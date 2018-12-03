Посол РФ в Греции: Москва и Афины преодолели кризис в отношениях

Посол России в Афинах Андрей Маслов рассказал в специальном интервью ТАСС, приуроченном к визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря, о кризисе и его преодолении в отношении двух стран, ответил на вопросы о возможных новых проектах, а также о ситуации вокруг Афона. — Андрей Михайлович, ранее стало известно, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию 7 декабря. Не могли бы вы чуть подробнее рассказать о программе этого визита? На каких темах в ходе переговоров планирует заострить внимание как российская, так и греческая сторона? — Действительно, подготовка визита греческого премьер-министра в Россию сейчас идет полным ходом. Отмечу, что контакты между лидерами наших стран носят регулярный характер. Так, в 2015 году президент России Владимир Путин дважды встречался с Алексисом Ципрасом, а в мае 2016 года состоялся визит российского президента в Грецию. В 2017 году лидеры провели переговоры на полях международного форума в Пекине.

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Повестка дня предстоящей встречи будет очень насыщенной. Прежде всего, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и других областях. Сегодня наше экономическое сотрудничество с Грецией развивается поступательно. По последним официальным данным, за период с января по август текущего года двусторонний товарооборот между Москвой и Афинами увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. И сейчас наша задача — удержать эту позитивную динамику. Кстати, накануне встречи в верхах в Москве состоится XI заседание Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Лидеры также затронут энергетическую тематику. Как известно, Россия является крупнейшим экспортером энергоресурсов на греческий рынок. Стоит также отметить повышенный интерес Афин к проекту строящегося газопровода "Турецкий поток". — Запланировано ли подписание каких-либо документов по итогам переговоров Владимира Путина и Алексиса Ципраса? — К подписанию готовится целый пакет документов, в том числе экономического характера. На сегодняшний день их согласование продолжается. — Какие вопросы международной повестки дня будут подниматься на встрече в верхах? — Безусловно, помимо двусторонних вопросов лидеры обменяются мнениями и по актуальным международным и региональным темам, представляющим особый интерес для обеих сторон.

Прежде всего, это положение дел в отношениях России с Европейским союзом и НАТО. Греция традиционно относится к числу стран, выступающих за восстановление полноценного диалога с нашей страной в интересах мира и стабильности в Европейском регионе

Также будут рассмотрены такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, балканская проблематика и кипрское урегулирование. — Этим летом в российско-греческих отношениях, которые всегда носили доверительный дружеский характер, наступил кризис. Греция выслала российских дипломатов из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны, Россия приняла зеркальные меры... В каком состоянии, на ваш взгляд, спустя несколько месяцев после этих событий находятся отношения между Москвой и Афинами? Поступают ли сигналы, что Греция примет решение о дополнительной высылке представителей российской дипмиссии? — Никаких сигналов о возможных новых мерах такого рода с греческой стороны у нас нет. Сегодня отношения между нашими странами развиваются нормально, и подготовка визита греческого премьер-министра в Москву — это и есть лучшее свидетельство нормализации двусторонних отношений. Мы конструктивно взаимодействуем с греческими коллегами по подготовке декабрьского саммита, строим планы на будущее.

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Вы правильно сказали, что российско-греческие связи носят особый характер. Наши отношения опираются на очень прочный исторический, культурный и духовный фундамент, который, как сказал министр Сергей Лавров на открытии в МИД России в сентябре выставки по случаю 190-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, не подвержен эрозии и неподвластен давлению извне. Это понимают и в Афинах. Полагаю, что на сегодняшний день "июльская страница" российско-греческих отношений перевернута. — Ранее стало известно о намерении Греции отозвать своего посла из Москвы. Известно ли российской стороне, с чем связано решение сменить главу диппредставительства, который был назначен на эту должность лишь два года назад? — Хочу обратить внимание, что речь идет не об отзыве, а о плановой ротации. Это сугубо внутреннее дело греческого правительства. Каждая страна имеет право в любой момент по своему усмотрению менять руководителей своих загранучреждений. Насколько я знаю, сейчас господин Фриганас находится в Москве. Он активно занимается подготовкой российско-греческого саммита. — На сентябрь этого года был запланирован рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию, однако по очевидным на тот момент причинам он был отложен. Может ли такая поездка состояться до конца года? — График российско-греческих официальных контактов высокого уровня до конца года уже известен. Это визит премьер-министра Ципраса в Москву и заседание российско-греческой межправкомиссии. — То есть на данный момент визит министра не прорабатывается? — Приглашение посетить Грецию у Сергея Викторовича действительно есть. Однако сроки такого визита пока что не обсуждаются. Уверен, что лидеры двух стран в ходе переговоров наметят обширную программу двустороннего сотрудничества и дадут соответствующие поручения ведомствам двух стран, что позволит определиться с графиком контактов на 2019 год. — После объявления о начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины в Русской православной церкви заявили, что посещение в ближайшее время монастырей Афона паломниками РПЦ является нежелательным. Как бы вы могли прокомментировать сложившуюся ситуацию? На ваш взгляд, не нанесет ли данный конфликт урон российско-греческим отношениям? — Развязанный Константинопольским патриархатом конфликт носит межцерковный характер и не может отразиться на российско-греческих отношениях.

Согласно разъяснениям Московского патриархата, паломники из России могут посещать Святую гору, находиться в храмах, общаться с насельниками обителей, приложиться к святыням, но не могут участвовать в таинствах исповеди и причастия

Насколько нам известно, сегодня паломнический поток на Афон из России продолжается, хотя он и сократился. — Как сегодня развивается ситуация вокруг задержанного летом прошлого года в Греции по запросу США россиянина Александра Винника? — С момента поступления информации о задержании Александра Винника 25 июля 2017 года российские загранучреждения в Греции — и посольство, и генконсульство в Салониках — предпринимают активные усилия по защите законных прав и интересов нашего гражданина. Мы на постоянной основе оказываем Виннику необходимое консульское содействие. При этом в своей работе руководствуемся Венской конвенцией о консульских сношениях, Консульской конвенцией с Грецией, двусторонним Договором о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, Консульским уставом России.

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Находимся в постоянном контакте и с тюремными властями для обеспечения нормальных условий пребывания Винника в тюрьме и его безопасности. На каждом судебном слушании обязательно присутствуют дипломаты российских загранучреждений. Не так давно я лично встречался с Александром Владимировичем в афинской тюрьме Коридаллос. Постарался его приободрить, убедить в том, что он не забыт и что его дело находится в поле нашего пристального внимания. — Какова вероятность того, что гражданин России будет в итоге выдан Москве? — Рассчитываем на справедливое решение о выдаче Винника в Россию, страну его гражданской принадлежности, где, как известно, ему предъявляются весьма серьезные обвинения. Положительный вердикт греческих судебных властей — суда в Салониках и Верховного суда — у нас имеется. Экстрадиции гражданина России также добиваются США и Франция, по этим запросам также есть постановления местных судов. По одному из них продолжается апелляционная процедура. В соответствии с греческим законодательством приоритетность исполнения судебных решений в конечном итоге должен определить министр юстиции. Пока не известно, когда это решение будет принято и каким оно будет. — Обсуждают ли Россия и Греция сотрудничество в военно-технической сфере? С 1990-х годов Греция располагает российскими зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" и "Тор-М1". Проявляет ли сегодня греческая сторона интерес к закупкам у Москвы более современных боевых средств? Или же членство в НАТО "связывает руки" Греции для такого сотрудничества с РФ? — Действительно, на вооружении Греции стоит военная техника российского производства, которая была поставлена нами Афинам более 15 лет назад. Нареканий в отношении нашей техники с греческой стороны нет, она хорошо зарекомендовала себя, продемонстрировав высокое качество.

Тот факт, что Греция является членом Североатлантического альянса, естественно, накладывает определенные ограничения на развитие военно-технического сотрудничества с Россией

Однако диалог между Москвой и Афинами по вопросам ВТС не прекращается. Недавно состоялся визит министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса в Москву. Регулярно проходят заседания специальной Смешанной комиссии по ВТС, последний раз она собиралась летом 2017 года. — Возможно ли в ближайшее время заключение новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между РФ и Грецией? — В настоящее время взаимодействие в данной сфере развивается в основном по линии поддержания в рабочем состоянии тех вооружений российского производства, которые уже имеются у Греции. Наши специалисты принимают активное участие в своевременном обслуживании этой техники. Со своей стороны мы открыты к расширению взаимодействия в этой сфере и готовы к обсуждению новых проектов. — Как вы уже сказали ранее, важным аспектом отношений Москвы и Афин долгое время оставалось сотрудничество в сфере энергетики. Однако сегодня о совместных энергетических проектах стороны говорят гораздо меньше. Как обстоит дело с их реализацией? — Тема энергетики всегда присутствовала в наших экономических отношениях, ее значение не сокращалось. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что российский природный газ в настоящее время обеспечивает более 65% греческих потребностей. Очень большую роль играют и российские поставки в Грецию нефти и нефтепродуктов. Это успешное сотрудничество ведется на основании имеющихся долгосрочных контрактов. При этом Россия готова удовлетворять и растущий спрос на энергоресурсы со стороны Афин. — В этом месяце премьер-министр Греции заявил о намерении страны присоединиться ко второй нитке "Турецкого потока". Как вы рассматриваете возможность присоединения Афин к данному проекту в ближайшей перспективе? — Как известно, вторая нитка "Турецкого потока", ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2019 год, предназначена для газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Греческое руководство акцентирует свой интерес к подключению к данному проекту. Тема "Турецкого потока", конечно, будет затрагиваться в ходе визита Ципраса в Россию.

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