Игорь Додон: Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о ситуации перед предстоящими в воскресенье парламентскими выборами, рисках дестабилизации ситуации в стране и возможных сценариях формирования нового правящего большинства и правительства.
— Игорь Николаевич, посольство США в Кишиневе на днях предупредило своих граждан о возможных протестах и даже массовых беспорядках после выборов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что Запад организует правые силы на создание молдавского "майдана" в случае победы на них поддерживающих вас социалистов и подтолкнет их к импичменту президента. Вы на встрече с зарубежными дипломатами выразили озабоченность ростом напряженности в стране. Что происходит?
— Риск дестабилизации есть. Думаю, он больше связан не с геополитикой, а с внутренним фактором — нежеланием правящей проевропейской коалиции уступать власть. В последнее время я встречался с лидерами ЕС, зарубежными политиками, в том числе в ходе участия в Мюнхенской конференции по безопасности. У нас постоянный контакт с нашими российскими партнерами, в среду я пригласил посла США в Кишиневе. Из того, что они мне говорят, можно сделать вывод, что влиятельные внешние игроки не заинтересованы в том, чтобы наша страна стала новой горячей точкой.
— А внутренний фактор?
— Здесь дестабилизация может случиться в двух случаях. Первый — если демократы, которые, как свидетельствуют опросы, не имеют шансов получить большинство в парламенте, попытаются задействовать пресловутый административный ресурс, снять с выборов кого-то из своих конкурентов, как это уже было на выборах 2014 года. Неважно, кто это будет — левые социалисты или проевропейский блок Аcum. Правда, до голосования осталось два дня, и я надеюсь, что этого не случится.
И второй — если в день выборов власти прибегнут к массовым подтасовкам, это все будет зафиксировано наблюдателями, а левая и правая оппозиция не признает законность голосования. Будут протесты, призывы к внешним партнерам не признавать итоги голосования. Со своей стороны, власти, конечно, попытаются "дожать ситуацию". И тогда возможен новый виток напряженности, который приведет к серьезной дестабилизации.
— На днях вы выразили обеспокоенность возможными атаками на институт президента и поддерживающую вас партию социалистов. Чем это вызвано?
— Я, как глава государства, последние два года всеми силами пытался избежать эскалации напряженности в стране. Но теперь граждане нас не поймут, если мы не дадим жесткий отпор возможным беззакониям, попыткам игнорировать позицию президента и поддерживающей его партии.
Очень надеюсь, что сложный клубок проблем, возникших в нашей стране за последние годы, будет развязан мирно — через создание промолдавского большинства и правительства. Дестабилизация опасна, потому что в этом случае победителей, скорее всего, не будет. Проиграют все.
— В местной прессе появились публикации-"страшилки", авторы которых утверждают, что дестабилизацию в Молдавии якобы готовит Москва, чтобы скомпрометировать курс правительства на интеграцию в ЕС?
— Я думаю, никто и никогда не сможет сделать больше для компрометации курса на интеграцию в ЕС, чем лидеры пришедшей в 2009 году к власти проевропейской коалиции. Их правление сопровождалось коррупционными и политическими скандалами, падением уровня жизни. После такой "истории успеха", как ее тогда называли, Либерал-демократическая партия, составлявшая основу этой коалиции, отказалась от участия в выборах. А рейтинг их партнеров из Либеральной партии не позволяет преодолеть избирательный барьер, чтобы снова попасть в парламент. Демократы, чтобы сохранить власть, вынуждены задействовать для этого сомнительные методы, которые вызвали резкую критику даже со стороны их покровителей в ЕС.
Что касается России, то она не заинтересована в дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне непростой ситуации в соседней Украине. Это может создать для нее серьезные проблемы вплоть до перспективы втягивания в новый конфликт — в непризнанном Приднестровье находятся российские миротворцы, там расположены склады с устаревшими боеприпасами, которые также охраняют российские военные.
— Как вы оцениваете предвыборную кампанию, которая, по признанию многих наблюдателей, была не только одной из самых коротких, но и самых жестких?
— За последние десять лет я принял участие в 16 предвыборных кампаниях. В нынешней, как глава государства, решил не участвовать, чтобы обеспечить стабильность в стране. Тем не менее больше всего от предвыборных конкурентов досталось мне — каждый день по несколько пресс-конференций, которые били по президенту и поддерживающим его социалистам (смеется). Таким образом меня вызывали на полемику, но мы от нее ушли. После чего я убедился, что поступил правильно, когда отказался возглавить на выборах список партии социалистов, которой руководил до избрания главой государства.
— Как к этому решению отнеслись прежние коллеги по партии?
— Некоторые из них сначала не одобрили этого решения. А сейчас признали, что оно было правильным. Примечательно, что вся грязь, которую выливали конкуренты на нас, дала обратный эффект. По замерам социологов, популярность социалистов выросла, пошел вверх рейтинг президента.
— Что этому может противопоставить власть, чтобы, простите за тавтологию, не потерять власть?
— Для этого сделали уже немало. Взять хотя бы 125 участков для голосования за рубежом. Хотя большая часть из миллиона наших трудовых мигрантов находится в России, для них открыли всего 11. Причина ясна — молдавская диаспора там не питает симпатий к проевропейским партиям. Та же ситуация с избирателями из Приднестровья — сначала для них открыли 47 участков, затем их число сократили, а потом вообще переместили вглубь страны, чтобы затруднить голосование. В ЦИК неоднократно поступали требования снять с выборов социалистов, которых только в чем не обвиняли, появились партии-спойлеры, с похожей символикой.
— Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир на днях выразил сожаление в связи с тем, что российским журналистам в очередной раз было отказано во въезде в Молдавию. Вы, как и прежде, осудили эти действия власти. Почему это происходит?
— Это политика двойных стандартов. На днях я общался с журналистами Associated Press, Le Monde, Al Jazeera, других зарубежных СМИ. У них не возникло проблем при въезде в страну, в отличие от российских коллег.
Думаю, таким образом, в правящей партии реагируют на критику в свой адрес со стороны ряда российских СМИ.
Меня, например, часто критикуют, зачастую переходя границы приличия. Это приносит боль моим родным, у которых я попросил за это прощения. Но я не собираюсь сводить счеты с журналистами, приглашаю на встречи с президентом в том числе и тех, кто критикует.
— На прошлой неделе с помощью РФ из трехлетнего плена в Афганистане были освобождены молдавские пилоты, которые сейчас проходят курс лечения в Москве. Молдавское правительство обвинило Москву, что их удерживают как заложников. Даже после того, как сами летчики поблагодарили руководство РФ и президента Молдавии за их освобождение, а на встрече с делегацией правительства рассказали, что вернутся домой после курса лечения, похоже, конфликт не исчерпан?
— Для меня главное, что летчики спасены. В России, как они сами заявили, их никто не держит, они в любой момент могут уехать. Однако учитывая уровень медицины в Москве, они приняли решение пройти курс лечения, так как у них серьезные проблемы со здоровьем. К ним приехали родные. Я им сказал: когда захотите, тогда вернетесь домой.
Все успокоится после выборов, когда у нас будет другое правительство, проводящее взвешенную внешнюю политику.
— Как прошли ваши встречи в Мюнхене?
— Я ощутил поддержку выдвинутой мной политики сбалансированного сотрудничества нашей страны и с Востоком, и с Западом. Она подразумевает сохранение подписанного правительством соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление партнерства с Россией. Представители ЕС, с которыми я беседовал, не видят проблем, если новое правительство после выборов сформирует партия социалистов, которая поддерживает идеи президента наладить баланс в международных отношениях, укрепить нейтралитет, молдавскую государственность.
— А что говорят по этому поводу представители США? Перед тем как покинуть свой пост в прошлом году, посол этой страны Джеймс Петит открыто заявил, что Вашингтон хочет сохранить после выборов проевропейскую коалицию?
— Пока не могу сказать, так как еще не общался с представителями высшего руководства США на эту тему. Но если Вашингтон заставит пойти на альянс правящую Демократическую партию и проевропейский блок Acum, то согласно конституции, я должен буду утвердить предложенного ими премьера, что и сделаю. Но убежден, что уже через полгода они перегрызутся, пересажают друг друга, как это уже было в прежней коалиции. Правда, есть и другой вариант, когда демократы попытаются переманить депутатов из других фракций и создать какой-то непонятный альянс. Но в этом случае у них не будет легитимности.
— Многие наблюдатели сходятся во мнении, что ситуацию после выборов очень сложно предсказать. Какой ваш прогноз?
— Социологические исследования, которые у нас проводятся, дают картину настроений избирателей. Практически по всем опросам в парламент гарантированно проходят три партии. Социалисты идут первыми, второе и третье делят выступающие за интеграцию с ЕС правящая Демпартия и блок Acum. Но есть еще 30–40% избирателей, которые не хотят говорить, за кого они будут голосовать. От того, как они проголосуют, многое зависит. Но обычно эти люди не поддерживают власть.
Правда одно уже понятно — нынешняя правящая партия не сможет самостоятельно сформировать правительство. Они вынуждены будут искать партнеров для создания коалиции.
— А если эту коалицию придется формировать социалистам, с кем они могут пойти на союз?
— Вопрос не ко мне, это будут решать сами социалисты. Президент в этих процессах не участвует.
— Но они ведь поддерживают главу государства и его политику. Не думаю, что ваше мнение для них безразлично?
— Если вы хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что социалисты могут пойти на коалицию с теми, кто разделяет их принципы. Это восстановление сотрудничества с Россией, проведение взвешенной политики взаимодействия как с Западом, так и Востоком, укрепление молдавской государственности, нейтралитета, мирное урегулирование приднестровской проблемы, сохранение наших традиционных ценностей, межнациональный мир в стране. Что подразумевает комфортное сосуществование людей разных национальностей, решение проблемы русского языка. Однако сейчас говорить о коалициях очень рано. Избирательная кампания была настолько грязной, что договариваться будет очень непросто.
— До 2009 года вы были вице-премьером, курировали экономику. Можете дать оценку экономической ситуации в стране, с какими проблемами столкнется новое правительство?
— Финансовая помощь со стороны ЕС приостановлена. Из внутренних источников, которые власть сейчас использует в предвыборной гонке, выжимается последнее. В случае, если начнется политическая дестабилизация, будут серьезные проблемы в экономике. Все будет разваливаться, остановятся все запущенные проекты. Это, в свою очередь, повлечет новый виток напряженности. И это очень опасно.
Беседовал Валерий Демидецкий