыми мы сотрудничаем, чтобы оценить все возможные риски. Петро в отличие от других криптовалют подкреплен венесуэльской нефтяной корзиной. Что касается финансовых операций с участием петро, мы можем заверить в их безопасности и надежности, так как каждый петро будет подкреплен определенным количеством баррелей нефти по международной цене. — Нет ли опасений, что петро, который зависит от цен на нефть, также подвергнется атаке от недоброжелателей Венесуэлы? — Это больше, чем опасения, это факт. Мы уверены в том, что атаки на петро не заставят себя ждать. В декабре 2017 года, когда разработка данной системы была уже на продвинутой стадии, когда мы уже вот-вот должны были внедрить на официальном уровне нашу систему и об этом было заявлено нашим президентом, за несколько недель до официального запуска президент Трамп вместе с Министерством финансов заявили о том, что любая компания или физическое лицо, которые приобрели петро или осуществили операции с петро, будут подвергнуты санкциям. После этого президент Мадуро решил, что нужно глубже изучить этот вопрос, с большей осторожностью озвучивать планы и не давать времени противникам принять контрмеры. — Есть ли механизмы для защиты петро, которые рассматриваются Венесуэлой? — Сложно ответить на этот вопрос, практически все страны находятся под некоторым контролем США, так как все основополагающие ресурсы продаются в долларах. Помимо Китая, на данный момент нет стран, которые осмелились бы пойти против и попробовать внедрить проведение транзакций в национальной валюте. Лидеру Ливии это стоило жизни, так же как и лидеру Ирака. Как только они решили объявить о намерении провести подобную политику, сразу появились ложные новости о химических атаках в Ираке и ложные сведения об убийствах в Триполи. Мы также пережили преждевременную кончину лидера Уго Чавеса, но президент Николас Мадуро продолжает его политику. Но нужно понимать, что, когда мы вступаем в контакт по этому вопросу с другими странами, они автоматически оказываются под большим давлением США, им также поступают угрозы, поэтому мы развиваем проект петро и сотрудничаем в рамках этого проекта с такими странами, как Россия, Китай, Индия, которые проявляют в своей политике большую самостоятельность. Мы надеемся, что с этими странами у нас это получится. Мы будем над этим работать. — Недавно произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро. Ведется расследование. Была ли установлена связь с другими государствами?

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