Посол Италии в РФ: наши страны продолжают друг друга вдохновлять и очаровывать

— В рамках участия Италии в ярмарке Non/fiction была подготовлена довольно обширная программа. Вам удалось привезти на ярмарку впечатляющую группу спикеров и известных писателей. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходила подготовка. Какие цели и задачи вы ставили для себя в рамках гостевого участия в ярмарке?

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассказал в специальном интервью ТАСС о важности участия своей страны в международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая проходила 28 ноября — 2 декабря в Центральном доме художника в Москве. В этом году Италия стала почетным гостем. Глава диппредставительства ответил на вопросы о культурных связях двух стран, раскрыл историю взаимного очарования, а также отметил, что искусство, к счастью, неподвластно санкциям.

— Сотрудничество в издательской индустрии входит в более обширную сферу превосходных отношений в области культуры между Италией и Российской Федерацией, одним из свидетельств которых стало участие нашей страны в качестве почетного гостя в VII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Глубокий интерес наших народов к самым разным видам художественного самовыражения друг друга основан на нашем культурном родстве. Именно это позволило Италии и России поддерживать непрерывный и эффективный диалог, несмотря на непростую политическую обстановку в мире. На ярмарке Non/fiction мы представили все разнообразие и весь потенциал нашей издательской индустрии. В Москву приехали представители 29 итальянских издательств, которые провели встречи со своими российскими коллегами в специально отведенной зоне.

— Какая из тем дискуссий вам показалась самой актуальной на сегодняшний день? На каком уровне находятся связи Италии и России в издательском бизнесе?

В программе значились многочисленные круглые столы, дискуссии, лекции и встречи с главными современными писателями Италии. На стенде были представлены самые разные жанры: от современных детективов до книг, по которым сняты известные фильмы, и детской литературы. В любом случае, посетители — а я успел убедиться лично, что их на выставке было очень много, — не разочарованы.

— На ХХ Международную книжную ярмарку Non/fiction Италия была приглашена в качестве страны — почетного гостя. Это одно из главных событий в нашей культурной программе 2018 года. Итальянский павильон был спроектирован как настоящая витрина книжной индустрии нашей страны: на площади 160 кв. м было представлено более 2 тыс. книг. Наш стенд получил название "Итальянский проспект": это отсылка к итальянскому искусству и в частности к технике перспективы. Стенд был создан Итальянской ассоциацией издателей (AIE) совместно с Министерством культурного наследия и культурной деятельности при поддержке Итальянского института культуры и московского представительства ИЧЕ-Агентства по продвижению деятельности итальянских компаний за рубежом.

— Программа для выставки была подготовлена Центром книги и литературы Министерства иностранных дел совместно с посольством Италии и Итальянским институтом культуры. Темы были отобраны с целью познакомить публику с самыми разными гранями итальянской литературы, а также с творческим методом классиков и современных писателей. Из Италии на ярмарку приехали 16 писателей, среди которых — лауреаты главных литературных премий, журналисты, эссеисты. А в разделе "Чудеса Италии" писатели и издатели рассказали о нашей стране, используя такие ключевые слова, как "море", "люди", "еда".

— Программа не обошла стороной и страницы российской истории, но уже глазами итальянского романиста Роберто Пацци. Что еще сегодня в литературно-издательской плоскости объединяет Россию и Италию?

— Культурные отношения между Италией и Россией имеют глубокие исторические корни, как и взаимная симпатия, которая связывает наши народы. Достаточно вспомнить о влиянии Королевства двух Сицилий и самого Неаполя на двор Екатерины II в XVIII веке или о том вкладе, который внесли итальянские архитекторы в строительство Санкт-Петербурга, в его богатейшее культурное наследие. Писателей, которые попадали под очарование Италии и черпали здесь вдохновение для своих ставших впоследствии программных произведений, тоже было немало, вспомним, например, о Максиме Горьком, прожившем в общей сложности более 17 лет между Капри и Сорренто. Думаю, что в настоящий исторический период и в ближайшем будущем мы будем продолжать идти по этому пути, закладывая основы для того, чтобы это взаимное вдохновение и очарование лишь укреплялись, как и конкретные проекты сотрудничества в литературе и издательском деле.

— Литература, к счастью, не стала жертвой взаимных санкций. Однако они все же сказались на других аспектах российско-итальянского сотрудничества. Что, на ваш взгляд, следовало бы вывести из-под санкций в первую очередь?

— Италия неоднократно выказывала свой скептицизм в отношении данного инструмента, который, как правило, вредит в том числе простым гражданам. Наша страна — один из первых сторонников возобновления финансовой поддержки среднего и малого бизнеса в России и упрощения их взаимодействия с аналогичными предприятиями в Европе. К счастью, в области культуры санкции не вводились, а огромный потенциал этого сектора является еще одним стимулом для развития новых форм взаимодействия, выходящих за рамки одной только политики. Достаточно упомянуть, что, несмотря на существующие трудности, возможностей для наращивания двустороннего культурного сотрудничества ничуть не стало меньше.

В России существует огромная потребность в Италии, в Made in Italy, в итальянском образе жизни, который для многих служит образцом. К сожалению, сельскохозяйственный сектор серьезно пострадал от санкций, не только из-за прекращения экспорта, но и из-за того, что наши производители потеряли долю российского рынка. Мы намерены проводить непрерывную работу для того, чтобы устранить все препятствия на пути нормализации наших отношений и укрепить взаимное доверие на международном уровне.

Беседовала Джамиля Байрамукова