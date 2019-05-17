Замгенсека ООН: мы помним о десятках погибших миротворцев из России

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа рассказал в специальном интервью ТАСС о новых вызовах для международной безопасности, роли России в сохранении мира, а также перспективах различных форматов сотрудничества.
— Как вы оцениваете сотрудничество с Россией в проведении миротворческих операций?
— Миротворчество в первую и главную очередь — это партнерство. Наш общий успех зависит от того, выполняет ли свою роль каждый участник. В рамках инициативы генерального секретаря ООН "Действия по поддержанию мира" мы направляем наши усилия на повышение эффективности наших операций и на то, чтобы вновь подтвердить нашу общую приверженность — как Секретариата ООН, так и стран-членов — делу организации эффективной и результативной миротворческой деятельности.
Прошедшая недавно Восьмая Московская конференция по международной безопасности, на которой я представлял генерального секретаря ООН, явилась важным форумом для обсуждения сегодняшних вызовов миру и безопасности, а также поиска решений в процессе диалога с широким кругом партнеров и заинтересованных лиц. Я был весьма благодарен за предоставленную мне возможность обсудить вопросы миротворческой деятельности ООН на этом форуме, участвуя в котором, я также отдал дань памяти 51 российскому миротворцу, которые принесли в жертву свою жизнь под флагом ООН за период с 1948 года.
— Каковы, на ваш взгляд, сложности и препятствия, с которыми сталкивается ООН в своей миротворческой деятельности?
— Миротворческие операции направлены на защиту жизней миллионов людей по всему земном шару и создание условий для политического урегулирования. Каждый день наши миротворцы усердно работают над выполнением своего мандата, рискуя жизнью во имя мира.
В миротворческой деятельности мы сталкиваемся со множеством вызовов, включая участившиеся случаи угроз в отношении миротворцев, сложность стоящих перед нами задач, огромные трудности, связанные с обеспечением защиты мирного населения, а также медленно двигающийся процесс политического урегулирования. Флаг ООН более не может защитить миротворцев, и слишком часто они вынуждены платить самую высокую цену.
Проблемы, с которыми сталкиваются миротворцы, усиливаются за счет меняющейся природы конфликтов. Противостояния внутри государств осложняются увеличением объемов перевозимого через границы оружия, перемещением вооруженных группировок, новых технологий, а также ростом трансграничной организованной преступности. Из-за неэффективности институтов управления и неспособности обеспечить участие всех сторон в политическом процессе продолжается цикл насилия и еще более усложняется путь к восстановлению мира. Достижение устойчивого мира зависит от эффективности действий, предпринимаемых в отношении множества аспектов конфликта, как показывают наши операции в Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго и Центрально-Африканской Республике.
Миротворческие операции ООН — это отличная возможность для инвестирования в поддержание глобального мира и безопасности, однако такая деятельность требует готовности всего международного сообщества преодолевать имеющиеся препятствия и добиваться успеха. Мы рассчитываем на помощь наших партнеров.
— Каковы перспективы совместных операций миротворцев ООН и ОДКБ?
— Развитие партнерства с региональными организациями — ключ к успеху в миротворческой деятельности. В инициативе генерального секретаря ООН "Действия по поддержанию мира" ясно подчеркивается важность такого сотрудничества. Будучи в Москве, я очень рад был встретиться с и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.
С ОДКБ мы поддерживаем эффективное взаимодействие и регулярный диалог. Представители Департамента операций по поддержанию мира ООН на протяжении последних лет участвуют в учениях, проводимых ОДКБ, а мы, в свою очередь, приглашали представителей ОДКБ принять участие в целом ряде важных мероприятий в Нью-Йорке.
Мы обсуждали, каким образом ОДКБ и страны — члены организации могут делиться опытом и рассматривать возможность проведения обучающих мероприятий в конкретных областях, а также направлять специализированные ресурсы для наших операций. Мы ожидаем укрепления нашего партнерства с ОДКБ по этим направлениям.
— США решили признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Какого рода риск данное решение может повлечь для миротворческой деятельности на Голанах?
— Генеральный секретарь ООН принял к сведению последние события вокруг оккупированных сирийских Голан. Позиция ООН по этому вопросу определена резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.
Израиль и Сирия продолжают придерживаться Соглашения о разведении сил 1974 года, на котором основывается мандат нашей миротворческой миссии — Сил ООН по наблюдению за разъединением. Мы стремимся к продолжению деятельности Сил ООН по наблюдению за разъединением в полном объеме, если будут позволять условия, и ожидаем, что Совет Безопасности продолжит нас в этом поддерживать.
— На Украине избран новый президент. Возможно ли теперь, по вашему мнению, направление в страну миротворческой миссии?
— Это вопрос к Совету Безопасности. СБ ООН принимает решения о проведении миротворческих операций, определяет их мандат и политические полномочия, необходимые для выполнения мандата.
— Как вы оцениваете результаты ваших встреч с министрами иностранных дел и обороны России в ходе недавнего визита в Москву? Какие наиболее важные вопросы обсуждались на встрече?
— Я с удовольствием снова побывал в России и хочу поблагодарить правительство страны за то, что тема миротворчества ООН была включена в программу конференции, а также за приглашение принять в ней участие. Как я уже сказал, Россия поддерживает нас не только в Совете Безопасности, но еще и тем, что предоставляет нам контингенты военнослужащих и направляет средства в миротворческий бюджет. Состоялись весьма позитивные встречи с представителями российских властей, в том числе с министрами иностранных дел и обороны. Я лично поблагодарил их за оказываемую Россией поддержку. Я также сообщил им о развитии ситуации в сфере миротворчества, в том числе о ходе выполнения инициативы "Действия по поддержанию мира", которая будет способствовать дальнейшему укреплению нашего потенциала.
Беседовал Григорий Сапожников