Максим Топилин: нужно научить общество приходить на помощь инвалидам

Сегодня многие вокзалы, аэропорты, музеи, поликлиники адаптированы под нужды инвалидов, и люди относятся к этому уже как к норме жизни. А ничего подобного не было еще десять лет назад. К концу 2018 года запланировано обеспечить доступность около 23,5 тыс. приоритетных объектов, что составляет 64,2% от общего количества приоритетных объектов. Всего их 36,6 тыс. Это объекты, которые выбрали сами инвалиды, потому что наиболее часто их посещают.

— Когда мы начинали госпрограмму "Доступная среда" в 2011 году, ввели в числе прочих такой важный показатель, как оценка инвалидами отношения общества к ним. Доля инвалидов, которые оценивали, что общество относится к ним позитивно, составляла тогда где-то 25%. Сейчас — уже более 60%. Я думаю, что это близко к истине, потому что люди видят происходящие изменения.

— Максим Анатольевич, Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году. За прошедшие годы, с вашей точки зрения, в стране произошли существенные изменения в жизни этой категории граждан?

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. О том, как изменилась жизнь людей с инвалидностью за последние десятилетие в России, почему нужно реформировать систему учреждений для детей и взрослых с ментальными нарушениями, как упростится процедура медосвидетельствования для получения группы инвалидности и какие еще задачи предстоит решить в ближайшие годы, в интервью ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Итогом первой пятилетки госпрограммы "Доступная среда" можно смело назвать принятый 419-ФЗ. Именно он впервые внес конкретные уточнения о том, как именно предоставлять услуги инвалидам, кто должен оказывать им содействие, в каких сферах это наиболее чувствительно для инвалидов. Закон внес дополнения не только в базовый закон о социальной защите инвалидов, но и в законы, регулирующие вопросы образования, здравоохранения, различных видов транспорта, культуры — практически всех сфер жизни человека.

Со следующего года средства из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда" продолжим направлять на оборудование школ, детских садов, организаций дополнительного образования и спортивных объектов. На эти цели запланировано по 694 млн рублей ежегодно в течение 2019-2021 годов.

Доступность остальных объектов регионы должны обеспечивать сами — соответствующее поручение дано председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым на прошедшей 21 ноября встрече с инвалидами. На этапе формирования проектов региональных бюджетов мы провели их анализ в части наличия средств на эти цели. Проектами заложено почти 22 млрд рублей на 2019-2021 годы. Мы будем контролировать этот процесс, выполнение регионами показателей их "дорожных карт" по доступности среды.

Наша следующая инициатива — закон, который наделил надзорные органы (например, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Роскомнадзор, Ространснадзор), как на федеральном, так и на региональном уровнях, полномочиями по надзору и контролю за доступностью среды. Однако в законодательстве пока к ведению этих органов не отнесено рассмотрение дел о привлечении виновников к административной ответственности. Мы подготовили еще один законопроект о внесении изменений в КоАП, который определит ответственность надзорных органов по рассмотрению таких дел. Он будет внесен в Госдуму до конца года.

Буквально на днях вышел закон и подготовлено в его развитие постановление правительства, которые предусматривают, что для всех телеканалов обязательством при лицензировании является субтитрирование не менее 5% общего вещания в неделю. Сейчас мы продолжаем субтитрирование на федеральных каналах. На сегодня уровень субтитрирования их вещания достигает 23%. Уже с 2020 года телеканалам не выдадут лицензию, если они не обеспечат субтитрирование. Пока эта норма только для тех программ, которые готовятся заранее и идут в записи.

В целом все федеральные органы, регионы и бизнес будут двигаться в вопросе создания доступности среды и услуг в логике тех законов, которые уже приняты, а также по поручениям, которые даны председателем правительства на встрече, о которой я сказал.

— Инвалиды очень часто жалуются на работу медико-социальной экспертизы (МСЭ). Что сделано в этом направлении и будут ли еще какие-то изменения?

— Мы стараемся поменять работу МСЭ. Это то, что связано с внедрением новых классификаций и критериев оценки при осуществлении медико-социальной экспертизы, с изменением индивидуальной программы реабилитации и абилитации, с внедрением антикоррупционных стандартов. Чего греха таить, много было жалоб на МСЭ. Сейчас, анализируя обращения, мы констатируем, что число жалоб начало уменьшаться.

Все это время мы занимались обучением врачей-экспертов. Оно касалось как самой процедуры освидетельствования, так и работы в информационной системе, использования специального диагностического оборудования, принципов этики и деонтологии врача-эксперта.

Повышение заработной платы врачей-экспертов и вообще всего медицинского персонала учреждений МСЭ до уровня средней зарплаты врача в учреждении здравоохранения позволило нам сохранить профессиональные кадры в системе. Когда зарплата экспертов составляла лишь 70-80% от средней зарплаты врача, явственно ощущалась утечка кадров. Сейчас эта проблема решена.

— А что сделано для получателей таких услуг?

— Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций во МСЭ без участия гражданина. Мы находимся в той точке, когда все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах. Например, основной документ направления на медико-социальную экспертизу — это форма 088-у. Врачи заполняют форму и направляют человека в МСЭ. Чтобы не возникало разночтений, что нужно указать из обследований в этой форме, совместно с Минздравом разрабатывается перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания. Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут.

Мы стремимся перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота. Это многократно разгрузит обе системы, обеспечит совершенно иной уровень доверия к сведениям, которые представляются для принятия решения, и, безусловно, позволит наладить более качественный контроль. Такое взаимодействие в отдельных регионах уже успешно реализуется, в остальных — строится поэтапно и во многом зависит от уровня цифрового развития самого региона, но через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса — ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз.

— Еще одно существенное изменение касается введения нового порядка прохождения медико-социальной экспертизы. Теперь некоторым пациентам не нужно ежегодно подтверждать свою инвалидность. Расскажите об этом подробнее.

— Много упреков было в том, что система выстроена таким образом, что необходимо через год, два или три проходить МСЭ, чтобы переоформить инвалидность. Мы всегда объясняли, что инвалидность — это ограничение жизнедеятельности и оно может меняться. Например, ребенок растет, и ему в любом случае нужно менять технические средства реабилитации. И люди очень боялись, что заодно им будут пересматривать и инвалидность.

Постановлением правительства, вышедшим в марте этого года, мы разорвали взаимосвязь между предоставлением инвалидности и внесением изменения в индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Сейчас, если человеку необходимо поменять только ИПР, проходить переосвидетельствование в части пересмотра группы не нужно.

И второе, обязанностью МСЭ стало предоставление инвалидности бессрочно при первичном обращении при таких заболеваниях как болезнь Дауна, фенилкетонурия, тяжелая форма ДЦП, тяжелые наследственные и иммунные заболевания, слепоглухота.

Для удаленных территорий ввели возможность заочного освидетельствования: человеку никуда не надо ездить — если инвалидность очевидна, он просто подает документы, и они рассматриваются уже без его личного присутствия.

— В госпрограмме "Доступная среда" появляется новый раздел — это комплексная реабилитация инвалидов. Что она подразумевает?

— Госпрограмма "Доступная среда" продлена до 2025 года. Нам нужно в 2019 году подготовить новую редакцию программы, где основной аспект будет сделан на реабилитации, и начать ее реализацию с 2021 года. В 2017-2018 годах мы проводили пилотные проекты в Пермском крае и Свердловской области по комплексной реабилитации инвалидов и отрабатывали всю технологию. В том числе какие должны быть программы реабилитации, какие организации и в каком объеме должны предоставлять реабилитационные услуги, какова должна быть сама реабилитация: социально-бытовая, профессиональная, социокультурная, медицинская, другая. Мы пытались в рамках пилотов прописать всю технологию. К сожалению, пока законодательство мало что говорит о порядках и вообще о принципах организации реабилитационного процесса.

Применяемые сегодня методики не всегда имеют доказанную эффективность. Есть протоколы лечения, стандарты оказания медицинской помощи, и врачи действуют по регламенту. А для "немедицинской" реабилитации инвалидов подобных стандартов нет. Поэтому мы предполагаем, что все методики, которые прошли испытания и доказали свою эффективность, должны быть доступны как для тех, кто организовывает реабилитационный процесс, так и для самих инвалидов.

В следующем году поддержку из федерального бюджета получат 18 регионов. Задача заключается в том, чтобы к началу действия программы в 2021 году внести изменения в законодательство и стартовать с понимаем процедур и стандартов реабилитации инвалидов. Средства федерального бюджета будут выделяться регионам на условиях софинансирования на оборудование реабилитационных центров, обучение специалистов, разработку информационных систем. Одним из самых существенных вопросов является кадровый вопрос. Мы оцениваем ситуацию с кадровым обеспечением в регионах, но уже сейчас очевидно, что специалистов не хватает.

— Много специалистов придется обучить?

— Это будут десятки тысяч человек. Процесс обучения не однократный, необходимо будет регулярно обучать специалистов, поскольку потребность в качественных и эффективных услугах по реабилитации со стороны инвалидов высокая.

— А какие средства понадобятся для внедрения этой системы?

— Мы выделяли в течение двух лет по 300 млн рублей Перми и Екатеринбургу на отработку технологий реабилитации. В следующем году у нас 18 регионов, как я сказал, и более 500 млн рублей для того, чтобы начать тиражировать этот опыт. А с 2021 года уже включаются все регионы, и потребность в финансовой помощи со стороны федерации будет расти. Пока не можем назвать конкретную цифру — вопрос будет обсуждаться с Минфином при формировании бюджета.

— Максим Анатольевич, еще важная тема, которая реализуется сейчас Минтрудом — это сопровождаемое проживание для граждан с инвалидностью. На каком этапе реализации этой идеи мы сейчас находимся?

— Это очень важная тема, и представители общественных организаций ее поднимали на прошедшей встрече с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым]. Технологии сопровождения, а к ним мы относим и программы ранней помощи, — качественно новый подход к организации жизни инвалидов, их будущего.