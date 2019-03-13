Глава студенческого спортивного союза: Универсиады бывают эмоциональнее Олимпиад

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске завершилась триумфом сборной России. Отечественная команда установила рекорд как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград. С точки зрения организации Студенческие игры также признаны успешными. В интервью ТАСС глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов поделился эмоциями от результатов спортсменов, призвал не искать подвох в убедительной победе национальной сборной, а также выразил надежду, что Универсиада даст молодым атлетам мотивацию для продолжения успешной профессиональной карьеры.

— Сергей Германович, оцените, пожалуйста, выступление нашей сборной, а также факт большого отрыва в медальном зачете.

— Хочется поспорить, когда говорят, что здесь была низкая конкуренция для российских спортсменов, это не так. Во многих видах спорта конкуренция была очень серьезная. Можете спросить как минимум у президентов российских федераций фристайла и сноуборда. А посмотрите, какого уровня спортсмены участвовали в соревнованиях по шорт-треку. В шорт-треке нам удалось завоевать золото только в эстафете. В соревнованиях по сноуборду участвовали призер Олимпийских игр в Пхёнчхане южнокорейский сноубордист Санг-хо Ли, участники этапов Кубков мира. Во фристайле выступала чемпионка мира Александра Романовская из Белоруссии, призеры этапов Кубка мира. В лыжных гонках на дистанции 30 км победу одержал японец, он участвовал в чемпионате мира в Зефельде.

Что касается хоккея, вы видели, как проходил финальный хоккейный матч. Вратарь сборной Словакии выбран на драфте Национальной хоккейной лиги, а наши ребята собраны из команд Высшей хоккейной лиги, несколько человек вызваны из не самых топовых клубов Континентальной хоккейной лиги. На чемпионаты мира приезжают норвежцы с терапевтическими исключениями. И уничтожают весь остальной мир на чемпионатах мира.

— Тогда почему такой резонанс, зачастую даже негативный?

— Возможно, это наша национальная черта — вместо того чтобы порадоваться за ребят, начинаем искать подвохи. Эти победы вдохновляют, вселяют оптимизм и надежду в наших спортсменов, что не зря они столько лет тренировались, что их ждет успех. Не сомневаюсь, что участников Универсиады действительно ждет успех и на более крупных соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

— Другие сборные просто не могут собрать конкурентные команды на Универсиады?

— Никому не мешало привозить сюда лучших из лучших. Есть определенные правила доспуска по возрасту — от 18 до 25 лет, второе обязательное условие — чтобы человек являлся студентом. В 2009 году на Универсиаду в Белград приезжала Евгения Канаева, уже будучи олимпийской чемпионкой Пекина. Тогда на Студенческих играх она выиграла пять медалей, еще через два года она приехала снова и выиграла еще четыре золотые награды, а через год Канаева выступала на Олимпиаде в Лондоне и стала двукратной олимпийской чемпионкой.