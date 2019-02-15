Замглавы Минэкономразвития: мы должны навести порядок в управлении имуществом

Как изменения в законодательстве об управлении госимуществом увеличат доходы от его использования, что произойдет с унитарными предприятиями в ближайшие четыре года, на каком этапе находится новый план приватизации — в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказала заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. — Вы недавно были назначены на должность замминистра, курирующего Росимущество. Планируется ли как-то реформировать деятельность ведомства? — Я в Минэкономразвития человек не новый — работала главой департамента, поэтому уже давно занимаюсь темой имущества. Перед нами ставят задачи повышения доходности от использования имущества Российской Федерации. Мы совместно с Росимуществом должны навести порядок, должны разработать модель по эффективному управлению, акцентировать внимание на повышении доходности и на сокращении земельных участков, которые не вовлечены в хозяйственный оборот. Это потребует, прежде всего, инвентаризации. Мы должны максимально оформить право собственности Российской Федерации. В части юридической поддержки министерство совместно с Росимуществом будет разрабатывать федеральный закон об управлении государственным и муниципальным имуществом. А также мы будем корректировать государственную программу об управлении муниципальным имуществом. Мы считаем, что необходимо изменить цели, потому что сейчас появились новые задачи. — Вы сказали о новом законе по управлению имуществом. Какие недостатки вы видите в действующем законодательстве? — Это амбициозная задача поставлена перед нами правительством. Новый закон должен всесторонне описывать управление государственным и муниципальным имуществом. Мы будем максимально распространять лучшие практики на субьектовый и на муниципальный уровень. Также будем смотреть, где у нас пробелы в законодательстве, в том числе с учетом критики Счетной палаты. — Сейчас управление муниципальным имуществом происходит без законодательной базы? — Законодательная база есть. Однако, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на унификацию принципов, может быть, даже что-то будем дорабатывать на федеральном уровне. Будем вести эту работу совместно с экспертами, не будем торопиться, постараемся разработать качественный проект. — Какую роль на сегодняшний день играет приватизация? Из того, что вы перечислили, как раз ее-то и не было. Она уходит на второй план?

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— В настоящий момент это не является идеологией. Мы рассматриваем приватизацию как один из возможных инструментов эффективного управления, повышения конкурентоспособности, возможности привлечения стратегического инвестора. Сейчас мы исполняем бюджет на 2017–2019 годы, планомерно, исходя из бюджетного задания, данного Росимуществу. В этом году мы с Росимуществом приступим к разработке нового прогнозного плана приватизации на 2020–2022 годы. Там будут и крупные сделки, и приватизация малых и средних компаний. — О каких крупных сделках идет речь? Это те активы, которые уже попадали в предыдущие планы приватизации? — Я думаю, сейчас преждевременно говорить о прогнозном плане приватизации. Мы должны в этом году разработать проект, обсудить его с федеральными органами исполнительной власти, с правительством. Соответственно, после этого премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев примет решение. — Скажите, будете ли вы в ходе приватизации, которую планируете на следующие годы, использовать какие-либо новые инструменты или хорошо забытые старые, например, голландский аукцион? — Все инструменты описаны в 178-м федеральном законе. Это опциональная возможность продавца, мы к этому отношения не имеем. Мы считаем важным максимально получать финансовую отдачу от той или иной сделки. Торопиться не будем. Выбирать партнеров и способы сделок будем очень выверенно. — Есть такие активы, которые переходят из года в год, с ними вы будете что-то делать? Или, может быть, проще отказаться от приватизации? — Вы, наверное, про "Совкомфлот"? — Это тоже. — Относительно "Совкомфлота", на самом деле, ничего не поменялось. Мы говорим и о той же самой доле, что обсуждалась ранее. Это один из лучших активов, ему нет конкурентов, особенно за рубежом. Здесь очень важно просто поймать момент. Мы активно вместе с нашим агентом ВТБ-Капитал наблюдаем за фрахтовым фондовым рынком. Наши агенты говорят, что в этом году у нас возможен позитивный исход и повысится инвестиционная привлекательность "Совкомфлота". Поэтому мы никуда не спешим, будем стараться найти этот правильный момент. Над вариантами сделки мы пока думаем. — Есть мнение, что особо-то и приватизировать эту долю в "Совкомфлоте" смысла нет, потому что актив действительно привлекательный, прибыльный, и зачем с ним государству расставаться. — Тут надо смотреть на все аспекты сделки. Есть возможность привлечь дополнительное финансирование в компанию. В связи с этим преждевременно говорить о том, что мы отказываемся от сделки. — Следующий вопрос про ликвидацию унитарных предприятий. Когда все ГУПы и МУПы будут ликвидированы? Планируется, что это должно произойти к 2020 году, соответственно, в этом году должна быть полная ликвидация.

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— ФАС разработала законопроект, согласно которому планируется, что ФГУПы и МУПы будут ликвидированы либо реорганизованы. Сначала устанавливался срок — до 2020 года, сейчас речь идет о 2023 годе. Необходимо понимать, что, конечно, будут исключения — это либо естественные монополии, либо, например, ФГУПы, необходимые для обороны и безопасности государства. — Скажите, а для ТАСС будут какие-то исключения? — Мы разработали план и внесли его в правительство. Федеральные органы исполнительной власти заявляют о готовности по реорганизации и ликвидации примерно 60% унитарных предприятий. Субъекты муниципалитета — около 70%. Будем смотреть на стратегически важные объекты, исходя из закона, соответственно, они будут подлежать исключению. Важно понимать, что ФГУП — это форма довольно устаревшая. Есть более прозрачные, более понятные возможности, как акционерное общество, где есть совет директоров. Довольно сильно продвинулись возможности корпоративного управления. — Какие из проектов по созданию инновационных научно-технологических центров планируется запустить в ближайшее время? В какие сроки можно ожидать полного запуска проектов?