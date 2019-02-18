Исполнитель главной роли в сериале "Ганнибал": я хотел бы сыграть зомби

С самого утра в центре Москвы у отеля дежурят десятки фанатов датского киноактера Мадса Миккельсена, известного по главной роли в сериале "Ганнибал". В жизни высокий светловолосый Мадс не слишком похож на героев своих фильмов — в основном не слишком веселых и положительных мужчин. Он доброжелателен, улыбчив, однако крайне собран и конкретен, как и его персонаж из приключенческо-драматического триллера "Затерянные во льдах". Миккельсен сыграл в картине режиссера и сценариста Джо Пенны роль пилота потерпевшего крушение вертолета, который оказался в арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до –70⁰С. Вместе со случайной попутчицей (Мария Тельма Смарадоттир) им предстоит борьба за выживание. В российский прокат фильм выйдет 21 февраля. А в понедельник будут организованы два показа картины: для поклонников Мадса Миккельсена в киноцентре "Октябрь" и для VIP-гостей в кинотеатре "Москва". В интервью ТАСС актер рассказал, как относится к своей роли в сериале "Ганнибал", хотел ли он сняться в продолжении телефильма, что мечтает увидеть в России, кого еще мог бы сыграть в кино, и назвал лучшую картину о войне. — Приехав в очередной раз в Россию, теперь зимой, не почувствовали себя "затерянным во льдах"? — (Смеeтся.) Нет-нет, затерянным себя не чувствую. Я уже был в России, правда совсем недолго. Мне очень нравится страна — и люди, и еда. — Вы были на Красной площади, что-то особое впечатление произвело? — Россия — самая большая страна в мире, так что хочется посмотреть очень многое. Я здесь всего пару дней, надо, чтобы мне показали все самое лучшее. Планирую вернуться в качестве туриста, обязательно съездить в Санкт-Петербург. — Слышала, что вы называете одним из самых своих любимых фильмов картину Элема Климова "Иди и смотри" 1985 года. Какие-то еще ленты из советского или российского кинематографа знаете? — Много смотрел русских фильмов. Не могу вспомнить сейчас конкретные названия.

Но картина Элема Климова поразила меня до глубины души. Это жесткий реалистичный фильм. Он производит очень сильное впечатление. Наверное, это лучший фильм на эту тему

В нем показывается, что такое война. Там нет ни хорошей стороны, ни плохой, там есть полный ужас, полный кромешный ад. Это настоящий киношедевр. — В фильме "Затерянные во льдах" вы боретесь за жизнь в нечеловеческих условиях. Условия съемок соответствовали тому, что мы видим на экране? Тяжело было? — Да, было очень сложно. То, что вы видите на экране, — все так и было на съемках. Причем не два часа, сколько длится фильм, а шестнадцать часов в день мы были в таких условиях. Мы слабели, слабели, слабели с каждым днем. И когда наконец закончили съемки, безумно хотели домой. И это было очень искреннее желание. — Мы не будем, разумеется, раскрывать финал, но когда вы в конце картины говорите девушке, которую очень хотите спасти: "Ты не одна, все нормально", это очень трогает. Мне кажется, такую фразу хочет услышать каждый человек в какие-то непростые минуты. Как вы добились подобной пронзительности? — Думаю, сама ситуация пронзительна. Мой герой даже не уверен, что девушка его слышит. Ему важно произнести эти слова для себя самого. В конечном счете, тот факт, что он не один, позволяет ему отправиться в непростой путь, помогает бороться за жизнь. Это дает ему силы понять, что можно и умереть, если кто-то держит тебя за руку. В этом весь смысл фильма.

На эту тему Фильм Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" стал лидером кинопроката в России

— Не обидно, что в вашей американской фильмографии больше злодеев, чем положительных героев? Фильм "Затерянные во льдах" можно назвать поворотным для карьеры в Голливуде? После него вы будете играть героев? — Вы правы, если говорить об американском кино, обычно я там играю негодяев. Сейчас у меня положительный герой в американском фильме, в этом смысле, да, это поворотный момент. Новая история. Но в целом — я очень много играл и нормальных людей. В европейском кино были и герои, и, конечно, негодяи. Мне нравится воплощать на экране хороших людей. — Не могу не спросить про сериал "Ганнибал". Не устали от ассоциаций с ролью доктора Ганнибала Лектера и от вопросов про него? — Нет. Мы все гордимся этим сериалом. Если людям он интересен, если они задают вопросы про него, значит, они что-то в нем нашли. Было бы грустно, если бы зрители просто забыли про эту работу.

Я совершенно не боюсь, что люди будут меня ассоциировать только с этим героем. Благодаря этому персонажу я получаю роли в других фильмах

— В 2015 году объявили, что сериал не будет продлен на четвертый сезон, но зрители его очень любят. Вы бы сами хотели еще сыграть Ганнибала? — Я знаю, что Брайан Фуллер (автор телесериала — прим. ТАСС) все еще говорит о съемках нового сезона. Знаю, что тем, кто участвовал, очень понравилось работать в этом проекте и хотелось бы продолжить, в том числе и мне. Но если история закончена, значит, так и надо. На сегодняшний момент каких-то определенных разговоров и планов нет. — Сейчас в российском прокате идет фильм с вашим участием "Ван Гог. На пороге вечности", 21 февраля на экранах появится картина "Затерянные в снегах". На улицах узнают? Видела толпу фанатов у гостиницы, атакуют зрители?

На эту тему Фильм "Синонимы" завоевал главную награду Берлинского кинофестиваля