Банк "Открытие": результаты работы в сегменте МСБ — доказательство нашей надежности

Зампред правления, руководитель блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие" Надия Черкасова рассказала в интервью ТАСС об итогах работы кредитной организации в сегменте малого и среднего бизнеса и о планах банка на 2019 год. Также глава блока МСБ объяснила, почему вырос уровень доверия к банку, и как изменит стратегия "Открытия" рынок малого и среднего бизнеса.
— Хотела начать с итогов прошлого года. Глава банка Михаил Задорнов уже подвел общие итоги по банку. Не могли бы вы рассказать поподробнее об итогах работы малого и среднего бизнеса?
— Да, 2018 год стал стартовым в реализации нашей трехлетней стратегии. В прошлом году мы уже достигли значительных успехов по базовым показателям, из которых я бы подробно остановилась на трех. Первый — это размер клиентской базы. По итогам 2018 года 171 тысяча клиентов у объединенного банка. При этом наиболее значительную динамику мы продемонстрировали в ноябре-декабре, когда вышли на уровень 11 тысяч новых расчетных счетов в месяц. По итогам года в общей сложности привлекли на обслуживание 93 тысячи новых клиентов. И планируем в текущем году стать надежным банком-партнером еще для 145 тысяч новых клиентов. Этот результат номер один.
Показатель номер два — кредитование. За три года в рамках стратегии мы планируем выдать 500 млрд рублей. При этом около 60 млрд мы уже выдали в 2018 году и в этом году профинансируем в сегменте малого и среднего бизнеса компаний на общую сумму 160 млрд рублей. Активно мы стартовали с продажи кредитов со второго полугодия прошлого года, в начале года оптимизировали бизнес-процессы, внедряли современный кредитный конвейер и обучали персонал. Наша команда показала очень хороший результат, особенно учитывая тот факт, что прежняя бизнес-модель "Открытия" не предполагала активного кредитования предпринимателей. Проникновение кредитов в текущую клиентскую базу составляло всего 2%. Наша цель — увеличить проникновение кредитов в три раза.
Третий показатель — не менее важный — это пассивы. 123 млрд рублей — это объем привлечения от клиентов-юридических лиц малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Нашим клиентам мы предлагаем сервисы через дистанционные каналы.
Это наши итоги года в цифрах. А если говорить о качественных изменениях, в первую очередь стоит отметить, что мы сформировали инфраструктуру на местах, в регионах: это 79 кредитных центров, и 507 офисов обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внедрили модели продаж и стандарты качественного обслуживания, и что самое важное для достижения результатов в рамках стратегии — заложили IT-архитектуру и фундамент цифровой платформы. Провели обновление дистанционных каналов: целевой интернет-банк и удобное мобильное приложение.
— Как вы считаете, то, что к вам пошли клиенты, означает их доверие к "Открытию", или это происходит за счет того, что вы набрали команду, начали развивать новые продукты?
— Значение имеют оба фактора. Первый — результаты, которые демонстрирует наша команда и которые стали для клиентов доказательством нашей надежности и профессионализма. Второй — современное и технологическое банковское обслуживание, по сути, базовая инфраструктура была создана уже к июлю 2018 года. Рынок малого и среднего бизнеса волатильный, клиенты данного сегмента мобильны и реагируют активно на предложения банков. В этом смысле можно назвать этот сегмент благодарным. Создаешь продукт или сервис, клиенты обращают внимание и готовы попробовать. Исследования показывают, что около 30% клиентов меняют банк в течение года, либо оставляют счета в своем банке, но при этом пробуют продукты другого банка. Клиенты выбирают тех, кто постоянно обновляется и предлагает хороший сервис в обслуживании.
— Как вы считаете, объединение с Бинбанком даст дополнительный толчок к росту клиентов?
— Нет, мы уже одно целое. Более того, мы де-факто управляли продажами Бинбанка в течение трех кварталов прошлого года.
— Вы говорили о дистанционных каналах обслуживания. Будете наращивать свое присутствие в регионах с помощью дистанционного обслуживания?
— Да, в этом году откроем sky-офис в Казани. Думаем, как называть его сотрудников. Одно из рабочих названий –– ангелы. В наших sky-офисах будут работать дистанционные операционисты — sky-ангелы, которые будут консультировать и помогать нашим клиентам совершать банковские операции.
Сейчас формируем это подразделение, во второй половине года оно начнет работать.
Сколько бы времени на это ни потребовалось. Основной показатель — это удовлетворенность клиента и решение его вопроса.
— А sky-офис — это для всех клиентов?
— Он будет работать для всех клиентов малого и среднего бизнеса.
— А как вы оцениваете своих клиентов, насколько они надежные? Например, в прошлом году Ольга Полякова, зампред ЦБ, заявила, что самая большая просроченная задолженность как раз в сегменте МСБ.
— В том случае речь шла о банках со сформированными кредитными портфелями. Если говорить об "Открытии", мы начали активно выдавать кредиты МСБ только в 2018 году. Очевидно, что просрочки как таковой в новом портфеле нет. Но вполне закономерный вопрос: если мы хотим в этом году вырасти в три раза, вырастем ли мы в ущерб качеству? Ответ: нет, потому что планируем расти с уровнем риска около 2,5%.
— Не думали ли вы о краудлендинге? Например, Сбербанк уже заявил о намерении создать такую платформу, чтобы помогать МСБ в привлечении средств.
— Я не то что не верю в краудлендинг, но на горизонте нашей стратегии мы видим, что очень часто клиенты не получают базовых услуг хорошего качества. Наша задача не в создании многообразия инструментов, которыми пользуется лишь небольшое количество клиентов, а в предоставлении фокусных, понятных клиенту базовых сервисов высокого качества. Чтобы клиент мог сказать: это мой банк — надежный и технологичный, который быстро решает все мои базовые бизнес-потребности.
— У меня последний вопрос, по поводу ПВР-подхода. Когда можно проводить оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов? Вы думали над этим?
— Этот инструмент интересен. Планируем ли мы его внедрять в ближайшее время? Всему свое время. ПВР-подход важен тогда, когда у тебя есть своя статистика, собственная база. Нам нужно сформировать кредитный портфель и накопить статистику на основании нашего клиентского профиля.
Беседовала Мария Степанова