Премьер-министр Вьетнама: уровень доверия между Ханоем и Москвой растет с каждым днем

— На предстоящих переговорах с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым мы дадим оценку итогам развития двусторонних отношений за прошедшее время, а также обсудим актуальные текущие вопросы, в первую очередь — исполнение договоренностей, достигнутых высшими руководителями наших двух стран. На переговорах в Москве предстоит обмен мнениями по конкретным направлениям расширения взаимодействия. Мы также обсудим меры по устранению существующих проблем на пути развития сотрудничества между Вьетнамом и Россией, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

По случаю официального визита в Россию 20–23 мая премьер-министр правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук рассказал ТАСС в эксклюзивном интервью о текущем состоянии и перспективах расширения вьетнамско-российского сотрудничества.

Самое пристальное внимание мы уделим ходу реализации намеченных важных совместных проектов, таких как строительство при помощи России Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. Обсудим взаимодействие в нефтегазовой области, в сфере возведения объектов энергетической инфраструктуры и транспорта во Вьетнаме, а также тему содействия России Вьетнаму в создании электронного правительства.

Помимо двусторонних вопросов на переговорах будет уделено внимание обсуждению ряда тем международной проблематики, представляющих взаимный интерес. Я надеюсь, что итоги этого визита внесут вклад в продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, способствуя его углублению и повышению эффективности на благо практических интересов наших стран.

— Как вы оцениваете роль политических контактов в отношениях наших стран?

— Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией развиваются весьма успешно по всем направлениям. В наших политических отношениях высокий уровень взаимного доверия продолжает возрастать с каждым днем. Этому активно способствуют постоянные двусторонние контакты на всех уровнях, а также поддержание механизма стратегического диалога.

Политические контакты Ханоя и Москвы неустанно укрепляются и расширяются за счет обмена визитами на партийном, парламентском и правительственном уровнях. Мощный импульс расширению и результативному развитию двусторонних связей во всех сферах придали состоявшийся в сентябре 2018 года официальный визит в Россию генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, а также официальные визиты во Вьетнам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в конце прошлого года.

Сейчас наши страны готовятся отметить две важные даты: 25-летие подписания Договора об основах дружественных отношений между СРВ и РФ (16 июня 2019 года) и 70-летие установления дипломатических отношений (30 января 2020 года). К этим событиям приурочены перекрестные Года Вьетнама в России и России во Вьетнаме в 2019–2020 годах. Церемония открытия перекрестного года пройдет в Москве при участии глав правительств двух стран. Программой Годов Вьетнама в России и России во Вьетнаме запланированы многие мероприятия по всем областям сотрудничества, молодежные и культурные обмены. Уверен, что это внесет заметный вклад в упрочение тесных связей между нашими народами, будет способствовать углублению и расширению партнерства Вьетнама и России и повышению его эффективности.

— Что вы можете сказать о торгово-экономической составляющей наших межгосударственных связей?

— Вступление в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в октябре 2016 года создало важный стимул для уверенного роста вьетнамско-российской торговли. Так, в 2017 году товарооборот двух стран возрос на 31% по сравнению с 2016 годом и достиг $3,55 млрд. В 2018 году торговля между СРВ и РФ продолжила демонстрировать рост, увеличившись на 28,6% по сравнению с 2017 годом и превысив $4,5 млрд. За первый квартал текущего года товарооборот составил $1,13 млрд, что также показывает рост 10,65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.