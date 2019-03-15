Андрей Никитин: каждый россиянин должен раз в жизни побывать в Новгородской области

В феврале 2017 года президент Владимир Путин назначил бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Через несколько месяцев в Нижегородскую область по поручению президента приехал работать другой "молодой технократ" — Глеб Никитин. Шутка о том, что два губернатора Никитина работают в двух Новгородах, где есть Кремль, популярна до сих пор, а туристы не перестают путать два древних города. Глава Новгородской области в интервью ТАСС рассказал, задевают ли его подобные казусы, существует ли соперничество между Новгородом Великим и Новгородом Нижним и какие проблемы за два года он успел решить во вверенном ему регионе. — Андрей Сергеевич, как вы лично воспринимаете шутки по поводу однофамильцев-губернаторов Никитиных, они вас не задевают? — Совершенно не задевают. Мы с Глебом Сергеевичем давно знакомы, когда я начал работать в АСИ, он был заместителем руководителя Росимущества. Мы с ним уже взаимодействовали, и начали путать нас еще тогда. Но, конечно, после моего и его назначения в регионы путаница усилилась. Недавно, например, я услышал версию, что мы — братья, ведь у нас отчества одинаковые. Но мы, конечно, не родственники, хотя и близкие товарищи. А теперь у нас стало еще больше общего — недавно запустили поезд между Великим Новгородом и Нижним Новгородом. Я уверен, что Нижегородской области с губернатором повезло: Глеб Сергеевич компетентный, очень хороший человек, он и в министерстве всегда был ярким руководителем. Мы и сейчас тесно работаем вместе: он возглавляет в Госсовете рабочую группу по экологии, я возглавляю соцполитику, часто наши интересы пересекаются. — Тем не менее города продолжают путать. Прошлым летом аргентинцы, которые ехали на чемпионат мира по футболу в Нижний Новгород, попали по ошибке в Великий Новгород. Есть ли сейчас между городами соперничество или конкуренция — какой Новгород лучше?

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— На самом деле никакой объективной конкуренции между Нижним и Великим Новгородами нет, эти города слишком далеко находятся друг от друга, да и в историческом плане это совершенно разные эпохи. В Нижнем Новгороде наверняка есть масса интересных мест, но первая столица в стране одна — это Великий Новгород. Может существовать поволжская столица, сибирская столица, дальневосточная столица. Но места, где на территории нынешней России княжили и царствовали, — это Петербург, Москва, Владимир, Новгород. И все. Ну а что касается путаницы названий — такая проблема есть, нижегородцев она тоже напрягает. Они сейчас все больше стараются использовать термин "Нижний" без слова "Новгород", и нас вполне устраивает, если они оставят "Новгород" нам. — Ну а если серьезно, вы пришли в не самый богатый регион страны, который мог похвастаться разве что историческими заслугами. Если раньше на посту главы АСИ вы только оценивали победы и поражения других губернаторов, а Новгородская область была не на лучших местах в вашем рейтинге, то сейчас вы оказались "на другой стороне". Вы в области два года, удалось ли за это время что-то изменить, найти резервы для экономического роста, в том числе и для наращивания позиций в рейтинге АСИ? — Вы, может быть, не знаете, но свою работу в регионе я начал с того, что попросил Татьяну Алексеевну Голикову, которая на тот момент возглавляла Счетную палату, прислать к нам проверяющих. Приехали аудиторы, провели полную проверку состояния бюджета Новгородской области, и выдали заключение, в котором говорится, что федеральное недофинансирование региона за последние годы составило около 30 млрд рублей. То есть это та сумма, которая должна была быть вложена в развитие области. Например, 14 млрд рублей составлял объем недофинансирования ремонта дорог. Все остальное — это неотремонтированные школы, больницы, то есть все то, что создает репутацию региона как отстающего. Сейчас мы построили две школы, возводим пять садиков. Постепенно мы этот объем недополученных средств как-то сокращаем. Например, дороги были отремонтированы суммарно на 6 млрд рублей из 14 млрд. Много это или мало? Трудно сказать, но мы закрыли основные, самые болевые точки, когда из второго по размеру города в регионе, из Боровичей, невозможно было до Новгорода доехать. Мы соединили все райцентры с Великим Новгородом.

Где-то очень хорошие дороги, где-то ямочный ремонт, но везде можно доехать без риска потерять колесо

— В июле 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на плохое состояние автомобильных дорог в Новгородской области и назвал их "скверными". Можно сейчас говорить о том, что проблему удалось решить? — Сейчас у нас еще осталось на 8 млрд рублей неотремонтированных дорог. Сказать, что я ситуацию с дорогами решил, наверное, нельзя. Переломили мы эту ситуацию — скорее да. Потому что когда райцентр не может связаться с областным центром — это деградация уже и экономики, и медицины, и всех процессов, которые есть. Но еще есть чем заниматься. — Кроме дорог какие задачи по развитию региона сейчас обозначены? Какие сферы и направления планируется поддерживать и продвигать в первую очередь? — У нас четыре вектора развития, которые мы сейчас используем. Они не противоречат друг другу, а взаимно друг друга дополняют. С точки зрения базового вектора это "регион — логистический центр". Валдай находится примерно посередине между Москвой и Петербургом, у нас есть две прекрасные федеральные дороги. От нас удобно двигаться как на север, так и на юг, удобно к портам Балтики, к границам с Прибалтикой в Псковской области, Москва тоже недалеко. Поэтому когда мы говорим о какой-то отраслевой специализации и меня инвесторы спрашивают, кто к вам обычно приходит, я говорю, что все те, для кого логистика в цене товара — это ключевое решение.

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Второй вектор развития — использование нашей историко-культурной идентичности. Невозможно, не побывав в Великом Новгороде, понять, что такое быть русским человеком. Новгород — первая столица, исторический центр России. Это неисчерпаемый ресурс, поэтому мы должны как можно больше рассказывать о Кремле, о Софийском соборе и монетизировать это через туризм. Каждый гражданин России должен хотя бы раз в жизни побывать в Новгородской области. Третий вектор развития — и он сегодня уже поддержан общественностью — это "город-университет". В Новгороде мы стараемся активно поддерживать наш университет, мы стараемся, чтобы он был больше, чем Новгородская область, чтобы имел не только региональный статус. Сейчас он стал опорным университетом. Он растет в рейтингах. Мы, безусловно, будем заявляться на разные гранты и выигрывать их. И конечно, будем думать, как по определенным направлениям создать у нас серьезный научный центр. — Вы готовы конкурировать с Петербургом по уровню высшего образования? — Мы не готовы конкурировать с Петербургом, мы прекрасно с Петербургом умеем координироваться. Мы сотрудничаем с ИТМО, с политехом, с другими университетами. Мы — прекрасный кампус в прекрасном красивом городе. И сейчас в целом для северо-западного образовательного кластера вопрос стоит не в конкуренции между вузами, а в конкуренции с Москвой. Поэтому нам отлично удается договариваться с ведущими питерскими университетами и делать совместные образовательные программы. Четвертый вектор — развитие региона как центра оздоровления. Безусловно, есть места, куда люди приезжают на неделю и даже на две, — это Байкал, Камчатка. Но есть центры активного отдыха, центры оздоровления, куда приезжают на три-четыре дня. Опять же для Москвы, для Петербурга таким центром вполне может стать Новгородская область. Валдай, Демянск, Старая Русса — это места притяжения. Мы можем стать даже центром медицинского туризма. Вот такие четыре вектора, по которым сегодня, как мне кажется, регион должен развиваться. — И все же для полноценного развития намеченных планов не хватает самого главного — аэропорта, сейчас из Петербурга и Москвы в Новгородскую область действительно легко попасть, но вот со всей остальной Россией логистика очень сложная. Когда будет в Новгороде свой аэропорт? — Мы уже ведем переговоры с разными инвесторами о строительстве аэропортового комплекса. В федеральном бюджете на 2022 год заложены деньги на строительство взлетно-посадочной полосы. Это значит, что за это время мы должны определиться с инвестором и в 2021 году уже четко заявить о проекте, чтобы в 2022-м начать стройку. Но до этого нужно просчитать много важных деталей: будет ли пассажиропоток? какие направления будут востребованы и будут приносить прибыль? — Кстати, о команде. Когда вы ее формировали, сложилось так, что новыми членами правительства стали новгородцы, некогда уехавшие в Москву или Петербург, — они вернулись, а кого-то вы изначально привлекли из столицы. Новгородская область не самый богатый регион — почему люди едут за вами из Москвы? И продолжится ли обновление или можно сказать, что команда сформировалась? — Я считаю, что команда сформировалась, какие-то точечные изменения, наверное, возможны, это живой организм. Есть только одно правило, которое я наблюдал, когда я работал в Агентстве стратегических инициатив, — никогда не работают целиком привезенные команды. Но где-то пришлось заменить людей на 100%, в дорожной отрасли например, а в блоке экологии, леса, сельского хозяйства — там остались люди, которые давно работают в правительстве Новгородской области. Со всеми людьми, которых я брал на работу, я говорил об одном — что не потерплю и не буду покрывать коррупцию.

Новгородская область не может себе позволить людей, которые пытаются на ней что-то заработать

Если человек совершает ошибки, то он, как правило, это намеренно делает, но за это мне никого не жалко. — А как складывается взаимодействие с главами городов и районов? Увы, но ситуация, когда мэр города и губернатор не могут поделить власть, слишком типична для многих регионов… После вашего прихода в регион сменилось уже несколько глав районов — некоторые недовольны вашей политикой. — У меня никогда не было никаких личных конфликтов ни с мэром Новгорода, ни с главами районов. Потому что у меня нет никаких личных интересов в Новгородской области. Я готов работать со всеми людьми, которые нацелены на интересы региона, и не важно, нравятся они мне или нет. И моя оценка глав зависит только лишь от того, способен человек решать задачи, связанные с новым строительством, с освоением федеральных средств, или не способен. Никакого личного отношения к главам районов у меня нет. У нас есть главы, которые работают лет по десять и дальше будут работать, я их прошу продолжать эту деятельность, потому что я вижу, как человек за десять лет сумел построить садики, школы, подтянуться как-то по промышленности. А есть главы, которые считают, что им кто-то что-то должен. Такие главы со мной работать не смогут. Но это не означает конфликт. — Есть недовольные вашей политикой и среди жителей. В нескольких районах прошли протесты граждан против реорганизации системы здравоохранения — в поселке Шимск, в селе Мошенское. Почему люди протестуют?

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