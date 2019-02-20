Посол РФ: Москва не планирует выводить активы из Венесуэлы

Кризис в Венесуэле набирает обороты по мере приближения 23 февраля, когда оппозиция собирается предпринять все возможное, чтобы в страну вошел гуманитарный конвой. Как намерена действовать Россия, возможен ли силовой сценарий развития событий в республике и кто, по мнению Москвы, действительно контролирует ситуацию в этой латиноамериканской стране, рассказал в интервью ТАСС посол РФ в Каракасе Владимир Заемский. — Владимир Федорович, встречать этот год и День дипломатического работника вам пришлось, к сожалению, в непростой обстановке в стране пребывания. Выдержит ли российская дипломатия испытание этим кризисом и сумеет ли защитить интересы России?

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— Как вы верно подметили, этот год действительно начался с бурных внутриполитических событий в Венесуэле, связанных с резким обострением внутриполитического противостояния между оппозицией и боливарианским правительством. По сути, предпринимаются попытки запустить при иностранной поддержке механизм госпереворота. Как известно, 23 января в нарушение всех конституционных процедур на одной из площадей Каракаса председатель Национальной ассамблеи — кстати, согласно решению Верховного суда, с 2016 года являющейся неправомочной — Хуан Гуайдо провозгласил себя "врио президента" и моментально был признан в качестве такового США и рядом их союзников. Это, естественно, накалило и без того крайне наэлектризованную обстановку в венесуэльском обществе, усугубило политический кризис в стране. Российская дипломатия, как и прежде, придерживается в венесуэльском вопросе четкой позиции. Мы настаиваем на невмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики и выступаем за разрешение внутривенесуэльского кризиса мирным путем посредством диалога. В современных условиях этот путь является единственным противовесом продвигаемым некоторыми внутренними и внешними акторами силовым сценариям, которые могут привести к необратимым последствиям, вплоть до вооруженного конфликта на территории Венесуэлы. Несмотря на эту непростую ситуацию, российским интересам в Венесуэле пока ничего не угрожает. Если положение изменится, будем отстаивать их на основе уважения принципов международного права и соблюдения имеющихся договоренностей и соглашений. — Есть ли среди оппозиции Венесуэлы конструктивно настроенные политики, способные к диалогу? С кем из них поддерживаются контакты? Есть ли контакты с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо? — Большинство оппозиционных сил в действительности всегда выступали за поиски мирного сосуществования с боливарианцами, и в настоящий момент кажущееся единство античавистов вокруг радикального проекта не отражает имеющего место многообразия позиций. Посольство поддерживает контакты с конструктивно настроенными оппозиционерами, которые и в настоящей ситуации выступают за поиски мирной развязки кризиса, опасаясь возможной иностранной интервенции и срыва страны в хаос. Что касается Хуана Гуайдо, то он не предпринимал попыток установить с нами контакты. — Хуан Гуайдо заявлял о том, что якобы направил некое выгодное предложение России и Китаю. Поступало ли что-то подобное в посольство? Может ли оппозиция гарантировать интересы России в Венесуэле? — Хуан Гуайдо уже не раз делал заявления о том, что России и Китаю следовало бы переориентироваться на него, так как именно он якобы может гарантировать интересы наших стран в Венесуэле. С другой стороны, я не привык рассуждать о гипотетических ситуациях, а ваш вопрос предполагает именно это, поскольку на сегодняшний день положение дел в стране уверенно контролируется правительством Николаса Мадуро. — Как оценивает Россия вероятность проведения досрочных президентских выборов в Венесуэле? Признает ли Россия итоги таких выборов, если решение об их проведении будет принято на основе национального диалога?

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— Россия признала результаты майских президентских выборов 2018 года, в которых наряду с большим количеством иностранных наблюдателей участвовала и делегация ЦИК России. Необходимость проведения новых выборов главы государства выдвигается в ультимативной форме без какого-либо учета внутриполитических реалий страны и действующей конституции Венесуэлы. Это, на наш взгляд, прямое вмешательство во внутренние дела страны, и поддерживать подобную инициативу Москва не намерена. Однако если решение о проведении таких выборов будет принято действующим президентом Николасом Мадуро, как вы выразились, "на основе национального диалога", каких-либо препятствий для признания их результатов мы не видим. В этом случае многое, конечно, будет зависеть от соблюдения принципов свободной состязательности кандидатов, демократичности и открытости избирательного процесса, выполнения прописанных в венесуэльском законодательстве избирательных процедур. Пока я бы не стал загадывать так далеко. — Будет ли способствовать урегулированию политического кризиса в Венесуэле механизм, запущенный в Монтевидео 7 февраля? — "Механизм Монтевидео" нам представляется наиболее подходящей для Венесуэлы инициативой, так как он нацелен на диалог и не содержит ультимативных требований, в отличие от позиции, запущенной с подачи Евросоюза Международной контактной группой. — Насколько реалистичен сценарий, при котором на смену Николасу Мадуро придет глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо? Готова ли Россия его поддержать в случае подобного сценария? — В соответствии с действующей конституцией — статья 233, так полюбившаяся оппозиционерам и их зарубежным спонсорам, если по какой-либо причине глава государства в течение первых четырех лет своего президентского срока не может выполнять свои функции — смерть, отставка, душевное расстройство и так далее, — в 30-дневный срок должны быть объявлены новые президентские выборы. До момента вступления в должность нового избранного на них президента функции главы государства полностью возлагаются на исполнительного вице-президента республики, в настоящий момент это Делси Родригес. Конечно, в конституции не прописан этот сюжет в условиях действия наделенного сверхполномочиями Учредительного собрания, которое сейчас возглавляет Диосдадо Кабельо. Но гадать на кофейной гуще в таких вопросах несерьезно. — Согласны ли вы с мнением, что в Латинской Америке сейчас происходит "разворот направо"? В чем причины этого феномена, ведь традиционно в регионе всегда были сильны настроения против США, а теперь Вашингтон стал лучшим другом целого ряда латиноамериканских стран?

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— Смена политических симпатий — вещь достаточно обычная для любого общества. С другой стороны, я хорошо помню, как в начале 90-х, после распада СССР, во всем мире и особенно в США с подачи Фрэнсиса Фукуямы любили рассуждать о том, что "левое движение в истории раз и навсегда закончилось". Мне было смешно это слушать, так как соответствующее направление в политике обусловлено прежде всего наличием социально-экономического неравенства, а его острота, в частности в Латинской Америке, и по сей день остается более чем явной. Кстати говоря, приход к власти Уго Чавеса явился результатом не "определенной комбинации звезд на небе", а продуктом всего предыдущего социально-экономического развития Венесуэлы, в том числе под неолиберальным руководством, и потому был в высшей степени востребованным явлением. Латиноамериканцы сами вправе выбирать удобную и наиболее отвечающую своим интересам модель развития. Главное, чтобы такой выбор шел от самих людей, а не навязывался извне и не был следствием усилий зарубежных "социальных инженеров". — Нет ли опасений относительно судьбы российских инвестиций в Венесуэлу? Есть ли у России план вывода активов из страны в случае худшего варианта развития событий? — Хочу подчеркнуть, что наши вложения в венесуэльскую экономику носят обоюдовыгодный характер, а реализация совместных проектов идет на благо народов и России, и Венесуэлы.

Все наши инвестиции в эту страну проводились в рамках национального и международного права и, соответственно, находятся под их защитой. Поэтому никаких планов по "выводу активов" мы не строим