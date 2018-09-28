Глава архангельского парламента: состав заксобрания отражает интересы жителей региона

Состав депутатов Архангельского областного собрания седьмого созыва, который был избран в ходе единого дня голосования 9 сентября 2018 года, отражает интересы большинства жителей региона. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель областного парламента Екатерина Прокопьева. — Оцените, пожалуйста, как прошли выборы в Архангельской области, в том числе выборы в областное собрание? — Они были интересными и напряженными. У людей Архангельской области был выбор, серьезный и реальный, за кого отдать голоса, кто-то в политическом плане определялся, кто-то голосовал за конкретного человека, которого уже знает в деле. Тот состав, который сложился в областном собрании, говорит о том, что кто-то отдал свои голоса опытным политикам, кто-то доверил представлять свои интересы буквально новичкам — не только в профессиональном смысле, но и совсем молодым по возрасту политикам. — Как можно прокомментировать состав депутатского корпуса?

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— Состав сложился очень интересный: из 47 человек 30 — люди, имеющие опыт в качестве законодателей либо на уровне региона, либо на уровне муниципалитетов, есть люди, которые впервые пришли в парламент, есть те, которые пришли в шестой раз. У нас есть такие законодатели, на опыт которых можно полагаться представителям любых фракций, неважно, коммунист, "Единая Россия", ЛДПР или "Справедливая Россия". У нас очень много в собрании тех, кто имеет юридическое образование, что немаловажно. Есть депутаты, которые получили опыт работы на постоянной основе на уровне муниципалитетов, и они понимают, что конкретно нужно делать. У нас большое количество финансистов, у нас много людей с инженерным образованием, и неудивительно, что в такие комитеты, которые занимаются бюджетом либо промышленностью, инфраструктурой, дорогами, желает попасть большое количество депутатов. Прежде всего, люди базируются на собственном жизненном опыте и профессиональном образовании. К вопросам, которые мы будем рассматривать, мы можем подходить с разных позиций. Есть депутаты, которые имеют рабочие профессии, есть учителя, врачи. Возраст парламентариев от 28 лет до 70 с лишним. В собрании получился очень интересный срез, представляющий интересы большого количества жителей области. — Число депутатов в этом созыве уменьшилось до 47. Как вы оцениваете это нововведение? — С точки зрения работы, ее у депутатов стало больше. Округа стали больше, это значит, что депутаты как можно чаще должны быть в своих округах. И мне очень нравится, что уже на первой неделе многие из депутатов известили о том, что они уехали работать в округа, это прекрасное межсессионное проведение времени. Люди уже имеют повестку, которая будет рассматриваться на второй сессии, и поехали обсуждать вопросы, поднимаемые на уровне региона, непосредственно с избирателями. Непросто, но, с другой стороны, начинаем с самих себя, когда мы говорим об эффективном расходовании бюджетных средств, а любая деятельность депутата сопряжена в том числе и с затратами из бюджета: расходы по проезду к месту проведения сессий, расходы по проживанию в период сессии — это, хотим мы того или нет, требует затрат из бюджета. — Насколько, на ваш взгляд, будет эффективен областной парламент в таком составе? Как вы считаете, много ли времени понадобится на "сработку"?

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— Даже первая сессия уже показала, что люди очень активны. Хотят работать, хотят донести те наказы, которые получили в ходе избирательной кампании. Повестка уже включает вопросы, касающиеся в том числе и социальной политики, они, как правило, самые болезненные — вопросы налогового законодательства. Они тоже касаются большей части населения. Все люди — достаточно уверенные в себе, имеющие собственную позицию, готовые ее донести. Это показала и первая сессия, когда развернулась дискуссия по законопроекту, касающемуся сохранения мер социальной поддержки для людей старшего поколения в случае изменения возраста выхода на пенсию. Уже чувствовалось по той дискуссии, которая развернулась в собрании, что документы были вдумчиво прочитаны, и это были не просто популистские лозунги, а именно оценка с точки зрения интересов жителей региона. — Прежде вы долгое время работали в органах исполнительной власти, теперь перешли во власть законодательную. Насколько, на ваш взгляд, серьезные отличия? — Одно дело исполнять, а другое — регулировать на законодательном уровне, но я в этом вопросе не первая. Посмотрите историю нашего собрания. Первым председателем был Николай Алексеевич Исаков, он руководил Пинежским районом. Работая в исполнительной власти, очень хорошо понимаешь механизм реализации тех идей, которые принимаются в областном собрании. Это не значит, что позже ты себя ограничиваешь — как это будут исполнять, но это позволяет не быть оторванным от земли и принимать те законы, которые не являются популистскими, а которые можно реализовать на практике. — Какие вы видите основные задачи для себя? — Я осознанно принимала выбор, понимая, что работа — это большая часть моей жизни. Что касается вопросов, нам их определяет жизнь. Естественно, мы учитываем федеральную повестку. Если сегодня на территории всей страны реализуются национальные проекты, то наша задача — сделать все, максимально от нас зависящее, чтобы при реализации этих проектов Архангельская область как можно больше получила возможностей.

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