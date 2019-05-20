Премьер-министр Вьетнама: уровень доверия между Ханоем и Москвой растет с каждым днем

По случаю официального визита в Россию 20–23 мая премьер-министр правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук рассказал ТАСС в эксклюзивном интервью о текущем состоянии и перспективах расширения вьетнамско-российского сотрудничества.
— Господин премьер, какие темы будут затронуты на ваших переговорах с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым?
— На предстоящих переговорах с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым мы дадим оценку итогам развития двусторонних отношений за прошедшее время, а также обсудим актуальные текущие вопросы, в первую очередь — исполнение договоренностей, достигнутых высшими руководителями наших двух стран. На переговорах в Москве предстоит обмен мнениями по конкретным направлениям расширения взаимодействия. Мы также обсудим меры по устранению существующих проблем на пути развития сотрудничества между Вьетнамом и Россией, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Самое пристальное внимание мы уделим ходу реализации намеченных важных совместных проектов, таких как строительство при помощи России Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. Обсудим взаимодействие в нефтегазовой области, в сфере возведения объектов энергетической инфраструктуры и транспорта во Вьетнаме, а также тему содействия России Вьетнаму в создании электронного правительства.
Помимо двусторонних вопросов на переговорах будет уделено внимание обсуждению ряда тем международной проблематики, представляющих взаимный интерес. Я надеюсь, что итоги этого визита внесут вклад в продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, способствуя его углублению и повышению эффективности на благо практических интересов наших стран.
— Как вы оцениваете роль политических контактов в отношениях наших стран?
— Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией развиваются весьма успешно по всем направлениям. В наших политических отношениях высокий уровень взаимного доверия продолжает возрастать с каждым днем. Этому активно способствуют постоянные двусторонние контакты на всех уровнях, а также поддержание механизма стратегического диалога.
Политические контакты Ханоя и Москвы неустанно укрепляются и расширяются за счет обмена визитами на партийном, парламентском и правительственном уровнях. Мощный импульс расширению и результативному развитию двусторонних связей во всех сферах придали состоявшийся в сентябре 2018 года официальный визит в Россию генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, а также официальные визиты во Вьетнам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в конце прошлого года.
Сейчас наши страны готовятся отметить две важные даты: 25-летие подписания Договора об основах дружественных отношений между СРВ и РФ (16 июня 2019 года) и 70-летие установления дипломатических отношений (30 января 2020 года). К этим событиям приурочены перекрестные Года Вьетнама в России и России во Вьетнаме в 2019–2020 годах. Церемония открытия перекрестного года пройдет в Москве при участии глав правительств двух стран. Программой Годов Вьетнама в России и России во Вьетнаме запланированы многие мероприятия по всем областям сотрудничества, молодежные и культурные обмены. Уверен, что это внесет заметный вклад в упрочение тесных связей между нашими народами, будет способствовать углублению и расширению партнерства Вьетнама и России и повышению его эффективности.
— Что вы можете сказать о торгово-экономической составляющей наших межгосударственных связей?
— Вступление в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в октябре 2016 года создало важный стимул для уверенного роста вьетнамско-российской торговли. Так, в 2017 году товарооборот двух стран возрос на 31% по сравнению с 2016 годом и достиг $3,55 млрд. В 2018 году торговля между СРВ и РФ продолжила демонстрировать рост, увеличившись на 28,6% по сравнению с 2017 годом и превысив $4,5 млрд. За первый квартал текущего года товарооборот составил $1,13 млрд, что также показывает рост 10,65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За минувшее время появились новые крупные проекты в сфере добычи нефти и газа, в электроэнергетике. В то же время следует признать, что взаимодействие Вьетнама и России во многих сферах еще пока не отвечает возможностям и желаниям каждой из сторон.
— Господин премьер, а в каких сферах отношений всеобъемлющего партнерства наших стран, по вашему мнению, достигнут наиболее заметный прогресс?
— Вьетнам и Россия имеют значительные возможности для расширения сотрудничества во многих областях. Так, стороны продолжают эффективно взаимодействовать в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), реализуя в этой области масштабные проекты как во Вьетнаме, так и на территории Российской Федерации.
Еще одна из долгосрочных и успешных сфер взаимодействия Вьетнама и России — образование и подготовка кадров. С каждым днем все больше вьетнамских студентов рассматривают Россию в качестве места получения образования и направляются в вашу страну на учебу как по выделяемым РФ государственным образовательным квотам, так и на коммерческой основе.
Наряду с традиционным взаимодействием в сфере образования, подготовки кадров и в научно-технологической сфере наши страны продолжают наращивать сотрудничество в области культуры, спорта и туризма.
В 2018 году Вьетнам посетили свыше 606 тыс. российских туристов, благодаря чему Россия стала самым крупным туристическим рынком Вьетнама в Европе.
Кроме того, расширяется сотрудничество регионов двух стран, что тоже вносит важный вклад в укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России.
— Как вы считаете, какие направления сотрудничества Ханоя и Москвы станут наиболее актуальными в предстоящее время?
— Сельское хозяйство — одна из наиболее перспективных и обладающих большим потенциалом роста сфер взаимодействия в плане увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Особого внимания здесь заслуживает проект вьетнамской корпорации "Ти-Эйч" (TH) по строительству масштабного комплекса по производству молока и молочных продуктов в Калужской области стоимостью свыше $2,7 млрд. Несмотря на то что наше сотрудничество в реализации этого проекта началось совсем недавно, уже можно говорить о первых значительных результатах в этой области.
В высокотехнологичных сферах — таких, как возобновляемая энергия, информационно-коммуникационные технологии, производство электроники и средств связи, — также сосредоточен очень большой потенциал двустороннего взаимодействия, который постепенно начинает реализовываться в ряде совместных проектов.
Вместе с этим сотрудничество в сфере трудовых ресурсов — это одна из областей, где наши страны могут успешно взаимодействовать, эффективно дополняя друг друга. В настоящее время правительства двух стран обсуждают возможности скорейшего заключения межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области трудовых ресурсов, что создаст благоприятные возможности наращивания партнерства в этой перспективной области.
— Господин премьер, Вьетнам и Россия имеют многолетний успешный опыт взаимодействия в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс и военно-техническое сотрудничество. Какие новые задачи ставятся в этих областях на нынешнем этапе?
— Энергетика и военно-техническое сотрудничество (ВТС) остаются важными составляющими высокого взаимного доверия и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России. В сфере ТЭК стороны на протяжении многих лет весьма успешно взаимодействуют в разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме и в России. Сейчас мы продвигаем новые двусторонние проекты в этой области, в том числе поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Вьетнама, развитие проектов газовой энергетики, а также совместное производство двигателей.
Одновременно стороны активно налаживают сотрудничество в таком перспективном направлении, как производство экологически чистой электрической энергии за счет солнечной и ветряной генерации. Следует отметить, что первые шаги в этом сотрудничестве весьма успешны. Нельзя не упомянуть о проекте создания при помощи России Центра ядерной науки и технологий, появление которого будет иметь важное стратегическое значение для развития возможностей использования атомной энергии в мирных целях во Вьетнаме.
Насчет военно-технического сотрудничества можно сказать, что связи Вьетнама и России в этой области вносят практический вклад в дальнейшее расширение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между СРВ и РФ. Оно способствует поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в мире. В предстоящий период мы продолжим сотрудничать в реализации заключенных ранее договоренностей в сфере ВТС в полном соответствии с международным правом, во имя обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире.
Беседовал Юрий Денисович