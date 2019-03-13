Глава студенческого спортивного союза: Универсиады бывают эмоциональнее Олимпиад

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске завершилась триумфом сборной России. Отечественная команда установила рекорд как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград. С точки зрения организации Студенческие игры также признаны успешными. В интервью ТАСС глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов поделился эмоциями от результатов спортсменов, призвал не искать подвох в убедительной победе национальной сборной, а также выразил надежду, что Универсиада даст молодым атлетам мотивацию для продолжения успешной профессиональной карьеры.
— Сергей Германович, оцените, пожалуйста, выступление нашей сборной, а также факт большого отрыва в медальном зачете.
— Хочется поспорить, когда говорят, что здесь была низкая конкуренция для российских спортсменов, это не так. Во многих видах спорта конкуренция была очень серьезная. Можете спросить как минимум у президентов российских федераций фристайла и сноуборда. А посмотрите, какого уровня спортсмены участвовали в соревнованиях по шорт-треку. В шорт-треке нам удалось завоевать золото только в эстафете. В соревнованиях по сноуборду участвовали призер Олимпийских игр в Пхёнчхане южнокорейский сноубордист Санг-хо Ли, участники этапов Кубков мира. Во фристайле выступала чемпионка мира Александра Романовская из Белоруссии, призеры этапов Кубка мира. В лыжных гонках на дистанции 30 км победу одержал японец, он участвовал в чемпионате мира в Зефельде.
Что касается хоккея, вы видели, как проходил финальный хоккейный матч. Вратарь сборной Словакии выбран на драфте Национальной хоккейной лиги, а наши ребята собраны из команд Высшей хоккейной лиги, несколько человек вызваны из не самых топовых клубов Континентальной хоккейной лиги. На чемпионаты мира приезжают норвежцы с терапевтическими исключениями. И уничтожают весь остальной мир на чемпионатах мира.
— Тогда почему такой резонанс, зачастую даже негативный?
— Возможно, это наша национальная черта — вместо того чтобы порадоваться за ребят, начинаем искать подвохи. Эти победы вдохновляют, вселяют оптимизм и надежду в наших спортсменов, что не зря они столько лет тренировались, что их ждет успех. Не сомневаюсь, что участников Универсиады действительно ждет успех и на более крупных соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх.
— Другие сборные просто не могут собрать конкурентные команды на Универсиады?
— Никому не мешало привозить сюда лучших из лучших. Есть определенные правила доспуска по возрасту — от 18 до 25 лет, второе обязательное условие — чтобы человек являлся студентом. В 2009 году на Универсиаду в Белград приезжала Евгения Канаева, уже будучи олимпийской чемпионкой Пекина. Тогда на Студенческих играх она выиграла пять медалей, еще через два года она приехала снова и выиграла еще четыре золотые награды, а через год Канаева выступала на Олимпиаде в Лондоне и стала двукратной олимпийской чемпионкой.
До сих пор, когда мы встречаемся, Евгения вспоминает атмосферу, которая царит на Универсиаде, ее ни с чем не сравнить. Это запоминается на всю жизнь, тут порой бывает эмоциональнее и праздничнее, чем на Олимпийских играх. Вот посмотрите, у нас на Евровидение едет Сергей Лазарев, а не кто-то неизвестный.
Так и здесь — у нас не художественная самодеятельность, у нас и во Всемирных играх полицейских участвуют спортсмены, а не участковые. Во Всемирных военных играх участвуют не солдаты-срочники. Почему-то считается, что студент — это тот, кто сидит круглыми сутками над учебниками и каждый день ходит в вуз. Да, многие из них находятся на индивидуальном обучении. Как и те же актеры, которые учатся и продолжают сниматься.
— Как жила сборная в деревне? Каков был у ребят досуг?
— Каждый вечер мы награждали праздничным набором медалей, которые представляет собой коробочку с тремя медалями. Это стало возможно благодаря спонсорской поддержке Олимпийского комитета России. На одной медали была эмблема ФИСУ, на другой эмблема Универсиады, а на третьей — эмблема РССС. На бумажках мы вписывали имя и фамилию человека, что "выражаем благодарность за высокие спортивные достижения на Универсиаде в Красноярске". Три подписи — Павла Колобкова, моя и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Мы вручали праздничный комплект медалей победителям, серебряным и бронзовым призерам. Проходили церемонии чествования с добрыми словами, но этот набор вручался один раз, несмотря на то, сколько медалей ты завоевал. Награждали спортсменов, тренеров, врачей, массажистов, потом все дружно пели гимн России. Чествования проходили практически регулярно.
— Каковы отзывы спортсменов по бытовым условиям?
— Бытовые условия были шикарные, кампус и само общежитие — новые здания, там есть все необходимое: стиральные машины, холодильники, блоки квартирного типа.
— Кульминацией соревнований стал финал хоккейного турнира. Как пережили ночь перед игрой?
— Если бы я волновался отдельно за каждый вид спорта, я бы и не доживал до конца соревнований. Спокойно спал, сон у меня короткий — примерно часа четыре, но крепкий. Настрой у ребят был, они и первую игру играли, видели, что непросто. Поняли, что это не так, что приехали и обкатали соперников на одной ноге. Этот хоккейный турнир еще раз доказывает, что результатов простых не бывает. И женская команда России играла в финале, и мужская. И это еще раз доказывает, что никаких суперпрофессионалов мы сюда не привозили.
— Первое золото России принесла лыжница Алиса Жамбалова. Как отмечали?
— А потом она еще три золота выиграла (улыбается). Никак не отмечали, поздравили, у Алисы впереди была масса гонок. А вчера чествовали команду по итогам всех гонок, всем вручили эти наборы.
— Теперь впереди работа по заявке Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023?
— Да, мы уже отправили соответствующее письмо в ФИСУ. Впереди работа над заявочной книгой, а уже в июне комиссия ФИСУ посетит город с оценочным визитом.
— А успеете отдохнуть после Универсиады в Красноярске?
— Ну, жизнь-то длинная, что тут отдыхать, тогда не хватит времени.
Беседовала Вероника Советова