Лидер греческой оппозиции: нужно использовать все возможности для диалога между ЕС и РФ

Председатель главной греческой оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис в ходе начинающегося в среду двухдневного визита в Москву собирается встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и обсудить с ними двусторонние отношения, ситуацию в Средиземноморье, в Сирии и ядерную проблему Ирана. Об этом греческий политик рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС. Мицотакис пояснил, что Греция заинтересована в российских инвестициях в туризм, торговлю, энергетику, транспорт и недвижимость, а также с интересом изучает вопрос о возможности прохождения "Турецкого потока" по греческой территории в направлении других стран Европы. В настоящее время партия "Новая демократия" стала, судя по различным опросам общественного мнения, наиболее популярной партией в Греции и имеет все шансы победить на предстоящих парламентских выборах в нынешнем году. В этом случае Мицотакис станет следующим премьер-министром Греции. Выборы должны состояться в октябре, однако политические обозреватели считают весьма вероятным, что Ципрас может объявить досрочные выборы уже в мае практически одновременно с выборами в местные органы власти и Европарламент. — Господин Мицотакис, вы собираетесь с визитом в Москву. С кем вы планируете там встретиться и какие темы намерены обсудить? — У меня будет ряд важных встреч с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Я с нетерпением жду предметные дискуссии по всем вопросам двусторонних отношений — по региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, последним событиям в Восточном Средиземноморье и важным вызовам в сфере международной безопасности, таким как терроризм, ситуация в Сирии и ядерная проблема Ирана. Все это буду обсуждать в свете того, что Россия имеет особую роль и ответственность в создании безопасной обстановки и стабильности в Европе. — Судя по последним опросам общественного мнения, возглавляемая вами партия "Новая демократия" обходит правящую партию СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса по популярности у потенциальных избирателей и может победить на предстоящих парламентских выборах. Если вы станете премьер-министром страны, то какие изменения намерены внести в развитие связей Греции с Россией? Как вы предлагаете их улучшать в различных сферах?

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— Возглавив правительство, "Новая демократия" будет выполнять свои программные обязательства по реализации амбициозной и реалистичной программы реформ, которые оживят экономику Греции и, в более широком смысле, усилят ее геополитический вес, престиж и региональную роль. Я верю в многомерную внешнюю политику открытых горизонтов. Греция имеет устойчивую западную ориентацию в качестве члена НАТО и ЕС, в то же время причины исторического, религиозного и культурного характера позволяют ей иметь функциональные и продуктивные взаимовыгодные отношения с Россией. Создателем этой концепции был основатель "Новой демократии" Константинос Караманлис, совершивший исторический визит в Москву в 1979 году. Чтобы максимально использовать свой потенциал, греко-российские связи должны всегда основываться на международном праве, взаимном уважении и понимании соответствующих фундаментальных приоритетов, искреннем сотрудничестве и стремлении избегать действий, которые могли бы нанести ущерб всему тому, что в такой значительной степени было создано в отношениях между двумя государствами. Исходя из этих основополагающих предпосылок, я твердо верю, что постоянные контакты Греции и России на всех уровнях усилят динамику нашего сотрудничества во всех областях. И в этой связи я хотел бы выразить глубокую признательность России за ее твердую и последовательную позицию по кипрской проблеме. — Как вам видятся перспективы расширения экономического сотрудничества Греции с Россией, с российскими регионами? — Греция является важным полюсом для привлечения российских инвестиций во все отрасли экономики. Для нас является приоритетным использование возможностей, которые существуют в таких областях, как туризм, торговля и энергетика, транспорт и недвижимость, а также участие России в греческой программе приватизации. Отталкиваясь от прочной основы наших многолетних связей, я считаю, что с помощью целенаправленных действий мы можем достичь многих положительных результатов, приносящих взаимную выгоду. — Какие отрасли греческой экономики, по вашему мнению, могут быть привлекательны для российских инвесторов?

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— Конечно, имеется большой интерес к сельскохозяйственному сектору, а также к сферам здравоохранения и недвижимости. Уже есть несколько успешных тому подтверждений. Приватизация компании по производству молока и молочных продуктов "Додони" в области Эпир и покупка ее российской компанией привели к быстрому развитию бизнеса, увеличению числа рабочих мест и одновременному повышению рентабельности. "Додони" показывает путь более тесного экономического сотрудничества, по которому нам нужно идти. Греция имеет ноу-хау, чтобы помочь российским малым и средним производственным компаниям с их выходом на западные рынки. Она может способствовать тому, чтобы российская продукция стала более ориентированной на экспорт и более эффективно предлагалась потребителям в Евросоюзе. Кроме того, греческие высокотехнологичные предприятия имеют значительный потенциал для использования крупных российских научно-технических достижений в разработке новых продуктов и услуг с добавленной торговой стоимостью. В то же время и в секторе возобновляемых источников энергии греческие компании имеют много возможностей для деятельности. — Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. Более 65% природного газа, который использует Греция, является российским. Вместо нереализованного проекта газопровода "Южный поток", который должен был проходить в том числе и по греческой территории, теперь активно осуществляется проект "Турецкий поток", по которому российский природный газ будет поступать в Турцию, а затем в другие страны Европы. Греция в последнее время подчеркивала свое желание, чтобы "Турецкий поток" пошел по ее территории. Какова позиция вашей партии на этот счет? — "Новая демократия" поддерживает стратегию диверсификации источников и маршрутов поставки энергоносителей в качестве необходимого принципа энергетической безопасности Европы. Более того, это — политика, основы которой были заложены нашей партией с тем, чтобы превратить нашу страну в энергетический узел в Юго-Восточной Европе. В этих рамках и с должным учетом нормативно-правовой базы ЕС, а также последнего решения Евросоюза относительно правил, касающихся трубопроводов, мы с интересом изучаем возможность прохождения "Турецкого потока — 2" по Греции в направлении других стран Европы. В том же духе мы рассматриваем вопрос о трубопроводах "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" и считаем, что должны применяться правовые нормы, которые формирует Евросоюз. — Греция ранее заявляла, что ее экономика серьезно пострадала от санкций ЕС в отношении России, и говорила, что будет поддерживать скорейшую их отмену. Если "Новая демократия" придет к власти, будет ли она добиваться отмены санкций?

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— Отношения Европы и России проходили по трудному пути. Я считаю, что должны быть использованы все возможности для диалога между ЕС и Россией, чтобы шаг за шагом, без искусственных преград и отступлений налаживать взаимопонимание и уважение к вещам, чувствительным для каждой из сторон. Необходимо найти способы разрядки нынешней напряженности. Европа серьезно оценила бы любой шаг Москвы в этом направлении. Наше желание — полное восстановление отношений, конечно, при условии уважения международного права и его основополагающих принципов, таких как добрососедство. Я считаю, что углубление отношений между Грецией и Россией может способствовать этому. — В декабре прошлого года по итогам переговоров с премьер-министром Алексисом Ципрасом президент России Владимир Путин объявил, что в 2019 году Россия и Греция планируют провести перекрестный год языка и литературы. Как вам видится сотрудничество наших стран в рамках этого перекрестного года? — Культурное сотрудничество является важной опорой для развития двусторонних отношений. Для греков классическая русская литература, а также и самая современная, была и остается ключом к пониманию русской души… Я считаю объявление перекрестного года важным и с интересом жду большой и значимой программы мероприятий. — Преспанское соглашение Афин и Скопье, предусматривавшее смену названия Бывшей Югославской Республики Македония на Северную Македонию, вступило в силу. Оно открывает путь этой стране в НАТО и ЕС. Ваша партия голосовала в парламенте против ратификации этого соглашения. Будет ли "Новая демократия" чинить препятствия реализации Преспанского соглашения, если победит на предстоящих парламентских выборах?

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