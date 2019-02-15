Хуан Гуайдо: оппозиция предпримет все, чтобы военные пропустили гумконвой

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью ТАСС рассказал о своем понимании развития ситуации в республике и видении позиций России и США в ходе политического кризиса. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявивший себя временным президентом 23 января, ответил на вопросы о своих целях и роли ведущих стран в происходящих процессах. Легитимность Гуайдо признали Вашингтон и большинство европейских столиц, однако Москва считает законным президентом Николаса Мадуро и заявляет о его поддержке. — Вы уже заявляли, что конвой с гуманитарной помощью войдет в Венесуэлу 23 февраля. Как это произойдет? Вооруженные силы Венесуэлы рассредоточились вдоль границ вблизи тех мест, откуда должен идти конвой. Возможно ли вооруженное столкновение между венесуэльскими и иностранными военными? — В первую очередь, я хочу подчеркнуть, что гуманитарная помощь нужна нам как можно скорее, к тому же Национальная ассамблея, являющаяся легитимной властью, узаконила доставку гуманитарной помощи. Это очень важно, поскольку 300 тыс. венесуэльцев из 3 млн пребывают в катастрофических санитарных условиях. Это привело к смерти восьми младенцев начиная с прошлой среды. И каждый день в Венесуэле умирают дети в связи с голодом, нехваткой медикаментов…

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В настоящий момент в Венесуэле наблюдается санитарный кризис. 350 тыс. человек вызвались помочь с доставкой и распределением гуманитарной помощи, которая будет поступать из трех пунктов, расположенных в колумбийском городе Кукуте на границе с Венесуэлой, в Бразилии и на одном из островов в Карибском море. Мы считаем важным то, что помощь будет доставляться из разных мест. Мы примем все меры для того, чтобы военные пропустили гуманитарный конвой через границу. Мы сделаем все возможное для того, чтобы гуманитарная помощь попала в страну. — У вас были какие-либо контакты с Российской Федерацией по поводу будущего российских инвестиций в Венесуэле? Как вы считаете, все эти контракты, заключенные с Россией, выгодны самой Венесуэле? — Да, в большинстве своем они выгодны. Но я бы скорее задался вопросом, выгодны ли они сегодня России. Очевидно, что нет, и вызвано это кризисом, который мы наблюдаем сегодня, гиперинфляцией и резким сокращением добычи нефти. К тому же нынешнее правительство не предоставляет гарантий, не уважает частную собственность, не гарантирует сохранность инвестиций. Все соглашения с иностранными государствами, в случае если они были заключены законным путем, будут уважаться новым правительством. Нет лучшей инвестиции для соседей Венесуэлы, чем новое правительство, поскольку при нем будет обеспечена юридическая безопасность, будут восстановлены темпы добычи нефти, будет заторможена гиперинфляция. Возможно, вскоре венесуэльский рынок вновь начнет цениться, возрастет доверие к новому правительству и вера в его потенциал. Представьте, что произойдет, если к власти придет новое правительство, не только с рынком недвижимости, возможны новые инвестиции. — Вы осуществляли какие-нибудь контакты с российским правительством или российским посольством в Каракасе? — Мы пытаемся поддерживать отношения со всеми странами, включая Россию. — В соответствии с конституцией Венесуэлы временный президент обязан в 30-дневный срок объявить о новых президентских выборах. Собираетесь ли вы сделать это 23 февраля, когда пройдет ровно месяц с того момента, как вы объявили себя временным президентом? — Несомненно, мои полномочия вполне четкие: добиться проведения по-настоящему свободных выборов, а для этого нам нужен переходный период, в течение которого мы будем соблюдать все формальности для того, чтобы провести по-настоящему свободные выборы. — Вы собираетесь выдвигать свою кандидатуру на выборы? — У нас будет единый кандидат от оппозиции, а моя роль заключается в том, чтобы сделать возможным проведение выборов. — Вы исключаете возможность гражданской войны?

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