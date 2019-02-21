Ольга Голодец: регулярные занятия спортом граждан России должны материально поощряться

Красноярск готовится принять зимнюю Универсиаду, программа наследия чемпионата мира по футболу претворяется в жизнь, а Министерство финансов РФ тем временем работает над законопроектом о предоставлении физическим лицам налогового вычета за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Вице-премьер Ольга Голодец в интервью ТАСС рассказала о готовности страны к Студенческим играм, оценила состояние дел в российском футболе и напомнила, что государство намерено простимулировать сознательное отношение граждан к своему здоровью.

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— Чуть больше недели осталось до старта Универсиады. Готовы ли Красноярск и страна в целом к такому большому спортивному форуму? — Я оцениваю состояние готовности как очень высокое, но работа продолжается по всем направлениям. Мы получили самую высокую оценку со стороны международных экспертов, и сейчас готовимся к приему команд. Эта зимняя Универсиада поставит новый рекорд. Дело в том, что никогда в истории зимних Универсиад не было такого количества участников — 58 команд. Это говорит об интересе к зимним видам спорта, интересе к спорту среди молодежи и доверия к тому, что у нас в Красноярске Универсиада пройдет на самом высоком уровне.



— Украинские спортсмены не выступят на Универсиаде. Была ли у них возможность все-таки заявиться на соревнования? Велись ли переговоры с украинской стороной по этому вопросу? — Искренне жаль, что украинские спортсмены не приедут. От них Международная федерация университетского спорта (FISU — прим. ТАСС) получила официальное письмо о том, что они не могут профинансировать приезд своей сборной команды. У страны всегда есть возможность обратиться к FISU и получить дополнительную помощь. Но вот в такие условия попали украинские спортсмены. Если вдруг они найдут средства и приедут, мы будем рады. И я уверена, что они будут чувствовать себя абсолютно комфортно. — За прошлый год на качественно новый уровень в России поднялся имидж футбола. Не в последнюю очередь это произошло благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. Что необходимо сделать, чтобы сохранить эту высокую планку? — Теперь у нас просто нет выбора. Взяв такую планку, у нас нет возможности не поднимать ее дальше. Мы видим интерес к футболу. Он выражается прежде всего в цифрах посещаемости матчей российского чемпионата, которые прошли уже после чемпионата мира. Посещаемость выросла на 30% — это огромная цифра. Мы анализировали, где особенно высокий рост и почему. Мы ожидаем роста по посещаемости и в будущем. Футбол должен быть интересным и зрелищным, в том числе и для похода всей семьей. Я обратилась к представителям Российской премьер-лиги, чтобы более внимательно был составлен календарь (на следующий сезон). Когда часть игр у нас пришлась на зимнее время, и даже была игра, которая не состоялась из-за погодных условий, — это, конечно, очень серьезная ошибка специалистов от спорта. Коллеги обещали, что при составлении календаря будут внесены поправки, чтобы максимально сместить на комфортное время проведение матчей чемпионата России. Это важно для болельщиков, поскольку они хотят приходить на стадион вне зависимости от лиги, в которой играет команда. Хочется, чтобы условия для болельщиков были максимально комфортными. Большой импульс чемпионат мира дал и развитию детского футбола. В рамках программы наследия спортивным школам были переданы 67 новых современных площадок. Всего таких объектов было 95 — остальные остались в распоряжении клубов, но на них тоже занимаются детские и юношеские команды. Это не только укрепило материально-техническую базу, но и позволило заниматься футболом на другом уровне. Сегодня футбольные клубы реализуют серьезные программы подготовки тренеров, их сертификация проходит в соответствии с правилами УЕФА. А сами школы привлекают талантливых ребят не только со всей страны, но и из-за рубежа.

— Представление о футболистах поменялось в лучшую сторону. Но есть такие случаи, как с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, публичные разбирательства в семье Дениса Глушакова. Все это негативно влияет на имидж вида спорта? — Конечно, но так бывает в любой сфере деятельности и жизни. Если кто-то себя повел недостойно, кто-то нарушил закон, кто-то попрал права, свободы других людей — это бросает тень и на развитие карьеры. Очень важно прививать с самых юных лет культуру, культуру взаимоотношений, уважение к личности. — В РФС в ближайшее время пройдут выборы. На пост президента претендует один кандидат — Александр Дюков. Как вы относитесь к его кандидатуре? — 22 февраля состоятся выборы нового президента. Знаю, что у Александра Дюкова очень серьезная программа развития, я с ней знакома. В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола. И есть очень серьезное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе. Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах и если коллеги окажут ему доверие, то в дальнейшей работе — Довольны ли вы тем, как реализуется программа наследия чемпионата мира по футболу? — По детско-юношеским школам программа реализуется хорошо, по стадионам — есть объективные вопросы. Но я надеюсь, что коллеги справятся с поставленной задачей и до 1 июля закончат все необходимые процедуры. Наша задача не только зарабатывать на стадионах, а развитие в целом спорта в стране. В этой связи наличие таких замечательных стадионов, конечно, изменило всю картину во многих регионах. Очень важно, что все стадионы построены в регионах, которым это очень нужно. Не только в Москве или Санкт-Петербурге, где все традиционно относительно хорошо обстоит со спортом. Такие возможности получили и другие регионы. Стадион в Ростове-на-Дону побил все рекорды, у них средняя посещаемость по чемпионату России — 32 тысячи человек. Это невероятно! И такие замечательные программы они реализуют для зрителей, для ребят, которые занимаются в спортшколах! Все это меняет социум вокруг стадионов.

— Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый срок. Поддерживает ли Россия его, и какое у вас личное отношение к Инфантино? — Россия поддержала выдвижение Инфантино. То, что было сделано во время чемпионата мира по футболу, вызывает огромное уважение. Инфантино — человек хороших спортивных олимпийских принципов. Он продвигает возможности для занятий спортом разных категорий населения, очень активно поддерживает развитие женского спорта. По-человечески он себя показал с самой лучшей стороны. Образованный, честный и профессиональный человек. — Много неофициальных разговоров ходит о том, что Министерство спорта может быть переформатировано в агентство. Есть ли под этим основания? — Таких разговоров [в правительстве] не ходит. Министерство спорта выполняет очень важные функции, на него возложены серьезные задачи, в том числе в рамках национального проекта по вовлечению граждан в занятия массовым спортом. Минспорт должен разрабатывать механизм по поддержке и продвижению в России возможности для занятий спортом для разных категорий людей. Министерство спорта большое внимание уделяет как спорту высших достижений, так и массовому спорту. — Разрабатывается законопроект о налоговых преференциях для людей, которые занимаются спортом. Есть ли понимание, какие виды спортивной активности войдут в итоговый список? — В ближайшее время [будет принят закон], поскольку проект закона уже вывешен Минспортом на обсуждение. Мне кажется, что те люди, которые ответственно относятся к своему здоровью и регулярно занимаются спортом, имеют право на налоговые вычеты. Как налогоплательщики, они меньше прибегают к лечению, они меньше времени проводят на больничном. Такое ответственное поведение должно поощряться, в том числе материально. — Что необходимо сделать, чтобы в соответствии с поручением президента страны 55% жителей России систематически занимались спортом? — Создавать условия и всячески пропагандировать. Человек должен задуматься о себе, о своих родителях и детях. Когда к человеку приходит понимание, что нужно двигаться, когда приходит первое ощущение радости — дальше он уже этого не бросит. Чем больше людей мы затронем рассказом, примером и вовлечением, тем быстрее мы решим задачу. Но мы должны избегать ложных ощущений. Мы должны говорить о том, что действительно интересно и сподвигнет кого-то пойти и участвовать в соревнованиях и иных активностях. Необходимо также развивать инфраструктуру.

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