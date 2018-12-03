Глава Минприроды: РФ не допустит негативного влияния Парижского соглашения на экономику

Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата началась в воскресенье в польском городе Катовице. Главная цель форума — разработать дорожную карту реализации Парижского соглашения, в котором страны условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Россию на конференции представляет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В интервью ТАСС он рассказал о том, какую позицию на форуме занимает Россия. — Каковы ожидания РФ от проходящей в Польше конференции? — Мы ожидаем, что будет принят в окончательном виде свод правил реализации Парижского соглашения. Это для нас основное. Должны быть сформулированы четкие, доступные, понятные правила, не допускающие трактовок. — Участников конференции очень много, у всех разные интересы. На конференции уже говорится о том, что дискуссия будет сложной и уверенности в успехе нет. Какие спорные моменты существуют в этой области? — Многие развивающиеся страны продолжают настаивать на жестком разделении государств на развитые и развивающиеся в отношении обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом плане ожидаются затруднения.

Наша цель — не допустить спора между развивающимися и развитыми странами вокруг свода правил реализации Парижского соглашения

Если спор начнется, то все, что было подписано в Париже, никогда не будет реализовано. А обсуждаемый вопрос очень важен и не может не беспокоить Россию. — Когда Россия может приступить к ратификации Парижского соглашения? — Чтобы ратифицировать соглашение, нам нужно четко понимать правила игры. Мы не можем допустить негативного влияния Парижского соглашения на экономику РФ. Очень важно найти золотую середину между компаниями, которые стремятся увеличить свои производственные мощности, и требованиями, которые будут предъявлены в связи с реализацией Парижского соглашения. Все должны понимать, что без России, без ее лесов и зеленых территорий не обойтись. CO2 потребляют не только леса, но и тундра, болотистые места.

Вся территория нашей страны — легкие планеты

— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что парижские договоренности по климату должны быть дополнены новыми обязательствами. Какова позиция России по этому вопросу? Стоит ли пересмотреть достигнутый в 2015 году договор? — Не думаю, что сейчас время для пересмотра Парижского соглашения. Пока никаких предпосылок к этому нет. Это был тезис США, которые призвали пересмотреть договоренности, а сами решили выйти из соглашения. В целом можно говорить только об усилении национальных целей по снижению выбросов парниковых газов. Но пока таких предпосылок нет. — На какие ограничения РФ готова пойти, чтобы внести свой вклад в спасение планеты? — Как показывает опыт, рост экономики вполне возможен с одновременным снижением темпов потребления энергетических ресурсов и выбросов парниковых газов. Существует так называемый эффект декаплинга, который заключается в опережении темпов роста ВВП над темпами роста выбросов парниковых газов. Это достигается в основном за счет внедрения передовых технологий. Россия по указу президента создала национальный проект "Экология", включающий 11 направлений. Одно из них — наилучшие доступные технологии в производстве. Сейчас мы актуализируем планы с компаниями. Нас очень радует, что они идут навстречу, полностью понимая свою ответственность перед жителями России и городами, в которых находятся их производства. До 2024 года мы покажем хорошие результаты. — Многие страны на конференции делятся своим опытом в области защиты климата. У России есть какие-то инновационные решения в этой области? Чем мы можем похвастаться? — Мы в ответе не только за РФ, но и за часть мира, потому что Россия — легкие планеты Земля. Огромное количество зеленых насаждений, которые находятся на территории РФ, помогают всей планете дышать. Одно из главных направлений нашей работы в последние годы — борьба с незаконной вырубкой лесов и быстрая ликвидация пожаров. Мы видим в этой области хорошую динамику. Выделяются серьезные денежные средства на приобретение техники.

В ближайшее время мы приступим к отслеживанию ситуации в области восстановления леса по принципу "один гектар вырубил — один гектар посадил"