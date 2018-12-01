Посол Японии в Москве: Абэ и Путин придут к решению по мирному договору

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки заявил в специальном интервью ТАСС в преддверии встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Аргентине о твердой решимости Токио заключить мирный договор, подробно рассказал о необходимых условиях, а также ответил на вопросы о возможностях упрощения визового режима для россиян. — Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о том, что Россия готова приступить к реализации с Японией совместной хозяйственной деятельности, однако конкретных действий пока не происходит. Каким образом Токио видит возможным подтолкнуть это процесс? Какие действия с обеих сторон требуются, чтобы перейти от слова к делу? — Совместная хозяйственная деятельность — это новый подход, который заключается в совместной выработке Японией и Россией будущего образа четырех островов и поиску взаимоприемлемого решения на этой основе. Мы ведем переговоры исходя из мысли, что работа над реализацией такого подхода может привести к решению территориальной проблемы и заключению мирного договора.

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Для скорейшего осуществления были определены проекты-кандидаты в пяти сферах: 1) совместное выращивание и разведение морепродуктов; 2) выращивание тепличных овощей; 3) разработка туров, соответствующих особенностям островов; 4) внедрение ветроэнергетики и 5) меры по сжатию объема мусора. На встрече лидеров двух стран в сентябре этого года во Владивостоке была принята дорожная карта в целях реализации этих проектов. Кроме того, в прошлом году два раза, в июне и октябре, острова посетили японские правительственные и частные специалисты, которые провели изучение ситуации на месте. А в октябре этого года туда же была направлена бизнес-миссия: представители компаний обеих стран осмотрели возможные локации, провели конструктивный обмен мнениями о содержании и дальнейших шагах по каждому из проектов. На встрече в Сингапуре лидеры двух стран приветствовали осуществление этой бизнес-миссии, подтвердили ход работы по данному вопросу и договорились дальше работать над реализацией проектов в формате, не наносящем ущерба юридическим позициям сторон. Мы продолжим активную работу в целях последовательного осуществления договоренности о работе, направленной на реализацию совместной хозяйственной деятельности и заключения мирного договора путем решения территориальной проблемы. — После окончания 180-дневного срока, установленного США, для послабления ограничений импорта нефти из Ирана, есть ли в планах у Токио закупать нефть у России?

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— Для Японии, которая зависит от ввоза из-за рубежа почти всего объема нефти, обеспечение стабильных поставок недорогой нефти является важной задачей. По этой причине наша страна продвигает диверсификацию источников импорта нефти, и Россия, географически близкая к Японии, рассматривается нами как очень важная страна в этом плане. В настоящее время Япония импортирует из России нефть, которая производится в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также восточносибирскую нефть, которая транспортируется по трубопроводной системе "Восточная Сибирь — Тихий океан" до порта Козьмино. В 2017 году мы ввезли из России около 5,8% от общего объема импорта нефти в Японию, но мы считаем, что потенциал для расширения сотрудничества еще очень велик. Что касается санкций США против Ирана, то японское правительство в своих обращениях указывает на необходимость того, чтобы это не оказывало негативного влияния на стабильные поставки энергоресурсов в Японию и на деятельность японских компаний. В дальнейшем Япония и США продолжат тесный обмен мнениями по этому вопросу. — Упрощение визового режима для российских туристов, посещающих Японию по путевкам, вступило в силу 1 октября. Прошло чуть больше месяца. Имеются ли данные о том, как сказалось это нововведение на турпотоке из России? Планируется ли максимально упростить получение туристических виз для россиян, которые отправляются в Японию не по туристическим путевкам, а как индивидуальные туристы? — Перед тем как говорить об упомянутом вами упрощении визового режима для туристических групп, хотел бы отметить, что правительство Японии еще в январе прошлого года приняло решение смягчить условия выдачи виз для российских граждан. Это один из серьезных результатов визита президента Путина в Японию в 2016 году. Особенно большое значение, думаю, имеет отмена требования о наличии гарантийного письма от принимающей стороны в Японии. Раньше такое письмо требовалось даже для туристических поездок. Мы также начали выдачу многократных виз с туристической целью. Получив такую визу, в течение трех лет можно в любое время посетить Японию сколько угодно раз. Благодаря таким мерам, число поездок россиян в Японию в 2017 году выросло на 40,8% по сравнению с позапрошлым годом, достигнув рекордного количества за все прошедшее время. Мы наблюдаем тенденцию к росту и в этом году: количество визитов увеличилось более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Упрощение визовых требований для групп российских туристов, о котором вы сказали, было осуществлено после визита в Россию миссии по расширению японо-российских экономических и туристических контактов во главе с генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии г-ном Никай в апреле этого года. Эти условия были введены совсем недавно, поэтому об эффекте говорить пока рано, но они создают большое удобство, например, для семейных поездок с детьми, поскольку новой системой может воспользоваться группа от трех человек. По моим впечатлениям, у многих россиян, побывавших в Японии, остались очень хорошие воспоминания, многие испытывают к Японии искреннюю симпатию. Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Надеюсь, что в будущем еще больше россиян смогут посетить нашу страну, своими глазами увидеть Японию, как она есть. Система выдачи виз уверенно меняется в сторону упрощения, и я со своей стороны также намерен работать над активизацией взаимных визитов наших граждан. — На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин выступил с предложением подписать с Японией мирный договор до конца года без предварительных условий. Почему Токио не поддержал эту идею? Дело в нехватке доверия? На встрече в Сингапуре лидеры России и Японии условились ускорить переговорный процесс. Каким образом это планируется осуществлять? Какие именно детали требуют проработки? — Базовая позиция Японии состоит в том, чтобы заключить мирный договор путем решения территориальной проблемы. Эта позиция известна и российской стороне. В ходе встречи в Сингапуре, куда я тоже ездил, между лидерами в форме тет-а-тет состоялась откровенная дискуссия по проблеме мирного договора. После встречи двух лидеров, которая состоялась два года назад в Нагато — на родине премьер-министра Абэ, исходя из курса на решение проблемы на основе "новых подходов" между Японией и Россией реализуется беспрецедентное сотрудничество на четырех островах. Оно включает в себя посещения могил предков бывшими жителями островов с помощью авиаперелетов, направление на острова делегаций для изучения возможностей реализации совместной хозяйственной деятельности и т. д. Во время встречи в Сингапуре оба лидера разделили твердую решимость, основываясь на накопленном взаимном доверии, своими руками обязательно поставить точку в вопросе заключения мирного договора путем решения территориальной проблемы, не передавая следующим поколениям эту задачу, которая остается нерешенной уже более 70 послевоенных лет. Была достигнута договоренность ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Премьер-министр Абэ решительно настроен завершить переговоры по мирному договору — вопросу, который остался нерешенным после Второй мировой войны, — на основе нынешней договоренности и под руководством лидеров двух стран. — Какие двусторонние контакты на высоком и высшем уровне планируются в ближайшее время? Были сообщения о том, что премьер-министр Абэ может посетить Россию во второй половине января 2019 года. Могли бы вы подтвердить эту информацию? — Между Японией и Россией в последние годы активизируется политический диалог на высоком уровне. 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 24-я встреча премьер-министра Абэ и президента Путина. Такой частый и откровенный диалог на высшем уровне — большая редкость. Благодаря такому тесному диалогу сформировались крепкие личные отношения доверия, возникла позитивная тенденция в развитии японо-российских отношений.

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