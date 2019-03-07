Татьяна Москалькова: женщинам надо верить в себя и уметь давать сдачи

В Международный женский день 8 Марта в России принято поздравлять женщин с праздником весны и красоты, хотя изначально это был символ борьбы женщин за равные права. О том, с какими проблемами наиболее часто сталкиваются россиянки, как помочь женщинам-заключенным и жертвам сексуальных домогательств, ТАСС в преддверии праздника поговорил с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. — Мы беседуем с вами в преддверии Международного женского дня. Изначально этот праздник появился как символ солидарности женщин разных стран в борьбе за равные права, достойную оплату труда, возможность получать образование. В России сейчас 8 Марта нередко называют праздником весны и красоты, мужчины поздравляют женщин, отмечая их женственность, называя "слабым полом". Не кажется ли вам, что произошла девальвация этого праздника? Не стоит ли вернуть ему первоначальный смысл и говорить в этот день о проблемах женщин и дискриминации?

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— Действительно, праздник 8 Марта сегодня трансформировался и приобрел другую смысловую нагрузку. Мне кажется, это и есть достижение тех целей, к которым стремились женщины. Они боролись за то, чтобы их права были равны с мужчинами, поскольку женщины тогда не могли быть избраны в высшие органы законодательной и исполнительной власти, ущемлялись в других правах и исключались из активной трудовой деятельности. Те глобальные цели, которые ставили женщины при учреждении этого праздника, в целом в большинстве государств реализовались. Но это не значит, что мы сегодня удовлетворены ситуацией с положением женщин в стране и в мире. Хотя я очень рада, что праздник 8 Марта приобрел такое необыкновенно красивое звучание. Какую бы работу ни выполняла женщина, какой социальный статус она бы ни приобретала, ее главное предназначение в том, что она женщина, она дает миру жизнь. Женщина ассоциируется с прекрасным, нравственным, жизнеутверждающим. — Вы завершаете работу над ежегодным докладом о работе по защите прав человека в России, и в нем будет отдельный параграф, посвященный защите прав женщин. На что в основном жалуются омбудсмену женщины? Какие права наиболее часто нарушаются в отношении женщин в России? — В общей сложности от женщин мне поступило в прошлом году более 15 тыс. жалоб. Из них 440 жалоб связаны именно с нарушением прав женщин, непосредственно связанных с материнством, детством. Например, когда женщину ущемили в правах, отнимая ребенка, отказывая ей в трудоустройстве и предпочитая на эту должность взять мужчину. Большинство из этих жалоб — 373 — связаны с нарушением прав женщины-матери, женщины — будущей матери, с охраной семьи, материнства и детства. Есть жалобы, связанные с пособиями по рождению ребенка и уходу за ребенком, — их поступило 34. Они обусловлены тем, что женщинам начислили пособия меньше, чем положено. Большое количество жалоб связано с отбыванием наказания в местах лишения свободы, в том числе с отсрочкой отбывания наказания осужденным беременным женщинам. Мне поступило 12 таких обращений. В частности, в прошлом году ко мне обратилась мать осужденной женщины. Она и ее муж — выпускники МГИМО. За незаконный оборот сильнодействующих веществ, содержащихся в БАДах для похудения, они были осуждены: он — к 12 годам лишения свободы, она — к девяти годам. У них осталась маленькая дочка на руках престарелой матери-инвалида. Я обратилась к Вячеславу Лебедеву, председателю Верховного суда, с просьбой пересмотреть приговор и дать ей отсрочку от наказания. Мое ходатайство было удовлетворено, и ей дана отсрочка наказания до 14 лет ребенка. В случае, если она за это время не совершит преступление и будет соответствующее ходатайство, она может быть вообще освобождена от наказания. Это пример милосердия и гуманизма в отношении женщины. Я думаю, суд поступил очень жестоко, вынеся первоначальное решение женщине, которая занималась социально полезным трудом, получила высшее образование, безумно любит своего ребенка. Почему бы суду не использовать все механизмы добра и гуманизма, чтобы спасти семью, женщину, девочку от бедствий и больших моральных потерь? — В своем выступлении на заседании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека вы предложили выработать международные стандарты прав женщин в местах лишения свободы. Если мировое правозащитное сообщество прислушается к вам и документ будет создан, какие шансы это имеет на реализацию в России? — В России, на мой взгляд, сегодня очень прогрессивно развивается система защиты прав женщин. Большим импульсом стала Национальная стратегия в интересах женщин до 2020 года, которая предусмотрела комплекс мероприятий, направленных на защиту здоровья женщин, защиту от насилия. Мне кажется, что в этой стратегии не хватает именно защиты женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Если женщина выпадает из социума в связи с совершением преступления или в связи с тем, что она осталась без жилья и оказалась без определенного места жительства, ее мало кто защищает.

Специальных программ по помощи женщинам без определенного места жительства, женщинам, которые попали в зависимость от наркотиков, алкоголя или компьютерных игр, к сожалению, нет

Россия сегодня готова на всех уровнях не только подхватить инициативы мирового сообщества, но и предлагать мировому сообществу эти инициативы. И мне кажется, в рамках международного документа ООН, который называется "Цели устойчивого развития", очень важно в тех задачах, которые касаются женщин, выделить эту категорию женщин. У нас сегодня более 45 тыс. женщин отбывают наказание. В Москве изолятор №6 предназначен для содержания под стражей женщин. Конечно, существенные изменения произошли в плане содержания в этом СИЗО с точки зрения медицинского обеспечения (появился врач) и с точки зрения малышей, которые рождаются там. Но эти меры недостаточны сегодня. Женщины, содержащиеся в СИЗО, обращались ко мне с жалобами на то, что после рождения ребенка их возвращают в камеру буквально на следующий день. Я намерена сейчас более внимательно посмотреть на эту ситуацию. Почему не может уголовно-исполнительная система обеспечить охрану женщины в палате, чтобы она пробыла там необходимое время, получила необходимую медицинскую помощь, увидела своего новорожденного малыша? Вообще мне кажется, что рождение ребенка должно быть неким импульсом, основанием, мотивом, чтобы следствие рассмотрело возможность изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест или другую меру, не связанную с лишением свободы. — В некоторых европейских странах распространена практика разделения декретного отпуска — половину времени с ребенком дома сидит мать, половину — отец. Как по-вашему, не стоит ли развивать такую возможность и в России, чтобы больше вовлекать отцов в воспитание детей и дать матерям возможность продолжать активную карьеру? — У нас право взять декретный отпуск есть у мужа или бабушки, разделить отпуск тоже можно. У меня есть примеры конкретных мужчин, которые обращались ко мне. Есть понятие "мать-одиночка", а они настаивали, чтобы было также понятие "отец-одиночка", "многодетный отец", "мужчина, находящийся в отпуске по беременности и родам". С последним, конечно, сложнее, у нас все заточено под женщину, естественно. Но в России есть государственная премия "Семейная слава", когда дается орден одновременно отцу и матери, родителям многодетной семьи. — Президент в своем послании Федеральному собранию уделил большое внимание поддержке семьи. Российским женщинам часто приходится выбирать — делать карьеру или рожать детей. Несмотря на долгий декретный отпуск, сохранить место работы после него многим не удается, а на новую работу работодатели берут мам с маленькими детьми неохотно. Как, по-вашему мнению, можно исправить ситуацию? — Проблемы остались. Но мне есть с чем сравнить. 40 лет назад можно было находиться год в декретном отпуске, и атомосфера была очень сложная для женщины в бытовом плане, в обеспечении продукцией первой необходимости для детей. Сегодня, конечно, прогресс налицо. Но в то же время проблем огромное количество. Женщина не может вернуться к активной работе, потому что у нас сегодня очень мало яслей. Есть детские сады для детей с трех лет, но до трех лет нет. А женщина не может сидеть с ребенком дома все это время, потому что ей просто может быть не на что жить. Поэтому нужно создавать специальную инфраструктуру для матерей и семей с малышами.

Сегодня упор делается на поддержку многодетных семей. И в трудном положении оказалась обычная семья, в которой есть отец, мать, малыш. Они не получают никаких пособий, никаких преференций, в отличие от многодетных семей

Очень важно развивать для семей, имеющих детей до трех лет, какую-то особую инфраструктуру. Может быть, специальный магазин, где для них будут скидки на продукты питания и одежду. И, конечно, нужно развивать систему яслей, дошкольного образования, которое рассчитано на возраст от нуля до трех лет. Прогресс здесь все-таки есть. Я вижу, что в Москве появляется все больше яслей. Встречая свою дочку из роддома с малышкой, я увидела, какой Москва дает пакет одежды для новорожденного, продуктов. Это является реальной помощью в первые дни. Это все очень хорошие шаги навстречу молодой семье. И, конечно, общество восприняло с большим воодушевлением те импульсы, которые даны президентом по помощи и укреплению семьи. — Вы высказывались за то, чтобы засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела не работая и воспитывая детей. Идет ли сейчас работа по оформлению этой идеи в законодательную инициативу? — Любая законодательная инициатива должна учитывать реалии материально-финансового и бюджетного плана. Сейчас мы пытаемся просчитать или хотя бы дифференцировать это предложение в зависимости от разных категорий женщин. Я думаю, что идея имеет право на законодательную реализацию. По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка, или у нее есть поддержка. Нет более тяжелой, почетной, трудной и ответственной работы, чем воспитание детей. — Но получается, что государство фактически не учитывает эту работу женщин. — Совершенно верно. И старается возложить эту ответственность на вторую половину в семье, на мужа. Но жизнь многогранна, часто женщина остается одна. Я это могу сказать по опыту своей семьи. Моя мама, будучи женой советского офицера, занималась воспитанием меня и моего брата. Это был ее самый главный труд. И надо сказать, что все-таки из детей вышел толк, это был не напрасный труд. Но когда папы не стало, мама осталась вдовой, у нее не было никакого трудового стажа. И ей в 43 года пришлось пойти работать и зарабатывать стаж, потому что она могла остаться без пенсии и средств к существованию. — Многие женщины после развода сталкиваются с тем, что бывший муж не платит на детей алименты. Часто бывает, что мужчина получает "серую" зарплату и алименты платит копеечные по официальному окладу. Как бороться с этим? Не стоит ли ужесточить законодательство в этой сфере?

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— К сожалению, такая проблема остается. Ко мне приходит большое количество обращений, связанных с невыплатой алиментов, с уклонением мужчин от выполнения обязанностей по поддержке своих детей. Это не только тема финансовой поддержки семьи, но и морально-нравственная тема, которая говорит о шкале ценностей в обществе и государстве. Много сегодня делает глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, чтобы решения судов по назначению выплаты алиментов реально исполнялись. Действительно, дело сдвинулось с мертвой точки. Находят имущество, которое было спрятано, устанавливают реальные доходы человека, который формально устроился на одну работу, а фактически имеет другие доходы. Решения судов стали исполняться несколько лучше. Но проблема осталась. Здесь очень важно проводить большую работу в рамках правовой пропаганды. Человек, кроме прав, имеет еще и обязанности. Обязанности не только конституционные, но и моральные. Это должно так же воспитываться, как воспитывается чувство патриотизма, чувство долга перед родиной, перед старшим поколением, перед родителями. Мне кажется, у нас нигде нет в образовательной программе даже посыла такого, что, когда ты становишься родителем, ты несешь обязанности перед малышом по его воспитанию. — Так, может быть, стоит включить в школьную программу какие-то уроки семейной жизни? — Возможно, да. Согласна. — Вы выступали за пересмотр списка профессий, запрещенных для женщин, а также за то, чтобы женщины беспрепятственно принимались на службу в армию. Находит ли ваша инициатива поддержку в Минтруде и Минобороны? Какие, например, профессии должны стать доступными для женщин, по вашему мнению?

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