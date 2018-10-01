Кирилл Плетнев — о фильме "Без меня", Козловском, Спилберге и Земфире

В российский прокат 11 октября выходит второй фильм Кирилла Плетнева "Без меня", а 3 октября пройдет московская премьера ленты. После дебютной картины "Жги!" с Викторией Исаковой и Ингой Оболдиной режиссер решил вновь снять историю про женщин. Героини новой ленты — Кира (Полина Максимова) и Ксюша (Любовь Аксенова), которые любили одного мужчину (Риналь Мухаметов). После его гибели девушки получают сообщения, автором которых может быть только он. Бывшие соперницы в надежде на чудо отправляются в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за этими посланиями. Режиссер рассказал ТАСС, почему не пригласил на главную роль Данилу Козловского, как в фильме появилась песня Земфиры и кто изменил Лелю из сериала "Деффчонки".

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— В основе фильма — сценарий Дарьи Грацевич ("Измены"), он называется "Неидеальные". Насколько я помню, были мысли и фильм так назвать. Почему в итоге изменили? — Изменение названия связано с опасениями продюсеров, что "Неидеальные" получатся неидеальными. Видимо, испугались, что заголовки статей могут быть такими: "Фильм "Неидеальные" оказался неидеальным". Хотя, на мой взгляд, это очень точное название. — Когда я смотрела ваш фильм, у меня сразу возникла ассоциация с американской картиной "P.S. Я люблю тебя" с Хилари Суонк и Джерардом Батлером. Там смертельно больной муж оставляет супруге послания, которые она начинает получать после его смерти. Вы ориентировались на этот фильм? — Никак не ориентировался. Честно говоря, я его даже не видел. К тому же сценарий не мой, впервые снимал не по своему сценарию. Знаю, что такой фильм есть, знаю его сюжет, но тут разница в том, что там одна женщина, а у нас две девушки. Основная часть фильма посвящена отношениям между ними. — Меня поразила актриса Полина Максимова, все ее знают по образу легкомысленной блондинки Лели из сериала "Деффчонки" на ТНТ. В вашем фильме ее практически невозможно узнать — ни внешне, ни внутренне. Она сама провела такую работу или вы ей помогали, направляли? — В моем кино невозможно артисту существовать отдельно от режиссера, потому что я сам актер, для меня важна работа с ними, поскольку артисты — они всегда в центре фильма. Когда Полина пришла на пробы, я ей сразу сказал: "Если пройдешь кастинг — будем стричься". И она это приняла. Мне кажется, Полина совершила актерский подвиг. Ей и самой надоело выходить на публику в амплуа Лели, она хотела вырваться, и ей это удалось. Она очень сильно похудела для роли, подстриглась, делала все, что я просил, была готова к трансформации. И то же самое было и с Любой Аксеновой. Они обе загорелись сценарием, у нас в итоге было прекрасное трио.

Кадр из фильма "Без меня" © filmpro.ru

— Как раз хотела спросить про Риналя Мухаметова. Сейчас его можно увидеть сразу в нескольких фильмах, после "Притяжения" Федора Бондарчука он стал безумно модным. Не боитесь, что его роль в вашей картине станет в ряд других "кинолент с участием Риналя"? Или вы тоже пытались в нем открыть что-то новое? — Мне на эту роль нужен был человек-харизма. Помните фильм "Шоколад" с Жюльет Бинош? Там играет Джонни Депп. Что он там играет — мало кто помнит, Джонни появляется несколько раз, бренчит на гитаре и уплывает на корабле. Но у всех стойкое ощущение, что "Шоколад" — фильм с Жюльет Бинош и Джонни Деппом. То же самое довольно часто происходит и с Брэдом Питтом. Это актеры, у которых есть так называемый эффект присутствия. Харизма, которая просто существует в людях. Мне нужен был человек, которого могут полюбить обе героини. Легкий, лиричный человек, который очень любит жизнь. Я провел много проб на эту роль. Риналь был первый, потом мы с ним не сходились по графикам, я перепробовал огромное количество актеров. Было предложение снимать Данилу Козловского, но мне казалось, что Данила обладает другой энергетикой. На мой взгляд, она у него темная. А Риналь — светлый, так что в итоге мы вернулись к нему. И на момент, когда проходили съемки, такого обилия фильмов с Риналем еще не было, они только сейчас начали выходить. Отрывок из фильма "Без меня", эксклюзив ТАСС:

— С точки зрения операторской работы фильм снят очень стильно, видно, что с помощью природы и крупных планов вы хотели передать состояние героев. Специально ли в кадре практически нет никаких примет российских городов? Кажется, что события этого фильма могли произойти в любой стране. — Абсолютно верно. По нашей с оператором Мишей Милашиным задумке путешествие главных героинь по российским дорогам, которое случается уже после гибели их любимого мужчины, должно быть "мертвым", вычищенным. А флэшбеки, в которых персонаж Риналя еще жив, более теплые и яркие. В фильме есть притчевость — дорога, путь, преодоление себя, преодоление трагедии.

Кадр из фильма "Без меня" © filmpro.ru

— Такой еще вопрос. Помню премьеру вашего дебютного фильма "Жги!" на "Кинотавре". Тогда зрители аплодировали и обливались слезами, а критики, скажем так, отнеслись критично. Новая картина — она тоже зрительская или эстетская, для киноведов? — Я сторонник зрительского кино. Делал фильм для зрителя. Эта картина — стильная. На мой взгляд, она сделана с хорошим таким глянцем. Люди, которые видели оба моих фильма, спрашивают: "А где же ваш авторский почерк? У вас картины слишком разные". И я привожу в пример режиссера, который снял фильмы "Список Шиндлера", "Челюсти", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь" и так далее. Есть ощущение, что фильмы снимали разные режиссеры. Но их снимал, как вы понимаете, Стивен Спилберг. Претензии критиков связаны с тем, что в последние годы у нас не было жанрового кино. Точнее, оно кино и не считается. Выходит, что кино — это только авторские фильмы. Но такие картины, как "Жги!" или "Без меня", снимать гораздо сложнее, чем делать авторское кино. В авторском кино ты можешь сказать: "Вы это не поняли, а я так вижу, я автор". А мои фильмы либо выбивают эмоцию, либо не выбивают. Других вариантов нет. Тут не скажешь: "Ребят, вы не поняли, я имел в виду совершенно другое". — Надеюсь, это не будет спойлер, но я, как зритель, не очень поняла некоторые моменты в фильме. К примеру, как Кира берет машину у друга и проезжает половину России без прав, без документов. По крайней мере, это никак не оговаривается. Просто взяла и поехала. Мне кажется, без документов в России даже до ближайшей заправки сложно доехать, сразу остановят. — Это, безусловно, такой американизм в сценарии, но это не мое решение. Я сам не водитель, никогда машину не водил и на такие вещи внимание не обращаю. Но на самом деле просто героиня после потери любимого человека находится в таком состоянии, что не думает о формальностях. — Не было ли у вас желания оставить более открытый финал или тут вы тоже шли строго по сценарию? Как вы думаете, зрители разгадают все загадки еще до конца фильма? — Это зрительское кино, оно выйдет почти на 800 копиях. Открытый финал — это скорее для авторского кино. В нашей стране не любят открытые финалы. Хотя я, так же, как и вы, их очень люблю. И не очень люблю хеппи-энды, как любой русский человек. Но это особенность прокатного кино, мне надо было поставить все точки над i. — Я так понимаю, что очень много внимания при создании фильма было уделено музыке. В связи с этим хотела спросить: появление в картине песни Земфиры "Прости меня, моя любовь" — чья идея? — Это моя идея. Она появилась в самом начале. Для меня органично — осень, девочки, Земфира и "Прости меня, моя любовь". Я даже думал так фильм назвать. Нравится мне Земфира. Треки, которые звучат в фильме, они почти все из моего плей-листа.

Кадр из фильма "Без меня" © filmpro.ru