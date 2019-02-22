Игорь Додон: Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о ситуации перед предстоящими в воскресенье парламентскими выборами, рисках дестабилизации ситуации в стране и возможных сценариях формирования нового правящего большинства и правительства. — Игорь Николаевич, посольство США в Кишиневе на днях предупредило своих граждан о возможных протестах и даже массовых беспорядках после выборов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что Запад организует правые силы на создание молдавского "майдана" в случае победы на них поддерживающих вас социалистов и подтолкнет их к импичменту президента. Вы на встрече с зарубежными дипломатами выразили озабоченность ростом напряженности в стране. Что происходит? — Риск дестабилизации есть. Думаю, он больше связан не с геополитикой, а с внутренним фактором — нежеланием правящей проевропейской коалиции уступать власть. В последнее время я встречался с лидерами ЕС, зарубежными политиками, в том числе в ходе участия в Мюнхенской конференции по безопасности. У нас постоянный контакт с нашими российскими партнерами, в среду я пригласил посла США в Кишиневе. Из того, что они мне говорят, можно сделать вывод, что влиятельные внешние игроки не заинтересованы в том, чтобы наша страна стала новой горячей точкой. — А внутренний фактор?

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— Здесь дестабилизация может случиться в двух случаях. Первый — если демократы, которые, как свидетельствуют опросы, не имеют шансов получить большинство в парламенте, попытаются задействовать пресловутый административный ресурс, снять с выборов кого-то из своих конкурентов, как это уже было на выборах 2014 года. Неважно, кто это будет — левые социалисты или проевропейский блок Аcum. Правда, до голосования осталось два дня, и я надеюсь, что этого не случится. И второй — если в день выборов власти прибегнут к массовым подтасовкам, это все будет зафиксировано наблюдателями, а левая и правая оппозиция не признает законность голосования. Будут протесты, призывы к внешним партнерам не признавать итоги голосования. Со своей стороны, власти, конечно, попытаются "дожать ситуацию". И тогда возможен новый виток напряженности, который приведет к серьезной дестабилизации. — На днях вы выразили обеспокоенность возможными атаками на институт президента и поддерживающую вас партию социалистов. Чем это вызвано? — Я, как глава государства, последние два года всеми силами пытался избежать эскалации напряженности в стране. Но теперь граждане нас не поймут, если мы не дадим жесткий отпор возможным беззакониям, попыткам игнорировать позицию президента и поддерживающей его партии. Очень надеюсь, что сложный клубок проблем, возникших в нашей стране за последние годы, будет развязан мирно — через создание промолдавского большинства и правительства. Дестабилизация опасна, потому что в этом случае победителей, скорее всего, не будет. Проиграют все. — В местной прессе появились публикации-"страшилки", авторы которых утверждают, что дестабилизацию в Молдавии якобы готовит Москва, чтобы скомпрометировать курс правительства на интеграцию в ЕС?

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— Я думаю, никто и никогда не сможет сделать больше для компрометации курса на интеграцию в ЕС, чем лидеры пришедшей в 2009 году к власти проевропейской коалиции. Их правление сопровождалось коррупционными и политическими скандалами, падением уровня жизни. После такой "истории успеха", как ее тогда называли, Либерал-демократическая партия, составлявшая основу этой коалиции, отказалась от участия в выборах. А рейтинг их партнеров из Либеральной партии не позволяет преодолеть избирательный барьер, чтобы снова попасть в парламент. Демократы, чтобы сохранить власть, вынуждены задействовать для этого сомнительные методы, которые вызвали резкую критику даже со стороны их покровителей в ЕС. Что касается России, то она не заинтересована в дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне непростой ситуации в соседней Украине. Это может создать для нее серьезные проблемы вплоть до перспективы втягивания в новый конфликт — в непризнанном Приднестровье находятся российские миротворцы, там расположены склады с устаревшими боеприпасами, которые также охраняют российские военные. — Как вы оцениваете предвыборную кампанию, которая, по признанию многих наблюдателей, была не только одной из самых коротких, но и самых жестких? — За последние десять лет я принял участие в 16 предвыборных кампаниях. В нынешней, как глава государства, решил не участвовать, чтобы обеспечить стабильность в стране. Тем не менее больше всего от предвыборных конкурентов досталось мне — каждый день по несколько пресс-конференций, которые били по президенту и поддерживающим его социалистам (смеется). Таким образом меня вызывали на полемику, но мы от нее ушли. После чего я убедился, что поступил правильно, когда отказался возглавить на выборах список партии социалистов, которой руководил до избрания главой государства. — Как к этому решению отнеслись прежние коллеги по партии? — Некоторые из них сначала не одобрили этого решения. А сейчас признали, что оно было правильным. Примечательно, что вся грязь, которую выливали конкуренты на нас, дала обратный эффект. По замерам социологов, популярность социалистов выросла, пошел вверх рейтинг президента. — Что этому может противопоставить власть, чтобы, простите за тавтологию, не потерять власть? — Для этого сделали уже немало. Взять хотя бы 125 участков для голосования за рубежом. Хотя большая часть из миллиона наших трудовых мигрантов находится в России, для них открыли всего 11. Причина ясна — молдавская диаспора там не питает симпатий к проевропейским партиям. Та же ситуация с избирателями из Приднестровья — сначала для них открыли 47 участков, затем их число сократили, а потом вообще переместили вглубь страны, чтобы затруднить голосование. В ЦИК неоднократно поступали требования снять с выборов социалистов, которых только в чем не обвиняли, появились партии-спойлеры, с похожей символикой.

Вообще, ситуация в стране, образно говоря, похожа на палку, которую перегнули настолько, что она может сломаться в любой момент. Это я ощущаю и в ходе встреч с людьми, которые призывают нас не сдаваться

— Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир на днях выразил сожаление в связи с тем, что российским журналистам в очередной раз было отказано во въезде в Молдавию. Вы, как и прежде, осудили эти действия власти. Почему это происходит? — Это политика двойных стандартов. На днях я общался с журналистами Associated Press, Le Monde, Al Jazeera, других зарубежных СМИ. У них не возникло проблем при въезде в страну, в отличие от российских коллег. Думаю, таким образом, в правящей партии реагируют на критику в свой адрес со стороны ряда российских СМИ.

Я считаю это неправильным. Нельзя смешивать личные обиды с интересами государства