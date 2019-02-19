Глава ПФР: надо бороться с пассивностью 30-летних в вопросе пенсии

Внесение изменений в пенсионное законодательство стало одним из самых громких и обсуждаемых событий социальной сферы в прошлом году. Во многом потому, что оно затронуло не только будущих пенсионеров, но и молодежь, заставив серьезнее задуматься о своем будущем и перспективах. О том, как государство намерено стимулировать россиян быть менее пассивными в отношении пенсии, на каких школьных уроках можно изучать основы пенсионной системы и сколько работающих пенсионеров старше ста лет живет в Москве, корреспонденту ТАСС рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. — Антон Викторович, на сессии в рамках форума вы заявили о низкой грамотности россиян в вопросе пенсионной системы и предложили изучать ее со школьных лет. В каком классе и в рамках какого курса это можно было бы сделать?

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— Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы это было как можно раньше. Когда мы изучали международный опыт, то столкнулись с тем, что в Латинской Америке лет 15 назад был бум пенсионных систем, даже были выпущены комиксы для младших школьников. Может быть, это не лучший для нас вариант, но в целом я думаю, что в рамках предметов, на которых школьникам и студентам средних профессиональных училищ рассказывают про экономику, о том, как все устроено в нашей стране, какие существуют институты, нужно рассказывать, конечно, и про пенсионное страхование. Например, на уроках экономики или обществознания. Кроме того, мы уже лет восемь издаем учебник "Все о будущей пенсии: для учебы и жизни". В нем мы постарались доступно изложить и основы пенсионного страхования, и как рассчитать пенсию, и как накопить на нее. Пенсионный фонд каждый год проводит открытые уроки о пенсии у старшеклассников. Я даже сам провожу такие уроки. Школьники достаточно внимательно слушают, для них эта тема интересна. — Обсуждали ли вы возможность изучения пенсионной системы школьниками и студентами с коллегами из правительства? — Мы пока это делаем силами фонда, но хотелось бы, чтобы это стало частью какой-то образовательной программы. На форуме было презентовано исследование, проведенное по инициативе Министерства финансов, основная мысль там звучала следующая: если человек чем-то пользуется в своей практической жизни или вынужден пользоваться, то он этот предмет начинает изучать. Например, пластиковые карточки, оплата ЖКХ через онлайн-сервис, личный кабинет, оплата штрафов ГАИ, — это все жизненная история. Что с пенсией происходит? Вы отчисляете средства всю свою жизнь, а результат в конце. Плюс, если говорить о базовой системе, то отчисляете не вы, а работодатель — он 22% перечисляет в Пенсионный фонд, на вашей зарплате это никак не сказывается, и желания разбираться нет. Наши замеры показывают, что самыми пассивными в этом плане являются граждане до 30–40 лет. Нам надо идти к ним, потому что если человек с самого раннего момента — а он наступает тогда, когда начинается трудовая деятельность, — не интересуется этим вопросом, не использует все возможности, становится пассивным, то потом может быть поздно. Мы считаем, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале, который готовит Минфин, как раз предусматривает участие работника и работодателя, и интерес будет расти.

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Второй момент. Прошлый год был Годом волонтера, и мы подумали: почему бы нам не использовать волонтеров для распространения знаний о Пенсионном фонде, о пенсионной системе, для информирования граждан. Сейчас мы завершаем подготовку такого проекта и будем стараться во второй половине этого года его реализовывать, чтобы волонтеры, молодые люди, приходящие в Пенсионный фонд, как раз помогали по этому вопросу, заодно и сами включались. Следующая тема — мы хотим, чтобы каждый гражданин, который уже определенное количество лет проработал, но ему достаточно долго до пенсии, получал адресную рассылку. Она будет роботизированной и отправляться госпочтой, через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР или госуслуг. То есть под каждого человека будет сформировано индивидуальное сообщение, которое даст ему возможность понять, где он сейчас находится, сколько у него уже накопилось, что будет с его пенсией по состоянию на сегодня, если он прямо сейчас прекратит работу или будет работать с той же зарплатой и какие у него есть возможности в этой системе. И дальше будем его раз в три года информировать вплоть до пенсии. Мы этот проект назвали "Моя пенсия". — Когда заработает эта система? — Мы уже согласовали проект с Минтрудом, он заработает со следующего года. Рассылка будет предназначаться гражданам, достигшим 45 лет. — Помимо этого сервиса будет ли внедрять ПФР еще какие-то дополнительные услуги для пенсионеров? — Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, потому что у нас цель такая — как можно больше гражданину помогать дистанционно, чтобы он не тратил время на поход в Пенсионный фонд. Поэтому у нас есть соглашения со всеми МФЦ по стране, куда выведены все основные услуги ПФР, вы можете прийти и получить справки, подать заявление на пенсию, на материнский капитал. Кстати, если говорить о пенсии, у нас больше половины пенсий назначаются на основании данных, которые у нас уже есть. Предпенсионеры — это совершенно новый класс льготников, там проведена большая работа, это отдельный разговор. Закон, который 3 октября президент подписал, предусматривает помимо повышения возраста много новых хороших вещей — это рост пенсий выше инфляции, сохранение льгот по жилищным и земельным налогам. Что мы для этого делаем? Например, с января запустили специальный сервис по информированию всех заинтересованных ведомств о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются органами власти и рядом ведомств для предоставления гражданам соответствующих льгот. Такое же взаимодействие мы наладили и с центрами занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются их профессиональным переобучением. Также на сайте фонда в личном кабинете можно получить справку, что вы — предпенсионер, при необходимости ее распечатать и предоставить, куда нужно. Этой услугой уже воспользовались около 30 тысяч человек. — Время от времени возникают идеи расширить программу материнского капитала. Обсуждаются ли новые возможности?

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— Вводить новые направления мы не будем. Но мы подвели предварительные итоги прошлого года и увидели, что у нас очень востребована тема оплаты за счет материнского капитала образовательных услуг для детей с нуля до трех лет, дошкольников. Это содержание в дошкольных детских учреждениях, их обучение. До появления возможности направлять маткапитал на эти цели 95% направлялось, как правило, на ипотеку или строительство жилья. В 2018 году эта цифра снизилась до 77%, почти все остальное — образование, все виды образовательных услуг для детей от нуля лет до института. Другое новое направление — это ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей, у которых менее 1,5 прожиточного минимума на человека в семье. — Вы рассматриваете вариант, чтобы увеличить этот порог и разрешить подобные выплаты семьям, у кого доход выше? — Этот стандарт не мы задаем, его нам задает Министерство труда, оно исходит из некоей общей практики, сложившейся в регионах, и возможностей региона. — Есть ли у вас статистика, как часто происходят попытки обналичить маткапитал нечестным путем? — Сейчас ситуация значительно лучше, чем была когда-то. — Каким образом это обычно пытаются сделать? — Это связано с достаточно непростыми юридическими схемами, которые мы изучаем. И у нас есть сейчас определенное предложение. Мы планируем усилить некоторые нормы по контролю за использованием материнского капитала, чтобы ввести дополнительные ограничения для возможностей его обналичивания. Сейчас мы обратились в том числе в Минтруд, чтобы нам дали дополнительные возможности и предоставляли ряд дополнительных документов об использовании маткапитала. Например, о том, что средства действительно переведены на счет застройщика. Часто есть случаи, когда люди отказываются от контракта, а мы об этом не знаем. Второе наше направление — это то, что у нас есть институты, которые имеют право выдавать кредит, — кооперативы, иные организации, но Центральный банк их не контролирует, то есть надзор за ними более лояльный, чем за кредитными организациями. Здесь мы, конечно, тоже идем по пути того, чтобы эти организации не работали с материнским капиталом или имели надежную репутацию. — Ранее вы говорили о том, что в ПФР идут сокращения сотрудников. Это происходит из-за цифровизации? — Да. Она дает возможность консолидировать наши усилия в регионе на уровне субъекта и уменьшать количество граждан, которые присутствуют во фронт-офисах в районах. Потому что мы вывели оттуда административный персонал, бухгалтеров. Это очень удобно. — Сколько уже сокращено работников?

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