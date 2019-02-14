Павел Колобков: Россия справилась бы с проведением летней Олимпиады

Россия в начале февраля отметила пятилетний юбилей со дня открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В течение последних лет страна приняла несколько крупных спортивных мероприятий, самым масштабным из которых стал чемпионат мира по футболу — 2018. Через две недели стартует еще один значимый международный спортивный форум — Всемирная зимняя универсиада в Красноярске. Министр спорта РФ Павел Колобков на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал в интервью ТАСС о последнем этапе подготовки к старту Студенческих игр, планах страны по проведению других турниров и урегулировании положения дел в проблемных спортивных федерациях.

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"2019 год насыщен спортивными событиями в России" — Павел Анатольевич, совсем недавно, 11 февраля, вы встречались с президентом. Мы все видели отчет о вашей встрече. Что было, что мы не услышали, что интересного отметил Владимир Владимирович? — Мы обсудили, во-первых, готовность России к проведению Универсиады. Действительно, мы готовились на протяжении последних пяти лет — и город Красноярск, и Министерство спорта. Также к проведению соревнований готовились и ряд других министерств, наших коллег, — это Минкомсвязь, правоохранительные органы, другие организации. Кстати говоря, при проведении таких комплексных соревнований вообще задействованы практически все члены правительства: Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство науки. Одному Министерству спорта не под силу провести такое соревнование, оно слишком масштабно. Уже к концу декабря все основные работы были выполнены: все объекты введены в эксплуатацию и протестированы. Были недоделки, которые устранялись на протяжении последних недель — в январе и начале февраля. Сейчас уже идет работа по украшению города, спортивных объектов. Красноярск готовится к приему гостей и спортсменов. И уже с 23 февраля откроется Деревня Универсиады, и уже постепенно, планомерно будут заезжать спортсмены. По сути, Универсиада начнется. Универсиада проводится как и любые другие соревнования (те же Олимпийские игры), предусмотрены похожие процедуры. Будет подъем флагов в Деревне Универсиады, а уже 2 марта состоится открытие. В общем, мы готовы. Команда готовится, отбор в команду закончится 22 февраля, мы утвердим состав. Надеемся, что результат будет успешным, потому что действительно очень много интересных молодых ребят. Это будущие члены сборных команд. Кроме того, обсуждали вообще наши планы и планы России на проведение других соревнований. Как и любой другой год у нас, 2019 год очень насыщенный. Мы будем проводить несколько чемпионатов мира, включая два чемпионата мира по боксу — среди женщин и среди мужчин. В период Универсиады в России впервые будет проведен Кубок мира по горнолыжному спорту среди женщин здесь, в Сочи, на "Розе Хутор". Там сейчас готовится трасса. — Президент трассу уже опробовал. — Ну, это не совсем та трасса. Там даже немножко поменялся рельеф. К сожалению, я не смогу присутствовать на Кубке мира в Сочи, потому что он стартует именно в сроки открытия Универсиады. Сейчас мы также продолжаем готовиться к проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, мы получили право провести чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Этот турнир, возможно, входит в топ-5 среди таких крупных соревнований, чемпионатов мира — кроме комплексных соревнований вроде чемпионата мира по футболу и чемпионата мира по хоккею. Но волейбол, наверное, посложнее, потому что там будет задействовано от восьми до десяти городов в зависимости от системы проведения соревнования, которая буквально на днях должна быть утверждена международной федерацией. До мая мы отберем эти города, сейчас будет создана исполнительная дирекция, и начнем уже подготовку. По количеству зрителей, в том числе и из других стран, этот турнир будет одним из самых масштабных. Кроме этого, в 2023 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию. И еще есть несколько соревнований, на которые мы сейчас направляем заявки, но о них я расскажу чуть позже. Они действительно очень интересные, достаточно крупные. Соревнования, которые двигают регионы, экономику регионов.

— Очень важный аспект проведения Универсиады — безопасность. Насколько все отработано, насколько все будет четко? Нет ли опасений касаемо безопасности зрителей и спортсменов? — В России мы всегда подходим серьезно к вопросу безопасности. Всегда формируются штабы по проведению соревнований и по обеспечению безопасности во время проведения соревнований. У нас сформирована вся нормативная база — это и правила обеспечения, и требования к спортивным объектам. Задействованы все необходимые службы. Опыт очень большой — это и Олимпийские игры в Сочи, и чемпионат мира по футболу. Мы научились так проводить турниры, что у нас, с одной стороны, обеспечивается безопасность, но с другой стороны, всегда ненавязчиво. Меры по обеспечению безопасности никогда не мешают зрителям. Это, кстати, отмечали все зрители и посетители соревнований. Поэтому, наверное, при проведении Универсиады это как раз будет достижением и наследием от предыдущих чемпионатов. "Инфраструктура Красноярска позволяет проводить все турниры" — Кто будет на открытии Универсиады из почетных гостей из мира спорта и не только? — Я думаю, что будет несколько президентов международных федераций. К сожалению, приедут не все президенты федераций даже по зимним видам спорта, потому что параллельно идут чемпионаты мира — по биатлону, лыжным видам спорта. Они будут проходить примерно в те же сроки, но это обычная практика. Зимний сезон достаточно короткий, и он не прерывается на время проведения Универсиады. Именно поэтому до 22 числа мы не будем утверждать состав сборной команды, а утвердим его уже накануне. В любом случае, многие из глав международных федераций уже посетили Красноярск. После окончания Универсиады мы планируем заявляться на другие международные соревнования, потому что инфраструктура Красноярска уже позволяет проводить все крупные турниры. Здесь создана и спортивная составляющая, и все, что с ней связано — логистика, гостиницы, аэропорт, транспортная доступность. Это те моменты, которые имеют решающее значение при выборе страны, проводящей любые крупные соревнования. Во-вторых, главное — это узнаваемость.

Красноярск после проведения Универсиады будет узнаваем. Так же, как у нас в свое время стали узнаваемы Сочи и Казань. Павел Колобков министр спорта РФ

— В вашем разговоре с Владимиром Владимировичем был сделан акцент на хоккей с мячом, и президент назвал его очень зрелищным видом спорта. Мы знаем амбициозные планы этого вида спорта — вступить в олимпийскую программу, войти в олимпийскую семью. — Во-первых, хоккей с мячом уже является признанным видом спорта. Самбо также совсем недавно прошло этот шаг, что важно. Там есть ряд вопросов. Несмотря на то, что программа Зимних олимпийских игр достаточна, она не очень большая. Все-таки она включает чуть больше 100 дисциплин. И если в программе летних Олимпийских игр их более 310, а сейчас и больше, то у зимних Игр и участников меньше, и программа позволяет расширяться. Международной федерации нужно подумать об увеличении конкуренции. В хоккее с мячом реально конкурируют 3-4 страны, а за первое место пока соревнуются всего две, несмотря на то, что игры всегда проходят очень интересно. Россия, Швеция, иногда Финляндия и Норвегия могут вмешаться, но все равно это все вокруг этих стран. Будет конкуренция — перспективы увеличатся. Этот вид спорта очень зрелищный. Я часто приезжаю с визитами в Красноярск, мы осматриваем объекты, проводим совещания по готовности, принимаем решения. В один из моих последних приездов там проводилось первенство мира по хоккею с мячом. И что мне понравилось, в Красноярске на матче между командами Финляндии и Норвегии, где играют молодые ребята 19 лет, были полные трибуны. Люди приходили и покупали билеты — 5000 зрителей. Это говорит о том, что, в принципе, этот спорт популярен, он интересен и перспективы есть с учетом того, что сейчас строятся крытые спортивные объекты. А раньше матчи по хоккею с мячом всегда проводились на открытом воздухе, несмотря на мороз в 25 градусов. И приходили люди, приходили семьями. — Был колорит. — Был колорит, это была история. Дед приходил, отец приходил, сын теперь ходит. Из поколения в поколение это все передавалось, поэтому всегда заполнялись трибуны и по 30 тысяч зрителей приходило. А сейчас этот вид спорта в России все больше и больше уходит в закрытые манежи. Конечно, культура боления меняется, болельщики чуть-чуть меняются. Поэтому тут очень важно федерации поработать и сохранить того болельщика и те исторические корни, которые были.

"Россия справилась бы с проведением летних Игр" — Совсем недавно отмечался юбилей со дня открытия Игр в Сочи, уже пять лет прошло. Сейчас пока что на уровне слухов и сплетен говорится о перспективах проведения летних Олимпийских игр на территории России. Как обстоит дело в реальности? — Ну, во-первых, время еще есть. С точки зрения организации и проведения нет сомнений, что Россия справилась бы с этими соревнованиями. Мы провели ряд других крупных соревнований. Международному олимпийскому комитету, любой федерации и всему миру понятно, что в России есть определенное качество проведения соревнований. Наверное, всегда и по праву соревнования, которые проводятся в нашей стране, признаются одними из лучших по уровню организации. Где будут проводиться три следующие летние Олимпиады, уже известно — это Токио-2020, Париж-2024 и США-2028. Остаются только пока 2032 и 2036 годы. Поэтому сейчас пока еще рано загадывать. В принципе, это для нас очень интересно и надо еще посмотреть. — Вы упомянули основные ключевые спортивные события 2019 года. Еще у нас будет Кубок мира по шахматам в Ханты-Мансийске. — Да, Ханты-Мансийск — это вообще шахматный регион. Там даже есть шахматный клуб, построенный известным голландским архитектором Эриком ван Эгераатом. Мне он очень нравится. Это не только клуб, а целая система шахматной школы. Это идеальный регион, где шахматы развиваются на системном уровне. Поэтому шахматы и Ханты-Мансийск, наверное, уже стали неразделимыми вещами. В этом году мы будем проводить кубок мира в Ханты-Мансийске. Я думаю, это не последние соревнования, которые мы там проведем. В мире нет такого шахматного клуба, как построен в Ханты-Мансийке. Когда я в первый раз там был, у меня дух захватило! Чувство, как будто архитектурный шедевр. Он сделан весь из дерева, такой интересной формы. Его построил шахматный олимпиец в свое время, много лет назад. Он до сих пор еще очень современный. — Сезон биатлона в разгаре. Как вы оцениваете реформы российского биатлона? — Пока сложно сказать, посмотрим на итоги года. Действительно, было много непростых моментов, и с точки зрения управления. Пока организация перестраивается. Сначала федерацию возглавлял Михаил Прохоров, потом его сменил Александр Кравцов. Подготовкой, по сути, занимались министерство спорта и Центр спортивной подготовки, помогали им. Сейчас этим занимается федерация, новый президент Владимир Драчев формирует новую команду. По сути, он вошел по ходу сезона, сформировал команду тренеров. Сейчас итоги подведем, посмотрим. Мы готовы, и министерство спорта помогает федерации. Сложности есть, потому что это вопрос не только результатов российских спортсменов на крупных соревнованиях. Федерация в настоящее время находится в сложном положении, она лишена ряда прав. Ведется определенное расследование. Я считаю, что к нашей федерации предъявляются необоснованные обвинения, но все равно надо разобраться. Очень непростое положение у федерации. Поэтому в России отменены ряд крупных соревнований, на которые право мы получили много лет назад. Поэтому сложно. Будем помогать, этот путь надо вместе пройти.

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"Находимся в постоянном контакте с WADA" — Какие у вас ожидания от проверки базы в Московской антидопинговой лаборатории и есть ли какие-то гарантии, что не будет манипуляций, редактуры базы данных? — Эксперты WADA 17 января получили всю необходимую для них базу и сейчас осуществляют проверку. Думаю, где-то в середине марта будут определенные итоги их перепроверки. После этого по согласованной процедуре они будут запрашивать все пробы, которые сейчас находятся в опечатанном виде и являются вещественным доказательством по уголовному делу, которое расследует Следственный комитет. Будут запрашивать ряд проб, но мы полностью открыты сейчас. — А для манипуляции базой данных нет никаких возможностей? Как-нибудь подправить, отредактировать. — Я не знаю. Во-первых, мы предоставили полностью аутентичную базу в Следственный комитет. Там находится точно такая же копия, как и у экспертов WADA. Одновременно, кстати говоря, Следственный комитет продолжает свое расследование, продолжает анализ базы данных, проводит определенные следственные действия. Я уверен, что существуют две аутентичные базы: одна в Следственном комитете, который осуществляет проверку, и такая же база находится у WADA. — А после того как эксперты завершили работу в Москве, Минспорт как-то общался с WADA? — Да, конечно, мы постоянно находимся в контакте. Мы договорились, что когда будут определенные выводы, наши эксперты поедут туда и будут обсуждать их. Мы считаем, что где-то к середине марта WADA закончит эту работу и будут первые выводы. Может быть раньше. В принципе, они начали исследовать базу сразу же после возвращения в Канаду. Им нужно на исследование от 2 до 3 месяцев. Мы находимся с ними в переписке. Мы изначально договорились, что наши совместные эксперты, даже совместная экспертная группа — это три представителя WADA и других организаций и два российских эксперта. Сейчас оформляются все необходимые документы. Я думаю, по необходимости они приедут в Канаду и будут обсуждать предварительные итоги. Последние две недели затишье, потому что действительно WADA проводится большая работа. Это же огромный объем информации — данные с 23 аппаратов, с 23 приборов. Это данные с сервера, данные с жестких дисков, данные с самих приборов, на которых проводятся исследования, и так далее. — Ведется ли какое-то служебное расследование в отношении бывших чиновников, которые причастны, что уже доказано, к допинговым делам прошлых лет? — Минспорт точно никак не ведет и вести не может, потому что у нас нет функций ведения расследования. Все расследования может вести только специальная уполномоченная для этого организация. Следственный комитет ведет сейчас свое расследование и к определенным выводам, я думаю, когда закончит работу, оно придет. С точки зрения Минспорта, мы провели три года назад служебную проверку. Были проверены все приказы, все необходимые нормативные документы, официальные письма. Никаких нарушений действующего законодательства РФ выявлено не было. Но, повторюсь, одновременно Следственный комитет проводит свое расследование. "ВФЛА находится в сложном положении" — Всероссийская федерация легкой атлетики также испытывает проблемы на протяжении последних нескольких лет. У нас есть надежда, что она будет восстановлена до чемпионата мира 2019 года? — В марте пройдет заседание совета международной федерации. И я очень надеюсь, что IAAF последует такому же примеру, как Международный паралимпийский комитет. В принципе, там ситуация достаточно сходная. По сути, те же действующие лица, тот же человек — Джон Тэйлор, он входит и в рабочую группа Паралимпийского комитета, и в рабочую группу комиссии по соответствию международной федерации, которая оценивает проделанную работу. И там, и там, по сути, все пункты, все требования выполнены. У ВФЛА еще есть требования по возмещению расходов IAAF, связанных с проводимыми расследованиями. Но федерация сейчас проводит переговоры, как оплачивать эту сумму, просит рассрочку. Она сейчас находится в очень сложном положении. По сути, наша федерация потеряла всех спонсоров за эти годы. Раньше она была самодостаточной, потому что у них был и Nike, и ряд других спонсоров, включая ВТБ. Они финансировали федерацию, потому что легкая атлетика — один из самых популярных видов спорта.

Сейчас все спонсоры ВФЛА ушли, потому что спонсоры обычно работают с теми организациями, где праздник, а здесь ситуация не очень хорошая. Три года наши спортсмены ограничены в правах, они не могут выступать под национальным флагом. Поэтому надеюсь, международная федерация поймет всю сложность национальной федерации, своего члена, и они согласуют этот вопрос Павел Колобков министр спорта РФ