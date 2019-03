Алексей Островский: нужно быть честными — смоляне живут либо плохо, либо очень плохо

Глава Смоленской области, 43-летний Алексей Островский почти десять лет отработал журналистом в российских и иностранных изданиях. В его послужном списке есть "Московский комсомолец", The New York Times и The Guardian. Будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, он инициировал законопроект об ограничении негативной информации в СМИ. Став губернатором, создал первое в стране коалиционное правительство.

В интервью ТАСС один из самых неординарных руководителей регионов рассказал, почему не взял в коалицию справороссов, кто "разводит" косуль в его резиденции, почему смоляне живут "либо плохо, либо очень плохо" и как не впасть в банкротство региону, долги которого больше бюджета.

— Алексей Владимирович, вам, как бывшему журналисту, трудно работать со СМИ? Не возникает иногда желания поучить коллег?

— Я часто с удовольствием вспоминаю то время и считаю, что профессия журналиста дала мне очень многое для эффективной работы губернатором.

Общаться с корреспондентами мне совсем не трудно, и даже наоборот. Я хорошо знаю специфику профессии и понимаю, что движет тем или иным журналистом, как это когда-то двигало мною. Желания кого-то чему-то учить тоже не возникает. Я четко понимаю разницу между СМИ, где я работал, и теми, с кем мне приходится взаимодействовать сейчас в регионе. С их возможностями гораздо сложнее решать задачи, которые когда-то стояли передо мной.

При этом каждому журналисту хочется найти ту изюминку, которой нет у коллег из других СМИ. К огромному сожалению, люди таковы, что наибольший интерес вызывает негативная информация, и конкуренция новостей уходит в сторону криминальных событий. Еще будучи депутатом Госдумы, я инициировал законопроект об ограничении количества негативной информации в электронных и печатных СМИ, но он не прошел.

— Почему?