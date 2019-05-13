Глава ГНПП "Регион": в России создан уникальный кластер по разработке высокоточного оружия

Крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового вооружения АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) отмечает 14 мая 50-летний юбилей. Полвека назад "Регион" был создан для того, чтобы отечественная армия была оснащена передовыми высокоинтеллектуальными образцами, позволяющими поражать все типы целей на сухопутном и морском театрах военных действий. О новейших разработках предприятия в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов. — Каковые финансовые показатели предприятия за 2018 год? Как реализуется программа его технического перевооружения? — Мы считаем, что по состоянию на сегодняшний день ГНПП "Регион" успешно и динамично развивается. В 2017 году была заложена технологическая база, которая позволила существенно улучшить финансовые показатели предприятия. Объем выручки компании за 2018 год увеличился по сравнению с предшествующим годом в 2,3 раза. Говоря о ее структуре, стоит отметить, что в нее входят как серийная продукция в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), так и экспорт, а также новые разработки. Соотношение ГОЗ и экспорта составляет примерно 80 и 20% соответственно. Большая часть, конечно, приходится на серийную продукцию. Говоря о производительности труда на предприятии в 2018 году, можно отметить ее полуторакратный рост по сравнению с 2017-м. Это произошло в первую очередь за счет нового оборудования, которое мы приобрели в рамках программы технического перевооружения. По сравнению с 2017 годом предприятие подняло среднюю зарплату на 14%, доведя ее до 76 тысяч рублей, что превышает средний показатель по московским компаниям аналогичной специализации. Численность сотрудников ГНПП "Регион" стабилизировалась на уровне 1050 человек, что позволяет нам выполнять задачи в области серийного производства изделий и проведения опытно-конструкторских работ.

Описание Механический цех © ГНПП "Регион"

В последнее время предприятие приступило к освоению производства серийных образцов, в частности, комплекса противолодочной обороны "Пакет-НК", интегрированной системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ", авиационной противолодочной ракеты АПР-3М, а также ряда корректируемых авиационных бомб (КАБ). На сегодняшний день можно говорить о том, что все эти изделия серийно освоены, и "Регион" поставляет их в строевые части Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС). — В каких направлениях будет проводиться дальнейшая модернизация ГНПП "Регион"? — Реконструкция предприятия практически завершена. Приобретенное оборудование установлено на соответствующих производственных участках, освоено, началась его эксплуатация. С 2019 года мы отказались от бюджетного финансирования и ведем дальнейшую модернизацию производства только за счет собственных средств. Деньги, ранее вложенные в техническое перевооружение, позволили увеличить объем выпускаемой продукции. Это дало реальную прибыль, которую предприятие инвестирует в развитие, и мы в перспективе не планируем брать у государства финансовые средства для дальнейшего технического перевооружения. Его ключевой элемент — сокращение объема ручного труда в пользу автоматизированных процессов, основанных на принципах бережливого производства. С целью дальнейшего повышения качества выпускаемой продукции планируется также дополнительно закупить контрольное и испытательное оборудование. Рассчитываем, что положительный результат принесет внедрение систем мониторинга за технологическими процессами и работой оборудования. — Каким областям производства предприятие уделяет повышенное внимание?

На эту тему Человек, 50 лет создающий торпеды

— В настоящее время акцент делается на разработку и изготовление электронной составляющей нашей продукции. В частности, мы полностью самостоятельно производим "электронные мозги" торпед и противолодочных средств. Можем утверждать, что этот процесс локализован для большинства выпускаемых образцов — торпеды "Физик", малогабаритной противолодочной торпеды МПТ, антиторпеды АТ и АПР-3М. Разумеется, материалы и электронно-компонентная база приобретаются у других поставщиков, а монтаж, сборка, отладка и проверка осуществляются на предприятии. Кроме того, программное обеспечение полностью разрабатывается "Регионом". Предприятие само отрабатывает алгоритмы, изготавливает опытные образцы, проводит испытания и сдает готовый продукт. Понятно, что изделия состоят не только из электроники. Это — сложные технические системы. Для изготовления отдельных составных частей поставляемых образцов "Регион" привлекает ряд предприятий, в первую очередь входящих в КТРВ, которые в соответствии со своей специализацией провели техническое перевооружение, подготовку и освоение производства.

Описание Испытание антиторпеды комплекса "Пакет" © ГНПП "Регион"

Таким образом, можно заявить, что в России на базе предприятий КТРВ создан производственный кластер, занимающийся разработкой и серийным изготовлением торпедного оружия. Мы не зависим от бывших союзных республик, которые ранее были включены в производственную кооперацию по изготовлению торпедных систем. Это подтверждается поставками ВМФ России образцов в необходимых объемах и их активной эксплуатацией в строевых частях. — Завершена ли разработка противолодочного комплекса "Пакет-НК"? — Этот комплекс полностью завершил цикл испытаний. Все корабли — как строящиеся новые фрегаты проекта 22350 и корветы проекта 20380, так и модернизируемые крейсеры проекта 11442 — оснащаются комплексом "Пакет-НК". Кроме того, в перспективные корабли, которые находятся на стадии проектирования, также закладывается установка этого комплекса. Разумеется, для корабля каждого проекта существует своя версия "Пакета", которая может различаться по составу. Однако сами боевые изделия, в частности торпеда МПТ и антиторпеда АТ, идентичны для любого носителя. В настоящее время все вышеуказанные корабли ВМФ, которые несут службу в составе Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов, оснащены необходимым боекомплектом этих средств.

Описание Антиторпеда АТ © ГНПП "Регион"

"Регион" также участвует в кооперации по производству ракетного противолодочного комплекса "Ответ". В частности, для него мы поставляем модернизированную противолодочную торпеду МПТ. — Соответствует ли "Пакет-НК" современным тенденциям развития оружия противолодочной обороны? — Не только соответствует, но и определяет их. Главной отличительной особенностью "Пакета" является то, что задачи противолодочной и противоторпедной обороны решаются комплексно. На это обращают внимание и иностранные военные эксперты, в частности американские, утверждающие, что в России создана уникальная система оружия, которой не обладают ведущие морские державы. Зарубежные аналоги "Пакета" представляют собой торпеду, способную выполнять функции антиторпеды. В то же время у нас разработан и запущен в серию отдельный и весьма эффективный боеприпас именно для борьбы с атакующими корабль торпедами. Результативность работы комплекса "Пакет-НК" подтверждена реальными пусками. — Началось ли серийное производство системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ"?

На эту тему Секреты создания проекта "Александрит" для ВМФ России

— У нас заключены контракты на поставку "Александрит-ИСПУМ" для шести кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700. Комплекс уже установлен на головном корабле "Александр Обухов", на втором тральщике "Иван Антонов" и поставляется на третий — "Георгий Курбатов", который будет скоро спускаться на воду. Одновременно командование ВМФ ставит вопрос об интеграции "Александрит-ИСПУМ" на корабли ПМО, проходящие модернизацию. Стоит также отметить, что комплекс может интегрироваться с кораблями иностранного производства, но этот процесс сопряжен с определенными трудностями. — Известно, что первые три корабля ПМО проекта 12700 оснащаются противоминным комплексом "Диамант" французской разработки. Какая роль тогда отведена "Александрит-ИСПУМ"? — Комплекс "Диамант" дополняет "Александрит-ИСПУМ" по ряду неосновных предназначений, выполняя лишь часть функций ПМО. Однако если сравнивать его с "Александритом", становится ясно, что у нашего комплекса функциональность на порядок выше.

Описание Сборка самоходного подводного аппарата "Александрит-ИСПУМ" © ГНПП "Регион"

ГНПП "Регион" вместе с Балтийским флотом и Средне-Невским судостроительным заводом участвовало в испытаниях "Диаманта".

Результаты показали, что в этом комплексе есть интересные элементы, которые могли бы быть включены в "Александрит-ИСПУМ". Работа в данном направлении уже ведется. Мы считаем, что совместная работа с "Диамантом" позволила улучшить отдельные характеристики нашего комплекса. — Предполагается ли разработка версии "Александрит-ИСПУМ" для гражданских задач? — Мы сейчас работаем в этом направлении и пытаемся расширить номенклатуру подводных аппаратов, которые могут применяться комплексом. Эти устройства в случае необходимости позволят осуществлять поиск, обнаружение и подъем объектов. — Ведет ли "Регион" разработки новых корректируемых авиабомб? — Да, предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС. В следующем году начнется их поставка на экспорт.

Описание Корректируемая авиабомба КАБ-1500ЛГ-Ф-Э © Николай Новичков/ТАСС

— Завершились ли испытания управляемой авиабомбы КАБ-250? — Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии — нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики. Надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Разработка закончена, и заводы ведут подготовку к серийному производству этого изделия, которое запланировано на следующий год. Стоит отметить, что первоначально будет налажен выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.

Описание Корректируемая авиабомба КАБ-500С-Э и КАБ-250ЛГ-Э (на втором плане) © Николай Новичков/ТАСС

Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57. — Ведется ли модернизация скоростной торпеды "Шквал"? — Торпеда "Шквал" — это знамя нашего предприятия, его главный символ. "Регион" создавался для того, чтобы у России появилось высокоскоростное подводное оружие. Кроме нас, эти технологии не были освоены ни в одной стране мира. Мы не хотим терять научно-технический задел в этой области, в связи с чем необходимые исследования продолжаются.

Описание Скоростная торпеда "Шквал" © ГНПП "Регион"