Глава банка "Открытие": выдать кредит не так сложно, сложнее потом его забрать

— У нас очень амбициозные планы. Мы собрали в прошлом году все активы, провели внутреннюю реструктуризацию и объединили два банка — "Открытие" и Бинбанк. В январе мы сделали общую сеть — это 750 офисов в 70 регионах страны. И новый продукт, который мы делаем, раскатываем на всю эту объединенную федеральную сеть. Мы хотим увеличить примерно на 70% свой кредитный портфель в целом, в разных сегментах по-разному. Сейчас наш кредитный портфель — примерно 700 млрд рублей — кредиты юридическим лицам, включая малый бизнес, и 215–220 млрд рублей — это кредитный портфель физическим лицам. Откуда такой темп, который будет в разы опережать в среднем рост банковской системы? Я отмечу, что спрос на кредит довольно высокий, в целом: портфель кредитов физических лиц в целом в банковской системе за прошлый год вырос примерно на 22,5%, юридических лиц — на 10%. И спрос, я уверен, в этом году будет продолжать расти. Так вот, у банка "Открытие" достаточно большие остатки средств физических лиц — депозиты, остатки средств корпоративных клиентов, а кредитный портфель меньше. Мы внедрили новые продукты в систему мотивации для наших менеджеров, и уверен, что сможем сделать так, что кредитный портфель будет соответствовать тем остаткам средств наших клиентов, которые имеет банк. Начиная прямо с первого квартала мы должны активно наращивать кредитование. При этом, конечно, большая задача стоит перед нашими рисковиками. Выдать деньги не так сложно, как мы знаем, сложнее их потом забрать. Мы должны сохранить достаточно разумную риск-политику, чтобы при таких темпах кредитования сохранить приемлемый для нас уровень рисков.

Процедура санации Центробанком банка "Открытие" фактически завершена, в 2018 году банк показал предварительную чистую прибыль в размере 90 млрд рублей. Какие дальнейшие планы у банка, когда будет юридически завершена санация, за счет чего "Открытие" собирается на 70% нарастить кредитование и когда акционер "Открытия" ЦБ может получить первые дивиденды — в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума рассказал глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

— Какие ожидания по прибыли?

— По прибыли ориентир самого банка — 28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО после налогов на текущий год. Но мы также рассчитываем, что наши дочерние компании — и "Росгосстрах", и пенсионный фонд "Открытие", и "Балтийский лизинг" — они тоже должны быть прибыльными в этом году.

— Давно уже идет история с правами на бренд "Открытие", какая там ситуация?

— Бренд "Открытие" и всех дочерних компаний, включая такие дочки, как "Балтийский лизинг", включая управляющую компанию "Открытие", "Открытие Брокер" — все бренды (их более 180 наименований), доменные имена и так далее — это уже собственность банка "Открытие". И это уже зарегистрировано в Роспатенте. Мы полностью владеем и распоряжаемся этими брендами. Более того, вся — а вы увидите с середины марта — маркетинговая кампания текущего года, не только самого банка, но и наших дочерних компаний, активно будет продвигать и развивать бренд "Открытие". И мы надеемся, что он будет становиться более заметным на российском рынке.

— А почему тогда на сайте "Открытие холдинга" по-прежнему бренд "Открытия"? И картинка такая же, как у вас.

— Потому что права именно на бренд "Открытие холдинга" принадлежат холдингу.

— Почему вы полностью не забрали права?

— В этом нет необходимости.

— НПФ "Сафмара" подал в суд на "Открытие" как правопреемника Бинбанка на исполнение оферты по облигациям "Открытие холдинга". И также они оспаривают в суде продление срока этих облигаций, говоря, что "Открытие" как мажоритарный кредитор заинтересован в продлении срока, чтобы забрать активы холдинга, а миноритарным кредиторам ничего не останется. Что вы думаете про эту ситуацию?

— Это спор "Сафмара" с "Открытие холдингом". Ни к "Сафмару", ни к "Открытие холдингу" мы не имеем никакого отношения, это абсолютно сторонние для нас организации.

— Какие цели на 2019 год у страхового и пенсионного блоков?

— Для страховой группы — для "Росгосстраха", для "Росгосстрах страхование жизни" — мы считаем очень удачным 2018-й год, когда "Росгосстрах" объединил три компании и вышел на прибыль. Предварительно его результаты — около 6 млрд рублей чистой прибыли по итогам прошлого года. Это уже оздоровленный баланс "Росгосстраха", и коллеги должны показать рост именно доли рынка, сбора премий, оздоровив ОСАГО с точки зрения убыточности этого портфеля. Мы хотим в этом году увеличить свою долю на рынке ОСАГО.

— До скольки?

— Примерно до 15%, сейчас примерно 10–11%, если считать в штуках проданных полисов. Самый большой рост у нас предполагается на новом рынке жизни, на рынке bank insurance, то есть банковского страхования несчастных случаев, полисы ВЗР (выезжающих за рубеж). Но "Росгосстрах" должен удержать также свои ключевые рынки — это имущество физических лиц, где мы держим более четверти российского рынка, КАСКО. Мы кратно (не менее чем в два раза) хотим увеличить портфель ДМС, прежде всего, через корпоративные программы, и вообще в целом корпоративную часть бизнеса "Росгосстраха". У "Росгосстраха" очень серьезные планы по наращиванию своего портфеля — собственно, как и у банков в кредитовании — но при этом он должен сохранить прибыльность и заработать нам ту прибыль, которая предполагается в его стратегии.

— Какую?

— Я цифры называть не буду. Коллеги будут подводить итоги года сами, и они тогда все ориентиры назовут. Но этот год — это год просто объемов бизнеса, изменения самих моделей продаж.

Что касается пенсионного бизнеса, наш пенсионный фонд "Открытие" — второй по размерам на рынке, у него примерно 570 млрд рублей активов на начало 2019 года. Задача — наращивать клиентскую базу, продавать и корпоративные пенсионные программы, и договоры ОПС розничным клиентам через банковскую сеть, через сеть "Росгосстраха". И также есть достаточно амбициозная цель по прибыли. Поскольку сейчас балансы и "Росгосстраха", и фондов очищены от непрофильных активов, токсичных бумаг, задача — также демонстрировать прибыль в 2019 году.

— Докапитализация фонду и страховой группе больше не потребуется?

— Нет. Вообще всю докапитализацию группы "Открытие" мы закончили летом прошлого года. Сейчас это уже нормальный рост, и дальше будет инвестироваться та прибыль, которую мы будем зарабатывать. С точки зрения соблюдения нормативов и банков, и "Росгосстраха", и НПФ, мы выдерживаем все требования, не требуется никаких дополнительных капиталов.

— Вы на прошлой неделе говорили, что рассматриваете возможность выплаты дивидендов Банку России. На каком уровне от прибыли?

— Мы пока рассматриваем, начали обсуждение с Банком России, но это не вопрос одной недели. Мне здесь добавить нечего. Ситуация за неделю не изменится. Решение должно быть принято на собрании акционеров, а саму выплату предполагаем во второй половине года.

— Вы сказали также, что оздоровление банка де-факто завершилось. А когда оно завершится юридически?

— Юридическим решением является окончание так называемого плана участия ЦБ, то есть плана финансового оздоровления организации. В середине года, я думаю, что мы уже проведем совет директоров Центрального банка и как раз закроем план участия.

— Весь сочинский форум посвящен национальным проектам. "Открытие" себя как в этом видит?

— Очень уютно себя чувствуем. Так или иначе, работая с регионами, мы сталкиваемся со стороны администрации с желанием реализации тех или иных инфраструктурных или социальных проектов, где администрации регионов, как правило, выступают только в роли одного из участников или гарантов инвестиций. Туда идет частный бизнес, и они просят банки (и нас в том числе), правильно структурировать проекты, проверить их окупаемость и поучаствовать как своими деньгами, так и привлечением, например, денег пенсионных фондов, которые могут обеспечить не годовое, а пятилетние финансирование. Когда мы видим приоритеты государства, мы понимаем, что эта сфера будет пользоваться поддержкой, в том числе федеральными деньгами, нам гораздо проще рассматривать проект не отдельно, а формировать команды специалистов (именно так мы делаем внутри банка), которые готовят специальные продукты. Например, государственно-частное партнерство в сфере строительства школ, детских садов с последующим переходом этих сооруженных объектов на баланс муниципалитетов.

— Это уже реальный проект?

— Да, нас уже есть реализованные проекты. Например, в Ханты-Мансийском округе "Открытие" построило 28 школ и детских садов по заказам администрации Сургута, Нижневартовска, Северного и других районов ХМАО. Мы привлекали застройщиков, подрядчиков, разбирались с ними с точки зрения окончания стройки, и затем округ выкупал эти объекты. Причем это не типовые проекты — это привязанные к каждому конкретному району, разные по численности школы и детские садики. И мы сейчас тиражируем этот продукт в других регионах.

Поскольку кое-где демографически ситуация сейчас опять изменилась — слава богу, в лучшую сторону — и мест в школах не хватает, и есть желание перевести как минимум в двухсменку, а где-то и в одну смену чтобы школы работали. Это уже современное учреждение, с хорошими спортзалами, где-то и бассейны небольшие. По крайней мере, серьезные компьютерные классы и другое оснащение.

— Помимо строительства школ, в каких еще проектах участвуете?

— Дорожное строительство, закупки с помощью нашей лизинговой компании Балтлиз, "Открытие Лизинг" подвижного состава — автобусы, трамваи для муниципалитетов на основных маршрутах. Мы очень много работаем с дорожниками — причем с дорожниками как со строителями дорог, так и с теми, кто содержит и эксплуатирует дороги, — это два связанных, но все-таки самостоятельных бизнеса.

— Речь идет о региональных дорогах или федеральных?

— Региональные и федеральные трассы. У нас сейчас в обсуждении проект и в Ростовской области, в Краснодарском крае. У нас есть в Сибири также несколько проектов пока на уровне обсуждения.