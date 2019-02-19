Глава парткома китайского Санья: будем развивать сообщение и гуманитарные связи с РФ

Китайский курортный город Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) — один из наиболее популярных для российских отдыхающих, а Россия уже много лет является основным источником иностранных туристов. Как рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС секретарь парткома города Санья (высший в неформальной партийно-государственной иерархии Китая пост муниципальной власти) Тун Даочи, правительство Хайнани в ближайшие годы намерено предпринять существенные шаги для увеличения турпотока из России, а также расширения гуманитарных связей с РФ. — На острове Хайнань ежегодно проводят свой отдых очень многие россияне. Не могли бы вы рассказать нам о том, как провинция Хайнань и курортный город Санья участвуют в развитии отношений между нашими странами? — Прежде всего, большое спасибо, что вы нашли время посетить Хайнань. Мне известно, что вы брали интервью у большого числа руководителей КНР. Все публикации были очень насыщенными и интересными, поэтому можно сказать, что вы также внесли свой вклад в развитие дружбы между Китаем и Россией.

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Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения Китая и РФ активно развиваются в сфере культуры, гуманитарного сотрудничества, дипломатии, науки и техники, экономики и других областях. Наши лидеры многократно встречались в прошлом году, благодаря этому диалогу на высоком уровне можно сказать, что китайско-российские отношения в настоящее время переживают лучший период в истории своего развития. Руководители наших стран взаимно поддерживают друг друга в особо важных для наших государств сферах, и это также вносит свой весомый вклад во взаимодействие России и КНР. Китай непрерывно углубляет политику реформ и открытости. В частности, развивает отношения со странами — участницами инициативы "Один пояс, один путь", и особенно с евразийскими государствами. Провинция Хайнань является очень важным участником этой инициативы, так как она выступает отправной точкой Морского Шелкового пути. Можно сказать, что наш остров сыграл исторически важную роль в налаживании экономических связей и культурных контактов Китая со странами Юго-Восточной Азии и Европы. История провинции Хайнань насчитывает около 2 тыс. лет. Хотя мы находимся на острове, мы никогда не были изолированы, Хайнань всегда поддерживал тесные контакты с материковой частью Древнего Китая. Если глубже погрузиться в историю, то можно сказать, что по меньшей мере семь великих государственных деятелей Китая имели отношение к острову Хайнань. Вам, наверное, известно имя Су Дунпо (настоящее имя Су Ши, китайский поэт, художник и государственный деятель времен династии Сун X–XIII веков — прим. ТАСС). Также можно привести в пример самого неподкупного чиновника времен династии Мин — Хай Жуя (1514–1587). — А что касается современного периода? — В современности Хайнань переживает очень важный исторический момент. В прошлом году отмечалась 30-я годовщина образования провинции.

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Как вам известно, 13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Хайнань и положил начало позиционированию нашей провинции как зоны свободной торговли (ЗСТ) и свободного порта. Подобно тому, как это было сделано 30 лет назад с городом Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), это обеспечило новый статус и новое положение Хайнаня и ознаменовало новый этап в политике реформ и открытости в Китае. Территория ЗСТ провинции Хайнань распространяется на всю площадь нашего острова, а это 35 тыс. квадратных километров, что практически в три раза больше Гонконга и в 40 раз больше территории Сингапура. В настоящее время Хайнань модернизирует свою экономику и промышленность. По итогам 2018 года ВВП провинции вырос на 5,8%. Конечно, это не очень хороший показатель, но если не принимать во внимание неблагоприятную ситуацию на рынке недвижимости, то экономический рост составил 7,9%, что является очень хорошей цифрой. — Могли бы вы рассказать подробнее, каких показателей в минувшем году достиг город-курорт Санья? — Город Санья, где я лично работаю, вполне можно сравнить с городом Шэньчжэнь: их площадь примерно равна 1,9 тыс. квадратных километров. Хотя и наблюдались негативные тенденции в секторе недвижимости, мы все же добились экономического роста в 7,2%. Это очень хороший показатель, который демонстрирует, что мы стараемся поддерживать нашу экономику посредством оказания услуг высокого уровня, развития туризма и технологической отрасли. Экономический рост Китая по итогам 2018 года составил 6,5%, поэтому темпы развития Санья чуть выше среднего показателя по стране.

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Хочу также отметить, что раньше остров Хайнань развивался исключительно за счет рынка жилья — очень много приезжих покупали здесь квартиры и дома. Однако в прошлом году мы нивелировали этот фактор и все равно достигли роста ВВП в 5,8%, а в городе Санья — в 7,2%, что является очень хорошим показателем. Мы придаем огромное значение развитию отношений с Россией, особенно наш город. Санья является городом-побратимом Хабаровска, РФ — основной источник иностранных туристов города. Ежегодно около 200 тыс. российских гостей посещают Хайнань. Для России это лишь малая часть, потому что у нее большое население. Мы знаем, что россияне любят отдыхать на курортах в приморских городах, поэтому мы очень приветствуем прибытие российских туристов на Хайнань. — Я впервые посетил Хайнань в 1989 году. Должен сказать, сейчас остров уже достиг значительных успехов в своем экономическом развитии, его просто не узнать. Расскажите, пожалуйста, о тех мерах, которые принимают власти провинции и города Санья для наращивания турпотока. — В первую очередь хотелось бы отметить, что остров Хайнань и город Санья привлекают туристов очень комфортной погодой и тропическим климатом. Город Санья находится на 18 градусах северной широты, где уникальные погодные условия и очень хороший климат. И даже сегодня здесь можно купаться, поэтому многие россияне и другие туристы, в том числе с северо-востока Китая, приезжают сюда отдыхать. В прошлом году из этого региона КНР прибыли 300 тыс. человек. Но это тоже небольшая цифра, так как в прошлом году город Санья принял 22 млн китайских и иностранных туристов. Хочу отметить и то, что только через международный аэропорт города Санья, например, въехали 20 млн человек, что также является довольно внушительной цифрой. Теперь расскажу подробнее о нашем городе. Здесь крайне теплый климат, но нет невыносимой жары, поэтому у нас очень благоприятная погода для отдыхающих. Среднегодовая температура составляет 25,4 градуса. До 300 дней в году являются солнечными. Прибавьте к этому море, пляжи и чистый воздух. Прозрачность морской воды здесь составляет от 5 до 16 метров, а леса покрывают порядка 70% территории провинции. Все это делает условия Хайнаня очень благоприятными для отдыха. Россия тоже красивая страна: у вас много лесов, солнца, чистого воздуха, однако сейчас у вас довольно холодно, а на Хайнане — теплая погода, поэтому россияне предпочитают отдыхать на море, в тепле. Можно сказать, что туристы из России уже стали частью пейзажа на наших пляжах, как красивые российские женщины, так и симпатичные российские мужчины. — Да, естественные природные условия на острове Хайнань действительно уникальны. Однако что можно сказать о туристической инфраструктуре? — Если говорить о туристической инфраструктуре, то в нашем городе она уже находится на мировом уровне. Только здесь, в Санья, расположены 254 отеля, из которых 61 гостиница имеет категорию "пять звезд". У нас представлены 17 управленческих компаний и 35 мировых гостиничных брендов. Поэтому могу сказать, что наш курорт подходит для любой категории туристов. Мы постоянно улучшаем нашу инфраструктуру. Город Санья входит в тройку самых экологически чистых городов Китая. У нас развито авиа- и железнодорожное сообщение, построены скоростные автотрассы и высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) по периметру острова. В будущем мы готовимся ввести в эксплуатацию ВСМ, которая соединит Хайнань с городом Чжаньцзян в провинции Гуандун через пролив с материком. Это свяжет нас с железнодорожной сетью материкового Китая и Гонконга. Как вы знаете, КНР планирует принять участие в строительстве ВСМ Москва — Казань. У нас этот вид транспорта уже сильно развит. Скорость движения таких поездов в материковой части Китая составляет 350 км/ч, по нашему острову она чуть ниже — около 250 км/ч. Если мы построим такую ветку до Гуанчжоу, то оттуда можно будет приехать в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) за два или два с половиной часа. Из Гонконга же дорога займет около трех часов. Если у нас будет ветка до Гонконга, то россияне после завершения там каких-то бизнес-переговоров смогут направиться к нам на отдых. На нашем острове действует безвизовый режим, и в настоящее время мы пытаемся решить вопрос о введении транзитного безвизового режима. Мы нацелены на разные категории туристов из России: кто-то хочет ознакомиться с культурой и достопримечательностями, а кто-то захочет приехать сюда на отдых после завершения деловых переговоров. По этой причине в настоящее время мы разрабатываем различные варианты, так что бизнес-туры тоже являются перспективным продуктом. — Могли бы вы подробнее остановиться на прямом транспортном сообщении с Россией?

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