Замглавы МИД РФ: деятельность "Белых касок" прикрывали ооновским механизмом

Псевдогуманитарная организация "Белые каски" получала деньги практически от всего западного мира. Средства оказывались в итоге в руках террористов. О том, кто платил "белокасочникам" и как удавалось держать налогоплательщиков США и стран ЕС в неведении об истинном назначении денег, рассказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. — На днях в Гааге и Женеве были представлены результаты расследования директора "Фонда исследования проблем демократии" Максима Григорьева о преступлениях в Сирии якобы гуманитарной организации "Белые каски". В связи с этим хотелось бы с Вами поговорить о том, кто такие эти "Белые каски"? Как такой проект смог появиться и кто за ним стоит? — Согласно открытым сведениям, "гуманитарная" НПО "Белые каски" была создана в сирийском городе Идлиб в 2014 году, по другим данным, в Турции в марте 2013 года, и по состоянию на начало 2018 года якобы насчитывала более 3 тыс. "активистов". Ее основателем считается отставной британский военный, "консультант МИД Великобритании", руководитель НПО Mayday Rescue Foundation – Джеймс Ле Мезюрье. Нынешний официальный руководитель "Белых касок" – Раед Салех, уроженец провинции Идлиб, в прошлом продавец электроники.

Справочно Джеймс Ле Мезюрье — бывший офицер британской разведки и частный специалист в сфере безопасности. Работал в MI-6, НАТО, ООН. Засветился в конфликтах по всему миру, включая Боснию и Герцеговину, Косово (работал координатором сил разведки в Приштине после окончания операции НАТО), Ирак, Ливан и Палестину. Работал в ряде ЧВК: Olive Group (известна как Constellis Group в составе Academi, бывшей Blackwater. Является одним из основателей организации "Белые каски". Многие исследователи указывают на связь Джеймса Ле Мезюрье с террористическими организациями еще во времена его работы в Приштине, когда в его команде предположительно работали члены "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Продолжение

Первоначально "Белые каски" именовалась "Сирийской гражданской обороной", видимо, для того, чтобы присвоить себе лавры действующей около 60 лет государственной Службы гражданской обороны Сирийской Арабской Республики. Позднее псевдоспасатели провели еще более циничный ребрендинг, "заимствовав" название "Белые каски" у реально существовавшей аргентинской спасательной НПО Cascos Blancos. — Есть многочисленные свидетельства того, что "Белые каски" получали политическую и финансовую помощь из-за рубежа. В чем конкретно выражалась эта поддержка? — Известно, что за политическим и публичным раскручиванием "Белых касок" стоит зарегистрированная в Великобритании частная компания Syrian Campaign, принадлежащая агентству Breakthrough Media и наплодившая с 2012 года более 70 НПО "гуманитарного характера" на удерживаемых незаконными вооруженными формированиями территориях Сирии. В опубликованном МИД Великобритании отчете о деятельности в 2016-2017 годах государственного межведомственного британского "Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности" сообщается о предусмотренных Фондом расходах по Сирии в размере £38 млн до 2020 года, из которых "Белые каски" через Mayday Rescue предназначаются £9 млн. Помимо британского финансирования по каналам упомянутых Mayday Rescue и Syrian Campaign, "Белые каски" получали деньги и по линии Агентства международного развития США (USAID). С 2014 года эта американская структура оказала "Белым каскам" содействие на сумму не менее $23 млн через компанию Chemonics, имеющую тесные связи с фондом Клинтонов и известную по скандалу о нецелевом использовании финансовых средств в ходе ликвидации последствий землетрясения на Гаити. Лоббированием интересов "белокасочников" в Вашингтоне занимался Фредерик Хоф — директор Центра по изучению Ближнего Востока имени Рафика Харири при Атлантическом Совете, бывший советник Хиллари Клинтон, а в Лондоне — генеральный директор британской нефтяной компании Petrofac Айман Асфари.

Справочно Айман Асфари — британский предприниматель сирийского происхождения. По информации британских СМИ, является объектом расследования по делу о крупных финансовых махинациях (подозрения во взяточничестве, коррупции, отмывании денег) принадлежащей ему компании Petrofac, а также ее партнера — предприятия Unaoil (Монако). Асфари спонсировал правящую консервативную партию (пожертвовал свыше £800 тыс. с 2009 года) и выступал в качестве "бизнес-посла" бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона в переговорах с иностранными делегациями. Подходы Асфари за годы сирийского конфликта эволюционировали от "умеренных", предполагавших возможность договора с официальными властями, до крайне радикальных обвинений "режима Асада" в терроризме и содействии ИГ (запрещена в РФ). Финансировал через подконтрольные структуры "Белые каски", жертвовал средства на создание пропагандистского фильма об их деятельности, лоббировал получение премии "Оскар" за документальный фильм про "Белые каски". Основанная им Syrian Campaign​ устроила резонансную акцию протеста у российского посольства в Лондоне в связи с освобождением Алеппо в ноябре 2016 года. Главными деловыми контрагентами и единомышленниками Асфари являются британские бизнесмены сирийского происхождения – риэлтор Зааби и магнат целлюлозно-бумажной промышленности Кузбари. Продолжение

Политическая поддержка и финансирование "Белых касок" осуществлялись также Фондом братьев Рокфеллеров, Атлантическим советом, агентствами международного развития Великобритании (в том числе через НПО Adam Smith International, Integrity Research и проект Tamkine), Германии, Нидерландов (в последних двух случаях — через Генеральный директорат по оказанию гуманитарной помощи и гражданской защите Европейского Союза), кроме того, Дании, Новой Зеландии, Турции и Японии, а также Катара. Общий объем иностранного государственного финансирования "Белых касок" в 2013-2016 годах оценивается в $150 млн. В спонсировании "Белых касок" участвовали также турецкая "спасательная" НПО Akut и дубайская частная военная компания ARK (Analysis, Research and Knowledge). Британская журналистка Ванесса Били неоднократно заявляла о прямой вовлеченности британских государственных структур в финансирование "Белых касок" и через них – террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация). По ее утверждениям, отделение "Белых касок" в Восточном Алеппо было в свое время учреждено Абдулазизом Магриби, который до этого возглавлял местное отделение "Нусры", а в декабре 2013 года был избран в оппозиционный совет Восточного Алеппо. Таким образом, британские деньги, выделявшиеся на "гуманитарные" цели, в конечном счете поступали "нусровцам". Всего, по данным Били, за годы сирийского конфликта британское правительство выделило сирийским околоджихадистским структурам и террористам не менее £200 млн. — Почему открытая поддержка такой структуры не вызывала сомнений ни у мирового сообщества, ни у налогоплательщиков стран-доноров?



— Деятельность функционеров "Белых касок" получала формальное прикрытие, в частности, по линии так называемого "ооновского трансграничного гуманитарного механизма" в турецком Газиантепе, финансируемого в обход официального гуманитарного призыва ООН.

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