Директор Московского центра качества образования: времена "угадайки" на ЕГЭ ушли в прошлое

Досрочный период проведения экзаменов в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов начнется в России в марте. В столице на участие в экзаменах зарегистрировано более 180 тыс. человек. ТАСС обсудил с директором Московского центра качества образования (МЦКО) Павлом Кузьминым, в чем особенности итоговой аттестации в 2019 году. По его мнению, за последние несколько лет отношение москвичей к госэкзаменам улучшилось.

— Приближается пора итоговых аттестаций выпускников, которыми в столице занимается МЦКО. Какие нововведения в проведении госэкзаменов в 2019 году по сравнению с прошлым?

— Во-первых, в 2019 году появилась возможность онлайн-подачи заявления на официальном сайте мэра и правительства Москвы на участие в ГИА в Москве, в частности, на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ), основном государственном экзамене (ОГЭ), государственном выпускном экзамене, а также итоговом сочинении или изложении. Раньше такие заявления можно было подать в школе или здесь, в Московском центре качества образования. Новая услуга экономит время, столь необходимое выпускникам, и доступна с любого устройства — компьютера, планшета, телефона. После подачи заявления на портале в личный кабинет пользователя приходит уведомление с указанием даты, времени и адреса места проведения экзамена.

Регистрация на ЕГЭ завершилась 1 февраля, на ОГЭ — 1 марта. Всего на участие в экзаменах подано более 180 тыс. заявлений, все они поступили через портал mos.ru.

Второе нововведение — в этом году китайский язык впервые включен в перечень предметов ЕГЭ. Таким образом, он добавился к четырем другим иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому. Экзамен по китайскому языку, как и по остальным языкам, включает письменную и устную части, которые проводятся в разные экзаменационные дни. Для удобства написания иероглифов разработан специальный бланк ответов для задания второй части, который предусматривает увеличенные поля. В этом году на участие в ЕГЭ по китайскому языку в Москве зарегистрировались около 150 человек.

На мой взгляд, включение китайского языка в список предметов ЕГЭ — это социально значимое событие. Оно будет способствовать повышению интереса у школьников не только к языку, но и к китайской культуре в целом. Выпускники, которые получат высокий балл, смогут предъявить этот результат в профильных вузах, например, связанных с дипломатическими или торговыми отношениями. Я думаю, что 150 человек для первого года — это хорошо и что в последующие годы количество участников ЕГЭ по китайскому языку будет только расти.

Еще одна особенность в том, что с 2019 года выпускники не могут сдавать ЕГЭ по математике одновременно и базового, и профильного уровней. Хочу отметить, что положительный результат по математике базового уровня дает возможность выпускнику получить аттестат о среднем образовании, а итоги сдачи профильной математики учитываются вузами в качестве вступительного испытания. При этом, если выпускник выбрал профильную математику и получил неудовлетворительный результат, он может после основного периода сдачи ЕГЭ в резервные дни попробовать сдать базовый уровень. В этом году на участие в ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировано около 33 тыс. человек и около 37 тыс. примут участие в сдаче математики профильного уровня.

Еще один важный момент — с 2019 года для получения допуска к ГИА выпускникам 9-х классов необходимо принять участие в итоговом собеседовании по русскому языку и получить зачет. Цель нововведения — проверить навыки устной речи школьников. В этом году в итоговом собеседовании, которое прошло 13 февраля, приняли участие около 90 тыс. московских девятиклассников. 13 марта для тех, кто по уважительным причинам не смог участвовать в собеседовании 13 февраля, и тех, кто получил незачет, — хотя таких единицы — прошло повторное собеседование. В нем приняли участие более 3 тыс. девятиклассников.

Хотелось бы добавить, что ГИА по информатике в столице с 2018 года проводится полностью в компьютерной форме. Москва стала первым регионом, где экзамен был переведен в электронный вид. В прошлом году мы опросили выпускников, чтобы узнать их впечатления о таком формате сдачи экзамена, и выяснили, что они остались довольны. И я думаю, во многом именно это поспособствовало тому, что в 2019 году ОГЭ по информатике сместил на третье место английский язык по популярности среди предметов по выбору у девятиклассников.

— А другие экзамены будете переводить в электронный вид?

— В этом вопросе очень важно взаимодействие с федеральными структурами. Мы активно работаем с коллегами и рассматриваем возможность в дальнейшем перевести ряд экзаменов в привычную для современных школьников электронную форму. Перед этим, естественно, должна пройти очень серьезная апробация.

— Сколько учителей в этом году будут работать в Москве в пунктах проведения экзаменов? Больше или меньше, чем в прошлом году? Как их готовят? И какие денежные вознаграждения ожидают педагогов за эту работу?

— В проведении ГИА в этом году будет задействовано 37 тыс. педагогов. При планировании количества работников в пунктах проведения экзаменов мы учитываем число заявившихся на сдачу экзаменов, а также выбранные ими предметы. В 2019 году по сравнению с 2018-м увеличилось и количество участников, и количество предметов, выбранных для сдачи одним участником, соответственно, и количество педагогов будет больше.

Для проведения итоговой аттестации в 9-м классе планируется задействовать более 470 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в 11-м — более 350 пунктов. Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья процедуру организуют на дому или в медицинских учреждениях.

Все работники ППЭ пройдут специальное обучение для подготовки к мероприятиям. Кстати, в 2019 году заработала учебная платформа, с помощью которой учителя могут подготовиться к проведению ГИА дистанционно. Она содержит учебные материалы, инструкции и вопросы для самопроверки.

Естественно, все педагоги, которые привлекаются к проведению итоговой аттестации, получают компенсации. Они рассчитываются исходя из количества отработанных часов и категории работника. Размеры компенсации определены постановлением правительства Москвы. Причем в столице внедрена автоматизированная электронная система учета трудозатрат, куда ответственный от каждого ППЭ вносит данные по количеству отработанных часов каждого сотрудника. И надо сказать, что по итогам ГИА 2018 года мы не получили ни одной жалобы, что кому-то недоплатили или неправильно посчитали его часы.

— На ваш взгляд, за последние годы стали ли жители Москвы более благосклонно относиться к ГИА?

— ГИА вызывает у жителей все меньше вопросов и страхов. Этому способствует и то, что сами госэкзамены претерпели значительные изменения — я имею в виду тестовую часть. Ушли в прошлое времена, когда она представляла собой "угадайку" АБВГД, где можно случайно выбрать правильный ответ. Сейчас на задания участник экзамена дает либо краткие ответы, например в виде слова или словосочетания, либо развернутые ответы. Такой вариант тестовой части гораздо более объективный.

Процедура итоговой аттестации за последние пять-семь лет тоже стала более прозрачной и понятной для выпускников и их родителей. Все правила проведения экзаменов известны заранее. Для будущих участников организуются встречи со специалистами по отдельным предметам ГИА, которые дают им полезные советы.

Важную роль в вопросе доверия к госэкзаменам играет общественное наблюдение. Стать общественным наблюдателем при проведении итоговой аттестации может любой российский гражданин, прошедший обучение и получивший аккредитацию столичного департамента образования. В наблюдении за ходом экзаменов ежегодно активно участвуют представители общественных организаций, Российского союза молодежи, студенты московских вузов.

Становится меньше попыток списывания со шпаргалок, скачать заранее ответы вообще невозможно — бланки и задания печатаются прямо в аудиториях. Приняты меры для обеспечения безопасности и контроля: входы в пункты проведения экзаменов оборудованы металлодетекторами, в аудиториях установлено видеонаблюдение. Электронные носители с контрольными измерительными материалами в пункты проведения экзаменов доставляет специальная служба. Также действуют строгие технологии обработки ответов участников, материалы поступают на проверку экспертам предметной комиссии в деперсонифицированном виде. То есть проверяющий не знает, чью работу проверяет.

Все меры по контролю проведения экзаменов направлены на создание справедливых условий, чтобы права выпускника, который много лет готовился, хорошо учился, не были ущемлены из-за того, что иной участник принес шпаргалку и списал.

— А что происходит с тем, кто списывает?

— Если выпускник попытается списать во время ЕГЭ, это заметят наблюдатели и нарушителя удалят с экзамена. И даже если сразу не заметили, обман всплывет при просмотре видеозаписей, и результат списавшего будет аннулирован. Причем пересдать экзамен он сможет только на следующий год, в отличие, например, от тех выпускников, кто получил неудовлетворительный результат по русскому языку или математике, — они могут пересдать предметы в сентябре в дополнительный период.

— Не вызывает ли страх у школьников такая строгость процедуры госэкзаменов, ведь лишний стресс может сказаться на их результатах?

— Иногда родители задают мне вопрос: "Надо ли перед итоговой аттестацией вести ребенка к психологам, чтобы он справился со стрессом и почувствовал уверенность?" На мой взгляд, уверенность на экзамене связана в первую очередь с серьезной предварительной подготовкой. Если ребенок готовился к экзамену не только в последние две недели, то у него будет уверенность в своих знаниях, и психологи ему не нужны.

Желательно также, чтобы школьник был знаком с условиями, в которых проводится экзамен. В 2015 году в Москве заработала сеть Центров независимой диагностики, где можно пройти различные тестирования, в том числе ежегодно с ноября можно принять участие в диагностиках в формате ЕГЭ и ОГЭ. Причем в ходе такой диагностики полностью воссоздаются условия реального экзамена: дети проходят через рамки металлоискателя, рассаживаются, как положено, в пунктах проведения экзамена. Там работает видеонаблюдение, наблюдатели, работы проверяют члены предметных комиссий. Таким образом, участник диагностики привыкает к условиям прохождения итоговой аттестации и эта процедура больше не пугает его.

По итогам проверки выпускник получает свой результат в разрезе выполненных им заданий, и соответственно, может сделать вывод, на что следует обратить внимание в оставшийся период подготовки. Через какое-то время он может вновь пройти тестирование, чтобы увидеть динамику. Если ребенок проходит диагностику в мае, за месяц до экзамена, то, как правило, ее результат почти идентичен результату на самом экзамене. Отмечу, что если проведение диагностики запрашивает школа, то для обучающихся это бесплатно.

Хотелось бы также добавить, что два года назад МЦКО запустил для школьников сервис самоподготовки "Мои достижения". На специальном ресурсе публикуются проверочные работы по всем школьным предметам и задания в формате ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся могут самостоятельно оценить свой уровень знаний. Так же, как после диагностики, после тестирования на портале школьник получает подробную информацию о своей работе. На мой взгляд, это позволяет формировать у ребят культуру самооценивания и академическую честность, что очень важно. Сейчас в "Моих достижениях" активно работают более 200 тыс. пользователей. В перспективе мы планируем внедрить в сервис функцию распознавания речи пользователей для проверки устных ответов.

— Часто ли участники госэкзаменов подают апелляцию в связи с тем, что не согласны с оценкой своих результатов ГИА?

— Нет. Все-таки есть четкие критерии оценки ответов, а члены предметных комиссий проходят очень серьезную подготовку. В гуманитарных предметах апелляций бывает чуть больше, в естественно-научных — меньше. Система апелляции тоже прозрачна. Участник ГИА, который считает, что его результат определен неверно, может подать заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Кстати, это тоже можно сделать на портале mos.ru. В таком случае конфликтная комиссия рассматривает работу еще раз.

— МЦКО помимо тестов в формате ЕГЭ предлагает школьникам и педагогам и другие варианты проверки своих знаний. В частности, задания в виртуальной реальности. Почему пришла идея проводить такие тесты? Востребованы ли они у москвичей?

— Существует устойчивый миф, что виртуальная реальность — это в первую очередь игра и ей нет места в образовании. Мы придерживаемся другого мнения. МЦКО разработал диагностики в формате виртуальной реальности. На данный момент эта технология успешно используется в независимых диагностиках по физике, биологии и астрономии. Технология создает условия, которые обычно в школе создать невозможно, например проведение опытов с опасными материалами. Кроме того, диагностика в 3D-очках вызывает интерес у школьников и уж точно исключает возможность списывания. В данный момент разрабатываются проверочные работы по стереометрии, обновленные версии работ по астрономии, а также приложение по созданию и прохождению квестов с дополненной реальностью. И да, диагностики в формате VR — это одни из самых популярных диагностик в центрах.

— Не наблюдаете ли вы негативных последствий от использования в работе 3D-очков? Нет ли жалоб от школьников на плохое самочувствие?

— Насколько мне известно, случаи индивидуальной непереносимости 3D-очков встречаются, но у нас таких жалоб не было. Думаю, это связано и с высоким качеством контента, и с тем, что при использовании VR-очков обязательно предусматриваются перерывы.

— Кто поставляет инновационное оборудование для МЦКО?

— Мы покупаем оборудование в формате конкурсных процедур, а также активно изучаем новинки, которые только планируют выводить на рынок, стараемся поддерживать отечественных производителей. Для нас первоочередным является качество.

— Конкурс по подготовке к ЕГЭ "ЕГЭ на 100" начался в Москве 11 февраля. Какие задачи этого мероприятия? Чем он будет отличаться от конкурсов предыдущих лет?

— Конкурс проходит в Москве уже в четвертый раз. Его участниками могут стать школьники, их родители и учителя, им предстоит придумать советы для выпускников о том, как успешно пройти ЕГЭ. Творческие работы можно отправить в формате эссе, видеоролика или презентации. Прием работ начался 11 февраля и завершится 12 мая.

В 2019 году конкурс стал общероссийским, теперь в нем могут принять участие педагоги и учащиеся школ из регионов РФ. Для них будут выделены дополнительные призовые места во всех номинациях. Думаю, что конкурс будет полезен и тем, кто прочтет советы, и тем, кто будет их составлять, — по сути это тоже подготовка к ЕГЭ.

Беседовала Ксения Асафова