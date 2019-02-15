Глава Роструда: в России нет проблемы с нарушением прав граждан предпенсионного возраста

Увеличение пенсионного возраста в России для мужчин и женщин ставит новые вызовы для рынка труда. О соблюдении прав граждан предпенсионного возраста, текущем уровне безработицы и самых востребованных специальностях будущего в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. — Всеволод Львович, в этом году на Роструд возложена очень ответственная задача — переподготовка граждан предпенсионного возраста. Как ведете эту работу? Какие востребованные специальности будут доступны гражданам в этой категории?

На эту тему В Казани открыли стелу обратного отсчета до старта чемпионата WorldSkills

— Да, это действительно очень важный вопрос. Обучение будет проходить в рамках нацпроекта "Демография", поэтому это особая ответственность сегодня для регионов, которая намного важнее, чем показатели регионов. Роструд заключил соглашения со всеми регионами Российской Федерации. Уже в марте первые люди сядут за парту. Большую подготовительную работу провели регионы еще до 1 января. Они работали практически с тремя тысячами предприятий. Посмотрели, какое количество там есть граждан предпенсионного возраста. Какая необходимость была в том, чтобы их переобучить. Практически в каждом муниципалитете работала рабочая группа, в каждом регионе работали комиссии, которые определили, так скажем, первоочередные задачи в этом направлении. Всего, мы думаем, в этом году будет порядка 75 тыс. человек, которые будут переобучены, 25 тыс. — мы будем учить по стандартам WorldSkills. — Какие это профессии? — В первую очередь это, конечно, высокотехнологичные специальности в медицине, строительной отрасли, в области дизайна и навыки, в которых малый предприниматель сегодня нуждается. Поэтому мне кажется, что этот вопрос очень важный, и в марте мы посмотрим первые результаты. Мы видим, что оборудование усложняется, что сегодня сотрудники, которые работают на оборудовании с определенным программным обеспечением, конечно, вынуждены переквалифицироваться. Поэтому я все-таки надеюсь, что большая часть из них — это специальности, в том числе рабочие, которые связаны именно с заменой технологического оборудования. — После принятия решения об увеличении пенсионного возраста Роструд открыл горячую линию. Сколько жалоб поступило и были ли жалобы на притеснения со стороны работодателей, связанные с возрастом? — Таких жалоб было немного. Мы реагируем на каждую жалобу, проводим соответствующую проверку, в соответствии с законодательством. Могу сказать, что несколько тысяч прав работников были восстановлены, но жалоб работников старшего возраста на незаконные увольнения нами не зафиксировано. На мой взгляд, работодатели понимают свою ответственность и воспринимают принятые решения как дополнительную возможность по привлечению опытного сотрудника для работы на производстве. — Роструд проводил мониторинг разных сфер на рынке труда, чтобы выявить конкретное количество людей предпенсионного возраста. Какие итоги? И где больше всего людей в этой категории занято? — Могу сказать, что мы здесь использовали разные данные. Это в первую очередь, конечно, работа региональных комиссий и муниципальных рабочих групп, о которых я говорил раньше, и данные Пенсионного фонда. Я могу сказать, что на каждом предприятии, естественно, номенклатура должностей очень разнообразная и, конечно, на каждом из этих предприятий присутствуют люди предпенсионного возраста. Говорить о том, что в какой-то отрасли этих людей больше, а в какой-то меньше, я бы считал преждевременным, потому что экономика у нас развивается, и мы, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, должны двигаться и развиваться вперед. — По вашим прогнозам, будет ли расти в новых реалиях уровень безработицы в России и насколько он может вырасти? — Сейчас мы видим незначительный технический рост безработицы. Вот сегодня февраль, как мы и предполагали, на 20–30 тыс. человек в абсолютном значении наблюдается увеличение. То есть это незначительные процентные показатели. Они скорее говорят о сезонных колебаниях.

То есть пока безработица остается на крайне низком уровне

— 20–30 тыс. прирост — это по итогам последнего месяца? — Да, это по итогам месяца. Обычно это такие сезонные колебания и есть, потому что, как правило, в ноябре, в декабре цифра уменьшается. Как вы понимаете, люди готовятся к Новому году. После Нового года они приходят (в службы занятости), соответственно, их активность возрастает. — Нужно ли в ближайшей перспективе в этом году или в следующем снова увеличивать размер пособия по безработице, как вы считаете? — Решение об увеличении пособия по безработице правительством принято сравнительно недавно. Давайте посмотрим, что будет, как это будет работать. — Важная тема — задолженность по заработной плате на предприятии. Кто сейчас в антилидерах рейтинга? И в каких регионах проблемная ситуация? — Вы видите, что, по данным Росстата, ежемесячно сейчас идет уменьшение задолженности. По нашим оперативным данным, задолженность тоже снижается. Мы держим на отдельном контроле предприятия, которые имеют задолженность по заработной плате выше 25 млн рублей. И могу сказать, что в декабре — январе снижение числа таких предприятий произошло где-то на 10%. — То есть сокращение должников? — Да, сокращение должников. — Вы работаете со всем спектром жалоб работников, которые обращаются в трудовые инспекции. За последний год сколько было таких жалоб? И на что больше всего жалуются?

На эту тему Роструд восстановил права 500 человек предпенсионного возраста по итогам проверок

— Жалобы в основном связаны с ситуациями на производстве. То есть вы знаете, что мы занимаемся расследованием несчастных случаев на производстве. С недавних пор мы параллельно проводим проверки по всей вертикали. То есть если человек погибает, и погибает он на предприятии, которое выполняло договор подряда или в каких-то других организационных формах, то мы, естественно, проводим проверку и на предприятии, которое привлекало этих специалистов, и в холдинговых компаниях, потому что ответственность за несчастный случай в первую очередь лежит на тех предприятиях, которые организуют эту работу. И могу сказать, что есть положительная динамика снижения несчастных случаев, особенно смертельных. И второй вопрос — это, конечно, заработная плата, которую мы в режиме онлайн сейчас контролируем. И также в режиме онлайн контролируем деятельность каждого инспектора. Эта прозрачность нам позволила добиться в прошлом году больших результатов. Мы стараемся вводить такие цифровые технологии там, где они действительно нужны, и использовать их именно так, чтобы гражданин получил наибольшую отдачу, потому что в конце концов мы работаем для граждан. — Не так давно вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение провести проверки психоневрологических интернатов. Роструд назначен головным, наверное, ведомством, которое это все курирует. Я знаю, что вы разработали специальную форму оценки. — Я в первую очередь хочу сказать, что мы проверяем в соответствии с законодательством Российской Федерации. У нас есть проверочный лист, на базе которого мы, собственно, и реализуем свои полномочия. Они касаются нескольких спектров, в том числе в поручении еще два органа заявлены: это Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Также в этой работе принимает участие Министерство труда. Я бы хотел обратить внимание на вопросы, которые будут оцениваться в рамках мониторинга. Это все-таки переход от такой модели, которая была до сих пор заявлена и которая связана с достаточно жесткой дисциплиной, с распорядком дня. Нужно посмотреть на реализацию индивидуальных программ для каждого человека, который попадает в это заведение. В целом везде достаточно благополучные условия, связанные с ремонтными работами или питанием. Но хотелось бы, чтобы условия пребывания в этих учреждениях были бы максимально приближены к житейским, домашним условиям. Конечно, хотелось бы, чтобы люди развивались, чтобы мы здесь именно работали с каждым по индивидуальной программе. В рамках своих полномочий мы проведем проверочные мероприятия в соответствии с поручением, до 1 апреля — это более 500 организаций. И представим доклад правительству. — Фактически начали уже проверять или вот-вот начнете?

На эту тему Голикова поручила Роструду провести проверки психоневрологических интернатов