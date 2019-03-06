Банк "Открытие": результаты работы в сегменте МСБ — доказательство нашей надежности

— Хотела начать с итогов прошлого года. Глава банка Михаил Задорнов уже подвел общие итоги по банку. Не могли бы вы рассказать поподробнее об итогах работы малого и среднего бизнеса?

Зампред правления, руководитель блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие" Надия Черкасова рассказала в интервью ТАСС об итогах работы кредитной организации в сегменте малого и среднего бизнеса и о планах банка на 2019 год. Также глава блока МСБ объяснила, почему вырос уровень доверия к банку, и как изменит стратегия "Открытия" рынок малого и среднего бизнеса.

— Да, 2018 год стал стартовым в реализации нашей трехлетней стратегии. В прошлом году мы уже достигли значительных успехов по базовым показателям, из которых я бы подробно остановилась на трех. Первый — это размер клиентской базы. По итогам 2018 года 171 тысяча клиентов у объединенного банка. При этом наиболее значительную динамику мы продемонстрировали в ноябре-декабре, когда вышли на уровень 11 тысяч новых расчетных счетов в месяц. По итогам года в общей сложности привлекли на обслуживание 93 тысячи новых клиентов. И планируем в текущем году стать надежным банком-партнером еще для 145 тысяч новых клиентов. Этот результат номер один.

Показатель номер два — кредитование. За три года в рамках стратегии мы планируем выдать 500 млрд рублей. При этом около 60 млрд мы уже выдали в 2018 году и в этом году профинансируем в сегменте малого и среднего бизнеса компаний на общую сумму 160 млрд рублей. Активно мы стартовали с продажи кредитов со второго полугодия прошлого года, в начале года оптимизировали бизнес-процессы, внедряли современный кредитный конвейер и обучали персонал. Наша команда показала очень хороший результат, особенно учитывая тот факт, что прежняя бизнес-модель "Открытия" не предполагала активного кредитования предпринимателей. Проникновение кредитов в текущую клиентскую базу составляло всего 2%. Наша цель — увеличить проникновение кредитов в три раза.

Третий показатель — не менее важный — это пассивы. 123 млрд рублей — это объем привлечения от клиентов-юридических лиц малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Нашим клиентам мы предлагаем сервисы через дистанционные каналы.

Это наши итоги года в цифрах. А если говорить о качественных изменениях, в первую очередь стоит отметить, что мы сформировали инфраструктуру на местах, в регионах: это 79 кредитных центров, и 507 офисов обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внедрили модели продаж и стандарты качественного обслуживания, и что самое важное для достижения результатов в рамках стратегии — заложили IT-архитектуру и фундамент цифровой платформы. Провели обновление дистанционных каналов: целевой интернет-банк и удобное мобильное приложение.

— Как вы считаете, то, что к вам пошли клиенты, означает их доверие к "Открытию", или это происходит за счет того, что вы набрали команду, начали развивать новые продукты?

— Значение имеют оба фактора. Первый — результаты, которые демонстрирует наша команда и которые стали для клиентов доказательством нашей надежности и профессионализма. Второй — современное и технологическое банковское обслуживание, по сути, базовая инфраструктура была создана уже к июлю 2018 года. Рынок малого и среднего бизнеса волатильный, клиенты данного сегмента мобильны и реагируют активно на предложения банков. В этом смысле можно назвать этот сегмент благодарным. Создаешь продукт или сервис, клиенты обращают внимание и готовы попробовать. Исследования показывают, что около 30% клиентов меняют банк в течение года, либо оставляют счета в своем банке, но при этом пробуют продукты другого банка. Клиенты выбирают тех, кто постоянно обновляется и предлагает хороший сервис в обслуживании.

— Как вы считаете, объединение с Бинбанком даст дополнительный толчок к росту клиентов?

— Нет, мы уже одно целое. Более того, мы де-факто управляли продажами Бинбанка в течение трех кварталов прошлого года.

— Вы говорили о дистанционных каналах обслуживания. Будете наращивать свое присутствие в регионах с помощью дистанционного обслуживания?

— Да, в этом году откроем sky-офис в Казани. Думаем, как называть его сотрудников. Одно из рабочих названий –– ангелы. В наших sky-офисах будут работать дистанционные операционисты — sky-ангелы, которые будут консультировать и помогать нашим клиентам совершать банковские операции.

Сейчас формируем это подразделение, во второй половине года оно начнет работать.