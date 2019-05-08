"Снимая ремейки, мы меняем культуру". Энн Хэтэуэй — о равноправии, семье и карьере

На этой неделе в прокат выходят "Отпетые мошенницы" — ремейк одноименного популярного фильма 1988 года со Стивом Мартином и Майклом Кейном. Тот, кстати, в свою очередь, тоже был своего рода ремейком — сюжет был основан на фильме 1964 года "Сказка на ночь" с Марлоном Брандо в главной роли. В красочной и по-настоящему летней версии 2019 года главная роль досталась оскароносной актрисе Энн Хэтэуэй. Ее партнером по преступлению и продюсером фильма выступила австралийская комедийная актриса Ребел Уилсон ("Идеальный голос", "Девичник в Вегасе"). Впрочем, и сама Хэтэуэй не новичок в жанре комедий — прошлой весной она шутила на камеру с Кейт Бланшетт и Сандрой Буллок в "8 подругах Оушена", до этого отпускала саркастические комментарии в компании с Мэрил Стрип и Эмили Блант в "Дьявол носит Prada", а еще раньше — веселила и вдохновляла тинейджеров в франшизе "Дневники принцессы". Корреспондент ТАСС встретилась с актрисой, чтобы обсудить "Отпетых мошенниц", ремейки, съемки на Майорке, советы отца и фильмы, которые поднимают настроение. — Актеры говорят, что у зрителей легче вызвать слезы, чем смех. Вы с этим согласны? И что у вас вызывает искренний смех? — Я согласна, гораздо легче заставить аудиторию прослезиться, но почему так сложилось? Я не знаю. Может, все дело в том, что для того, чтобы расплакаться, вам не надо быть в определенном настроении? Особенно в наше время, когда кажется, что все мы находимся на грани истерики? Бывает такое, что перед вами происходит что-то невероятно смешное, но вы настолько в плохом настроении, что ничто не способно вас рассмешить. Взять, к примеру, Джерри Льюиса — для американцев он никогда не был смешным. Так что все зависит от человека. Но при этом то, что приносит людям боль, — это универсально. Что же до меня — я обожаю смеяться, у меня есть любимые комедии и комедианты, а также просто само напоминание о репликах из любимых фильмов может вызвать у меня смех. Я как раз говорила сегодня Ребел Уилсон, что я влюбилась в нее после того, как она охарактеризовала дневник в фильме "Девичник в Вегасе" как "грустную книгу, написанную от руки". Настолько мне это выражение запало в душу! А еще меня мой муж всегда веселит, причем все его шутки всегда такие неожиданные.

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— Вы всегда можете так легко взять и расплакаться, как вы сделали это в трейлере фильма? — А вы заплатите мне за это? (Смеется.) Послушайте, пустить слезу — это то, что мне всегда легко было сделать. Я помню, как ходила в школу актерского мастерства, тогда мне было 7–8 лет, я очень гордилась тем, что я ездила ради этого дела в город! (Нью-Йорк.) Я была таким "средненьким" учеником и никогда не была в центре внимания, но однажды мы должны были работать над "слезами". В тот день все начали говорить: "Посмотри на Энни, посмотри на Энни" — как оказалось, я одна смогла расплакаться по "заказу". Это был тот самый момент, когда я впервые почувствовала себя особенной в школе. — Ребел Уилсон рассказала нам, как вы веселились на съемках "Отпетых мошенниц" на Майорке — говорят, что даже встретили Рафаэля Надаля! — Не знаю, о чем вы говорите, мы сидели и попивали минеральную воду, каждая в своем номере (смеется). На самом деле съемки на Майорке были похожи на отпуск, причем не самый дорогой! Мы работали с французским "часом" — это значит, что вы работаете десять часов в день без определенного перерыва на обед, а перекусить отправляетесь, когда есть возможность! Когда мы не работали, мы ходили на пляж. Но я не встретила Рафаэля Надаля! Это с Ребел Уилсон происходили все самые интересные истории.

Описание Кадр из фильма "Отпетые мошенницы" © UPI Россия

Когда я работаю, у меня обычно нет возможности видеться с сыном, так что я старалась провести время с ним. Но когда я встречалась с Ребел и спрашивала, как прошел вечер, она говорила что-нибудь вроде: "Было потрясающе! Мы встретили Мэла Брукса!" Или: "Мы идем в ресторан Рафаэля Надаля, хочешь с нами?" — и все в таком духе! У нее какой-то магнетизм в том, что касается селебрити: у Ребел Уилсон самая крутая фотоподборка селфи со звездами — больше чем у кого-либо, кого я знаю! Я тем временем с родителями лазила по пещерам, которые хотел увидеть мой отец! Да, я привезла моих родителей на съемки — потратила все свои мили на это, но привезла их к себе!

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— Расскажи о своей героине в "Отпетых мошенницах" — Джозефине. — Она очень эксцентрична и по-особенному талантлива. Но она выросла в мире, который не добр по отношению к эксцентричным и талантливым женщинам. Я думаю, что она живет в одиночестве в большом доме на обрыве скалы, просто потому что ей не интересно, что о ней думает весь остальной мир. Она видит, что наш мир живет в диспропорции, в нем нет баланса, но она не пытается скорректировать этот мир, она пытается нажиться на его недостатках. Заработанные деньги она тратит на то, чтобы изолировать себя от того мира, который она считает безвкусным и вредным, ну а потом в этот мир врывается Пенни (Ребел Уилсон), которая сама по себе — воплощение безвкусицы, но я думаю, что для моей героини такое знакомство будет даже полезно, оно встряхнет ее и напомнит ей о том, что ты можешь серьезно подходить к своему делу и при этом иметь друзей. — У вас есть что-то общее с Джозефиной? — Думаю, что нам обеим не нравится, что мужчинам и женщинам платят разные зарплаты за выполнение одной и той же работы.

На самом деле, когда я снималась в этом фильме, я задумалась о том, в чем разница между тем, когда мужчины обманывают женщин и когда женщины — мужчин? Так вот, если вы женщина и вы "играете" по правилам, вас уже обманули!

Потому что в зависимости от того, какой вы расы, вы в среднем зарабатываете 78 центов, а то и 56 центов вместо доллара, который получает за ту же самую работу мужчина! Но я надеюсь, что я стану частью движения, которое поможет создать равенство в зарплатах, моя же героиня просто на этом пытается заработать!

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— Вы когда-нибудь лгали, чтобы получить желаемое? — Нет! Я, вероятно, звучу как врунья, но мой отец попросил сделать меня три вещи в жизни. Первое — никогда не садиться на мотоцикл! Мой дядя пострадал в автокатастрофе, и мой папа не хотел через это снова пройти. Второй — не набивать татуировку, пока не исполнится 23 года, и третье — никогда не лгать. Потому что, если ты не лжешь, тебе не надо будет ничего запоминать. И мне показалось, что это очень логичный совет! Был в моей жизни момент, когда мне хотелось солгать, тогда, я думаю, моя жизнь была бы гораздо легче, потому что если вы честны, вы должны быть готовы к некоторым конфронтациям в жизни. Но при всем при этом я никогда не жалела о том, что я не вру. — Совсем недавно мы видели вас в "8 подругах Оушена", теперь вы в "Отпетых мошенницах", вам нравятся такие фильмы? С крутыми поворотами в сюжете? — О да, я обожаю кино, еще до того, как я стала актрисой, до того, как я захотела ей стать, настолько я любила кино! Я всегда смеюсь в кино, меня фильмы развлекают...

Описание Кадр из фильма "Отпетые мошенницы" © UPI Россия

— А какие фильмы вам поднимают настроение? — Мне нравится фильм Кристофера Геста "В ожидании Гаффмана", мне нравится "Во власти Луны", "Весь этот джаз", "Елизавета", "Это случилось однажды ночью", "Рядовой Бенджамин" и "Красотка" — кстати, я часто возвращаюсь к этому фильму, когда мне хочется поднять себе настроение. Ты только с возрастом понимаешь, что этот фильм, который тебя "радует", по сути рассказывает о проституции, но когда ты ребенок, тебе нравятся ее волосы, да что уж там — нам всем до сих пор нравятся ее волосы! Я думаю, что это лучшие "волосы", которые мы когда-либо видели в кино!

Жизнь бывает такой сложной, и порой люди заболевают, плохие вещи происходят, и очень приятно знать, что существуют фильмы, при просмотре которых ты чувствуешь себя в безопасности, ты чувствуешь тепло и уют

Ты можешь обнять свою семью, посмотреть фильм и просто развлечься, в конце концов! И поэтому я думаю, что комедии имеют огромное значение. Мне говорили люди, которые много времени провели в больнице, что есть фильмы в моей карьере, которые они пересматривали снова и снова — и это помогало им почувствовать себя лучше. Да, мы, актеры, не спасаем жизни, но мы будем рядом с вами, когда вы спасаете собственную жизнь. — Ого, вы и сами до сих пор ходите в кино? — О да, и это был "Капитан Марвел", и я была так рада, что мне удалось посмотреть эту картину! Мы пошли с моим сыном смотреть "Как приручить дракона", но после просмотра он захотел вернуться в кино и пересмотреть фильм. Мои свекры вызвались и повели моего сына и мужа смотреть "Как приручить дракона 3", ну а мне повезло — "Капитан Марвел" начинался в том же кинотеатре за пять минут до мультфильма, так что я устроила своих свекров, мужа и ребенка в кинотеатре, а сама улизнула в соседний зал!

— Если говорить об "Отпетых мошенницах" и в принципе о тренде на съемки ремейков фильмов с женщинами в главных ролях... — Знаете, мне кажется, что это происходит, потому что этого хотят сами люди, потому что люди устали от того, как долго им пришлось этого ждать. Существует эдакий миф, который я слышала всю свою карьеру, — говорят, что люди не ходят в кино на фильмы, где в главных ролях — женщина, говорили и то, что женщины — в принципе не смешные. На протяжении многих лет я слышала о том, что очень трудно было найти финансирование на фильмы с женщинами в главных ролях — даже если у вас на руках очень хороший сценарий. И даже если вам повезет его снять, рецензировать этот фильмы будут критики — и это чаще всего белые мужчины! Именно поэтому на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у многих ромкомов оценка в 65 процентов. Мы, к примеру, сняли изначально фильм с рейтингом PG-13, но нам пытались дать рейтинг R. Ребел очень расстроилась, вы же знаете, что она по образованию адвокат? Так вот она сказала, что она не спустит эту ситуацию на тормозах — нет ничего в нашем фильме, чему можно было бы дать рейтинг R. Ребел Уилсон удалось оспорить это решение MPAA, и это большое дело — потому что давать нашему фильму рейтинг R было бы сексизмом. Тут прослеживается двойной стандарт — женщины говорят ровно то же, что и мужчины. К примеру, то же, что Уилл Феррелл говорил в комедиях PG-13 на протяжении многих лет, или то, что вы слышали в новом "Джуманджи" или даже в мультфильме "Холодное сердце"!

Мы снимаем ремейки фильмов, потому что мы занимаемся ремейком нашей культуры, и это не значит, что мы просто заменяем мужчин женщинами в фильме, — нет, это значит, что мы меняем культуру, которая поддерживала подобного рода картины