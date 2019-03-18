Глава совета соотечественников: россияне из Венесуэлы не бегут

Политическая обстановка в Венесуэле остается сложной, а экономическое положение — тяжелым. Однако российские соотечественники находят пути преодоления проблем и бежать из страны не собираются. Каким нынешний политический кризис видят те, кто помнит попытку Уго Чавеса прийти к власти в 1992 году, где взять деньги на лекарства и как республику покорил голубоглазый авантюрист из России — рассказала в интервью ТАСС председатель координационного совета российских соотечественников в Венесуэле Вера Лядских.

— Насколько велика община российских соотечественников в Венесуэле на сегодняшний день?

— В настоящее время, по нашим подсчетам, порядка 700−800 человек по стране. Большая часть проживает в Каракасе, это человек 400. Остальные, в основном, в Маракайе, Валенсии, Баркисимето, есть несколько человек в Кумане и Барселоне.

— А на границе с Колумбией и Бразилией, где в последнее время происходили наиболее острые события, есть россияне?

— Есть, но мало. В одном штате человека три, и в другом одна семья. Это штаты Тачира и Мерида на границе с Колумбией. Крупных общин российских соотечественников там нет.

— Не убегают соотечественники из Венесуэлы из-за политического кризиса? Ведь ситуация такова, что революции или вторжения можно все-таки ожидать…

— Не убегают. Насколько мне известно, за это время только две семьи уехали. Экономическое положение, конечно, тяжелое. Многие относятся к ситуации настороженно. Я не говорю, что кто-то собирается уехать, но такие мысли, возможно, к некоторым приходят.

— Как я понимаю, вы уже давно в Венесуэле и видите не первый политический кризис. Нынешняя ситуация отличается от того, что было раньше?

— Я живу в Венесуэле уже 25 лет. Я бы сказала, сейчас ситуация сложнее с политической точки зрения. В 2017 году кризис тоже был достаточно сильный, прошло достаточное количество манифестаций, было много жертв, было очень неспокойно. Тогда было больше движения, но с политической точки зрения, я думаю, сейчас тяжелее.

— А на ваш взгляд, уезжать надо?

— Я не стала бы отвечать на этот вопрос. Но хочу сказать, что мы близко взаимодействуем с посольством, я попросила встречу с нашим консулом, чтобы спрогнозировать, какую помощь сможет оказать посольство или консульство в случае каких-то моментов. Встреча состоялась, чувствуется поддержка на случай, если какая-то серьезная ситуация будет складываться.

— А как вообще выживают соотечественники в Венесуэле? Кто-то получает зарплату в российских компаниях, но ведь не все. На что жить, если зарплата составляет несколько долларов в месяц?