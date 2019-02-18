Исполнитель главной роли в сериале "Ганнибал": я хотел бы сыграть зомби

С самого утра в центре Москвы у отеля дежурят десятки фанатов датского киноактера Мадса Миккельсена, известного по главной роли в сериале "Ганнибал". В жизни высокий светловолосый Мадс не слишком похож на героев своих фильмов — в основном не слишком веселых и положительных мужчин. Он доброжелателен, улыбчив, однако крайне собран и конкретен, как и его персонаж из приключенческо-драматического триллера "Затерянные во льдах".
Миккельсен сыграл в картине режиссера и сценариста Джо Пенны роль пилота потерпевшего крушение вертолета, который оказался в арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до –70⁰С. Вместе со случайной попутчицей (Мария Тельма Смарадоттир) им предстоит борьба за выживание. В российский прокат фильм выйдет 21 февраля. А в понедельник будут организованы два показа картины: для поклонников Мадса Миккельсена в киноцентре "Октябрь" и для VIP-гостей в кинотеатре "Москва".
В интервью ТАСС актер рассказал, как относится к своей роли в сериале "Ганнибал", хотел ли он сняться в продолжении телефильма, что мечтает увидеть в России, кого еще мог бы сыграть в кино, и назвал лучшую картину о войне.
— Приехав в очередной раз в Россию, теперь зимой, не почувствовали себя "затерянным во льдах"?
— (Смеeтся.) Нет-нет, затерянным себя не чувствую. Я уже был в России, правда совсем недолго. Мне очень нравится страна — и люди, и еда.
— Вы были на Красной площади, что-то особое впечатление произвело?
— Россия — самая большая страна в мире, так что хочется посмотреть очень многое. Я здесь всего пару дней, надо, чтобы мне показали все самое лучшее. Планирую вернуться в качестве туриста, обязательно съездить в Санкт-Петербург.
— Слышала, что вы называете одним из самых своих любимых фильмов картину Элема Климова "Иди и смотри" 1985 года. Какие-то еще ленты из советского или российского кинематографа знаете?
— Много смотрел русских фильмов. Не могу вспомнить сейчас конкретные названия.
В нем показывается, что такое война. Там нет ни хорошей стороны, ни плохой, там есть полный ужас, полный кромешный ад. Это настоящий киношедевр.
— В фильме "Затерянные во льдах" вы боретесь за жизнь в нечеловеческих условиях. Условия съемок соответствовали тому, что мы видим на экране? Тяжело было?
— Да, было очень сложно. То, что вы видите на экране, — все так и было на съемках. Причем не два часа, сколько длится фильм, а шестнадцать часов в день мы были в таких условиях. Мы слабели, слабели, слабели с каждым днем. И когда наконец закончили съемки, безумно хотели домой. И это было очень искреннее желание.
— Мы не будем, разумеется, раскрывать финал, но когда вы в конце картины говорите девушке, которую очень хотите спасти: "Ты не одна, все нормально", это очень трогает. Мне кажется, такую фразу хочет услышать каждый человек в какие-то непростые минуты. Как вы добились подобной пронзительности?
— Думаю, сама ситуация пронзительна. Мой герой даже не уверен, что девушка его слышит. Ему важно произнести эти слова для себя самого. В конечном счете, тот факт, что он не один, позволяет ему отправиться в непростой путь, помогает бороться за жизнь. Это дает ему силы понять, что можно и умереть, если кто-то держит тебя за руку. В этом весь смысл фильма.
— Не обидно, что в вашей американской фильмографии больше злодеев, чем положительных героев? Фильм "Затерянные во льдах" можно назвать поворотным для карьеры в Голливуде? После него вы будете играть героев?
— Вы правы, если говорить об американском кино, обычно я там играю негодяев. Сейчас у меня положительный герой в американском фильме, в этом смысле, да, это поворотный момент. Новая история. Но в целом — я очень много играл и нормальных людей. В европейском кино были и герои, и, конечно, негодяи. Мне нравится воплощать на экране хороших людей.
— Не могу не спросить про сериал "Ганнибал". Не устали от ассоциаций с ролью доктора Ганнибала Лектера и от вопросов про него?
— Нет. Мы все гордимся этим сериалом. Если людям он интересен, если они задают вопросы про него, значит, они что-то в нем нашли. Было бы грустно, если бы зрители просто забыли про эту работу.
— В 2015 году объявили, что сериал не будет продлен на четвертый сезон, но зрители его очень любят. Вы бы сами хотели еще сыграть Ганнибала?
— Я знаю, что Брайан Фуллер (автор телесериала — прим. ТАСС) все еще говорит о съемках нового сезона. Знаю, что тем, кто участвовал, очень понравилось работать в этом проекте и хотелось бы продолжить, в том числе и мне. Но если история закончена, значит, так и надо. На сегодняшний момент каких-то определенных разговоров и планов нет.
— Сейчас в российском прокате идет фильм с вашим участием "Ван Гог. На пороге вечности", 21 февраля на экранах появится картина "Затерянные в снегах". На улицах узнают? Видела толпу фанатов у гостиницы, атакуют зрители?
— Это уже мой третий приезд в Россию, и впервые люди меня узнают на улицах. К этому тоже нужно привыкнуть. Пока не понимаю, откуда такие изменения. Знаю, что в 1989 году в России была перестройка и вы стали частью всего мира, начали смотреть фильмы всего мира. Мне все по старой памяти кажется, что вы эти фильмы не смотрите, не знаете, но это, конечно, не так (смеется).
— На вашем счету 50 фильмов. Остались роли, которые бы очень хотели сыграть?
— Кажется, я перепробовал все по чуть-чуть. Очень люблю фильмы ужасов, фильмы про зомби, смотрю их с детства. Я хотел бы сыграть зомби, но, мне кажется, это было бы довольно скучное зрелище.
Беседовала Наталья Баринова