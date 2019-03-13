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Интервью

Глава студенческого спортивного союза: Универсиады бывают эмоциональнее Олимпиад

Сергей Сейранов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сергей Сейранов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске завершилась триумфом сборной России. Отечественная команда установила рекорд как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград. С точки зрения организации Студенческие игры также признаны успешными. В интервью ТАСС глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов поделился эмоциями от результатов спортсменов, призвал не искать подвох в убедительной победе национальной сборной, а также выразил надежду, что Универсиада даст молодым атлетам мотивацию для продолжения успешной профессиональной карьеры.

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 Сергей Германович, оцените, пожалуйста, выступление нашей сборной, а также факт большого отрыва в медальном зачете.

— Хочется поспорить, когда говорят, что здесь была низкая конкуренция для российских спортсменов, это не так. Во многих видах спорта конкуренция была очень серьезная. Можете спросить как минимум у президентов российских федераций фристайла и сноуборда. А посмотрите, какого уровня спортсмены участвовали в соревнованиях по шорт-треку. В шорт-треке нам удалось завоевать золото только в эстафете. В соревнованиях по сноуборду участвовали призер Олимпийских игр в Пхёнчхане южнокорейский сноубордист Санг-хо Ли, участники этапов Кубков мира. Во фристайле выступала чемпионка мира Александра Романовская из Белоруссии, призеры этапов Кубка мира. В лыжных гонках на дистанции 30 км победу одержал японец, он участвовал в чемпионате мира в Зефельде.

Что касается хоккея, вы видели, как проходил финальный хоккейный матч. Вратарь сборной Словакии выбран на драфте Национальной хоккейной лиги, а наши ребята собраны из команд Высшей хоккейной лиги, несколько человек вызваны из не самых топовых клубов Континентальной хоккейной лиги. На чемпионаты мира приезжают норвежцы с терапевтическими исключениями. И уничтожают весь остальной мир на чемпионатах мира.

 Тогда почему такой резонанс, зачастую даже негативный?

— Возможно, это наша национальная черта — вместо того чтобы порадоваться за ребят, начинаем искать подвохи. Эти победы вдохновляют, вселяют оптимизм и надежду в наших спортсменов, что не зря они столько лет тренировались, что их ждет успех. Не сомневаюсь, что участников Универсиады действительно ждет успех и на более крупных соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

 Другие сборные просто не могут собрать конкурентные команды на Универсиады?

— Никому не мешало привозить сюда лучших из лучших. Есть определенные правила доспуска по возрасту — от 18 до 25 лет, второе обязательное условие — чтобы человек являлся студентом. В 2009 году на Универсиаду в Белград приезжала Евгения Канаева, уже будучи олимпийской чемпионкой Пекина. Тогда на Студенческих играх она выиграла пять медалей, еще через два года она приехала снова и выиграла еще четыре золотые награды, а через год Канаева выступала на Олимпиаде в Лондоне и стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске
© Сергей Бобылев/ТАСС

До сих пор, когда мы встречаемся, Евгения вспоминает атмосферу, которая царит на Универсиаде, ее ни с чем не сравнить. Это запоминается на всю жизнь, тут порой бывает эмоциональнее и праздничнее, чем на Олимпийских играх. Вот посмотрите, у нас на Евровидение едет Сергей Лазарев, а не кто-то неизвестный.

Так и здесь — у нас не художественная самодеятельность, у нас и во Всемирных играх полицейских участвуют спортсмены, а не участковые. Во Всемирных военных играх участвуют не солдаты-срочники. Почему-то считается, что студент — это тот, кто сидит круглыми сутками над учебниками и каждый день ходит в вуз. Да, многие из них находятся на индивидуальном обучении. Как и те же актеры, которые учатся и продолжают сниматься.

 Как жила сборная в деревне? Каков был у ребят досуг?

— Каждый вечер мы награждали праздничным набором медалей, которые представляет собой коробочку с тремя медалями. Это стало возможно благодаря спонсорской поддержке Олимпийского комитета России. На одной медали была эмблема ФИСУ, на другой эмблема Универсиады, а на третьей — эмблема РССС. На бумажках мы вписывали имя и фамилию человека, что "выражаем благодарность за высокие спортивные достижения на Универсиаде в Красноярске". Три подписи — Павла Колобкова, моя и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Мы вручали праздничный комплект медалей победителям, серебряным и бронзовым призерам. Проходили церемонии чествования с добрыми словами, но этот набор вручался один раз, несмотря на то, сколько медалей ты завоевал. Награждали спортсменов, тренеров, врачей, массажистов, потом все дружно пели гимн России. Чествования проходили практически регулярно.

 Каковы отзывы спортсменов по бытовым условиям?

— Бытовые условия были шикарные, кампус и само общежитие — новые здания, там есть все необходимое: стиральные машины, холодильники, блоки квартирного типа.

Российские хоккеисты празднуют победу в финале Универсиады Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Российские хоккеисты празднуют победу в финале Универсиады
© Петр Ковалев/ТАСС

 Кульминацией соревнований стал финал хоккейного турнира. Как пережили ночь перед игрой?

— Если бы я волновался отдельно за каждый вид спорта, я бы и не доживал до конца соревнований. Спокойно спал, сон у меня короткий — примерно часа четыре, но крепкий. Настрой у ребят был, они и первую игру играли, видели, что непросто. Поняли, что это не так, что приехали и обкатали соперников на одной ноге. Этот хоккейный турнир еще раз доказывает, что результатов простых не бывает. И женская команда России играла в финале, и мужская. И это еще раз доказывает, что никаких суперпрофессионалов мы сюда не привозили.

 Первое золото России принесла лыжница Алиса Жамбалова. Как отмечали?

— А потом она еще три золота выиграла (улыбается). Никак не отмечали, поздравили, у Алисы впереди была масса гонок. А вчера чествовали команду по итогам всех гонок, всем вручили эти наборы.

 Теперь впереди работа по заявке Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023?

— Да, мы уже отправили соответствующее письмо в ФИСУ. Впереди работа над заявочной книгой, а уже в июне комиссия ФИСУ посетит город с оценочным визитом.

 А успеете отдохнуть после Универсиады в Красноярске?

— Ну, жизнь-то длинная, что тут отдыхать, тогда не хватит времени.

Беседовала Вероника Советова 

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