Томми Тайер из группы Kiss: мы хотим уйти на пике формы

Американская рок-группа Kiss в год своего 45-летия объявила, что ее следующий мировой тур End of the Road ("Конец пути") будет прощальным. Музыканты заедут и в Россию, чтобы сказать "гудбай" с лучшими хитами и грандиозным шоу. 11 июня Kiss выступят в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, а 13 июня — на московском стадионе "ВТБ-Арена". В интервью ТАСС в преддверии гастролей гитарист группы Томми Тайер, занявший место легендарного Spaceman в 2002 году, рассказал, почему Kiss приняли решение "уйти на пике", что группа делает для своего "лучшего шоу всех времен", а также поделился планами на жизнь после Kiss. — Мистер Тайер, как проводите время перед будущим масштабным туром — отдыхаете или, наоборот, постоянно репетируете? — Сейчас мы уделяем много времени подготовке, стараемся убедиться, что это будет лучшее и самое грандиозное турне всех времен. Работаем над новой сценой, которая будет больше, чем то, с чем мы имели дело раньше. Работаем над лучшим продакшеном, включая новую пиротехнику. И, что важно, мы составляем новый сет-лист. Стараемся сделать так, чтобы он отражал 45 лет истории группы. — Каким будет лейтмотив тура?

Джин, Эрик, Пол и я решили, что наша группа по-прежнему хороша, и мы еще можем делать мощные шоу. Но наши концерты труднее с физической точки зрения, чем, к примеру, выступления Rolling Stones или Пола Маккартни

— Поэтому мы хотим уйти на пике формы, сделав свое финальное шоу лучшим. — Насколько известно, раньше вы играли в группе Cold Gin, исполнявшей песни Kiss. Что заставило вас тогда, в конце 1980-х, обратиться к их творчеству? — Это было просто развлечением. До Cold Gin в 1980-е я выступал в Black 'N Blue с Джейми Сент-Джеймсом. После распада группы он предложил записать пару песен для Cold Gin. Это не было чем-то серьезным. — Вы знакомы с какими-то кавер-группами, которые исполняют Kiss сегодня? — О, я знаю много таких!

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— И как они вам? — Они показывают, насколько группа важна своим поклонникам по всему миру. Пару лет назад в Лас-Вегасе проводили конкурс среди трибьют-групп Kiss. Я был тогда в судейской команде. — Возможно, в этом мировом турне группа Kiss сможет встретиться со своими столь преданными фанатами лично и сделать что-то общее? Как вам такая идея? — Много таких музыкантов приходят на наши шоу, многие тысячи фанатов наносят грим, как у группы. Но давайте будем честными: это просто макияж, это не группа как таковая. — А вам никогда не хотелось сменить грим Spaceman? Может, создать собственный имидж, не унаследованный от Эйса Фрейли? — Нет, я никогда не думал об этом... Грим Эйса и энергетика уже стали культовыми. Спустя 45 лет не хотелось бы менять его — это уже история, бэкграунд, основа. Это все равно что сменить логотип "Кока-Колы". Это часть культуры, это история. Грим Kiss не должен меняться. — А как вы считаете, смогли бы Kiss стать столь же популярными без этого самого грима и ярких, буквально огненных шоу? Ведь, если вспомнить, первые студийные работы группы не были столь успешны, как ее концерты... — Ну, в 1980-е группа ведь выступала без грима. С 1983 по 1995 год. И в действительности, довольно успешно работала: Kiss сняли важные видео и записали много прекрасных альбомов, были созданы замечательные песни. Это было частью развития, которое привело к тому, чем группа является сейчас. В 1996-м Kiss вернули грим. И вот мы с ним, готовимся к очередному мировому туру. — На фоне всех этих замечательных вещей, перечисленных в этой беседе, вы действительно верите, что End of the Road станет последним туром? Многие музыканты используют это в качестве промокампании. — В данном случае это точно не промо, не трюк для продаж, это правда. Джину и Полу уже под 70, и они хотят выйти из игры. 18 лет назад Kiss уже делали прощальный тур, это был конец эры Эйса и Питера в группе. Но группа продолжила существовать, как видите, еще 18 лет, вот и я присоединился к ней.

Все это не игрушки, это действительно финальный тур Kiss. И шоу в Москве и Санкт-Петербурге действительно будут последними