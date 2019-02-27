ФТС: мы планируем вести все процедуры в режиме онлайн

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Елена Ягодкина рассказала ТАСС о том, как продвигается цифровизация работы таможенной службы, о системе единого лицевого счета и о том, как могут в дальнейшем развиваться отношения между странами — участницами ЕАЭС. — В 2018 году объем таможенных поступлений составил 6,063 трлн рублей, это на 32,5% больше, чем в прошлом году. За счет чего удалось этого достичь?

На эту тему Глава ФТС: больших поступлений таможенных платежей с интернет-посылок мы не ждем

— Мы впервые за последние два года превысили важную отметку в 6 трлн рублей и считаем это большим достижением. В этом году конъюнктура рынка складывалась таким образом, что структура таможенных платежей, которые администрируют таможенные органы, изменилась, и доли экспортной и импортной составляющей в них фактически уравнялись и составили примерно по 50%. Факторов было много: улучшение экономической ситуации, развитие отраслей экономики, оживление торговли. Но для себя мы ставим первостепенной задачей развитие применяемых нами таможенных технологий, от момента ввоза товара и до его выпуска в свободное обращение. Для этих технологий приоритетна цифровизация всех процессов, увеличение скорости совершения таможенных операций, минимизация документооборота и сокращение издержек как для бизнеса, так и для таможенных органов. Мы минимизируем трудовые затраты, нагрузку на должностных лиц и оптимально распределяем все наши ресурсы. — Какая доля поступлений пришлась на ТЭК? — Это порядка 49,8%. — Как, по-вашему, будет развиваться ситуация в этом году? — Долгосрочный прогноз строить преждевременно. Могу сказать, что для нас контрольный показатель по формированию доходов бюджета строится на основе прогноза социально-экономического развития, который формирует Минэкономразвития России. Если опираться на этот документ, то прогнозируемые доходы бюджета от внешнеэкономической деятельности в целом останутся на уровне 2018 года — около 5,95 трлн рублей. При этом прогнозный показатель по импортной составляющей перечислений увеличен на 480 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. По экспортной составляющей показатель не изменился, даже немного снизился. Это обусловлено, в первую очередь, проведением налогового маневра и изменением системы налогообложения на нефтегазовом рынке. — Федеральная таможенная служба проводит масштабное реформирование всей системы, 2019 год — второй этап. Можете рассказать поподробнее, что конкретно намечено в планах? — В прошлом году начался первый этап реформирования системы таможенных органов, который подразумевает качественные изменения в системе таможенного администрирования. Сегодня мы строим свою работу на концентрации декларационного массива в центрах электронного декларирования (ЦЭД), которые поэтапно создаются по всей территории России. Первый пилотный проект показал достаточно хорошие результаты, он осуществлен на базе Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского таможенных управлений, где началась работа по концентрации декларационного массива этих управлений в ЦЭД. Сейчас мы переходим к следующему этапу: в ближайшее время в полную силу заработает ЦЭД Московской областной таможни и ЦЭД Центральной акцизной таможни. К 1 марта в полном масштабе заработают авиационный ЦЭД и Балтийский ЦЭД в Северо-Западном округе. На конец 2019 года запланирован запуск ЦЭД Центральной энергетической таможни. — Какая сейчас у участников ВЭД задолженность по таможенным платежам? — На сегодняшний день задолженность составляет порядка 49 млрд рублей. Более 70% этой суммы сформировалось до 2015 года и накоплено с 1998 года. Практически вся она имеет признаки безнадежной к взысканию и подлежит списанию. Новые нормы законодательства, которые вступили в силу с 4 сентября прошлого года, позволяют нам активно применять этот механизм. Мы уже составили бизнес-план списания безнадежной к взысканию задолженности. Задолженность — это фактически выпадающие доходы бюджета, и при работе с безнадежной задолженностью мы стараемся предупредить ее повторное появление. Все компании, их учредители и руководители, образовавшие такую задолженность, ставятся на особый учет. Мы начинаем вести реестр должников второго уровня, информацию из которого может использовать любой федеральный орган власти при осуществлении контрольных функций. Поэтому на списании долга наша работа не заканчивается. Если говорить о текущей задолженности, которая образовалась в 2018 году, то ее доля составляет менее 1% от общей накопленной. Большая часть задолженности сегодня погашается либо взыскивается. Примечательно, что в 2018 году был достаточно хороший показатель по добровольной уплате образовавшихся долгов. Если брать всю сумму погашенной задолженности, то 56% оплачено добровольно. — Что заставляет людей гасить задолженность? — Во-первых, это сохранение собственной репутации, так как сейчас система таможенного администрирования строится на оценке добросовестности компании. У нас есть автоматическая система категорирования, которая в том числе оценивает критерий своевременности уплаты платежей. Во-вторых, организации, ведущие свою деятельность в области таможенного дела, такие как таможенные представители, перевозчики и уполномоченные экономические операторы, самостоятельно оценивают обязательства перед бюджетом и погашают задолженность — для того чтобы вести свою деятельность бесперебойно. В-третьих, это те условия, которые мы в этом году создали для оплаты.

Теперь у компаний появилась возможность в режиме онлайн, используя различные способы оплаты, вносить денежные средства, в том числе в счет погашения задолженности

Сейчас это можно сделать в электронном виде, получить уведомление о задолженности, отследить сроки его исполнения и оплатить. — Верно ли, что в феврале вы должны были перевести всех участников ВЭД на систему единого лицевого счета (ЕЛС)? — Проект у нас стартовал в 2016 году. До 2017 года включительно мы работали с пилотной версией — то есть компании, желающие опробовать новые технологии, заявляли о своем желании, и мы применяли к ним те или иные элементы администрирования денежных средств через ЕЛС, опираясь исключительно на пожелания бизнеса. По инициативе участников ВЭД было открыто более 12 тыс. единых лицевых счетов. С сентября 2018 года начался масштабный перевод плательщиков на систему ЕЛС. На конец года в системе были открыты единые лицевые счета 77,5 тыс. участников ВЭД. В бюджет с использованием технологии ЕЛС перечислено 4,6 трлн рублей, то есть почти 75% от общей суммы доходов, администрируемых таможенными органами. На данный момент для всех юридических лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют таможенные операции, открыты единые лицевые счета. В ближайшей перспективе планируем предоставить возможность открыть ЕЛС и индивидуальным предпринимателям. Финальным и завершающим этапом станет перевод иностранных физических и юридических лиц. Мы планируем провести его в начале 2020 года. — Как работает эта система? Есть ли перебои в работе ЕЛС? — Не скрою, в сентябре прошлого года, когда мы делали первые шаги к масштабному переводу, у нас были определенные трудности, связанные в основном с техническими моментами. Благодаря тому, что участники были предупреждены заранее, большинство из них были готовы. Мы открыли круглосуточную линию техподдержки и две горячие линии, сотрудники которых и сегодня объясняют участникам ВЭД, что поменялось и что нужно сделать для решения технических проблем, а также какова методологическая суть нововведений. Следующие переводы уже прошли безболезненно, а начиная со второго этапа перевод для участников ВЭД стал абсолютно незаметен. — Сколько на сегодняшний день юридических лиц зарегистрированы в ЕЛС? — Для юридических лиц мы открыли порядка 129 тыс. лицевых счетов. В среднем в год у нас совершают операции около 80 тыс. участников ВЭД. — У вас есть цель полностью отказаться от бумажного документооборота? — Да, конечно, это наш основной приоритет. И более того, не просто отказаться от бумаги при взаимодействии с плательщиками, но и создать такой механизм, который позволял бы участнику ВЭД самостоятельно управлять своими денежными средствами на лицевом счете. Все операции мы планируем реализовывать через личный кабинет плательщика на сайте ФТС России. Мы намерены предоставить возможность формировать в личном кабинете юридически значимые документы и информацию. Нам необходимо дождаться вступления в силу отдельных положений нового закона о таможенном регулировании, которые такую технологию предусматривают. Планируем в ближайшей перспективе полностью цифровизировать процессы подачи заявления на возврат денежных средств, получения подтверждения уплаты, получения отчета о расходовании денежных средств, а также возможность автоматического контроля движения денежных средств по лицевому счету. В дальнейшем предполагается автоматическое формирование подтверждения предоставления обеспечения участнику ВЭД. Часть из этих сервисов заработает уже с 15 марта. Кроме того, в этом году мы планируем внедрить процедуру погашения задолженности через личный кабинет. Также в будущем мы планируем перейти на полностью электронное взаимодействие с таможенными представителями, отказаться от бумажных носителей и вести все процедуры по согласованию исключительно в режиме онлайн. Для банков также создается сервис, который позволит кредитным организациям подавать заявление на включение в реестр, предоставлять документы, необходимые для того, чтобы у банка была возможность предоставлять банковские гарантии и отслеживать все финансовые и экономические составляющие нахождения в этом реестре. Сейчас для включения в реестр нужно подать заявление и приложить к нему ряд документов. В этом году мы планируем предоставить возможность совершать эту процедуру исключительно через личный кабинет. — С 1 января этого года порог беспошлинной интернет-торговли снижен до €500. Есть ли информация по поступившим платежам? Как проходит эксперимент с "Почтой России"?

На эту тему Россияне с 1 января будут платить пошлину с покупок из-за рубежа дороже €500

— На сегодняшний день — за период с 1 января по 18 февраля 2019 года — при оформлении товаров, которые перемещаются "Почтой России" и экспресс-перевозчиками, уплачено порядка 95 млн рублей. На фоне 130 млн за весь прошлый год динамика положительная. В конце января текущего года стартовал эксперимент с "Почтой России", в рамках которого физическим лицам предоставляется возможность резервировать таможенные платежи непосредственно в момент совершения покупки в иностранном интернет-магазине. Помимо возможности оплаты через "Почту России", мы предусматриваем возможность оплаты непосредственно физическим лицом в момент совершения таможенных операций. Для этого развиваем ряд сервисов, которые позволяют дистанционно, не выходя из дома, при помощи своих мобильных устройств совершать таможенные платежи. Это происходит в том числе через приложения операторов таможенных платежей, которые такие денежные средства администрируют. При этом посылка выдается сразу: мы не ждем поступления денежных средств на счета. По данным за 2017–2018 годы, стоимость свыше 90% международных отправлений не превышала €20. Соответственно, для их получения не нужно оплачивать таможенную пошлину, поэтому для большинства физических лиц, которые приобретают товары в иностранных интернет-магазинах, снижение порога прошло незамеченным. — С 2019 года в России должны быть введены обновленные образцы федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя. Ранее в прессе появлялась информация о проблемах с выдачей марок и связанных с ними перебоях в поставках импортного алкоголя. Выданы ли сегодня импортерам марки нового образца? — Основное отличие марок нового образца — их наибольшая защищенность от подделки и фальсификации и возможность (с учетом того, что применяются новые методы штрихкодирования и маркировки) прослеживания и введения помарочного учета, то есть учета каждой бутылки.

На эту тему В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России