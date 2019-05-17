Замгенсека ООН: мы помним о десятках погибших миротворцев из России

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа рассказал в специальном интервью ТАСС о новых вызовах для международной безопасности, роли России в сохранении мира, а также перспективах различных форматов сотрудничества. — Как вы оцениваете сотрудничество с Россией в проведении миротворческих операций? — Миротворчество в первую и главную очередь — это партнерство. Наш общий успех зависит от того, выполняет ли свою роль каждый участник. В рамках инициативы генерального секретаря ООН "Действия по поддержанию мира" мы направляем наши усилия на повышение эффективности наших операций и на то, чтобы вновь подтвердить нашу общую приверженность — как Секретариата ООН, так и стран-членов — делу организации эффективной и результативной миротворческой деятельности.

Российская Федерация — важный партнер в деле миротворчества, в том числе благодаря членству в Совете Безопасности ООН, финансовым взносам и предоставлению персонала для участия в восьми миротворческих операциях

Прошедшая недавно Восьмая Московская конференция по международной безопасности, на которой я представлял генерального секретаря ООН, явилась важным форумом для обсуждения сегодняшних вызовов миру и безопасности, а также поиска решений в процессе диалога с широким кругом партнеров и заинтересованных лиц. Я был весьма благодарен за предоставленную мне возможность обсудить вопросы миротворческой деятельности ООН на этом форуме, участвуя в котором, я также отдал дань памяти 51 российскому миротворцу, которые принесли в жертву свою жизнь под флагом ООН за период с 1948 года. — Каковы, на ваш взгляд, сложности и препятствия, с которыми сталкивается ООН в своей миротворческой деятельности? — Миротворческие операции направлены на защиту жизней миллионов людей по всему земном шару и создание условий для политического урегулирования. Каждый день наши миротворцы усердно работают над выполнением своего мандата, рискуя жизнью во имя мира. В миротворческой деятельности мы сталкиваемся со множеством вызовов, включая участившиеся случаи угроз в отношении миротворцев, сложность стоящих перед нами задач, огромные трудности, связанные с обеспечением защиты мирного населения, а также медленно двигающийся процесс политического урегулирования. Флаг ООН более не может защитить миротворцев, и слишком часто они вынуждены платить самую высокую цену.

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Проблемы, с которыми сталкиваются миротворцы, усиливаются за счет меняющейся природы конфликтов. Противостояния внутри государств осложняются увеличением объемов перевозимого через границы оружия, перемещением вооруженных группировок, новых технологий, а также ростом трансграничной организованной преступности. Из-за неэффективности институтов управления и неспособности обеспечить участие всех сторон в политическом процессе продолжается цикл насилия и еще более усложняется путь к восстановлению мира. Достижение устойчивого мира зависит от эффективности действий, предпринимаемых в отношении множества аспектов конфликта, как показывают наши операции в Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго и Центрально-Африканской Республике. Миротворческие операции ООН — это отличная возможность для инвестирования в поддержание глобального мира и безопасности, однако такая деятельность требует готовности всего международного сообщества преодолевать имеющиеся препятствия и добиваться успеха. Мы рассчитываем на помощь наших партнеров. — Каковы перспективы совместных операций миротворцев ООН и ОДКБ? — Развитие партнерства с региональными организациями — ключ к успеху в миротворческой деятельности. В инициативе генерального секретаря ООН "Действия по поддержанию мира" ясно подчеркивается важность такого сотрудничества. Будучи в Москве, я очень рад был встретиться с и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым. С ОДКБ мы поддерживаем эффективное взаимодействие и регулярный диалог. Представители Департамента операций по поддержанию мира ООН на протяжении последних лет участвуют в учениях, проводимых ОДКБ, а мы, в свою очередь, приглашали представителей ОДКБ принять участие в целом ряде важных мероприятий в Нью-Йорке.

У нас есть потенциал для дальнейшего развития нашего сотрудничества