Космонавт Тарелкин: эксперимент SIRIUS — начало технической подготовки к лунным миссиям

Ровно через месяц, 19 марта, в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН стартует четырехмесячный изоляционный эксперимент SIRIUS. Межнациональному экипажу из шести человек предстоит "долететь" до Луны, "выйти" на поверхность спутника и даже выбрать место для будущего строительства лунной базы. В интервью ТАСС командир экипажа SIRIUS, космонавт, Герой России Евгений Тарелкин рассказал, почему согласился на участие в этом эксперименте, какой опыт из полета на МКС он планирует задействовать в SIRIUS и что ожидает экипаж в эти четыре месяца, когда будет длиться эксперимент, а также должна ли изоляция использоваться для подготовки будущих лунных экипажей и хотел бы он сам полететь на Луну. — Евгений Игоревич, расскажите, почему вы приняли решение участвовать в проекте SIRIUS?

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— Год назад мы с отцом, он тоже Герой России, были в Китае. Там мы встретились с директором ИМБП Олегом Орловым и Марком Белаковским. У меня как раз был свободный период времени, и меня попросили участвовать. Нужен был человек с опытом космического полета. На самом деле, когда мы в отряде получаем должность "космонавт-испытатель", то "испытатель" обязывает принимать участие в экспериментах. И это не громкие слова. Плюс, я считаю, что это очень перспективный проект. Мне кажется, что это начало создания тренажерной базы для тех людей, которые будут готовиться к лунным полетам. Также меня попросили, чтобы я интегрировал свои знания реального космического полета в наземный экспериментальный комплекс (НЭК), чтобы эксперимент был более приближен к космосу. — Вы внесли уже какие-то свои замечания, предложения? — Потихоньку вношу. Единственное, есть Этический совет. И не все мои предложения, которые я вношу, перенимаются им. Например, советом было отклонено мое предложение использовать сухой шампунь, который используется на орбите. — Вы, так же как и другие члены экипажа, проходили медицинский отбор? — Конечно. Все по полной программе. Я все прохожу наравне со всем экипажем. — Отбор на SIRIUS был более жестким по сравнению с отбором в космонавты? — Здесь точно глаза ни на что не закрывают. В некоторых моментах, мне показалось, меня в космос так не проверяли, как здесь. Тем более все врачи, все методики, по которым здесь проверяют, задействованы в главной медицинской комиссии в Звездном городке. В принципе, все примерно одинаково. Сейчас проходим тесты по психологии. Большая часть эксперимента — это все-таки психология, взаимодействие экипажа в изоляционном эксперименте. — Ваш космический опыт будет задействован в ходе SIRIUS?

— Самый главный опыт — взаимодействие. Взаимодействие людей очень важно в космическом полете, когда ты понимаешь, что, если где-то что-то неправильно сделал, могут погибнуть все. Мы очень зависим друг от друга в космосе. Экипаж там — это на самом деле семья. Я постараюсь и ребят в ходе SIRIUS ввести в это состояние, чтобы они не представляли, что мы на Земле, чтобы не расслаблялись. Конечно, не будет невесомости, но должно быть понимание, что мы в космосе. Постараюсь объяснять на пальцах какие-то вещи. У меня есть видеозапись — экскурсия по МКС, хочу ее ребятам показать, чтобы у них появились какие-то навыки космического полета. — Что вы сами хотите почерпнуть в этом эксперименте? — Вряд ли у меня появится какой-то новый опыт. Я просто участвую в эксперименте. Помогаю друзьям. Опять же я выполняю свои служебные обязанности. — Будете вводить традиции с борта МКС в SIRIUS? — Обязательно будут совместные ужины, как на МКС. Хочу поговорить, чтобы давали больше времени на ужин, чтобы члены экипажа подольше побыли вместе. — А объемы жизненного пространства МКС и комплекса SIRIUS сравнимы?

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— МКС даже больше. МКС — 86 метров жилых отсеков в длину. Плюс модули. Объемы МКС огромны. Мнение, что там нельзя побыть в одиночестве, ошибочно. Были такие случаи, что мы по три-четыре дня не виделись. — В проекте SIRIUS предусмотрено проведение физзанятий, как на МКС? — Да, очень много. Здесь будут беговая дорожка и велосипед. Кстати, такая же беговая дорожка, как используется на МКС. Большая часть экспериментов — профилактика неприятных воздействий космического полета, то есть все то, что мы выполняем в космосе, будет и в SIRIUS. — Какие эксперименты будут проведены в ходе SIRIUS и сколько их запланировано? — Пока точно не скажу. Слышал, что около 70 экспериментов. — Вы уже осматривали НЭК? — Да. У нас уже была "примерка". Из будущего экипажа ходил я. Здесь сделали очень много нового. Отремонтировали каюты. У каждого будет своя. Там есть столовая и кают-компания с телевизором, настольными играми, фильмами. — Как экипаж будет поддерживать связь с внешним миром? — Мобильных телефонов у нас не будет. Будет только связь "борт — Земля", как на МКС. Единственное, здесь для того, чтобы провести исследование, как ведет себя человек в условиях экстремальных ситуаций, будет задержка во времени 5 минут, когда по программе эксперимента мы будем на орбите Луны. — Как часто и сколько по времени можно будет общаться с родственниками? — В SIRIUS родственникам нельзя будет звонить. Общаться будем с местным ЦУПом. Также можно будет писать родственникам небольшие письма. И то это будет как-то ограничиваться. Это изоляция. Это эксперимент.

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— С вами будут общаться психологи? — В принципе, если желание у кого-то из членов экипажа возникнет, то можно будет организовать приватную аудиоконференцию с психологом. Но по большому счету изоляция — главная цель эксперимента. Здесь уже будет моя задача как командира быть и папой и мамой. — Как вы думаете, на каком отрезке эксперимента станет сложней всего? — У всех по-разному. Это зависит от того, насколько человек впечатлителен или терпелив. У кого-то через месяц наступает кризис, у кого-то его вообще может не быть. Я попытаюсь объяснить ребятам, что это марафон, который уже сейчас начался. И на этом марафоне надо распределить свои силы так, чтобы не было эмоциональных всплесков. Если это удастся, то этот эксперимент пройдет спокойно. — В ходе эксперимента у вас запланирована "высадка" на Луну?

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— Да, будет посадка на Луну. Здесь будет, по-видимому, использоваться спасательный скафандр "Сокол", дополненный шлемом с виртуальной реальностью. Мы также будем управлять ровером. Будем выходить на поверхность, переносить камни. Все будет очень интересно. Я потому и говорю, что SIRIUS — это начало технической подготовки к лунным миссиям. Это пробный вариант. Надо набирать замечания, записывать и потом в следующем SIRIUS что-то исправлять, что-то добавлять. Поэтому, на мой взгляд, кто-то из членов экипажа в таком эксперименте должен быть с опытом космического полета. В следующий SIRIUS я бы тоже порекомендовал взять уже летавшего космонавта. — Согласились бы вы пойти в годовой SIRIUS? — Вряд ли. Очень дел много. — С каким настроем надо идти в такие эксперименты, лететь на орбиту Земли, на Луну? — Главное — с юмором. Мне на орбите повезло с экипажем, мы много смеялись, шутили, комедии смотрели. И время пролетело незаметно. — У вас еще планируется космический полет? — Не знаю. Дело в том, что сейчас очень много молодых ребят ждет своего полета. Человек 20. Я скажу честно, надо давать возможность молодежи. Можно, конечно, по пять-семь полетов летать, но дорогу молодым надо давать. Все ребята из отряда космонавтов хорошо подготовленные, мотивированные. — Советовали бы вы молодым еще не летавшим ребятам участвовать в таких изоляционных экспериментах? — Можно, но не на такие длительные сроки — хватит пары недель изоляции. Это был бы неплохой опыт. Можно ввести это как один из этапов подготовки. Я так думаю, что в дальнейшем это будет введено. Но когда человек находится в изоляции, например, четыре месяца, это очень долго. Он выходит из ритма подготовки. Четыре месяца изоляции для готовящегося космонавта — это слишком большой срок. Когда в отряд космонавтов приходит человек, он входит в ритм подготовки, и если даже на месяц уйти в отпуск, потом очень тяжело опять на эти рельсы встать. Достаточно тяжелая подготовка, учебы очень много. Если выпасть из этого темпа, тяжеловато будет. — Вы бы хотели полететь на Луну? — Конечно. Я вообще-то надеюсь, из-за этого и участвую в SIRIUS. — Как вы думаете, на окололунной станции будет тяжелей работать, чем на МКС?