Дмитрий Овсянников: боязнь санкций должна отступить на второй план при выборе Севастополя

Севастополь после воссоединения Крымского полуострова с Россией пять лет назад сильно изменился: здесь появляются новые дороги, детские сады, школы и больницы, восстанавливаются исторические объекты. Вопреки санкциям развивается экономика, налаживается зарубежное сотрудничество, город посещают миллионы туристов. При этом, несмотря на большие вливания федеральных средств, город испытывает сложности с исполнением федеральной целевой программы, а в местных СМИ продолжается активное информационное противостояние и постоянно появляются фейки относительно событий в Севастополе и о деятельности руководства региона. В интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников рассказал, как информационная война и блокирование предложений власти тормозят развитие города и поделился своим видением развития Севастополя в ближайшие годы. Будущее Севастополя — Дмитрий Владимирович, в марте будет пять лет воссоединению Крымского полуострова с Россией. Что сейчас представляет собой Севастополь, какие основные изменения произошли в городе с 2014 года? — Севастополь как был, так и остается патриотическим форпостом России на Черном море, городом с богатой историей, с ответственностью за нашу страну, с гостеприимством ко всем, кто приезжает. Мы видим, что увеличивается число жителей, — только с 2016 года на 25 тысяч человек, и туристов — фактически мы открываемся родной стране. Мы, команда правительства, настроены сделать город одной из трех столиц России. Есть результаты по разным направлениям, понимание того, что нужно сделать, — достаточно большой объем работы.

В 2019 году произойдет удвоение всех объемов работ по содержанию города, освещению, дорогам, благоустройству дворовых территорий, парков и скверов и многим другим направлениям

Пожалуй, с момента возвращения на родину город ощутит максимальный объем внимания ко всем своим проблемам. Конечно, имеются ключевые трудности. Прежде всего, уровень благосостояния жителей — это и недостаточно высокая заработная плата, это высокие цены на продукты питания, количество новых рабочих мест. Структура экономики у нас за пять лет существенно не поменялась. Что мешает развитию — Есть ли трудности, которые препятствуют активному развитию Севастополя? — Например, недавно отклонен закон об энергоэффективности. Он всегда в любом регионе носит рамочный характер. Этот закон нам нужен был для того, чтобы начинать работать по программам, участвовать в получении средств федерального бюджета. Однако он не был принят депутатами. Никаких содержательных поправок не поступило. Поэтому буду рад увидеть данный законопроект в той редакции, которая необходима по мнению депутатов. Острый вопрос — работа с бюджетом. Правительство Севастополя, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга (еще двух городов федерального значения — прим. ТАСС), лишено достаточных полномочий, которые помогают эффективно перераспределять средства и своевременно решать насущные задачи — и строительства объектов, и ремонта, и благоустройства. Бывают различные ситуации, когда необходимы оперативные корректировки бюджетной росписи. Например, по вине подрядчика возникает задержка с проектированием того или иного объекта, но в то же время требуется ремонт подпорной стены, дороги или детсада. А мы не имеем возможности оперативно "перекинуть" деньги со строки на строку даже в рамках одной госпрограммы… Перераспределение средств через законодательную корректировку бюджета ведет к многомесячным простоям в выполнении необходимых городу работ. Наши депутаты не способны работать в оперативном режиме — слишком большой объем формализма: 67 дней занимает рассмотрение одной корректировки. Это снижает не только эффективность работы власти, но и темпы развития города в целом. — До сих пор не принят план приватизации. Какие действия правительство Севастополя будет предпринимать, чтобы документ был все-таки утвержден? — Мы считаем принятие плана приватизации этапом для наведения порядка в имущественном комплексе. Предприятия должны преобразовываться в нормальные юридические лица, обладающие активами, необходимыми для их деятельности. При этом мы учитываем подход федеральных властей, что субъекты РФ должны иметь только те ГУПы (государственные унитарные предприятия — прим. ТАСС), которые непосредственно связаны с выполнением государственных функций конкретного региона или муниципалитета.

План приватизации был отклонен. И это не только отказ от источника дохода бюджета, но и блокировка перспективы развития этих предприятий — городских рынков, "Севтелекома" (оператор телефонной и интернет связи в Севастополе — прим. ТАСС), управляющих компаний, Севморпорта… Есть вариант работы, когда ГУП берет кредит 400–500 млн на реализацию программы своего развития, технического перевооружения. Но всегда есть риск, что это не приведет к положительным результатам, а вызовет серьезное ухудшение финансового состояния. Поэтому мы за качественно иной подход: планомерно искать инвесторов, которые, вложив свои деньги, купив на конкурсной основе эти предприятия, смогут обеспечить их нормальную экономическую деятельность с ростом показателей. А не за передел имущества себе в карман, как депутаты любят заявлять. В результате того, что прогнозный план приватизации не был принят, возник дефицит бюджета в размере 1,6 млрд рублей. Значит, мы меньше работы сделаем — на 1,6 млрд будет меньше полезного сделано для города. — В этом году пройдут вторые выборы в Заксобрание Севастополя. Не секрет, что у правительства и депутатов сложились напряженные отношения. Вы как руководитель исполнительной власти в городе будете ли формировать команду "своих" кандидатов на выборы, чтобы изменить ситуацию? — Мне нравится вариант, чтобы в Законодательном Собрании были 24 индивидуальные личности. А не те люди, что получают зарплату от своего коллеги-депутата, а фактически — взятку, которыми манипулируют, которые озвучивают "свою позицию", как роботы, не понимая, что они говорят. Будет замечательно, если депутатами станут люди, которые заботятся о городе, которые участвуют в программах, предлагают решения, а не просто пересылают жалобы и ездят фотографироваться на фоне социальных объектов, дорог, или скверов, сделанных правительством. — А что у вас произошло с Алексеем Чалым (предприниматель, депутат Заксобрания Севастополя, известен как "народный мэр Севастополя" во время событий "Русской весны" — прим. ТАСС)? В последнее время наблюдается явный публичный конфликт между правительством и Чалым. Прежде всего, в информационном пространстве. — Спрашивайте у Чалого. Его внимание к городу, к повседневным проблемам, к проектам, которые реализуются, к инфраструктурным задачам, которые обсуждаются и под них привлекается ресурсы, — нулевое. Этот человек сам себя изолировал от реальных дел и за пять лет для города ничего не сделал. Я считаю, что хватит поливать грязью правительство города, воевать с неугодными и стоя в стороне от реальных процессов развития города, просто ничего не делать. — В какой стадии находится работа по созданию нового генерального плана города? Вы говорили, что он должен был принят в прошлом году. — Мы завершаем работу по генплану. Подходит к концу работа по правилам землепользования и застройки — осталась пара недель. Дальше будем определяться: выносим сейчас результаты работы на общественное обсуждение или, если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки, подождем. Что касается самого генплана, то, если честно, он изменился мало. Комиссия, которая состояла из депутатов, правительства Севастополя в результате работы по ранее вынесенным замечаниям фактически вернулась к генплану 2005 года. Там есть какие-то новации, но они не существенные. Мы, конечно, учли перспективу развития некоторых территорий, но по большому счету это остался генплан 2005 года. ФЦП и развитие города — Очень многое делается федеральными властями для того, чтобы Севастополь развивался, подтверждение тому — продление федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя с большими финансовыми показателями. Однако в прошлом году Севастополь не полностью освоил средства по ФЦП — исполнение составило только около 70%. С чем это связано? — Это связано с разными сложностями. Мы сделали выводы, и сейчас будет проведена реорганизация работы департамента капитального строительства и службы заказчика строительства объектов. Они будут укомплектованы дополнительными специалистами, потому что объективно выполнить такой объем работы в текущем составе просто невозможно. Мы повышаем эффективность своей работы. Второе — ее объем существенно растет.

Если в прошлом году у нас в работе было 26 объектов строительства, то в 2019 году у нас будет порядка 80, а в 2020-м еще больше

Есть особые сложности, которые возникают для Крыма и Севастополя, — это отсутствие нормальных строительных компаний, это заниженная стоимость материалов при проектировании (а по закону и проектировщики, и экспертиза должны закладывать только определенную стоимость, которая ниже реальных цен на полуострове — прим. ТАСС). Также это отсутствие действующей банковской системы: компании вынуждены обращаться за гарантией к небольшим банкам, потому что им отказывают крупные. Например, подрядчик необходимых для города очистных сооружений "Южные" изначально обратился (за банковской гарантией — прим. ТАСС) в Сбербанк и РНКБ, и они отказали. Он был вынужден работать с банком, который вскоре "лопнул".

Третье — сложности с конкретными объектами, когда приходится менять подрядчика. Это и те же КОС (канализационно-очистные сооружения — прим. ТАСС) "Южные", и Парк Победы... В последний, кстати, недавно вышел новый подрядчик, который уже построил нам несколько парков. И темп работ сразу значительно возрос — это отмечают все, кто выезжал на площадку реконструкции. К 9 Мая и 75-летию освобождения Севастополя подрядчик обещает открыть центральную аллею парка с фонтанами в честь городов-героев. Все остальные объекты планомерно сдаются, вводятся в эксплуатацию детские сады, парки, водоводы, дороги… Но есть примеры, когда сдаем с некоторым опозданием. Например, садик сдали не в декабре, а в январе. С точки зрения ФЦП — сорвано, деньги не освоены. С точки зрения готовности садика — он был сдан на месяц позже. Вот и вся эта ситуация. — Еще один проект ФЦП, по которому затягивается исполнение, — это строительство онкологического центра. С чем это связано? — В настоящее время идет конкурсная процедура по определению подрядчика. И по этому, и по любому другому проекту предпринимаем все усилия, чтобы пришли нормальные компании. Но бизнес понимает, что как только он зайдет к нам, они будут испытывать сложности с санкциями. Найти серьезного надежного подрядчика для работы на полуострове тяжело. По проекту онкоцентра мы специально обращались в Минздрав России. Нам дали список строительных компаний, которые строят в Москве и регионах. Я лично был в корпорации "Ростех" с просьбой, чтобы "РТ-соцстрой" участвовал в строительстве, обращались в Министерство обороны РФ — у них есть строительные управления (в Севастополе есть удачный опыт сотрудничества с подобными структурами Минобороны — прим. ТАСС). В итоге конкурс выиграла фирма-однодневка. Хорошо, что ФАС отменила его результаты. Но ситуация показывает, что если не принимать целенаправленно решения по таким важным объектам, то право на строительство может получить некачественный подрядчик. Онкоцентр и другие проекты затягиваются также из-за земельных вопросов — ведется серьезная работа по межеванию, "привязке" объектов на местности, определению видов разрешенного использования участков.

Завершить строительство онкологической клиники планировалось в 2021 году, сейчас мы понимаем, что это будет на год позже

Видя сложности со строительством онкологического центра, в 2018 году мы существенно изменили ситуацию в действующем онкодиспансере: качественно отремонтировали, укомплектовали оборудованием. Сейчас запускается лучевой ускоритель, ожидаем поставки дополнительного оборудования. — Вы говорили про заниженные цены при проектировании. Вы ведь обращались с этой проблемой к федеральным властям? — Да, я обращался к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву — прим. ТАСС). Он дал указание, мы с Главгосэкспертизой прошли в третьем квартале большой путь, увеличили нормативные расценки на 7%, но разрыв в стоимости материалов 20% достигает. Например, металл на строительство в Краснодаре стоит около 40 тысяч рублей за тонну, а в Крыму — 46 тысяч рублей. И ни проектировщик, ни экспертиза не могут взять реальные расценки стоимости строительных материалов, а у нас установлен норматив на уровне расценок Краснодара. Кстати, с этим же вопросом несоответствия расценок строительства выступил мэр Москвы Сергей Собянин на Госсовете в Ялте в ноябре прошлого года. И там были озвучены все те же вещи: что нужно принять решения по упрощенной процедуре изменения вида разрешенного использования земли для строительства объектов в рамках нацпроектов, по увеличению расценок, которые неадекватны, и многое другое. — Что Севастополю даст запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив? Что в городе планируется делать в связи с этим? — Если говорить о вокзале в Севастополе, то он требует для начала хотя бы косметического ремонта, как любой объект после длительного простоя. То же самое касается железнодорожных путей, тем более что такого трафика, как ожидается после запуска железнодорожной части моста, не было никогда.

Нужно учесть, что по железной дороге не только поедут пассажиры, но и будут отправлять грузы, — экономически это выгоднее, чем автомобильным транспортом. Как следствие, это приведет к росту перевалки в портах даже в условиях санкций. Сейчас в рамках подписанных соглашений есть договоренности о поставках в Сирию через порт Севастополя строительных материалов, зерна, продуктов питания. В обратном направлении — фруктов и, возможно, лекарств: с точки зрения здравоохранения Сирия очень выглядит достойно. Если сирийские лекарства будут разрешены с точки зрения взаимозаменяемости с российскими аналогами, то мы и это направление отработаем. Поставками в Сирию будут заниматься частные компании, одна уже готовит покупку сухогруза для этого направления. Мы также понимаем, что при вводе в эксплуатацию железнодорожного сообщения и открытии трассы "Таврида" повысится турпоток. Все приезжающие на Крымский полуостров на машинах туристы смогут быстро добраться в Севастополь — повысится мобильность. И для будущих гостей мы уже формируем масштабную городскую фестивальную, культурную, познавательную повестку. — Если говорить о строительстве дорог в городе, то какие сейчас основные проекты? В какой они стадии? — Автотрафик в городе вырастет, и, чтобы создать новые транспортные артерии, мы спроектировали Гераклейскую рокаду (современную трассу, которая будет соединять южные спальные районы и мост через бухту — прим. ТАСС), провели технико-экономическое обоснование транспортного перехода через Севастопольскую бухту. Проектирование моста ведет компания, которая строила и проектировала мосты в Санкт-Петербурге, мост на остров Русский во Владивостоке. Я лично надеюсь — и буду об этом просить федеральные власти, — что это будет решение правительства по единственному исполнителю, как было с Крымским мостом и трассой "Таврида". Я считаю, что это шанс для развития города в северном направлении, так как у Северной стороны огромный экономический потенциал, потенциал для жилищного строительства. Без такого рода развязок городу будет тяжело. Из менее масштабных проектов — начнется реконструкция улиц, по которым в город въезжают со стороны Балаклавы и Инкермана. Строится Камышовое шоссе. В планах — Казачинское шоссе. Мы набрали хорошие темпы и будем их поддерживать. — Перед Крымом и Севастополем сейчас стоит задача привлечения инвесторов. Что сейчас в городе для этого делается? В каких сферах есть предложения для бизнеса? — Шаги небольшие, но они есть. Мы хотим стать такими привлекательными, чтобы любая боязнь санкций отступила на второй план. Привлекательными и с точки зрения благоустройства города, наличия социальной инфраструктуры, новых объектов культуры, и с точки зрения потенциала для внутреннего развития наших партнеров, — много условий. Из недавних крупных проектов — заключено соглашение по развитию Балаклавы с компанией, которая будет заниматься развитием этой территории, созданием IT-парка.

Также хотим в этом году начать обсуждение развития района 7-го км Балаклавского шоссе как нового такого административного центра города с автовокзалом, с торговым центром, ледовым дворцом. Это позволит фактически вынести нагрузку из центра города — первая такая попытка будет. Нам нужно еще сам участок подготовить — снять ограничения по достопримечательному месту, но потенциал развития для бизнес-проектов там есть. Этот проект обсуждался на Сочинском форуме. Также будем выносить наш винный туристический проект — "Терруар Севастополя". Сейчас отрасль активно развивается, и есть предложения и действующим владельцам участков, и тем, кто хочет свои средства вложить. Предусмотрено порядка 20 участков под гостиницы, винодельни, рестораны, "показательные" виноградники. Все это будет влиять на нашу туристическую привлекательность. По объектам, включенным в так пока и не одобренный план приватизации, провели инвентаризацию активов, постановку на учет. Момент акционирования — это фактически подготовка актива к нормальной его оценке, после этого оценочная компания оценивает либо активы, либо акции. Прислушаемся к экспертам: если будет сказано, что лучше не продавать предприятия, то город останется собственником. Привлечь инвесторов нам на данном этапе кажется перспективным, например, для "Севтелекома" или Севморпорта. — Если говорить об успехах, что сделано за последние годы? — Определенные шаги по всем направлениям мы сделали, запустили ряд новых проектов. Строим большое количество учреждений, а это новые рабочие места.

Мы на лидирующих позициях в стране по росту заработной платы: с 24,3 тысяч в 2017 году до 29,6 тысяч рублей в 2018-м. А в 2014 году она составляла лишь 13,7 тысяч рублей

Удалось значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. Ключевым показателем работы ведомства стало снижение смертности по многим группам населения. В частности, младенческая сократилась вдвое. Если говорить о социальной сфере, то стоит отметить, что в Севастополе построены и капитально отремонтированы семь новых детских садов, одна новая школа. Создано 3000 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, что позволило полностью ликвидировать очередь для детей в возрасте от трех до семи лет. Большая работа проводится в сфере обеспечения жителей сельской зоны Севастополя качественной и доступной медицинской помощью. Открыты 15 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных селах. Облик города значительно преобразился и благодаря запуску программы капитального ремонта многоквартирных домов. В нее вошли 3322 дома общей площадью почти 11 тысяч кв. м, в том числе дома, признанные объектами культурного наследия. Начиная с 2015 года уже отремонтировано более 830 домов: фасады, кровли, внутренние сети. В текущем году по программе будет отремонтировано еще 254 многоквартирных дома.